|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 13 лют, 2020 11:07
Козак-характерник написав:
Крим - це Україна, так само, як і Донбас. І той, хто тільки обмовиться про здачу національних інтересів, одразу стане національним зрадником.
Цікаво
А Аденауер - був зрадником національних інтересів відмовившись від НДР?
Чи геніальним провидцем,який відступивши в 1950 році створив передумови для 1990? після якого
а - Німеччина обєдналась
б - є насильнішою країною ЄС
Є такий вислів - Пірова перемога - це перемога в битві...яка веде до програшу у війні...
Питання
Нам потрібне насильницьке приєднання територій внаслідок якого ми отримаємо 5 млн проросійськи настроєних виборців?
Може краще з населенням проєвропейськи орієнтованим побудувати маленьку Європу в Україні, щоб завтра ордловці і кримчани хотіли до нас приєднатись?
Востаннє редагувалось budivelnik
в Чет 13 лют, 2020 11:11, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 22070
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 158 раз.
- Подякували: 2264 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 13 лют, 2020 11:12
Козак-характерник написав:
Puente написав:
З оцінкою радянської армії в цілому не погоджуся . Радянський Союз все-таки не окуповував Україну . Тут це можна трактувати по-різному - але ... Більшовики просто відновлювали кордони імперії - яка почала розвалюватися - не більше , але і не менше . Західну - так -
Не очікував від Вас. В нас єдина країна. Як так може бути: одна частина не була окупована, а інша була окупована?
Поясніть свою позицію. Як можна бути напіввагітною?
Ви теж інфіковані ворожою пропагандою?
Віталій Портников: У плані історичної науки Росія здобула реальну перемогу. Російській історичній школі вдалося переконати жителів українських земель у тому, що ніякої держави у них ніколи не було, що навіть після 1917 року спроби відокремлення – це були такі собі спроби сецесії. Те, що для України державність є якимось поривом, ніхто в Росії не сприймає.
2017-й, проголошено Роком Української революції 1917-1921 років. Переконаний, що ця подія має колосальне значення не тільки для формування історичної пам’яті, а безпосередньо може вплинути на сьогодення.
Насправді до подій 1917 року і далі можна підходити по різному . Радянська пропаганда . чи ні - але у мене немає ніякого пієтету до намагання різних сил хоч тоді , хоч тим більше зараз - до створення держави . Хто б щоб не робив з них - і щоб не говорив - але ніхто ! зовсім ніхто ! не думав реально про народ . Так само - як і зараз . Прикриваються лозунгами . Насправді так завжди і скрізь - але це не означає , що це мені повинно подобатися чи я це повинен схвалювати ... У мене своє бачення і я дивлюся тільки і виключно на результат . Абстрактна чи уявна держава мною не розглядається .
-
Puente
-
-
- Повідомлень: 2512
- З нами з: 12.08.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 315 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 13 лют, 2020 11:25
Puente написав:
ніхто ! зовсім ніхто ! не думав реально про народ
Пережитки комуністично/соціалістичної пропаганди....
1 Для того щоб народ отримав 100% - з нього треба забрати 130%...треба ж заплатити тим хто буде справедливо перерозподіляти забране в народу віддаючи це забране цьому ж народу
2 Чим менше народ буде хотіти(вимагати/очікувати) щоб за нього думали - тим менше будуть збирати ( і віддавати) цьому народу. а значить тим краще будуть жити ті в кого збирають і гірше ті для кого збирають
3 Чим краще будуть жити ті в кого збирають - тим швидше буде йти розвиток народу, внаслідок природнього збільшення кількості тих в кого забирають і природнього зменшення кількості тих для кого треба забирати.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 22070
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 158 раз.
- Подякували: 2264 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|