Ні, не моєї. Але в моїх предків теж відібрали майно комуністи.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 13 лют, 2020 09:38
Ні, не моєї. Але в моїх предків теж відібрали майно комуністи.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Чет 13 лют, 2020 09:54
Волгарь то к Петру))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Чет 13 лют, 2020 10:04
Ні, не назову зрадниками і колоборантами. Ошукані люди. А те, що і серед українців було прислужники різних режимів, це теж факт. Але я не розвішую на всіх ярлики пропагандистські. Треба розрізняти конкретну людину з її моральними якостями і сам режим, якому ця людина вільно чи не вільно служила. Ваша помилка, що Ви хочете зробити світ чорно-білим і розподілити всіх по обидва боки: тут чорне, а значить автоматично тут всі є злочинці, а тут біле, а значить всі герої, білі та пухнасті. А світ він є різнокольоровим. І знову ж таки, робите у своїх подальших судженнях ту ж помилку, що й Будівельник: тезу, що презентує співрозмовник розумієте, як повне заперечення Вашої думки. А це не завжди так. Іноді те, що Ви говорите, співрозмовник не заперечує, а лише додає, розставляє по іншому акценти і робить не таку само оцінку, як Ви, а свою власну. Ніколи не треба домислювати за людину, а перезапитати чи уточнити її думку, щоб позиція співрозмовника стала зрозумілою. Якщо ж є бажання лише маніпулювати словами опонента, виривати певні висловлювання з контексту, зміщувати акценти з головного на другорядне, то це не розмова заради з'ясування думок.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Чет 13 лют, 2020 10:07
Ни фига не понимаю такие видео.
Основной меседж видео очевиден -- шарии, дуби, трёх буквенные каналы, за жития и т.д. -- прокремлевские рупоры, по методичкам и т.п.
Но неужто авторы хотят сказать, что генпрок-р не зависим; что Ав-ков не претендовал на премьера; что служба безпеки не мутнейше связана с данным делом; что не идёт явная подковерная борьба между группами ав-ва, бени, сороса, медв-ка; что соросят не тырят наши деньги и т.д.?
Я могу и вовсе конспирологическую версию выдвинуть. Странно, что она ни у кого не звучит.
Что имеем: патриоты (хоть без кавычек, хоть в кавычках - не суть) по факту проходят во многих делах. Можно представить иначе - что власть крепенько так ухватилась за них...
Зачем?
Неужто кто-то верит, что новые лица реально так обеспокоены Ненькой, решили законность навести и т.д.
Да по фиг им...
Судя по тому, как относятся к фундаментальнейшим вопросам. Например, по той же земле.
А так возможен банальный договор -- мы сильно не трогаем ваших (, стрелка, буч, марусь и т.д.), вы -- особо не кипишуете при разведениях, переговорах и т.д.
Ведь оккупанты заходили на оставленные позиции ... куда уж дальше-то продолжать разведение, что-то говорить о выборах...
Под офисом уже майдан ветеранов, волонтеров должен стоять.
З.Ы. никак не забуду оговорку Марусi. Гневно так чехвостила зрадника ЗЕ и выдала - да мы готовы с ним спiвпрацювати, но только нужно, чтобы он работал с нами)))
Додано: Чет 13 лют, 2020 10:33
Re: Політичні дискусії
Розведення - це те саме що вода
1 Якщо пуйлу потрібна напруженість(щоб він міг виглядати миротворцем) - то яка фіг різниця на якому рубежі будуть стріляти? на попередньому-чи відведенному.???
Я припускаю ,що в найближчий час домовляться про відведення ордловців на якомусь з рубежів углиб їхньої території....Але смерті наших воїнів при цьому не зупиняться
2 Невже не видно ,що росія агонізуючи йде ва-банк?
З одного боку-її дотискають економічно(суди ,газ по 100 доларів/1000м3 при платі за транспортування Україною 52 долари за 1000 м3)
З другого боку вона активізує бардак в Сірії=додатковий 1 млн біженців в Європу , чим пробує смусити ЄС/США з собою домовлятись...
При цьому тиск в основному єде на Європу, бо з США в росії справи кращі
ВВела США санкції щодо Венесуели...і бодлячок волгарь тут-як тут рапортує - росія поставила найбільше від усіх нафти в США....
у виграші і Мадуро(нафту якого росія поставляє) і США - не залишились без ресурсу-і росія-отримала зайвий інформаційний повід для
всьо хорошо прекрасная маркіза...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 13 лют, 2020 10:33
Что тут не понятно. Стратегическая задача промосковских сил - затолкать ДыНыРы в Украину на условиях пугабэ (как есть) и снять всю ответственность с кремля за то, что там содеяно. Протесты в 2019 показали, что такие решения не пройдут незамеченными. По этому и не было откровенного слива государственных интересов на первой встрече в Нормандии. Решено отложить ключевые решения и подготовить почву. Для этого нужно уничтожить/очернить/маргинализировать все патриотические движения, которые могут этому активно сопротивляться и обелить беркутовцев/сепаратистов/коллаборантов, на сколько получится. И вот по чуть-чуть звучат тезисы, майдан-переворот, на востоке внутренний конфликт, «продавать воду в Россию (ну в Крым)» и так далее.
Востаннє редагувалось Schmit в Чет 13 лют, 2020 10:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 13 лют, 2020 10:36
Ну ми ж розглядаємо історичні процеси якось обмежено все-таки . Якби це було 17-18 століття - то хто сильніший , того й правда . А так в 21 - все-таки ніби-то всі домовилися , що кордони не міняємо . А Крим - це вже якраз в 21 . Хоч мої погляди на Крим приблизно такі - північна частина - це реально Україна , де і жили українці , а південна - це татарський Крим . Куди вони б захотіли - а чи окремо - то їх вибір ...
А про часи СРСР - то я достатньо старий , та ще й цікавився у ще старших - і в різних регіонах - тому і можу таке писати . Часи 1917-1919 - це настільки короткий період , що він не зміг змінити свідомість масово . Та ще й тоді були дуже сильні соціалістичні погляди на майбутнє ( той же Винниченко ) , та й взагалі - розбрід ... Приєднання Галичини та інших частин спочатку сприймалося дуже навіть позитивно - бо що під Польщею , що під Румунією та Угорщиною - аж так добре не жилося . Але СРСР дуже швидко всі ілюзії розвіяв . От дуже добре видно ось такі нюанси по Волині . Вона майже весь час була в Росії - тільки після 1921 відійшла до Польщі . І спроби асиміляції сприймалися надзвичайно негативно . Відповідно - набагато більша лояльність ( і дотепер ) до Росії ...
Додано: Чет 13 лют, 2020 10:40
Схоже на те. Не дарма я писав про операцію "Клоун". Припускаю, що це задача не лише РФ, а й Заходу. Тобто є таємні домовленості геополітичні. А тепер готують масову свідомість до потрібного розуміння. В засоби зомбуючої інформації вкидають потрібні тези. Як насправді? Побачимо. Плани різних суб'єктів, вони ж не статичні, а динамічні. І подальші події можуть внести корективи в ті плани.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Чет 13 лют, 2020 10:54
Додано: Чет 13 лют, 2020 10:57
Це все не заперечує, навіть не де факто, а де юре, що УНР, як вже об'єднана держа (УНР+ЗУНР) була окупована різними державами. І більша частина УНР була окупована саме більшовиками, які винищували українців. Як можна заречувати очевидні речі? Я повністю не згодний з Вами в цій концептуальній тезі. Сподіваюся, що Ви колись усвідомите факт окупації. Ми ж не про зміну масової свідомості в той час бурхливий розмовляли, а саме про окупацію УНР, яка відбулася, яку визнали інші держави і законодавство тієї держави імплементовано в законодавство сучасної України. І це вже не просто історична тяглість, а юридичний факт.
Думати Ви можете будь що, але Крим - це Україна, так само, як і Донбас. І той, хто тільки обмовиться про здачу національних інтересів, одразу стане національним зрадником.
П.С. Хоча про яких зрадників можна казати взагалі, якщо маємо окупаційну владу? П'ята колона завжди при владі і нікуди не йшла. Валяють виставу перед піплом, який все хаває.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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