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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5505550655075508 Додано: Чет 13 лют, 2020 11:07 Re: Політичні дискусії Козак-характерник написав: Крим - це Україна, так само, як і Донбас. І той, хто тільки обмовиться про здачу національних інтересів, одразу стане національним зрадником. Крим - це Україна, так само, як і Донбас. І той, хто тільки обмовиться про здачу національних інтересів, одразу стане національним зрадником. Цікаво

А Аденауер - був зрадником національних інтересів відмовившись від НДР?

Чи геніальним провидцем,який відступивши в 1950 році створив передумови для 1990? після якого

а - Німеччина обєдналась

б - є насильнішою країною ЄС



Є такий вислів - Пірова перемога - це перемога в битві...яка веде до програшу у війні...

Питання

Нам потрібне насильницьке приєднання територій внаслідок якого ми отримаємо 5 млн проросійськи настроєних виборців?



Може краще з населенням проєвропейськи орієнтованим побудувати маленьку Європу в Україні, щоб завтра ордловці і кримчани хотіли до нас приєднатись? ЦікавоА Аденауер - був зрадником національних інтересів відмовившись від НДР?Чи геніальним провидцем,який відступивши в 1950 році створив передумови для 1990? після якогоа - Німеччина обєдналасьб - є насильнішою країною ЄСЄ такий вислів - Пірова перемога - це перемога в битві...яка веде до програшу у війні...ПитанняНам потрібне насильницьке приєднання територій внаслідок якого ми отримаємо 5 млн проросійськи настроєних виборців?Може краще з населенням проєвропейськи орієнтованим побудувати маленьку Європу в Україні, щоб завтра ордловці і кримчани хотіли до нас приєднатись? Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 13 лют, 2020 11:11, всього редагувалось 1 раз. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22070 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2264 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лют, 2020 11:12 Козак-характерник написав: Puente написав: З оцінкою радянської армії в цілому не погоджуся . Радянський Союз все-таки не окуповував Україну . Тут це можна трактувати по-різному - але ... Більшовики просто відновлювали кордони імперії - яка почала розвалюватися - не більше , але і не менше . Західну - так - З оцінкою радянської армії в цілому не погоджуся . Радянський Союз все-таки не окуповував Україну . Тут це можна трактувати по-різному - але ... Більшовики просто відновлювали кордони імперії - яка почала розвалюватися - не більше , але і не менше . Західну - так -

Не очікував від Вас. В нас єдина країна. Як так може бути: одна частина не була окупована, а інша була окупована? Поясніть свою позицію. Як можна бути напіввагітною? Ви теж інфіковані ворожою пропагандою?



Віталій Портников: У плані історичної науки Росія здобула реальну перемогу. Російській історичній школі вдалося переконати жителів українських земель у тому, що ніякої держави у них ніколи не було, що навіть після 1917 року спроби відокремлення – це були такі собі спроби сецесії. Те, що для України державність є якимось поривом, ніхто в Росії не сприймає.​



2017-й, проголошено Роком Української революції 1917-1921 років. Переконаний, що ця подія має колосальне значення не тільки для формування історичної пам’яті, а безпосередньо може вплинути на сьогодення.



Не очікував від Вас. В нас єдина країна. Як так може бути: одна частина не була окупована, а інша була окупована?Поясніть свою позицію. Як можна бути напіввагітною?Ви теж інфіковані ворожою пропагандою?Віталій Портников: У плані історичної науки Росія здобула реальну перемогу. Російській історичній школі вдалося переконати жителів українських земель у тому, що ніякої держави у них ніколи не було, що навіть після 1917 року спроби відокремлення – це були такі собі спроби сецесії. Те, що для України державність є якимось поривом, ніхто в Росії не сприймає.​2017-й, проголошено Роком Української революції 1917-1921 років. Переконаний, що ця подія має колосальне значення не тільки для формування історичної пам’яті, а безпосередньо може вплинути на сьогодення.



Насправді до подій 1917 року і далі можна підходити по різному . Радянська пропаганда . чи ні - але у мене немає ніякого пієтету до намагання різних сил хоч тоді , хоч тим більше зараз - до створення держави . Хто б щоб не робив з них - і щоб не говорив - але ніхто ! зовсім ніхто ! не думав реально про народ . Так само - як і зараз . Прикриваються лозунгами . Насправді так завжди і скрізь - але це не означає , що це мені повинно подобатися чи я це повинен схвалювати ... У мене своє бачення і я дивлюся тільки і виключно на результат . Абстрактна чи уявна держава мною не розглядається . Насправді до подій 1917 року і далі можна підходити по різному . Радянська пропаганда . чи ні - але у мене немає ніякого пієтету до намагання різних сил хоч тоді , хоч тим більше зараз - до створення держави . Хто б щоб не робив з них - і щоб не говорив - але ніхто ! зовсім ніхто ! не думав реально про народ . Так само - як і зараз . Прикриваються лозунгами . Насправді так завжди і скрізь - але це не означає , що це мені повинно подобатися чи я це повинен схвалювати ... У мене своє бачення і я дивлюся тільки і виключно на результат . Абстрактна чи уявна держава мною не розглядається . Puente Повідомлень: 2512 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 315 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лют, 2020 11:25 Puente написав: ніхто ! зовсім ніхто ! не думав реально про народ ніхто ! зовсім ніхто ! не думав реально про народ Пережитки комуністично/соціалістичної пропаганди....

1 Для того щоб народ отримав 100% - з нього треба забрати 130%...треба ж заплатити тим хто буде справедливо перерозподіляти забране в народу віддаючи це забране цьому ж народу

2 Чим менше народ буде хотіти(вимагати/очікувати) щоб за нього думали - тим менше будуть збирати ( і віддавати) цьому народу. а значить тим краще будуть жити ті в кого збирають і гірше ті для кого збирають

3 Чим краще будуть жити ті в кого збирають - тим швидше буде йти розвиток народу, внаслідок природнього збільшення кількості тих в кого забирають і природнього зменшення кількості тих для кого треба забирати. Пережитки комуністично/соціалістичної пропаганди....1 Для того щоб народ отримав 100% - з нього треба забрати 130%...треба ж заплатити тим хто буде справедливо перерозподіляти забране в народу віддаючи це забране цьому ж народу2 Чим менше народ буде хотіти(вимагати/очікувати) щоб за нього думали - тим менше будуть збирати ( і віддавати) цьому народу. а значить тим краще будуть жити ті в кого збирають і гірше ті для кого збирають3 Чим краще будуть жити ті в кого збирають - тим швидше буде йти розвиток народу, внаслідок природнього збільшення кількості тих в кого забирають і природнього зменшення кількості тих для кого треба забирати. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22070 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2264 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5505550655075508 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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