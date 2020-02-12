По цій самій логіці Росія не окупували Крим, вона просто відновила кордони імперії.
Не очікував від вас такого. Якісь дивні у вас погляди на історію.
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 12 лют, 2020 20:38
По цій самій логіці Росія не окупували Крим, вона просто відновила кордони імперії.
Не очікував від вас такого. Якісь дивні у вас погляди на історію.
Додано: Сер 12 лют, 2020 22:03
УПА - борці за незалежність України
Запальна пісня і відеоряд: хто і з ким воював.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 12 лют, 2020 22:33
Re: Політичні дискусії
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Сер 12 лют, 2020 23:04
Re: Політичні дискусії
Эти несколько лидеров неплохо устроились в жизни, посасывают гранты, выделяемые Турцией, и занимаются идеологией, то есть ни чем. А по факту крымско-татарский канал ATR, на который выделялись миллионы бюджетных денег, никому не интересен. У канала большинство новостей в ютубе с просмотром в несколько десятков или сотен раз. То есть проблемы этого канала с освещением деятельности так называемых лидеров не интересны ни татарам, которые живут в Крыму, ни тем которые переехали.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 12 лют, 2020 23:18
Розкуркулені
Мої пращури також потрапили у вирій тих жахливих подій.
1932 рік, село Осикове (зараз Амвросіївський район, Донецької області).
У родині моєї прабабки Стоян Зої Яківни (1904 р.н.) було 14 братів та сестер.
Стояни мали 6 десятин землі, дві великі хати, господарство, власну цегельню, олійню.
Усього у родині було 24 душ людей. Усі працювали на землі, а також запрошували робітників із села. Важкої роботи не цуралися. Все, що вирощували, продавали.
Брали до себе в родину сиріт, виховували їх, влаштовували в життя.
Влітку працювали, взимку наймали вчителів, вчили дітей музики і танців. та гуляли весілля. Моя прабабка вміла грати на трьох музичних інструментах.
Весілля моєї прабабусі Зої і її брата Антона було в один день – у січні 1926 року.
У селі їх поважали. Тому того дня хтось із селян попередив, що «йдуть розкуркулювати». Це попередження дуже допомогло: мати моєї прабабки – Ганна Василівна – встигла приховати на дітях золоті та срібні прикраси. Дітей не обшукали і потім саме це приховане золото врятувало родину в Голодомор – золото виміняли на хліб.
А тоді – усіх їх вигнали з хати. В зиму, у нікуди…
Розпач, розгубленість, гнів… Складно навіть уявити, що у них тоді було на душі.
Діда прабабки – Федота – відправили до Сибіру. Десь по дорозі він зник.
Решта родини мала заборону на поселення в радіусі 50 кілометрів від їхньої землі.
Жили вони у землянці, а з їхнього будинку зробили тоді конюшню, меблі порубали і спалили.
Велика і згуртована родина розпорошилася. Таку мету і переслідувала нова «червона» влада, але рід вижив. Розкидало усіх по різних містах та селах, але вони вижили, стали на ноги і вивчили своїх дітей.
Прабабуся Стоян Зоя Яківна померла у травні 1993 року, коли мені було 10 років. Вона похована у Сватовому, що на Луганщині.
На початку 2000-х років моя бабуся Людмила Іванівна (молодша донька Зої Стоян) наполягла на тому, щоб ми поїхали в село Осикове, з якого вигнали її матір.
Саме від своєї бабки – Людмили – я і знаю все це. Вона ретельно зберігала пам’ять про свій рід, записувала. І розповіла мені.
І от – поїхали ми. Знайшли село, і знайшли навіть будинок, який будував Яків Павлович Стоян на початку 1900-х років.
Будинок стоїть і досі. Там живуть люди.
До тієї поїздки усі бабусині розповіді були в моїй голові наче вигадка, казка, химера... А коли ми на власні очі побачили будинок, як його згадувала бабуся, почули старих жителів села, які пам'ятають Стоянів – примара ожила.
На пагорбі стоїть будинок, якому понад 100 років, який зроблений з тої червоної цегли, яку виготовляли Стояни.
Ніщо його не здолало, ні комуністи, ні війна. Лише відмітини на стінах від осколків снарядів Другої світової війни, як шрами.
На жаль, мені з родиною також «пощастило»! Ми були вимушені у 2014 році дуже швидко, не заплановано, покинути власний будинок у Донецьку.
Це допомогло пропустити через себе, пережите прадідами. Ми відчули, що переживає людина, коли їй не з власної волі доводиться залишати свій дім і вирушати в нікуди.
Але це вже інша, новітня історія.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Чет 13 лют, 2020 02:34
Пост-радянська людина я чи просто радянська не дуже суттєво. Взагалі-то погляди людини форміруються десь до 30 років, а можливо і раніше, і змінюються корінним образом тільки під впливом якихось зовсім вже надзвичайних обставин.
Але ж Ви написали майже те, що і я казав.
Не можна називати УРСР окупованою територією, а Червону, а потім Радянську армію окупантами.
И, кстати, К-х сам приводил фотографию с подписью "Був і такий Львів..." viewtopic.php?p=4866400#p4866400.
Или сегодня он назовёт людей на той демонстрации предателями или коллаборантами?
Раньше в революции обвиняли "жидів і комуністів", теперь будем обвинять "москалів і комуністів"? Может стоит признать, что украинцы тоже делали революцию? И восток был более революционным потому, что был более промышленным?
И батько Махно тоже в общем-то был революционером, а не борцом за незалежність, только не большевиком, а анархистом.
Предыдущий Ваш пост - viewtopic.php?p=4868792#p4868792 (не знаю, как цитировать в одном посте ссылки на разные сообщения):
Очень жаль, что Вы пост вытерли. С интересом прочитал бы.
Оно-то так, что "дехто-де-неде чи як там - перебільшує і вилазить за межі", но это не "питання моралі".
Постепенно украинская внутренняя политика сдвигается вправо. Лет 20 назад не реально было получить достаточную поддержку идеям декоммунизации. Лет 10 (а скорее даже меньше - до 2014) не реально было добиться сноса памятника Жукову (не говорю сейчас о правильности или неправильности такого, а просто о факте). Ещё совсем недавно невозможны были разговоры о "оккупации" Украины во время Союза и о воинах РККА как об оккупантах. Точнее, где-то на задворках такие разговоры по-тихому велись, но теперь они выходят на поверхность и пытаются стать мейнстримом. Кто-то медленно, тихой сапой, но упорно продвигает Украину по тому же пути, по кот. пошла Россия - "скрепы", "национальный дух". Скрепы и дух, правда, другие, но идея та же. Проще "укреплять скрепы", чем построить действительно прогрессивное государство.
Проще рассказывать людям о "духе", чем развивать экономику вообще и промышленность в частности, чтобы люди могли работать и зарабатывать здесь, а не ездить на заграничные заработки. Здесь часто говорилось о вреде этого явления для экономики, но не меньший ущерб наносится обществу, когда дети месяцами, а то и годами растут без родителей (одного, а бывает и двух). Да и мораль общества при этом меняется. И, боюсь, не в лучшую сторону.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 13 лют, 2020 08:12
он белобилетчик
Від: Зоя Грехова
Надіслано: 11 лютого 2020 р. 9:49
Кому: Radiosvoboda <Radiosvoboda@rferl.org>
Тема: Розкуркулені Стояни
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Чет 13 лют, 2020 09:36
Ще раз по воді і татарам
1 Відсутність води в Криму-для росії не критична(бажано щоб була,але й так добре)
Аргументація
Там де для росії щось було критично-вона швидко все зробила-не рахуючись з коштами і економічною доцільністю
а - енергоміст ... і продовжує роботу по енергогенеруючим можливостям на півострові
б - транспортний міст...
А от опріснювачів...які коштують на порядок менше ніж енергоміст і на два порядки менше ніж транспортний міст - росія не збудувало жодного
2 Саме те ,що татари в основному і займаються сільським господарством-є причиною по якій вода в Криму для росії - не критична
Татари - опозиційні і хочуть щоб Крим був визнаний їх...росія ,для якої Крим -сакральне місце не допустить ,щоб в Криму зявилась потужна опозиція
3 Вкиди про воду в український інформаційний простір - це спроба розколоти суспільство(дезорієнтувати) ,бо одна половина буде вважати що треба дати воду,друга що ні...а росіяни будуть насміхатись ,адже їм вода не треба, тому нічим поступатись заради міфічної подачі води- вони все одно не збираються, а от балів собі заробити витискаючи з нас якісь поступки використовуючи цей вкид про воду - вони спробують.
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 13 лют, 2020 09:43, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
|