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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5504550555065507
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 09:38

  Ethereum написав:Це історія твоєї родини козак. Чи чиєїсь?

Ні, не моєї. Але в моїх предків теж відібрали майно комуністи.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 09:46

  Мизантрóп написав:
  Kudrjavuy написав:Её изначально нужно освободить от "телевизора".
Зображення :D

В оригинале - НЕ СПОСОБСТВУЕТ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ МИНСКИХ СОГЛАШЕНИЙ
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 09:54

Волгарь то к Петру))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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