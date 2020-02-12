Додано: Сер 12 лют, 2020 23:18

Мої пращури також потрапили у вирій тих жахливих подій.



1932 рік, село Осикове (зараз Амвросіївський район, Донецької області).



У родині моєї прабабки Стоян Зої Яківни (1904 р.н.) було 14 братів та сестер.



Стояни мали 6 десятин землі, дві великі хати, господарство, власну цегельню, олійню.



Усього у родині було 24 душ людей. Усі працювали на землі, а також запрошували робітників із села. Важкої роботи не цуралися. Все, що вирощували, продавали.



Брали до себе в родину сиріт, виховували їх, влаштовували в життя.



Влітку працювали, взимку наймали вчителів, вчили дітей музики і танців. та гуляли весілля. Моя прабабка вміла грати на трьох музичних інструментах.



Весілля моєї прабабусі Зої і її брата Антона було в один день – у січні 1926 року.



У селі їх поважали. Тому того дня хтось із селян попередив, що «йдуть розкуркулювати». Це попередження дуже допомогло: мати моєї прабабки – Ганна Василівна – встигла приховати на дітях золоті та срібні прикраси. Дітей не обшукали і потім саме це приховане золото врятувало родину в Голодомор – золото виміняли на хліб.



А тоді – усіх їх вигнали з хати. В зиму, у нікуди…



Розпач, розгубленість, гнів… Складно навіть уявити, що у них тоді було на душі.



Діда прабабки – Федота – відправили до Сибіру. Десь по дорозі він зник.



Решта родини мала заборону на поселення в радіусі 50 кілометрів від їхньої землі.



Жили вони у землянці, а з їхнього будинку зробили тоді конюшню, меблі порубали і спалили.

Велика і згуртована родина розпорошилася. Таку мету і переслідувала нова «червона» влада, але рід вижив. Розкидало усіх по різних містах та селах, але вони вижили, стали на ноги і вивчили своїх дітей.



Прабабуся Стоян Зоя Яківна померла у травні 1993 року, коли мені було 10 років. Вона похована у Сватовому, що на Луганщині.



На початку 2000-х років моя бабуся Людмила Іванівна (молодша донька Зої Стоян) наполягла на тому, щоб ми поїхали в село Осикове, з якого вигнали її матір.



Саме від своєї бабки – Людмили – я і знаю все це. Вона ретельно зберігала пам’ять про свій рід, записувала. І розповіла мені.



І от – поїхали ми. Знайшли село, і знайшли навіть будинок, який будував Яків Павлович Стоян на початку 1900-х років.



Будинок стоїть і досі. Там живуть люди.



До тієї поїздки усі бабусині розповіді були в моїй голові наче вигадка, казка, химера... А коли ми на власні очі побачили будинок, як його згадувала бабуся, почули старих жителів села, які пам'ятають Стоянів – примара ожила.



На пагорбі стоїть будинок, якому понад 100 років, який зроблений з тої червоної цегли, яку виготовляли Стояни.



Ніщо його не здолало, ні комуністи, ні війна. Лише відмітини на стінах від осколків снарядів Другої світової війни, як шрами.



На жаль, мені з родиною також «пощастило»! Ми були вимушені у 2014 році дуже швидко, не заплановано, покинути власний будинок у Донецьку.



Це допомогло пропустити через себе, пережите прадідами. Ми відчули, що переживає людина, коли їй не з власної волі доводиться залишати свій дім і вирушати в нікуди.



Але це вже інша, новітня історія.

Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.