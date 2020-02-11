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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5504550555065507 Додано: Сер 12 лют, 2020 22:15 freeze написав: В Украинском институте национальной памяти (УИНП) возмутились тем, что местные власти города Арциз Одесской области переименовали бюст Карла Маркса, чтобы не сносить его в рамках декоммунизации. Монумент теоретику коммунизма переименовали в бюст поэту-революционеру Христо Ботеву.



Объективно, оба товарища очень похожи, поэтому рачительные хозяева не будут переводить продукт. Имхо, вызвать священника, перекрестить, окропить святой водой и прикрутить другую табличку. В Украинском институте национальной памяти (УИНП) возмутились тем, что местные власти города Арциз Одесской области переименовали бюст Карла Маркса, чтобы не сносить его в рамках декоммунизации. Монумент теоретику коммунизма переименовали в бюст поэту-революционеру Христо Ботеву.Объективно, оба товарища очень похожи, поэтому рачительные хозяева не будут переводить продукт. Имхо, вызвать священника, перекрестить, окропить святой водой и прикрутить другую табличку.

проблема с названием института - его следует правильно именовать институтом национального беспамятства...



а вот например в Германии на родине Маркса 2 года назад установили очередной памятник Карлу Марксу... проблема с названием института - его следует правильно именовать институтом национального беспамятства...а вот например в Германии на родине Маркса 2 года назад установили очередной памятник Карлу Марксу... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4486 З нами з: 06.08.08 Подякував: 239 раз. Подякували: 700 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 лют, 2020 22:17 Puente написав: Ну не знаю - але лідери татар - озвучили своє бачення . Ну не знаю - але лідери татар - озвучили своє бачення .

так называемые "лидеры татар" имеют поддержку не более чем у 15% крымских татар... так называемые "лидеры татар" имеют поддержку не более чем у 15% крымских татар... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4486 З нами з: 06.08.08 Подякував: 239 раз. Подякували: 700 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 лют, 2020 22:33 Re: Політичні дискусії Kudrjavuy написав: Её изначально нужно освободить от "телевизора".

Её изначально нужно освободить от "телевизора". Витька,извинись,я всё прощу)

Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня Мизантрóп

Повідомлень: 3718 З нами з: 03.12.14 Подякував: 468 раз. Подякували: 542 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 лют, 2020 23:04 Re: Політичні дискусії Тракторист написав: Puente написав: Ну не знаю - але лідери татар - озвучили своє бачення . Ну не знаю - але лідери татар - озвучили своє бачення .

так называемые "лидеры татар" имеют поддержку не более чем у 15% крымских татар... так называемые "лидеры татар" имеют поддержку не более чем у 15% крымских татар...



Эти несколько лидеров неплохо устроились в жизни, посасывают гранты, выделяемые Турцией, и занимаются идеологией, то есть ни чем. А по факту крымско-татарский канал ATR, на который выделялись миллионы бюджетных денег, никому не интересен. У канала большинство новостей в ютубе с просмотром в несколько десятков или сотен раз. То есть проблемы этого канала с освещением деятельности так называемых лидеров не интересны ни татарам, которые живут в Крыму, ни тем которые переехали. Эти несколько лидеров неплохо устроились в жизни, посасывают гранты, выделяемые Турцией, и занимаются идеологией, то есть ни чем. А по факту крымско-татарский канал ATR, на который выделялись миллионы бюджетных денег, никому не интересен. У канала большинство новостей в ютубе с просмотром в несколько десятков или сотен раз. То есть проблемы этого канала с освещением деятельности так называемых лидеров не интересны ни татарам, которые живут в Крыму, ни тем которые переехали. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15150 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3941 раз. Подякували: 6028 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 лют, 2020 23:18 Розкуркулені Мої пращури також потрапили у вирій тих жахливих подій.



1932 рік, село Осикове (зараз Амвросіївський район, Донецької області).



У родині моєї прабабки Стоян Зої Яківни (1904 р.н.) було 14 братів та сестер.



Стояни мали 6 десятин землі, дві великі хати, господарство, власну цегельню, олійню.



Усього у родині було 24 душ людей. Усі працювали на землі, а також запрошували робітників із села. Важкої роботи не цуралися. Все, що вирощували, продавали.



Брали до себе в родину сиріт, виховували їх, влаштовували в життя.



Влітку працювали, взимку наймали вчителів, вчили дітей музики і танців. та гуляли весілля. Моя прабабка вміла грати на трьох музичних інструментах.



Весілля моєї прабабусі Зої і її брата Антона було в один день – у січні 1926 року.



Два весілля у Стоянів, січень 1926 року. Іван Оніпко і Зоя Стоян, Антоніна і Антон Стояни, Донеччина

Два весілля у Стоянів, січень 1926 року. Іван Оніпко і Зоя Стоян, Антоніна і Антон Стояни, Донеччина

У селі їх поважали. Тому того дня хтось із селян попередив, що «йдуть розкуркулювати». Це попередження дуже допомогло: мати моєї прабабки – Ганна Василівна – встигла приховати на дітях золоті та срібні прикраси. Дітей не обшукали і потім саме це приховане золото врятувало родину в Голодомор – золото виміняли на хліб.



А тоді – усіх їх вигнали з хати. В зиму, у нікуди…



Розпач, розгубленість, гнів… Складно навіть уявити, що у них тоді було на душі.



Діда прабабки – Федота – відправили до Сибіру. Десь по дорозі він зник.



Решта родини мала заборону на поселення в радіусі 50 кілометрів від їхньої землі.



Жили вони у землянці, а з їхнього будинку зробили тоді конюшню, меблі порубали і спалили.

Велика і згуртована родина розпорошилася. Таку мету і переслідувала нова «червона» влада, але рід вижив. Розкидало усіх по різних містах та селах, але вони вижили, стали на ноги і вивчили своїх дітей.



Прабабуся Стоян Зоя Яківна померла у травні 1993 року, коли мені було 10 років. Вона похована у Сватовому, що на Луганщині.



На початку 2000-х років моя бабуся Людмила Іванівна (молодша донька Зої Стоян) наполягла на тому, щоб ми поїхали в село Осикове, з якого вигнали її матір.



Саме від своєї бабки – Людмили – я і знаю все це. Вона ретельно зберігала пам’ять про свій рід, записувала. І розповіла мені.



І от – поїхали ми. Знайшли село, і знайшли навіть будинок, який будував Яків Павлович Стоян на початку 1900-х років.



Будинок стоїть і досі. Там живуть люди.



До тієї поїздки усі бабусині розповіді були в моїй голові наче вигадка, казка, химера... А коли ми на власні очі побачили будинок, як його згадувала бабуся, почули старих жителів села, які пам'ятають Стоянів – примара ожила.



На пагорбі стоїть будинок, якому понад 100 років, який зроблений з тої червоної цегли, яку виготовляли Стояни.



Ніщо його не здолало, ні комуністи, ні війна. Лише відмітини на стінах від осколків снарядів Другої світової війни, як шрами.



На жаль, мені з родиною також «пощастило»! Ми були вимушені у 2014 році дуже швидко, не заплановано, покинути власний будинок у Донецьку.



Це допомогло пропустити через себе, пережите прадідами. Ми відчули, що переживає людина, коли їй не з власної волі доводиться залишати свій дім і вирушати в нікуди.



Але це вже інша, новітня історія. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27657 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5504550555065507 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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