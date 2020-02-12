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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5506550755085509> Додано: Чет 13 лют, 2020 11:07 Re: Політичні дискусії Козак-характерник написав: Крим - це Україна, так само, як і Донбас. І той, хто тільки обмовиться про здачу національних інтересів, одразу стане національним зрадником. Крим - це Україна, так само, як і Донбас. І той, хто тільки обмовиться про здачу національних інтересів, одразу стане національним зрадником. Цікаво

А Аденауер - був зрадником національних інтересів відмовившись від НДР?

Чи геніальним провидцем,який відступивши в 1950 році створив передумови для 1990? після якого

а - Німеччина обєдналась

б - є насильнішою країною ЄС



Є такий вислів - Пірова перемога - це перемога в битві...яка веде до програшу у війні...

Питання

Нам потрібне насильницьке приєднання територій внаслідок якого ми отримаємо 5 млн проросійськи настроєних виборців?



Може краще з населенням проєвропейськи орієнтованим побудувати маленьку Європу в Україні, щоб завтра ордловці і кримчани хотіли до нас приєднатись? ЦікавоА Аденауер - був зрадником національних інтересів відмовившись від НДР?Чи геніальним провидцем,який відступивши в 1950 році створив передумови для 1990? після якогоа - Німеччина обєдналасьб - є насильнішою країною ЄСЄ такий вислів - Пірова перемога - це перемога в битві...яка веде до програшу у війні...ПитанняНам потрібне насильницьке приєднання територій внаслідок якого ми отримаємо 5 млн проросійськи настроєних виборців?Може краще з населенням проєвропейськи орієнтованим побудувати маленьку Європу в Україні, щоб завтра ордловці і кримчани хотіли до нас приєднатись? Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 13 лют, 2020 11:11, всього редагувалось 1 раз. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22073 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2264 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лют, 2020 11:12 Козак-характерник написав: Puente написав: З оцінкою радянської армії в цілому не погоджуся . Радянський Союз все-таки не окуповував Україну . Тут це можна трактувати по-різному - але ... Більшовики просто відновлювали кордони імперії - яка почала розвалюватися - не більше , але і не менше . Західну - так - З оцінкою радянської армії в цілому не погоджуся . Радянський Союз все-таки не окуповував Україну . Тут це можна трактувати по-різному - але ... Більшовики просто відновлювали кордони імперії - яка почала розвалюватися - не більше , але і не менше . Західну - так -

Не очікував від Вас. В нас єдина країна. Як так може бути: одна частина не була окупована, а інша була окупована? Поясніть свою позицію. Як можна бути напіввагітною? Ви теж інфіковані ворожою пропагандою?



Віталій Портников: У плані історичної науки Росія здобула реальну перемогу. Російській історичній школі вдалося переконати жителів українських земель у тому, що ніякої держави у них ніколи не було, що навіть після 1917 року спроби відокремлення – це були такі собі спроби сецесії. Те, що для України державність є якимось поривом, ніхто в Росії не сприймає.​



2017-й, проголошено Роком Української революції 1917-1921 років. Переконаний, що ця подія має колосальне значення не тільки для формування історичної пам’яті, а безпосередньо може вплинути на сьогодення.



Не очікував від Вас. В нас єдина країна. Як так може бути: одна частина не була окупована, а інша була окупована?Поясніть свою позицію. Як можна бути напіввагітною?Ви теж інфіковані ворожою пропагандою?Віталій Портников: У плані історичної науки Росія здобула реальну перемогу. Російській історичній школі вдалося переконати жителів українських земель у тому, що ніякої держави у них ніколи не було, що навіть після 1917 року спроби відокремлення – це були такі собі спроби сецесії. Те, що для України державність є якимось поривом, ніхто в Росії не сприймає.​2017-й, проголошено Роком Української революції 1917-1921 років. Переконаний, що ця подія має колосальне значення не тільки для формування історичної пам’яті, а безпосередньо може вплинути на сьогодення.



Насправді до подій 1917 року і далі можна підходити по різному . Радянська пропаганда . чи ні - але у мене немає ніякого пієтету до намагання різних сил хоч тоді , хоч тим більше зараз - до створення держави . Хто б щоб не робив з них - і щоб не говорив - але ніхто ! зовсім ніхто ! не думав реально про народ . Так само - як і зараз . Прикриваються лозунгами . Насправді так завжди і скрізь - але це не означає , що це мені повинно подобатися чи я це повинен схвалювати ... У мене своє бачення і я дивлюся тільки і виключно на результат . Абстрактна чи уявна держава мною не розглядається . Насправді до подій 1917 року і далі можна підходити по різному . Радянська пропаганда . чи ні - але у мене немає ніякого пієтету до намагання різних сил хоч тоді , хоч тим більше зараз - до створення держави . Хто б щоб не робив з них - і щоб не говорив - але ніхто ! зовсім ніхто ! не думав реально про народ . Так само - як і зараз . Прикриваються лозунгами . Насправді так завжди і скрізь - але це не означає , що це мені повинно подобатися чи я це повинен схвалювати ... У мене своє бачення і я дивлюся тільки і виключно на результат . Абстрактна чи уявна держава мною не розглядається . Puente Повідомлень: 2512 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 315 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лют, 2020 11:25 Puente написав: ніхто ! зовсім ніхто ! не думав реально про народ ніхто ! зовсім ніхто ! не думав реально про народ Пережитки комуністично/соціалістичної пропаганди....

1 Для того щоб народ отримав 100% - з нього треба забрати 130%...треба ж заплатити тим хто буде справедливо перерозподіляти забране в народу віддаючи це забране цьому ж народу

2 Чим менше народ буде хотіти(вимагати/очікувати) щоб за нього думали - тим менше будуть збирати ( і віддавати) цьому народу. а значить тим краще будуть жити ті в кого збирають і гірше ті для кого збирають

3 Чим краще будуть жити ті в кого збирають - тим швидше буде йти розвиток народу, внаслідок природнього збільшення кількості тих в кого забирають і природнього зменшення кількості тих для кого треба забирати. Пережитки комуністично/соціалістичної пропаганди....1 Для того щоб народ отримав 100% - з нього треба забрати 130%...треба ж заплатити тим хто буде справедливо перерозподіляти забране в народу віддаючи це забране цьому ж народу2 Чим менше народ буде хотіти(вимагати/очікувати) щоб за нього думали - тим менше будуть збирати ( і віддавати) цьому народу. а значить тим краще будуть жити ті в кого збирають і гірше ті для кого збирають3 Чим краще будуть жити ті в кого збирають - тим швидше буде йти розвиток народу, внаслідок природнього збільшення кількості тих в кого забирають і природнього зменшення кількості тих для кого треба забирати. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22073 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2264 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лют, 2020 11:56 budivelnik написав: Козак-характерник написав: Крим - це Україна, так само, як і Донбас. І той, хто тільки обмовиться про здачу національних інтересів, одразу стане національним зрадником. Крим - це Україна, так само, як і Донбас. І той, хто тільки обмовиться про здачу національних інтересів, одразу стане національним зрадником. Цікаво

А Аденауер - був зрадником національних інтересів відмовившись від НДР?

Чи геніальним провидцем,який відступивши в 1950 році створив передумови для 1990? після якого

а - Німеччина обєдналась

б - є насильнішою країною ЄС



Є такий вислів - Пірова перемога - це перемога в битві...яка веде до програшу у війні...

Питання

Нам потрібне насильницьке приєднання територій внаслідок якого ми отримаємо 5 млн проросійськи настроєних виборців?



Може краще з населенням проєвропейськи орієнтованим побудувати маленьку Європу в Україні, щоб завтра ордловці і кримчани хотіли до нас приєднатись? ЦікавоА Аденауер - був зрадником національних інтересів відмовившись від НДР?Чи геніальним провидцем,який відступивши в 1950 році створив передумови для 1990? після якогоа - Німеччина обєдналасьб - є насильнішою країною ЄСЄ такий вислів - Пірова перемога - це перемога в битві...яка веде до програшу у війні...ПитанняНам потрібне насильницьке приєднання територій внаслідок якого ми отримаємо 5 млн проросійськи настроєних виборців?Може краще з населенням проєвропейськи орієнтованим побудувати маленьку Європу в Україні, щоб завтра ордловці і кримчани хотіли до нас приєднатись?

По Аденауеру. Ні, не зрадник. ІМХО, звісно. Чому?



Знову ж таки, все треба розглядати в контексті того часу...



Треба говорити, що на момент створення ФРН і НДР суб’єктність була дуже обмежена. І формально, і реально. Тому що Німеччина знаходилися в окупаційному статусі . І на Сході, і на Заході стояли війська. Підготовка засадничих документів – як боннського Основного закону 1949 року, так і Конституції НДР – відбувалося під керівництвом тих, хто ними керував. Тому це були відносини, у першу чергу, між СРСР та США. Це були відносини, які позначили від першої берлінської блокади до ще двох наступних, розгортання Холодної війни, яку врешті-решт Радянський Союз програє.



Вже були дві державі й над ними дві великі світові потуги . Єдине, що ще залишалося – незакриті канали комунікації між населенням, особливо у Берліні, єдиному мегаполісі за своєю структурою.



ФРН проголосила себе єдиною легітимною німецькою державою. Але, з іншого боку, існує НДР – і з нею ФРН встановлює дипломатичні відносини. У чому полягала суть їхніх взаємин?



Довгі десятиліття між ними не було реального політичного визнання й дипломатичних відносин. Попервах Західна Німеччина взагалі буде розривати дипломатичні відносини з тими країнами, які визнають НДР. Але цікаво, що з Радянським Союзом дипломатичні відносини будуть відновлені, буде візит канцлера Аденауера до Москви у 1955 році. Але слабші держави зазнавали з боку ФРН певного тиску, щоб не визнавати НДР. Але сама ФРН у підсумку визнала НДР.



До початку 1970-х років це було більш пропагандистське змагання – у який спосіб йти до німецької єдності. І Західна, і Східна держави риторично говорила про німецьку єдність . Але коли до влади у НДР у 1970-ті роки прийшов Гонеккер, то постала інша концепція – концепція двох німецьких держав та двох німецьких націй. Тоді проголосили, що ми навічно йдемо різними шляхами й будуємо дві німецькі нації. Таким чином була спроба теоретично і політично легітимізувати, закріпити цей розкол. Єдине, що не дало цій концепції довго жити – зміни, які відбуаалися у комуністичному блоці і в самому СРСР.



Висновок:



1. Німці були роз'єднані не з власної волі, а як наслідок окупації і протистояння двох супердержав.



2. Всередині німці ніколи не заспокоювалися з тим, що вони будуть розколоті. Східні німці завжди почувалися німцями другого сорту. Вони не могли вільно виїхати в країни західного світу. Та їм навіть у Радянський Союз не можна було вільно виїхати. Відпочиваючи у Болгарії, вони бачили своїх співвітчизників, які жили у шикарних готелях за валюту, вони собі не могли такого дозволити. Тому східні німці, попри пропагандистські зусилля, не пишалися своєю державою й не плекали тривалих перспектив на існування у цій державі.



Тепер повертаємося до нас...



Історичні умови в нас інші. Тривалість окупації була набагато більшою Не західної частини України. Тому свідомість людей була трансформована глибинно, що спостерігаємо навіть тут, на форумі. Начебто адекватні люди не визнають очевидні речі, заперечують окупацію.



Тому треба розуміти, що шлях, який Ви пропонуєте, скоріш за все - шлях в одну сторону: до повного розпаду держави, назавжди. І можливо навіть не на дві частини, а більше...Хто візьме на себе таку відповідальність? Ви готові до такого розвитку подій? Розумієте їх наслідки? Втім, це лише мої думки. Я не нав'язую. По Аденауеру. Ні, не зрадник. ІМХО, звісно.Чому?Знову ж таки, все треба розглядати в контексті того часу...Треба говорити, що на. І на Сході, і на Заході стояли війська. Підготовка засадничих документів – як боннського Основного закону 1949 року, так і Конституції НДР – відбувалося під керівництвом тих, хто ними керував. Тому це були відносини, у першу чергу, між СРСР та США. Це були відносини, які позначили від першої берлінської блокади до ще двох наступних, розгортання Холодної війни, яку врешті-решт Радянський Союз програє.. Єдине, що ще залишалося – незакриті канали комунікації між населенням, особливо у Берліні, єдиному мегаполісі за своєю структурою.ФРН проголосила себе єдиною легітимною німецькою державою. Але, з іншого боку, існує НДР – і з нею ФРН встановлює дипломатичні відносини. У чому полягала суть їхніх взаємин?Довгі десятиліття між ними не було реального політичного визнання й дипломатичних відносин. Попервах Західна Німеччина взагалі буде розривати дипломатичні відносини з тими країнами, які визнають НДР. Але цікаво, що з Радянським Союзом дипломатичні відносини будуть відновлені, буде візит канцлера Аденауера до Москви у 1955 році. Але слабші держави зазнавали з боку ФРН певного тиску, щоб не визнавати НДР. Але сама ФРН у підсумку визнала НДР.До початку 1970-х років це було більш пропагандистське змагання – у який спосіб йти до німецької єдності.. Але коли до влади у НДР у 1970-ті роки прийшов Гонеккер, то постала інша концепція – концепція двох німецьких держав та двох німецьких націй. Тоді проголосили, що ми навічно йдемо різними шляхами й будуємо дві німецькі нації. Таким чином була спроба теоретично і політично легітимізувати, закріпити цей розкол. Єдине, що– зміни, які відбуаалися у комуністичному блоці і в самому СРСР.Висновок:1. Німці були роз'єднані не з власної волі, а як наслідок окупації і протистояння двох супердержав.2. Всередині німці ніколи не заспокоювалися з тим, що вони будуть розколоті. Східні німці завжди почувалися німцями другого сорту. Вони не могли вільно виїхати в країни західного світу. Та їм навіть у Радянський Союз не можна було вільно виїхати. Відпочиваючи у Болгарії, вони бачили своїх співвітчизників, які жили у шикарних готелях за валюту, вони собі не могли такого дозволити. Тому східні німці, попри пропагандистські зусилля, не пишалися своєю державою й не плекали тривалих перспектив на існування у цій державі.Тепер повертаємося до нас...Історичні умови в нас інші. Тривалість окупації була набагато більшою Не західної частини України. Тому свідомість людей була трансформована глибинно, що спостерігаємо навіть тут, на форумі. Начебто адекватні люди не визнають очевидні речі, заперечують окупацію.Тому треба розуміти, що шлях, який Ви пропонуєте, скоріш за все - шлях в одну сторону: до повного розпаду держави, назавжди. І можливо навіть не на дві частини, а більше...Хто візьме на себе таку відповідальність? Ви готові до такого розвитку подій? Розумієте їх наслідки? Втім, це лише мої думки. Я не нав'язую. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27665 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лют, 2020 12:06 Puente написав: у мене немає ніякого пієтету до намагання різних сил хоч тоді , хоч тим більше зараз - до створення держави у мене немає ніякого пієтету до намагання різних сил хоч тоді , хоч тим більше зараз - до створення держави

Ви не обмовилися? Тобто всі ті жертви, що поніс український народ в боротьбі за незалежність і створення власної держави, вважаєте не гідними поваги? Ви не обмовилися?Тобто всі ті жертви, що поніс український народ в боротьбі за незалежність і створення власної держави, вважаєте не гідними поваги? Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 13 лют, 2020 12:07, всього редагувалось 1 раз. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27665 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лют, 2020 12:07 Козак-характерник написав: budivelnik написав: Козак-характерник написав: Крим - це Україна, так само, як і Донбас. І той, хто тільки обмовиться про здачу національних інтересів, одразу стане національним зрадником. Крим - це Україна, так само, як і Донбас. І той, хто тільки обмовиться про здачу національних інтересів, одразу стане національним зрадником. Цікаво

А Аденауер - був зрадником національних інтересів відмовившись від НДР?

Чи геніальним провидцем,який відступивши в 1950 році створив передумови для 1990? після якого

а - Німеччина обєдналась

б - є насильнішою країною ЄС



Є такий вислів - Пірова перемога - це перемога в битві...яка веде до програшу у війні...

Питання

Нам потрібне насильницьке приєднання територій внаслідок якого ми отримаємо 5 млн проросійськи настроєних виборців?



Може краще з населенням проєвропейськи орієнтованим побудувати маленьку Європу в Україні, щоб завтра ордловці і кримчани хотіли до нас приєднатись? ЦікавоА Аденауер - був зрадником національних інтересів відмовившись від НДР?Чи геніальним провидцем,який відступивши в 1950 році створив передумови для 1990? після якогоа - Німеччина обєдналасьб - є насильнішою країною ЄСЄ такий вислів - Пірова перемога - це перемога в битві...яка веде до програшу у війні...ПитанняНам потрібне насильницьке приєднання територій внаслідок якого ми отримаємо 5 млн проросійськи настроєних виборців?Може краще з населенням проєвропейськи орієнтованим побудувати маленьку Європу в Україні, щоб завтра ордловці і кримчани хотіли до нас приєднатись?

По Аденауеру. Ні, не зрадник. ІМХО, звісно. Чому?

....

Висновок:

1. Німці були роз'єднані не з власної волі, а як наслідок окупації і протистояння двох супердержав.

..... По Аденауеру. Ні, не зрадник. ІМХО, звісно.Чому?....Висновок:1. Німці були роз'єднані не з власної волі, а як наслідок окупації і протистояння двох супердержав...... 1 А у нас що? Не окупація росією криму і ордло?

2 А у нас на території Криму і ОРДЛО переважають проєвропейські чи проросійські настрої?

3 Як зміниться політичний ландшафт України ,коли у виборах приймуть участь+5 млн проросійсько настроєних?

Ви хочете завтра бути окупованими російськими військами...бо цього попросила більшість у ВР ? 1 А у нас що? Не окупація росією криму і ордло?2 А у нас на території Криму і ОРДЛО переважають проєвропейські чи проросійські настрої?3 Як зміниться політичний ландшафт України ,коли у виборах приймуть участь+5 млн проросійсько настроєних?Ви хочете завтра бути окупованими російськими військами...бо цього попросила більшість у ВР ? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22073 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2264 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лют, 2020 12:10 budivelnik Окупація. Але немає національної єдності, в порівнянні з німцями, які ніколи не заперечували, що вони є німцями.



П.С. Я не хочу окупації. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27665 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лют, 2020 12:13 Козак-характерник написав: Puente написав: у мене немає ніякого пієтету до намагання різних сил хоч тоді , хоч тим більше зараз - до створення держави у мене немає ніякого пієтету до намагання різних сил хоч тоді , хоч тим більше зараз - до створення держави

Ви не обмовилися? Тобто всі ті жертви, що поніс український народ в боротьбі за незалежність і створення власної держави, вважаєте не гідними поваги? Ви не обмовилися?Тобто всі ті жертви, що поніс український народ в боротьбі за незалежність і створення власної держави, вважаєте не гідними поваги?

"Вы в праве бросать в меня камни",

Но разделение на польских, немецких,.....

- Как бы не корректно звучало есть открытая правда нашей жизни.

При чём это "деление" навязано из-вне.

Большинство из них, даже не понимает сути "этого содержания"! "Вы в праве бросать в меня камни",Но разделение на польских, немецких,.....- Как бы не корректно звучало есть открытая правда нашей жизни.При чём это "деление" навязано из-вне.Большинство из них, даже не понимает сути "этого содержания"! Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7790 З нами з: 20.09.12 Подякував: 663 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лют, 2020 12:16 Козак-характерник написав: budivelnik Окупація. Але немає національної єдності, в порівнянні з німцями, які ніколи не заперечували, що вони є німцями.



П.С. Я не хочу окупації. Окупація. Але немає національної єдності, в порівнянні з німцями, які ніколи не заперечували, що вони є німцями.П.С. Я не хочу окупації.



Вы не правы - по причине не понимания "ответственности данного лица" и построенного к нему отношения.

Вам предстоит ещё много - познать и в Карпатах...

"Люди везде одинаковы" Вы не правы - по причине не понимания "ответственности данного лица" и построенного к нему отношения.Вам предстоит ещё много - познать и в Карпатах..."Люди везде одинаковы" Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7790 З нами з: 20.09.12 Подякував: 663 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лют, 2020 12:19 Козак-характерник написав: budivelnik Окупація. Але немає національної єдності, в порівнянні з німцями, які ніколи не заперечували, що вони є німцями.



П.С. Я не хочу окупації. Окупація. Але немає національної єдності, в порівнянні з німцями, які ніколи не заперечували, що вони є німцями.П.С. Я не хочу окупації. Загальні фрази про те що треба любити...вірити..хотіти... -залиште для релігійних дискусій.

є жорсткі політичні реалії

1 Росія окупувала Крим і ОРДЛО

2 Росія окупувала Крим і ОРДЛО і не змогла просунутись далі тільки тому, що на інших територіях проросійські настрої були менші ніж на окупованих територіях+ проукраїнські настрої мала більша (в абсолюті) кількість населення.

3 Приєднання 5 млн проросійськонастроєнних+з урахуванням що таке приєднання можливе(якщо швидко) тільки військовим шляхом... -приведе до зникнення Державного утворенняУкраїна і перетворення останньої в федеральний округ...

4 Як не дивно це звучить ,але найбільшого прориву в сторону Європи ми досягнули скинувши баласт проросійсько настроєних виборців.

І навіть війна виявилась меншим злом ніж голоси сьогодні відкремлених від нас-російською агресією

5 Щоб там хто не говорив про економіку..але сьогодні наші гастарбайтери на 90% їдуть в Європу, в той час коли 5 років раніше 50+50%(росія+європа)

От і виходить , що сьогоднішня економічна ситуація в Україні в порівнянні з Росією - покращилась( і це зменшило кількість заробітчан які їдуть в росію) , а раз так - то навіщо нам додаткова інтеграція з росією? яку ми змушені будемо проводити у випадку коли до виборців опзж додасться ще 5 млн? Загальні фрази про те що треба любити...вірити..хотіти... -залиште для релігійних дискусій.є жорсткі політичні реалії1 Росія окупувала Крим і ОРДЛО2 Росія окупувала Крим і ОРДЛО і не змогла просунутись далі тільки тому, що на інших територіях проросійські настрої були менші ніж на окупованих територіях+ проукраїнські настрої мала більша (в абсолюті) кількість населення.3 Приєднання 5 млн проросійськонастроєнних+з урахуванням що таке приєднання можливе(якщо швидко) тільки військовим шляхом... -приведе до зникнення Державного утворенняУкраїна і перетворення останньої в федеральний округ...4 Як не дивно це звучить ,але найбільшого прориву в сторону Європи ми досягнули скинувши баласт проросійсько настроєних виборців.І навіть війна виявилась меншим злом ніж голоси сьогодні відкремлених від нас-російською агресією5 Щоб там хто не говорив про економіку..але сьогодні наші гастарбайтери на 90% їдуть в Європу, в той час коли 5 років раніше 50+50%(росія+європа)От і виходить , що сьогоднішня економічна ситуація в Україні в порівнянні з Росією - покращилась( і це зменшило кількість заробітчан які їдуть в росію) , а раз так - то навіщо нам додаткова інтеграція з росією? яку ми змушені будемо проводити у випадку коли до виборцівдодасться ще 5 млн? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

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