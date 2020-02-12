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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5505550655075508> Додано: Чет 13 лют, 2020 09:38 Ethereum написав: Це історія твоєї родини козак. Чи чиєїсь? Це історія твоєї родини козак. Чи чиєїсь?

Ні, не моєї. Але в моїх предків теж відібрали майно комуністи. Ні, не моєї. Але в моїх предків теж відібрали майно комуністи. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27662 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лют, 2020 09:54 Волгарь то к Петру)) Витька,извинись,я всё прощу)

Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня Мизантрóп

Повідомлень: 3717 З нами з: 03.12.14 Подякував: 468 раз. Подякували: 542 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лют, 2020 10:04 ЛАД написав: И, кстати, К-х сам приводил фотографию с подписью "Був і такий Львів..."

Или сегодня он назовёт людей на той демонстрации предателями или коллаборантами?

И, кстати, К-х сам приводил фотографию с подписью "Був і такий Львів..." viewtopic.php?p=4866400#p4866400 Или сегодня он назовёт людей на той демонстрации предателями или коллаборантами?

Ні, не назову зрадниками і колоборантами. Ошукані люди. А те, що і серед українців було прислужники різних режимів, це теж факт. Але я не розвішую на всіх ярлики пропагандистські. Треба розрізняти конкретну людину з її моральними якостями і сам режим, якому ця людина вільно чи не вільно служила. Ваша помилка, що Ви хочете зробити світ чорно-білим і розподілити всіх по обидва боки: тут чорне, а значить автоматично тут всі є злочинці, а тут біле, а значить всі герої, білі та пухнасті. А світ він є різнокольоровим. І знову ж таки, робите у своїх подальших судженнях ту ж помилку, що й Будівельник: тезу, що презентує співрозмовник розумієте, як повне заперечення Вашої думки. А це не завжди так. Іноді те, що Ви говорите, співрозмовник не заперечує, а лише додає, розставляє по іншому акценти і робить не таку само оцінку, як Ви, а свою власну. Ніколи не треба домислювати за людину, а перезапитати чи уточнити її думку, щоб позиція співрозмовника стала зрозумілою. Якщо ж є бажання лише маніпулювати словами опонента, виривати певні висловлювання з контексту, зміщувати акценти з головного на другорядне, то це не розмова заради з'ясування думок. Ні, не назову зрадниками і колоборантами. Ошукані люди. А те, що і серед українців було прислужники різних режимів, це теж факт. Але я не розвішую на всіх ярлики пропагандистські. Треба розрізняти конкретну людину з її моральними якостями і сам режим, якому ця людина вільно чи не вільно служила. Ваша помилка, що Ви хочете зробити світ чорно-білим і розподілити всіх по обидва боки: тут чорне, а значить автоматично тут всі є злочинці, а тут біле, а значить всі герої, білі та пухнасті. А світ він є різнокольоровим. І знову ж таки, робите у своїх подальших судженнях ту ж помилку, що й Будівельник: тезу, що презентує співрозмовник розумієте, як повне заперечення Вашої думки. А це не завжди так. Іноді те, що Ви говорите, співрозмовник не заперечує, а лише додає, розставляє по іншому акценти і робить не таку само оцінку, як Ви, а свою власну. Ніколи не треба домислювати за людину, а перезапитати чи уточнити її думку, щоб позиція співрозмовника стала зрозумілою. Якщо ж є бажання лише маніпулювати словами опонента, виривати певні висловлювання з контексту, зміщувати акценти з головного на другорядне, то це не розмова заради з'ясування думок. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27662 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лют, 2020 10:07 Schmit написав:

Ни фига не понимаю такие видео.



Основной меседж видео очевиден -- шарии, дуби, трёх буквенные каналы, за жития и т.д. -- прокремлевские рупоры, по методичкам и т.п.



Но неужто авторы хотят сказать, что генпрок-р не зависим; что Ав-ков не претендовал на премьера; что служба безпеки не мутнейше связана с данным делом; что не идёт явная подковерная борьба между группами ав-ва, бени, сороса, медв-ка; что соросят не тырят наши деньги и т.д.?





Я могу и вовсе конспирологическую версию выдвинуть. Странно, что она ни у кого не звучит.

Что имеем: патриоты (хоть без кавычек, хоть в кавычках - не суть) по факту проходят во многих делах. Можно представить иначе - что власть крепенько так ухватилась за них...

Зачем?

Неужто кто-то верит, что новые лица реально так обеспокоены Ненькой, решили законность навести и т.д.

Да по фиг им...

Судя по тому, как относятся к фундаментальнейшим вопросам. Например, по той же земле.



А так возможен банальный договор -- мы сильно не трогаем ваших (, стрелка, буч, марусь и т.д.), вы -- особо не кипишуете при разведениях, переговорах и т.д.



Ведь оккупанты заходили на оставленные позиции ... куда уж дальше-то продолжать разведение, что-то говорить о выборах...

Под офисом уже майдан ветеранов, волонтеров должен стоять.



З.Ы. никак не забуду оговорку Марусi. Гневно так чехвостила зрадника ЗЕ и выдала - да мы готовы с ним спiвпрацювати, но только нужно, чтобы он работал с нами))) Ни фига не понимаю такие видео.Основной меседж видео очевиден -- шарии, дуби, трёх буквенные каналы, за жития и т.д. -- прокремлевские рупоры, по методичкам и т.п.Но неужто авторы хотят сказать, что генпрок-р не зависим; что Ав-ков не претендовал на премьера; что служба безпеки не мутнейше связана с данным делом; что не идёт явная подковерная борьба между группами ав-ва, бени, сороса, медв-ка; что соросят не тырят наши деньги и т.д.?Я могу и вовсе конспирологическую версию выдвинуть. Странно, что она ни у кого не звучит.Что имеем: патриоты (хоть без кавычек, хоть в кавычках - не суть) по факту проходят во многих делах. Можно представить иначе - что власть крепенько так ухватилась за них...Зачем?Неужто кто-то верит, что новые лица реально так обеспокоены Ненькой, решили законность навести и т.д.Да по фиг им...Судя по тому, как относятся к фундаментальнейшим вопросам. Например, по той же земле.А так возможен банальный договор -- мы сильно не трогаем ваших (, стрелка, буч, марусь и т.д.), вы -- особо не кипишуете при разведениях, переговорах и т.д.Ведь оккупанты заходили на оставленные позиции ... куда уж дальше-то продолжать разведение, что-то говорить о выборах...Под офисом уже майдан ветеранов, волонтеров должен стоять.З.Ы. никак не забуду оговорку Марусi. Гневно так чехвостила зрадника ЗЕ и выдала - да мы готовы с ним спiвпрацювати, но только нужно, чтобы он работал с нами))) detroytred

Повідомлень: 23086 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лют, 2020 10:33 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Ведь оккупанты заходили на оставленные позиции ... куда уж дальше-то продолжать разведение, что-то говорить о выборах... Ведь оккупанты заходили на оставленные позиции ... куда уж дальше-то продолжать разведение, что-то говорить о выборах... Розведення - це те саме що вода

1 Якщо пуйлу потрібна напруженість(щоб він міг виглядати миротворцем) - то яка фіг різниця на якому рубежі будуть стріляти? на попередньому-чи відведенному.???

Я припускаю ,що в найближчий час домовляться про відведення ордловців на якомусь з рубежів углиб їхньої території....Але смерті наших воїнів при цьому не зупиняться

2 Невже не видно ,що росія агонізуючи йде ва-банк?

З одного боку-її дотискають економічно(суди ,газ по 100 доларів/1000м3 при платі за транспортування Україною 52 долари за 1000 м3)

З другого боку вона активізує бардак в Сірії=додатковий 1 млн біженців в Європу , чим пробує смусити ЄС/США з собою домовлятись...

При цьому тиск в основному єде на Європу, бо з США в росії справи кращі

ВВела США санкції щодо Венесуели...і бодлячок волгарь тут-як тут рапортує - росія поставила найбільше від усіх нафти в США....

у виграші і Мадуро(нафту якого росія поставляє) і США - не залишились без ресурсу-і росія-отримала зайвий інформаційний повід для

всьо хорошо прекрасная маркіза... Розведення - це те саме що вода1 Якщо пуйлу потрібна напруженість(щоб він міг виглядати миротворцем) - то яка фіг різниця на якому рубежі будуть стріляти? на попередньому-чи відведенному.???Я припускаю ,що в найближчий час домовляться про відведення ордловців на якомусь з рубежів углиб їхньої території....Але смерті наших воїнів при цьому не зупиняться2 Невже не видно ,що росія агонізуючи йде ва-банк?З одного боку-її дотискають економічно(суди ,газ по 100 доларів/1000м3 при платі за транспортування Україною 52 долари за 1000 м3)З другого боку вона активізує бардак в Сірії=додатковий 1 млн біженців в Європу , чим пробує смусити ЄС/США з собою домовлятись...При цьому тиск в основному єде на Європу, бо з США в росії справи кращіВВела США санкції щодо Венесуели...і бодлячок волгарь тут-як тут рапортує - росія поставила найбільше від усіх нафти в США....у виграші і Мадуро(нафту якого росія поставляє) і США - не залишились без ресурсу-і росія-отримала зайвий інформаційний повід длявсьо хорошо прекрасная маркіза... в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22070 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2264 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лют, 2020 10:33 detroytred написав: то имеем: патриоты (хоть без кавычек, хоть в кавычках - не суть) по факту проходят во многих делах. Можно представить иначе - что власть крепенько так ухватилась за них...

Зачем? то имеем: патриоты (хоть без кавычек, хоть в кавычках - не суть) по факту проходят во многих делах. Можно представить иначе - что власть крепенько так ухватилась за них...Зачем?

Что тут не понятно. Стратегическая задача промосковских сил - затолкать ДыНыРы в Украину на условиях пугабэ (как есть) и снять всю ответственность с кремля за то, что там содеяно. Протесты в 2019 показали, что такие решения не пройдут незамеченными. По этому и не было откровенного слива государственных интересов на первой встрече в Нормандии. Решено отложить ключевые решения и подготовить почву. Для этого нужно уничтожить/очернить/маргинализировать все патриотические движения, которые могут этому активно сопротивляться и обелить беркутовцев/сепаратистов/коллаборантов, на сколько получится. И вот по чуть-чуть звучат тезисы, майдан-переворот, на востоке внутренний конфликт, «продавать воду в Россию (ну в Крым)» и так далее. Что тут не понятно. Стратегическая задача промосковских сил - затолкать ДыНыРы в Украину на условиях пугабэ (как есть) и снять всю ответственность с кремля за то, что там содеяно. Протесты в 2019 показали, что такие решения не пройдут незамеченными. По этому и не было откровенного слива государственных интересов на первой встрече в Нормандии. Решено отложить ключевые решения и подготовить почву. Для этого нужно уничтожить/очернить/маргинализировать все патриотические движения, которые могут этому активно сопротивляться и обелить беркутовцев/сепаратистов/коллаборантов, на сколько получится. И вот по чуть-чуть звучат тезисы, майдан-переворот, на востоке внутренний конфликт, «продавать воду в Россию (ну в Крым)» и так далее. Востаннє редагувалось Schmit в Чет 13 лют, 2020 10:37, всього редагувалось 1 раз. Schmit

Повідомлень: 923 З нами з: 08.09.09 Подякував: 10 раз. Подякували: 145 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лют, 2020 10:36 andrijk777 написав: Puente написав: Радянський Союз все-таки не окуповував Україну . Тут це можна трактувати по-різному - але ... Більшовики просто відновлювали кордони імперії - яка почала розвалюватися - не більше , але і не менше . Радянський Союз все-таки не окуповував Україну . Тут це можна трактувати по-різному - але ... Більшовики просто відновлювали кордони імперії - яка почала розвалюватися - не більше , але і не менше .

По цій самій логіці Росія не окупували Крим, вона просто відновила кордони імперії.

Не очікував від вас такого. Якісь дивні у вас погляди на історію. По цій самій логіці Росія не окупували Крим, вона просто відновила кордони імперії.Не очікував від вас такого. Якісь дивні у вас погляди на історію.

Ну ми ж розглядаємо історичні процеси якось обмежено все-таки . Якби це було 17-18 століття - то хто сильніший , того й правда . А так в 21 - все-таки ніби-то всі домовилися , що кордони не міняємо . А Крим - це вже якраз в 21 . Хоч мої погляди на Крим приблизно такі - північна частина - це реально Україна , де і жили українці , а південна - це татарський Крим . Куди вони б захотіли - а чи окремо - то їх вибір ...

А про часи СРСР - то я достатньо старий , та ще й цікавився у ще старших - і в різних регіонах - тому і можу таке писати . Часи 1917-1919 - це настільки короткий період , що він не зміг змінити свідомість масово . Та ще й тоді були дуже сильні соціалістичні погляди на майбутнє ( той же Винниченко ) , та й взагалі - розбрід ... Приєднання Галичини та інших частин спочатку сприймалося дуже навіть позитивно - бо що під Польщею , що під Румунією та Угорщиною - аж так добре не жилося . Але СРСР дуже швидко всі ілюзії розвіяв . От дуже добре видно ось такі нюанси по Волині . Вона майже весь час була в Росії - тільки після 1921 відійшла до Польщі . І спроби асиміляції сприймалися надзвичайно негативно . Відповідно - набагато більша лояльність ( і дотепер ) до Росії ... Ну ми ж розглядаємо історичні процеси якось обмежено все-таки . Якби це було 17-18 століття - то хто сильніший , того й правда . А так в 21 - все-таки ніби-то всі домовилися , що кордони не міняємо . А Крим - це вже якраз в 21 . Хоч мої погляди на Крим приблизно такі - північна частина - це реально Україна , де і жили українці , а південна - це татарський Крим . Куди вони б захотіли - а чи окремо - то їх вибір ...А про часи СРСР - то я достатньо старий , та ще й цікавився у ще старших - і в різних регіонах - тому і можу таке писати . Часи 1917-1919 - це настільки короткий період , що він не зміг змінити свідомість масово . Та ще й тоді були дуже сильні соціалістичні погляди на майбутнє ( той же Винниченко ) , та й взагалі - розбрід ... Приєднання Галичини та інших частин спочатку сприймалося дуже навіть позитивно - бо що під Польщею , що під Румунією та Угорщиною - аж так добре не жилося . Але СРСР дуже швидко всі ілюзії розвіяв . От дуже добре видно ось такі нюанси по Волині . Вона майже весь час була в Росії - тільки після 1921 відійшла до Польщі . І спроби асиміляції сприймалися надзвичайно негативно . Відповідно - набагато більша лояльність ( і дотепер ) до Росії ... Puente Повідомлень: 2512 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 315 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лют, 2020 10:40 Schmit написав: detroytred написав: то имеем: патриоты (хоть без кавычек, хоть в кавычках - не суть) по факту проходят во многих делах. Можно представить иначе - что власть крепенько так ухватилась за них...

Зачем? то имеем: патриоты (хоть без кавычек, хоть в кавычках - не суть) по факту проходят во многих делах. Можно представить иначе - что власть крепенько так ухватилась за них...Зачем?

Что тут не понятно. Стратегическая задача промосковских сил - затолкать ДыНыРы в Украину на условиях кремля (как есть) и снять всю ответственность с кремля за то, что там содеяно. Протесты в 2019 показали, что такие решения не пройдут незамеченными. По этому и не было откровенного слива государственных интересов на первой встрече в Нормандии. Решено отложить ключевые решения и подготовить почву. Для этого нужно уничтожить/очернить/маргинализировать все патриотические движения, которые могут этому активно сопротивляться и обелить беркутовцев/сепаратистов/коллаборантов, на сколько получится. И вот по чуть-чуть звучат тезисы, майдан-переворот, на востоке внутренний конфликт, «продавать воду в Россию (ну в Крым)» и так далее. Что тут не понятно. Стратегическая задача промосковских сил - затолкать ДыНыРы в Украину на условиях кремля (как есть) и снять всю ответственность с кремля за то, что там содеяно. Протесты в 2019 показали, что такие решения не пройдут незамеченными. По этому и не было откровенного слива государственных интересов на первой встрече в Нормандии. Решено отложить ключевые решения и подготовить почву. Для этого нужно уничтожить/очернить/маргинализировать все патриотические движения, которые могут этому активно сопротивляться и обелить беркутовцев/сепаратистов/коллаборантов, на сколько получится. И вот по чуть-чуть звучат тезисы, майдан-переворот, на востоке внутренний конфликт, «продавать воду в Россию (ну в Крым)» и так далее.

Схоже на те. Не дарма я писав про операцію "Клоун". Припускаю, що це задача не лише РФ, а й Заходу. Тобто є таємні домовленості геополітичні. А тепер готують масову свідомість до потрібного розуміння. В засоби зомбуючої інформації вкидають потрібні тези. Як насправді? Побачимо. Плани різних суб'єктів, вони ж не статичні, а динамічні. І подальші події можуть внести корективи в ті плани. Схоже на те. Не дарма я писав про операцію "Клоун". Припускаю, що це задача не лише РФ, а й Заходу. Тобто є таємні домовленості геополітичні. А тепер готують масову свідомість до потрібного розуміння. В засоби зомбуючої інформації вкидають потрібні тези. Як насправді? Побачимо. Плани різних суб'єктів, вони ж не статичні, а динамічні. І подальші події можуть внести корективи в ті плани. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27662 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лют, 2020 10:54 Что происходит с крымскотатарским каналом ATR Schmit

Повідомлень: 923 З нами з: 08.09.09 Подякував: 10 раз. Подякували: 145 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лют, 2020 10:57 Puente написав: А про часи СРСР - то я достатньо старий , та ще й цікавився у ще старших - і в різних регіонах - тому і можу таке писати . Часи 1917-1919 - це настільки короткий період , що він не зміг змінити свідомість масово . Та ще й тоді були дуже сильні соціалістичні погляди на майбутнє ( той же Винниченко ) , та й взагалі - розбрід ... А про часи СРСР - то я достатньо старий , та ще й цікавився у ще старших - і в різних регіонах - тому і можу таке писати . Часи 1917-1919 - це настільки короткий період , що він не зміг змінити свідомість масово . Та ще й тоді були дуже сильні соціалістичні погляди на майбутнє ( той же Винниченко ) , та й взагалі - розбрід ...

Це все не заперечує, навіть не де факто, а де юре, що УНР, як вже об'єднана держа (УНР+ЗУНР) була окупована різними державами. І більша частина УНР була окупована саме більшовиками, які винищували українців. Як можна заречувати очевидні речі? Я повністю не згодний з Вами в цій концептуальній тезі. Сподіваюся, що Ви колись усвідомите факт окупації. Ми ж не про зміну масової свідомості в той час бурхливий розмовляли, а саме про окупацію УНР, яка відбулася, яку визнали інші держави і законодавство тієї держави імплементовано в законодавство сучасної України. І це вже не просто історична тяглість, а юридичний факт.



Puente написав: Ну ми ж розглядаємо історичні процеси якось обмежено все-таки . Якби це було 17-18 століття - то хто сильніший , того й правда . А так в 21 - все-таки ніби-то всі домовилися , що кордони не міняємо . А Крим - це вже якраз в 21 . Хоч мої погляди на Крим приблизно такі - північна частина - це реально Україна , де і жили українці , а південна - це татарський Крим . Куди вони б захотіли - а чи окремо - то їх вибір ...

Ну ми ж розглядаємо історичні процеси якось обмежено все-таки . Якби це було 17-18 століття - то хто сильніший , того й правда . А так в 21 - все-таки ніби-то всі домовилися , що кордони не міняємо . А Крим - це вже якраз в 21 . Хоч мої погляди на Крим приблизно такі - північна частина - це реально Україна , де і жили українці , а південна - це татарський Крим . Куди вони б захотіли - а чи окремо - то їх вибір ...

Думати Ви можете будь що, але Крим - це Україна, так само, як і Донбас. І той, хто тільки обмовиться про здачу національних інтересів, одразу стане національним зрадником.



П.С. Хоча про яких зрадників можна казати взагалі, якщо маємо окупаційну владу? П'ята колона завжди при владі і нікуди не йшла. Валяють виставу перед піплом, який все хаває. Це все не заперечує, навіть не де факто, а де юре, що УНР, як вже об'єднана держа (УНР+ЗУНР) була окупована різними державами. І більша частина УНР була окупована саме більшовиками, які винищували українців. Як можна заречувати очевидні речі? Я повністю не згодний з Вами в цій концептуальній тезі. Сподіваюся, що Ви колись усвідомите факт окупації. Ми ж не про зміну масової свідомості в той час бурхливий розмовляли, а саме про окупацію УНР, яка відбулася, яку визнали інші держави і законодавство тієї держави імплементовано в законодавство сучасної України. І це вже не просто історична тяглість, а юридичний факт.Думати Ви можете будь що, але Крим - це Україна, так само, як і Донбас. І той, хто тільки обмовиться про здачу національних інтересів, одразу стане національним зрадником.П.С. Хоча про яких зрадників можна казати взагалі, якщо маємо окупаційну владу? П'ята колона завжди при владі і нікуди не йшла. Валяють виставу перед піплом, який все хаває. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

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