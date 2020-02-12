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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5503550455055506 Додано: Сер 12 лют, 2020 20:38 Puente написав: Радянський Союз все-таки не окуповував Україну . Тут це можна трактувати по-різному - але ... Більшовики просто відновлювали кордони імперії - яка почала розвалюватися - не більше , але і не менше . Радянський Союз все-таки не окуповував Україну . Тут це можна трактувати по-різному - але ... Більшовики просто відновлювали кордони імперії - яка почала розвалюватися - не більше , але і не менше .

По цій самій логіці Росія не окупували Крим, вона просто відновила кордони імперії.

Не очікував від вас такого. Якісь дивні у вас погляди на історію. По цій самій логіці Росія не окупували Крим, вона просто відновила кордони імперії.Не очікував від вас такого. Якісь дивні у вас погляди на історію. andrijk777

Повідомлень: 1997 З нами з: 11.11.14 Подякував: 160 раз. Подякували: 237 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 лют, 2020 22:03 УПА - борці за незалежність України

Запальна пісня і відеоряд: хто і з ким воював. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27657 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 лют, 2020 22:33 Re: Політичні дискусії Kudrjavuy написав: Её изначально нужно освободить от "телевизора".

Её изначально нужно освободить от "телевизора". Витька,извинись,я всё прощу)

Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня Мизантрóп

Повідомлень: 3714 З нами з: 03.12.14 Подякував: 468 раз. Подякували: 542 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 лют, 2020 23:04 Re: Політичні дискусії Тракторист написав: Puente написав: Ну не знаю - але лідери татар - озвучили своє бачення . Ну не знаю - але лідери татар - озвучили своє бачення .

так называемые "лидеры татар" имеют поддержку не более чем у 15% крымских татар... так называемые "лидеры татар" имеют поддержку не более чем у 15% крымских татар...



Эти несколько лидеров неплохо устроились в жизни, посасывают гранты, выделяемые Турцией, и занимаются идеологией, то есть ни чем. А по факту крымско-татарский канал ATR, на который выделялись миллионы бюджетных денег, никому не интересен. У канала большинство новостей в ютубе с просмотром в несколько десятков или сотен раз. То есть проблемы этого канала с освещением деятельности так называемых лидеров не интересны ни татарам, которые живут в Крыму, ни тем которые переехали. Эти несколько лидеров неплохо устроились в жизни, посасывают гранты, выделяемые Турцией, и занимаются идеологией, то есть ни чем. А по факту крымско-татарский канал ATR, на который выделялись миллионы бюджетных денег, никому не интересен. У канала большинство новостей в ютубе с просмотром в несколько десятков или сотен раз. То есть проблемы этого канала с освещением деятельности так называемых лидеров не интересны ни татарам, которые живут в Крыму, ни тем которые переехали. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15152 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3941 раз. Подякували: 6028 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 лют, 2020 23:18 Розкуркулені Мої пращури також потрапили у вирій тих жахливих подій.



1932 рік, село Осикове (зараз Амвросіївський район, Донецької області).



У родині моєї прабабки Стоян Зої Яківни (1904 р.н.) було 14 братів та сестер.



Стояни мали 6 десятин землі, дві великі хати, господарство, власну цегельню, олійню.



Усього у родині було 24 душ людей. Усі працювали на землі, а також запрошували робітників із села. Важкої роботи не цуралися. Все, що вирощували, продавали.



Брали до себе в родину сиріт, виховували їх, влаштовували в життя.



Влітку працювали, взимку наймали вчителів, вчили дітей музики і танців. та гуляли весілля. Моя прабабка вміла грати на трьох музичних інструментах.



Весілля моєї прабабусі Зої і її брата Антона було в один день – у січні 1926 року.



У селі їх поважали. Тому того дня хтось із селян попередив, що «йдуть розкуркулювати». Це попередження дуже допомогло: мати моєї прабабки – Ганна Василівна – встигла приховати на дітях золоті та срібні прикраси. Дітей не обшукали і потім саме це приховане золото врятувало родину в Голодомор – золото виміняли на хліб.



А тоді – усіх їх вигнали з хати. В зиму, у нікуди…



Розпач, розгубленість, гнів… Складно навіть уявити, що у них тоді було на душі.



Діда прабабки – Федота – відправили до Сибіру. Десь по дорозі він зник.



Решта родини мала заборону на поселення в радіусі 50 кілометрів від їхньої землі.



Жили вони у землянці, а з їхнього будинку зробили тоді конюшню, меблі порубали і спалили.

Велика і згуртована родина розпорошилася. Таку мету і переслідувала нова «червона» влада, але рід вижив. Розкидало усіх по різних містах та селах, але вони вижили, стали на ноги і вивчили своїх дітей.



Прабабуся Стоян Зоя Яківна померла у травні 1993 року, коли мені було 10 років. Вона похована у Сватовому, що на Луганщині.



На початку 2000-х років моя бабуся Людмила Іванівна (молодша донька Зої Стоян) наполягла на тому, щоб ми поїхали в село Осикове, з якого вигнали її матір.



Саме від своєї бабки – Людмили – я і знаю все це. Вона ретельно зберігала пам’ять про свій рід, записувала. І розповіла мені.



І от – поїхали ми. Знайшли село, і знайшли навіть будинок, який будував Яків Павлович Стоян на початку 1900-х років.



Будинок стоїть і досі. Там живуть люди.



До тієї поїздки усі бабусині розповіді були в моїй голові наче вигадка, казка, химера... А коли ми на власні очі побачили будинок, як його згадувала бабуся, почули старих жителів села, які пам'ятають Стоянів – примара ожила.



На пагорбі стоїть будинок, якому понад 100 років, який зроблений з тої червоної цегли, яку виготовляли Стояни.



Ніщо його не здолало, ні комуністи, ні війна. Лише відмітини на стінах від осколків снарядів Другої світової війни, як шрами.



На жаль, мені з родиною також «пощастило»! Ми були вимушені у 2014 році дуже швидко, не заплановано, покинути власний будинок у Донецьку.



Це допомогло пропустити через себе, пережите прадідами. Ми відчули, що переживає людина, коли їй не з власної волі доводиться залишати свій дім і вирушати в нікуди.



Але це вже інша, новітня історія. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27657 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лют, 2020 01:08 Це історія твоєї родини козак. Чи чиєїсь? Ethereum Повідомлень: 1011 З нами з: 11.02.18 Подякував: 7 раз. Подякували: 59 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лют, 2020 02:34 Puente написав: Козак-характерник

Ну - зрозуміло - ЛАД - це пост-радянська людина по поглядам . Не змінилися за 30 років .

Переконати його все одно не вийде . З оцінкою радянської армії в цілому не погоджуся . Радянський Союз все-таки не окуповував Україну . Тут це можна трактувати по-різному - але ... Більшовики просто відновлювали кордони імперії - яка почала розвалюватися - не більше , але і не менше . Західну - так - хоча спочатку це була теж деяка ейфорія про об"єднання з великою Україною - яка дуже швидко закінчилася . Це навіть плюсом можна вважати . УРСР в цілому все-таки не вважала себе окупованою - це значне перебільшення . Навіть в Галичині . Претензії були - і великі - які не забулися так сильно , як на сході . Бо була Австро-Угорщина і Польща перед тим - до яких теж були претензії ... Ну - зрозуміло - ЛАД - це пост-радянська людина по поглядам . Не змінилися за 30 років .Переконати його все одно не вийде . З оцінкою радянської армії в цілому не погоджуся . Радянський Союз все-таки не окуповував Україну . Тут це можна трактувати по-різному - але ... Більшовики просто відновлювали кордони імперії - яка почала розвалюватися - не більше , але і не менше . Західну - так - хоча спочатку це була теж деяка ейфорія про об"єднання з великою Україною - яка дуже швидко закінчилася . Це навіть плюсом можна вважати . УРСР в цілому все-таки не вважала себе окупованою - це значне перебільшення . Навіть в Галичині . Претензії були - і великі - які не забулися так сильно , як на сході . Бо була Австро-Угорщина і Польща перед тим - до яких теж були претензії ...

Пост-радянська людина я чи просто радянська не дуже суттєво. Взагалі-то погляди людини форміруються десь до 30 років, а можливо і раніше, і змінюються корінним образом тільки під впливом якихось зовсім вже надзвичайних обставин.

Але ж Ви написали майже те, що і я казав.

Не можна називати УРСР окупованою територією, а Червону, а потім Радянську армію окупантами.

И, кстати, К-х сам приводил фотографию с подписью "Був і такий Львів..."

Или сегодня он назовёт людей на той демонстрации предателями или коллаборантами?

Раньше в революции обвиняли "жидів і комуністів", теперь будем обвинять "москалів і комуністів"? Может стоит признать, что украинцы тоже делали революцию? И восток был более революционным потому, что был более промышленным?

И батько Махно тоже в общем-то был революционером, а не борцом за незалежність, только не большевиком, а анархистом.





Предыдущий Ваш пост -

2 ЛАД і К-Х ...

Вчора на вашу полеміку написав здоровенний пост - але витер . Тепер бачу , що дарма . Це відносно героїв ( у вас про 2 світову переважно ) ...

Ви взагалі-то закон про декомунізацію читали ? Там все розписано . І в цілому якщо уважно почитати - ваша суперечка взагалі зійде на пару моментів . Моментів - які пов"язані з конкретними людьми - яких "звеличували" в СРСР . Там є цікаве речення : ... крім пам’ятників та пам’ятних знаків, пов’язаних з опором і вигнанням нацистських окупантів з України...

Що дехто-де-неде чи як там - перебільшує і вилазить за межі - це вже питання моралі більше . Якщо Жукову було наплювати на солдатів - то пам"ятник йому просто поважаючи пам"ять загиблих сотень тисяч треба знести ... І так про все таке індивідуально . Нічого складного в цьому немає . Ви ж хочете об"єктивності ?! Інша справа , що чомусь отакі питання завжди потрапляють в поле зору політиків - які їх виводять з області історичних подій в область оцінок історичних подій ... Ось , наприклад , є відома постать Кузнєцова - з одного боку - боротьба з німцями , з іншого - "підставити" українське підпілля - що переважує ? З боку СРСР - зрозуміло , а зараз з України ?

Очень жаль, что Вы пост вытерли. С интересом прочитал бы.

Оно-то так, что "дехто-де-неде чи як там - перебільшує і вилазить за межі", но это не "питання моралі".

Постепенно украинская внутренняя политика сдвигается вправо. Лет 20 назад не реально было получить достаточную поддержку идеям декоммунизации. Лет 10 (а скорее даже меньше - до 2014) не реально было добиться сноса памятника Жукову (не говорю сейчас о правильности или неправильности такого, а просто о факте). Ещё совсем недавно невозможны были разговоры о "оккупации" Украины во время Союза и о воинах РККА как об оккупантах. Точнее, где-то на задворках такие разговоры по-тихому велись, но теперь они выходят на поверхность и пытаются стать мейнстримом. Кто-то медленно, тихой сапой, но упорно продвигает Украину по тому же пути, по кот. пошла Россия - "скрепы", "национальный дух". Скрепы и дух, правда, другие, но идея та же. Проще "укреплять скрепы", чем построить действительно прогрессивное государство.

Проще рассказывать людям о "духе", чем развивать экономику вообще и промышленность в частности, чтобы люди могли работать и зарабатывать здесь, а не ездить на заграничные заработки. Здесь часто говорилось о вреде этого явления для экономики, но не меньший ущерб наносится обществу, когда дети месяцами, а то и годами растут без родителей (одного, а бывает и двух). Да и мораль общества при этом меняется. И, боюсь, не в лучшую сторону. Пост-радянська людина я чи просто радянська не дуже суттєво. Взагалі-то погляди людини форміруються десь до 30 років, а можливо і раніше, і змінюються корінним образом тільки під впливом якихось зовсім вже надзвичайних обставин.Але ж Ви написали майже те, що і я казав.Не можна називати УРСР окупованою територією, а Червону, а потім Радянську армію окупантами.И, кстати, К-х сам приводил фотографию с подписью "Був і такий Львів..." viewtopic.php?p=4866400#p4866400 Или сегодня он назовёт людей на той демонстрации предателями или коллаборантами?Раньше в революции обвиняли "жидів і комуністів", теперь будем обвинять "москалів і комуністів"? Может стоит признать, что украинцы тоже делали революцию? И восток был более революционным потому, что был более промышленным?И батько Махно тоже в общем-то был революционером, а не борцом за незалежність, только не большевиком, а анархистом.Предыдущий Ваш пост - viewtopic.php?p=4868792#p4868792 (не знаю, как цитировать в одном посте ссылки на разные сообщения):Очень жаль, что Вы пост вытерли. С интересом прочитал бы.Оно-то так, что "дехто-де-неде чи як там - перебільшує і вилазить за межі", но это не "питання моралі".Постепенно украинская внутренняя политика сдвигается вправо. Лет 20 назад не реально было получить достаточную поддержку идеям декоммунизации. Лет 10 (а скорее даже меньше - до 2014) не реально было добиться сноса памятника Жукову (не говорю сейчас о правильности или неправильности такого, а просто о факте). Ещё совсем недавно невозможны были разговоры о "оккупации" Украины во время Союза и о воинах РККА как об оккупантах. Точнее, где-то на задворках такие разговоры по-тихому велись, но теперь они выходят на поверхность и пытаются стать мейнстримом. Кто-то медленно, тихой сапой, но упорно продвигает Украину по тому же пути, по кот. пошла Россия - "скрепы", "национальный дух". Скрепы и дух, правда, другие, но идея та же. Проще "укреплять скрепы", чем построить действительно прогрессивное государство.Проще рассказывать людям о "духе", чем развивать экономику вообще и промышленность в частности, чтобы люди могли работать и зарабатывать здесь, а не ездить на заграничные заработки. Здесь часто говорилось о вреде этого явления для экономики, но не меньший ущерб наносится обществу, когда дети месяцами, а то и годами растут без родителей (одного, а бывает и двух). Да и мораль общества при этом меняется. И, боюсь, не в лучшую сторону. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15372 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4315 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 5503550455055506 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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