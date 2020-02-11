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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 12 лют, 2020 22:15
freeze написав:
В Украинском институте национальной памяти (УИНП) возмутились тем, что местные власти города Арциз Одесской области переименовали бюст Карла Маркса, чтобы не сносить его в рамках декоммунизации. Монумент теоретику коммунизма переименовали в бюст поэту-революционеру Христо Ботеву.
Объективно, оба товарища очень похожи, поэтому рачительные хозяева не будут переводить продукт. Имхо, вызвать священника, перекрестить, окропить святой водой и прикрутить другую табличку.
проблема с названием института - его следует правильно именовать институтом национального беспамятства...
а вот например в Германии на родине Маркса 2 года назад установили очередной памятник Карлу Марксу...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Сер 12 лют, 2020 22:17
Puente написав:
Ну не знаю - але лідери татар - озвучили своє бачення .
так называемые "лидеры татар" имеют поддержку не более чем у 15% крымских татар...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Сер 12 лют, 2020 22:33
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Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Сер 12 лют, 2020 23:04
Тракторист написав: Puente написав:
Ну не знаю - але лідери татар - озвучили своє бачення .
так называемые "лидеры татар" имеют поддержку не более чем у 15% крымских татар...
Эти несколько лидеров неплохо устроились в жизни, посасывают гранты, выделяемые Турцией, и занимаются идеологией, то есть ни чем. А по факту крымско-татарский канал ATR, на который выделялись миллионы бюджетных денег, никому не интересен. У канала большинство новостей в ютубе с просмотром в несколько десятков или сотен раз. То есть проблемы этого канала с освещением деятельности так называемых лидеров не интересны ни татарам, которые живут в Крыму, ни тем которые переехали.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Сер 12 лют, 2020 23:18
Мої пращури також потрапили у вирій тих жахливих подій.
1932 рік, село Осикове (зараз Амвросіївський район, Донецької області).
У родині моєї прабабки Стоян Зої Яківни (1904 р.н.) було 14 братів та сестер.
Стояни мали 6 десятин землі, дві великі хати, господарство, власну цегельню, олійню.
Усього у родині було 24 душ людей. Усі працювали на землі, а також запрошували робітників із села. Важкої роботи не цуралися. Все, що вирощували, продавали.
Брали до себе в родину сиріт, виховували їх, влаштовували в життя.
Влітку працювали, взимку наймали вчителів, вчили дітей музики і танців. та гуляли весілля. Моя прабабка вміла грати на трьох музичних інструментах.
Весілля моєї прабабусі Зої і її брата Антона було в один день – у січні 1926 року.
Два весілля у Стоянів, січень 1926 року. Іван Оніпко і Зоя Стоян, Антоніна і Антон Стояни, Донеччина
Два весілля у Стоянів, січень 1926 року. Іван Оніпко і Зоя Стоян, Антоніна і Антон Стояни, Донеччина
У селі їх поважали. Тому того дня хтось із селян попередив, що «йдуть розкуркулювати». Це попередження дуже допомогло: мати моєї прабабки – Ганна Василівна – встигла приховати на дітях золоті та срібні прикраси. Дітей не обшукали і потім саме це приховане золото врятувало родину в Голодомор – золото виміняли на хліб.
А тоді – усіх їх вигнали з хати. В зиму, у нікуди…
Розпач, розгубленість, гнів… Складно навіть уявити, що у них тоді було на душі.
Діда прабабки – Федота – відправили до Сибіру. Десь по дорозі він зник.
Решта родини мала заборону на поселення в радіусі 50 кілометрів від їхньої землі.
Жили вони у землянці, а з їхнього будинку зробили тоді конюшню, меблі порубали і спалили.
Велика і згуртована родина розпорошилася. Таку мету і переслідувала нова «червона» влада, але рід вижив. Розкидало усіх по різних містах та селах, але вони вижили, стали на ноги і вивчили своїх дітей.
Прабабуся Стоян Зоя Яківна померла у травні 1993 року, коли мені було 10 років. Вона похована у Сватовому, що на Луганщині.
На початку 2000-х років моя бабуся Людмила Іванівна (молодша донька Зої Стоян) наполягла на тому, щоб ми поїхали в село Осикове, з якого вигнали її матір.
Саме від своєї бабки – Людмили – я і знаю все це. Вона ретельно зберігала пам’ять про свій рід, записувала. І розповіла мені.
І от – поїхали ми. Знайшли село, і знайшли навіть будинок, який будував Яків Павлович Стоян на початку 1900-х років.
Будинок стоїть і досі. Там живуть люди.
До тієї поїздки усі бабусині розповіді були в моїй голові наче вигадка, казка, химера... А коли ми на власні очі побачили будинок, як його згадувала бабуся, почули старих жителів села, які пам'ятають Стоянів – примара ожила.
На пагорбі стоїть будинок, якому понад 100 років, який зроблений з тої червоної цегли, яку виготовляли Стояни.
Ніщо його не здолало, ні комуністи, ні війна. Лише відмітини на стінах від осколків снарядів Другої світової війни, як шрами.
На жаль, мені з родиною також «пощастило»! Ми були вимушені у 2014 році дуже швидко, не заплановано, покинути власний будинок у Донецьку.
Це допомогло пропустити через себе, пережите прадідами. Ми відчули, що переживає людина, коли їй не з власної волі доводиться залишати свій дім і вирушати в нікуди.
Але це вже інша, новітня історія.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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