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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5504550555065507>
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 20:38

  Puente написав:Радянський Союз все-таки не окуповував Україну . Тут це можна трактувати по-різному - але ... Більшовики просто відновлювали кордони імперії - яка почала розвалюватися - не більше , але і не менше .

По цій самій логіці Росія не окупували Крим, вона просто відновила кордони імперії. :D :D
Не очікував від вас такого. Якісь дивні у вас погляди на історію.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 22:03

УПА - борці за незалежність України

Запальна пісня і відеоряд: хто і з ким воював. :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 22:33

Re: Політичні дискусії

  Kudrjavuy написав:Её изначально нужно освободить от "телевизора".
Зображення :D
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 23:04

Re: Політичні дискусії

Тракторист написав:
  Puente написав:Ну не знаю - але лідери татар - озвучили своє бачення .

так называемые "лидеры татар" имеют поддержку не более чем у 15% крымских татар...


Эти несколько лидеров неплохо устроились в жизни, посасывают гранты, выделяемые Турцией, и занимаются идеологией, то есть ни чем. А по факту крымско-татарский канал ATR, на который выделялись миллионы бюджетных денег, никому не интересен. У канала большинство новостей в ютубе с просмотром в несколько десятков или сотен раз. То есть проблемы этого канала с освещением деятельности так называемых лидеров не интересны ни татарам, которые живут в Крыму, ни тем которые переехали.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 23:18

Розкуркулені

Мої пращури також потрапили у вирій тих жахливих подій.

1932 рік, село Осикове (зараз Амвросіївський район, Донецької області).

У родині моєї прабабки Стоян Зої Яківни (1904 р.н.) було 14 братів та сестер.

Стояни мали 6 десятин землі, дві великі хати, господарство, власну цегельню, олійню.

Усього у родині було 24 душ людей. Усі працювали на землі, а також запрошували робітників із села. Важкої роботи не цуралися. Все, що вирощували, продавали.

Брали до себе в родину сиріт, виховували їх, влаштовували в життя.

Влітку працювали, взимку наймали вчителів, вчили дітей музики і танців. та гуляли весілля. Моя прабабка вміла грати на трьох музичних інструментах.

Весілля моєї прабабусі Зої і її брата Антона було в один день – у січні 1926 року.

У селі їх поважали. Тому того дня хтось із селян попередив, що «йдуть розкуркулювати». Це попередження дуже допомогло: мати моєї прабабки – Ганна Василівна – встигла приховати на дітях золоті та срібні прикраси. Дітей не обшукали і потім саме це приховане золото врятувало родину в Голодомор – золото виміняли на хліб.

А тоді – усіх їх вигнали з хати. В зиму, у нікуди…

Розпач, розгубленість, гнів… Складно навіть уявити, що у них тоді було на душі.

Діда прабабки – Федота – відправили до Сибіру. Десь по дорозі він зник.

Решта родини мала заборону на поселення в радіусі 50 кілометрів від їхньої землі.

Жили вони у землянці, а з їхнього будинку зробили тоді конюшню, меблі порубали і спалили.
Велика і згуртована родина розпорошилася. Таку мету і переслідувала нова «червона» влада, але рід вижив. Розкидало усіх по різних містах та селах, але вони вижили, стали на ноги і вивчили своїх дітей.

Прабабуся Стоян Зоя Яківна померла у травні 1993 року, коли мені було 10 років. Вона похована у Сватовому, що на Луганщині.

На початку 2000-х років моя бабуся Людмила Іванівна (молодша донька Зої Стоян) наполягла на тому, щоб ми поїхали в село Осикове, з якого вигнали її матір.

Саме від своєї бабки – Людмили – я і знаю все це. Вона ретельно зберігала пам’ять про свій рід, записувала. І розповіла мені.

І от – поїхали ми. Знайшли село, і знайшли навіть будинок, який будував Яків Павлович Стоян на початку 1900-х років.

Будинок стоїть і досі. Там живуть люди.

До тієї поїздки усі бабусині розповіді були в моїй голові наче вигадка, казка, химера... А коли ми на власні очі побачили будинок, як його згадувала бабуся, почули старих жителів села, які пам'ятають Стоянів – примара ожила.

На пагорбі стоїть будинок, якому понад 100 років, який зроблений з тої червоної цегли, яку виготовляли Стояни.

Ніщо його не здолало, ні комуністи, ні війна. Лише відмітини на стінах від осколків снарядів Другої світової війни, як шрами.

На жаль, мені з родиною також «пощастило»! Ми були вимушені у 2014 році дуже швидко, не заплановано, покинути власний будинок у Донецьку.

Це допомогло пропустити через себе, пережите прадідами. Ми відчули, що переживає людина, коли їй не з власної волі доводиться залишати свій дім і вирушати в нікуди.

Але це вже інша, новітня історія.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 01:08

Це історія твоєї родини козак. Чи чиєїсь?
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 02:34

  Puente написав:Козак-характерник
Ну - зрозуміло - ЛАД - це пост-радянська людина по поглядам . Не змінилися за 30 років .
Переконати його все одно не вийде . З оцінкою радянської армії в цілому не погоджуся . Радянський Союз все-таки не окуповував Україну . Тут це можна трактувати по-різному - але ... Більшовики просто відновлювали кордони імперії - яка почала розвалюватися - не більше , але і не менше . Західну - так - хоча спочатку це була теж деяка ейфорія про об"єднання з великою Україною - яка дуже швидко закінчилася . Це навіть плюсом можна вважати . УРСР в цілому все-таки не вважала себе окупованою - це значне перебільшення . Навіть в Галичині . Претензії були - і великі - які не забулися так сильно , як на сході . Бо була Австро-Угорщина і Польща перед тим - до яких теж були претензії ...

Пост-радянська людина я чи просто радянська не дуже суттєво. Взагалі-то погляди людини форміруються десь до 30 років, а можливо і раніше, і змінюються корінним образом тільки під впливом якихось зовсім вже надзвичайних обставин.
Але ж Ви написали майже те, що і я казав.
Не можна називати УРСР окупованою територією, а Червону, а потім Радянську армію окупантами.
И, кстати, К-х сам приводил фотографию с подписью "Був і такий Львів..." viewtopic.php?p=4866400#p4866400.
Или сегодня он назовёт людей на той демонстрации предателями или коллаборантами?
Раньше в революции обвиняли "жидів і комуністів", теперь будем обвинять "москалів і комуністів"? Может стоит признать, что украинцы тоже делали революцию? И восток был более революционным потому, что был более промышленным?
И батько Махно тоже в общем-то был революционером, а не борцом за незалежність, только не большевиком, а анархистом.


Предыдущий Ваш пост - viewtopic.php?p=4868792#p4868792 (не знаю, как цитировать в одном посте ссылки на разные сообщения):
2 ЛАД і К-Х ...
Вчора на вашу полеміку написав здоровенний пост - але витер . Тепер бачу , що дарма . Це відносно героїв ( у вас про 2 світову переважно ) ...
Ви взагалі-то закон про декомунізацію читали ? Там все розписано . І в цілому якщо уважно почитати - ваша суперечка взагалі зійде на пару моментів . Моментів - які пов"язані з конкретними людьми - яких "звеличували" в СРСР . Там є цікаве речення : ... крім пам’ятників та пам’ятних знаків, пов’язаних з опором і вигнанням нацистських окупантів з України...
Що дехто-де-неде чи як там - перебільшує і вилазить за межі - це вже питання моралі більше . Якщо Жукову було наплювати на солдатів - то пам"ятник йому просто поважаючи пам"ять загиблих сотень тисяч треба знести ... І так про все таке індивідуально . Нічого складного в цьому немає . Ви ж хочете об"єктивності ?! Інша справа , що чомусь отакі питання завжди потрапляють в поле зору політиків - які їх виводять з області історичних подій в область оцінок історичних подій ... Ось , наприклад , є відома постать Кузнєцова - з одного боку - боротьба з німцями , з іншого - "підставити" українське підпілля - що переважує ? З боку СРСР - зрозуміло , а зараз з України ?

Очень жаль, что Вы пост вытерли. С интересом прочитал бы.
Оно-то так, что "дехто-де-неде чи як там - перебільшує і вилазить за межі", но это не "питання моралі".
Постепенно украинская внутренняя политика сдвигается вправо. Лет 20 назад не реально было получить достаточную поддержку идеям декоммунизации. Лет 10 (а скорее даже меньше - до 2014) не реально было добиться сноса памятника Жукову (не говорю сейчас о правильности или неправильности такого, а просто о факте). Ещё совсем недавно невозможны были разговоры о "оккупации" Украины во время Союза и о воинах РККА как об оккупантах. Точнее, где-то на задворках такие разговоры по-тихому велись, но теперь они выходят на поверхность и пытаются стать мейнстримом. Кто-то медленно, тихой сапой, но упорно продвигает Украину по тому же пути, по кот. пошла Россия - "скрепы", "национальный дух". Скрепы и дух, правда, другие, но идея та же. Проще "укреплять скрепы", чем построить действительно прогрессивное государство.
Проще рассказывать людям о "духе", чем развивать экономику вообще и промышленность в частности, чтобы люди могли работать и зарабатывать здесь, а не ездить на заграничные заработки. Здесь часто говорилось о вреде этого явления для экономики, но не меньший ущерб наносится обществу, когда дети месяцами, а то и годами растут без родителей (одного, а бывает и двух). Да и мораль общества при этом меняется. И, боюсь, не в лучшую сторону.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 08:12

  Ethereum написав:Це історія твоєї родини козак. Чи чиєїсь?

он белобилетчик

Від: Зоя Грехова

Надіслано: 11 лютого 2020 р. 9:49
Кому: Radiosvoboda <Radiosvoboda@rferl.org>
Тема: Розкуркулені Стояни https://www.radiosvoboda.org/a/rozkurku ... 28833.html
Витька,извинись,я всё прощу)
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 09:08

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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 09:36

  freeze написав:
Тракторист написав:
  Puente написав:Ну не знаю - але лідери татар - озвучили своє бачення .
так называемые "лидеры татар" имеют поддержку не более чем у 15% крымских татар...
Эти несколько лидеров неплохо устроились в жизни, посасывают гранты, выделяемые Турцией, и занимаются идеологией, то есть ни чем. А по факту крымско-татарский канал ATR, на который выделялись миллионы бюджетных денег, никому не интересен. У канала большинство новостей в ютубе с просмотром в несколько десятков или сотен раз. То есть проблемы этого канала с освещением деятельности так называемых лидеров не интересны ни татарам, которые живут в Крыму, ни тем которые переехали.
Ще раз по воді і татарам
1 Відсутність води в Криму-для росії не критична(бажано щоб була,але й так добре)
Аргументація
Там де для росії щось було критично-вона швидко все зробила-не рахуючись з коштами і економічною доцільністю
а - енергоміст ... і продовжує роботу по енергогенеруючим можливостям на півострові
б - транспортний міст...
А от опріснювачів...які коштують на порядок менше ніж енергоміст і на два порядки менше ніж транспортний міст - росія не збудувало жодного
2 Саме те ,що татари в основному і займаються сільським господарством-є причиною по якій вода в Криму для росії - не критична
Татари - опозиційні і хочуть щоб Крим був визнаний їх...росія ,для якої Крим -сакральне місце не допустить ,щоб в Криму зявилась потужна опозиція
3 Вкиди про воду в український інформаційний простір - це спроба розколоти суспільство(дезорієнтувати) ,бо одна половина буде вважати що треба дати воду,друга що ні...а росіяни будуть насміхатись ,адже їм вода не треба, тому нічим поступатись заради міфічної подачі води- вони все одно не збираються, а от балів собі заробити витискаючи з нас якісь поступки використовуючи цей вкид про воду - вони спробують.
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 13 лют, 2020 09:43, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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