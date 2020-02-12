Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5506550755085509 Додано: Чет 13 лют, 2020 12:28 Schmit написав: Это Порох виноват, до чего довел страну барыга, вор. Это Порох виноват, до чего довел страну барыга, вор.

Так ставить вопрос не всегда корректно.

Ибо в нашем случае "власть" это постоянная борьба с "ветряными мельницами".

Посмотрите сейчас за "Зе"-?

Просто напросто физическое истощение - "короля играет окружение".

Единственный выход в военное время - это тирания Конституции, но на этапе "реХФорм" маємо, що маємо.

И должна "работать система", а в нашей "системе реформ" всё заточено на "нацарювать, та й втекти".

Причина банальна: Всё, что ты можешь честно заработать - отберут, кинут, украдут,....

- (!!!) Царювальники.

- Теперь это называется "экономични реформи"

- Которых они часто сами не понимают, поэтому у нас получается "всё наоборот" Так ставить вопрос не всегда корректно.Ибо в нашем случае "власть" это постоянная борьба с "ветряными мельницами".Посмотрите сейчас за "Зе"-?Просто напросто физическое истощение - "короля играет окружение".Единственный выход в военное время - это тирания Конституции, но на этапе "реХФорм" маємо, що маємо.И должна "работать система", а в нашей "системе реформ" всё заточено на "нацарювать, та й втекти".Причина банальна: Всё, что ты можешь честно заработать - отберут, кинут, украдут,....- (!!!) Царювальники.- Теперь это называется "экономични реформи"- Которых они часто сами не понимают, поэтому у нас получается "всё наоборот" Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7790 З нами з: 20.09.12 Подякував: 663 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лют, 2020 13:09 budivelnik написав: Козак-характерник написав: budivelnik Окупація. Але немає національної єдності, в порівнянні з німцями, які ніколи не заперечували, що вони є німцями.



П.С. Я не хочу окупації. Окупація. Але немає національної єдності, в порівнянні з німцями, які ніколи не заперечували, що вони є німцями.П.С. Я не хочу окупації. Загальні фрази про те що треба любити...вірити..хотіти... -залиште для релігійних дискусій.

є жорсткі політичні реалії

1 Росія окупувала Крим і ОРДЛО

2 Росія окупувала Крим і ОРДЛО і не змогла просунутись далі тільки тому, що на інших територіях проросійські настрої були менші ніж на окупованих територіях+ проукраїнські настрої мала більша (в абсолюті) кількість населення.

3 Приєднання 5 млн проросійськонастроєнних+з урахуванням що таке приєднання можливе(якщо швидко) тільки військовим шляхом... -приведе до зникнення Державного утворенняУкраїна і перетворення останньої в федеральний округ...

4 Як не дивно це звучить ,але найбільшого прориву в сторону Європи ми досягнули скинувши баласт проросійсько настроєних виборців.

І навіть війна виявилась меншим злом ніж голоси сьогодні відкремлених від нас-російською агресією

5 Щоб там хто не говорив про економіку..але сьогодні наші гастарбайтери на 90% їдуть в Європу, в той час коли 5 років раніше 50+50%(росія+європа)

От і виходить , що сьогоднішня економічна ситуація в Україні в порівнянні з Росією - покращилась( і це зменшило кількість заробітчан які їдуть в росію) , а раз так - то навіщо нам додаткова інтеграція з росією? яку ми змушені будемо проводити у випадку коли до виборців опзж додасться ще 5 млн? Загальні фрази про те що треба любити...вірити..хотіти... -залиште для релігійних дискусій.є жорсткі політичні реалії1 Росія окупувала Крим і ОРДЛО2 Росія окупувала Крим і ОРДЛО і не змогла просунутись далі тільки тому, що на інших територіях проросійські настрої були менші ніж на окупованих територіях+ проукраїнські настрої мала більша (в абсолюті) кількість населення.3 Приєднання 5 млн проросійськонастроєнних+з урахуванням що таке приєднання можливе(якщо швидко) тільки військовим шляхом... -приведе до зникнення Державного утворенняУкраїна і перетворення останньої в федеральний округ...4 Як не дивно це звучить ,але найбільшого прориву в сторону Європи ми досягнули скинувши баласт проросійсько настроєних виборців.І навіть війна виявилась меншим злом ніж голоси сьогодні відкремлених від нас-російською агресією5 Щоб там хто не говорив про економіку..але сьогодні наші гастарбайтери на 90% їдуть в Європу, в той час коли 5 років раніше 50+50%(росія+європа)От і виходить , що сьогоднішня економічна ситуація в Україні в порівнянні з Росією - покращилась( і це зменшило кількість заробітчан які їдуть в росію) , а раз так - то навіщо нам додаткова інтеграція з росією? яку ми змушені будемо проводити у випадку коли до виборцівдодасться ще 5 млн?

Для 90% населения "Европа" - это уровень Права и качества жизни.

Под шумок "Так у Европах" - Украину откровенно разграбили и уничтожили безвозвратно экономические возможности.

Откровенно разргабили - и послали население на ...(заработки).

Отобрали средства производства, науку, образование, технологии, производства,.....

- При чём всё остро востребованное в самой Украине!



Вот Вам сегодняшние два примера:

https://biz.censor.net.ua/news/3175478/ ... milliardov

- Получение чисто "бумажной прибыли", не сбалансированной производством и экономической активностью.

https://censor.net.ua/news/3175475/vino ... udarstvo_i

- Безвозвратная потеря миллиардов заложенных в основу Государства "базовую" отрасль. Для 90% населения "Европа" - это уровень Права и качества жизни.Под шумок "Так у Европах" - Украину откровенно разграбили и уничтожили безвозвратно экономические возможности.Откровенно разргабили - и послали население на ...(заработки).Отобрали средства производства, науку, образование, технологии, производства,.....- При чём всё остро востребованное в самой Украине!Вот Вам сегодняшние два примера:- Получение чисто "бумажной прибыли", не сбалансированной производством и экономической активностью.- Безвозвратная потеря миллиардов заложенных в основу Государства "базовую" отрасль. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7790 З нами з: 20.09.12 Подякував: 663 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лют, 2020 13:23



https://strana.ua/news/249581-komarovsk ... telej.html "На его месте я подал бы в отставку". Доктор Комаровский раскритиковал Зеленского Ethereum Повідомлень: 1014 З нами з: 11.02.18 Подякував: 7 раз. Подякували: 59 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лют, 2020 13:27 budivelnik написав: 2 Росія окупувала Крим і ОРДЛО і не змогла просунутись далі тільки тому, що на інших територіях проросійські настрої були менші ніж на окупованих територіях+ проукраїнські настрої мала більша (в абсолюті) кількість населення.

3 Приєднання 5 млн проросійськонастроєнних+з урахуванням що таке приєднання можливе(якщо швидко) тільки військовим шляхом... -приведе до зникнення Державного утворенняУкраїна і перетворення останньої в федеральний округ...

4 Як не дивно це звучить ,але найбільшого прориву в сторону Європи ми досягнули скинувши баласт проросійсько настроєних виборців.

І навіть війна виявилась меншим злом ніж голоси сьогодні відкремлених від нас-російською агресією.... а раз так - то навіщо нам додаткова інтеграція з росією? яку ми змушені будемо проводити у випадку коли до виборців опзж додасться ще 5 млн? 2 Росія окупувала Крим і ОРДЛО і не змогла просунутись далі тільки тому, що на інших територіях проросійські настрої були менші ніж на окупованих територіях+ проукраїнські настрої мала більша (в абсолюті) кількість населення.3 Приєднання 5 млн проросійськонастроєнних+з урахуванням що таке приєднання можливе(якщо швидко) тільки військовим шляхом... -приведе до зникнення Державного утворенняУкраїна і перетворення останньої в федеральний округ...4 Як не дивно це звучить ,але найбільшого прориву в сторону Європи ми досягнули скинувши баласт проросійсько настроєних виборців.І навіть війна виявилась меншим злом ніж голоси сьогодні відкремлених від нас-російською агресією.... а раз так - то навіщо нам додаткова інтеграція з росією? яку ми змушені будемо проводити у випадку коли до виборцівдодасться ще 5 млн?

ІМХО, Ви знов не правильно розставили акценти...



По причинам того, чому ворог не просунувся далі...



Ви визначаєте головним чинником цього - інтенсивність проросійських настроїв на певній території. Одразу скажу, що не заперечую цього факту, але не вважаю його головним. Головна причина - п'ята колона і окуаційний режим на вільній Україні. Він нікуди не дівся з моменту розпаду СРСР. Я вже неодноразово давав посилання на генезис нашої псевдоеліти, яка є рудиментами комуністичної денаціоналізованої верхівки + бандюки. Чи могли вони всі діяти в інтересах українців? Ні. Вони руйнували державність зсередини. А Донбас і Крим - лише наслідки цієї руйнівної діяльності. Апогей цієї зради - діяльність Януковича і Порошенка. Тому я не впевнений, що сепарація окупованих територій призведе до щастя інших українців. А нація буде розділена. Головне, що потрібно було б зробити - докорінне очищення влади, силових органів, ідеології і кадрів, що забезпечують цю ідеологію: вчителі, науковці, діячи культури. Треба вивчити і застосовувати той же досвід більшовиків, що стверджували свою владу і новий порядок. Але хто це робитиме? Окупанти? Звісно ж ні. І якщо вже сепарувати ті території, то як тимчасовий тактичний хід, а не стратегічний.



Що стосується чи потрібна нам інтеграція окупованих територій....



Ви вже маєте відповідь, як я зрозумів. Тому просто висловлю своє бачення. На істину знову ж таки не претендую. Потрібна. Проросійського населення багато не лише на окупованих територіях. І що з ними робити? Теж сепарувати чи обмежити в правах виборчих? На мій погляд просто треба ввести військовий стан, як того і вимагає Конституція України, що зроблено не було Порошенком. І не лише з огляду на християнстькі цінності і національну єдність потрібна інтеграція. Знову ж таки з тактичних міркувань, а потім й стратегічних. Поясню чому...Ворог не зупиниться ніколи, навіть якщо віддавати йому нові й нові території і йти на поступки. Крим це показав. Такої гарантії немає. А якщо б і була надана, то вірити таким гарантіям глупо. Тому треба якось "пропетляти". І зберегти територіальну цілісність, і прибрати п'яту колону при владі в Україні. Одним словом знищити окупаційний режим. Як саме пропетляти? Тут вже мистецтво ювелірне...І головна проблема - відсутність еліти, саме тих людей, що можуть генерувати такі ідеї і згуртувати народ біля головного - творення державності України для українців, на засадах братерства. Нехай навіть і не в християнстькому розумінні, як в мене, але братерстві, побудованому на взаємній повазі один одного, задля комфортного проживання в одній спільній хаті - Україні. ІМХО, Ви знов не правильно розставили акценти...По причинам того, чому ворог не просунувся далі...Ви визначаєте головним чинником цього - інтенсивність проросійських настроїв на певній території. Одразу скажу, що не заперечую цього факту, але не вважаю його головним. Головна причина - п'ята колона і окуаційний режим на вільній Україні. Він нікуди не дівся з моменту розпаду СРСР. Я вже неодноразово давав посилання на генезис нашої псевдоеліти, яка є рудиментами комуністичної денаціоналізованої верхівки + бандюки. Чи могли вони всі діяти в інтересах українців? Ні. Вони руйнували державність зсередини. А Донбас і Крим - лише наслідки цієї руйнівної діяльності. Апогей цієї зради - діяльність Януковича і Порошенка. Тому я не впевнений, що сепарація окупованих територій призведе до щастя інших українців. А нація буде розділена. Головне, що потрібно було б зробити - докорінне очищення влади, силових органів, ідеології і кадрів, що забезпечують цю ідеологію: вчителі, науковці, діячи культури. Треба вивчити і застосовувати той же досвід більшовиків, що стверджували свою владу і новий порядок. Але хто це робитиме? Окупанти? Звісно ж ні. І якщо вже сепарувати ті території, то як тимчасовий тактичний хід, а не стратегічний.Що стосується чи потрібна нам інтеграція окупованих територій....Ви вже маєте відповідь, як я зрозумів.Тому просто висловлю своє бачення. На істину знову ж таки не претендую. Потрібна. Проросійського населення багато не лише на окупованих територіях. І що з ними робити? Теж сепарувати чи обмежити в правах виборчих? На мій погляд просто треба ввести військовий стан, як того і вимагає Конституція України, що зроблено не було Порошенком. І не лише з огляду на християнстькі цінності і національну єдність потрібна інтеграція. Знову ж таки з тактичних міркувань, а потім й стратегічних. Поясню чому...Ворог не зупиниться ніколи, навіть якщо віддавати йому нові й нові території і йти на поступки. Крим це показав. Такої гарантії немає. А якщо б і була надана, то вірити таким гарантіям глупо. Тому треба якось "пропетляти".І зберегти територіальну цілісність, і прибрати п'яту колону при владі в Україні. Одним словом знищити окупаційний режим. Як саме пропетляти? Тут вже мистецтво ювелірне...І головна проблема - відсутність еліти, саме тих людей, що можуть генерувати такі ідеї і згуртувати народ біля головного - творення державності України для українців, на засадах братерства. Нехай навіть і не в християнстькому розумінні, як в мене, але братерстві, побудованому на взаємній повазі один одного, задля комфортного проживання в одній спільній хаті - Україні. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27667 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лют, 2020 13:55 Козак-характерник

Можно 2 вопроса к Вам?

1. Уточните всё же, пожалуйста, что Вы понимаете (называете) под "радянським режимом".

2. ЛАД писал(а):

Можно встречный вопрос? Предположим (чисто гипотетически, без привязки к любым личностям и событиям) такую ситуацию - существует (существовала) партия НСУРП (надеюсь, расшифруете по аналогии с НСДАП - с той же идеологией), которая последовательно и настойчиво борется за независимость Украины. Лично Вы поддерживали бы такую партию? Желали бы её победы? Желали бы построения независимой национал-социалистической Украины? Я - нет.

Ні, не підтримав би. Але і не засуджуав би тих, хто пішов до них, з метою боротьби за незалежність України, якщо б на той момент, це був єдиний спосіб протистояти іншому Злу. Ні, не підтримав би. Але і не засуджуав би тих, хто пішов до них, з метою боротьби за незалежність України, якщо б на той момент, це був єдиний спосіб протистояти іншому Злу.

Пожалуйста, более чётко -

а) что означает "не засуджуав"? Вы не понимаете, что "не осуждение" это тоже поддержка?

б) если бы "на той момент, це був єдиний спосіб", Вы желали бы построения независимой национал-социалистической Украины?

3. Если Вы такой сторонник независимости, то в случае (пока опять же гипотетическом) вступления Украины в ЕС и углубления интеграции Европы (= постепенному отказу от независимости в пользу общеевропейских органов управления) Вы будете против?

Все эти вопросы уже задавал, но ответа не увидел.



По поводу ответов на вопросы. Вы достаточно часто в последнее время перекручиваете мои слова и "не замечаете" вопросы. Или делаете вид, что не так поняли вопрос.

Я на Ваши вопросы отвечаю практически всегда (пишу "практически", т.к. боюсь ( ), что какой-то всё же прозевал и Вы меня на этом "поймаете").

В частности, на вопрос об отношении к "радянському режиму" ответил ещё Сб 08 фев, 2020 02:37



И Союз сильно менялся. Союз 30-х очень сильно отличается от Союза, к примеру, 60-х

или 70-х.

И если сталинский режим был преступным, то из этого не следует, что был преступным и брежневский (хотя я, мягко говоря, не большой поклонник второго Ильича ).

Кстати, пример того же Китая. Вроде бы та же страна, у власти та же КПК, но, думаю, Вы не будете сравнивать Китай сегодняшний с Китаем, например, периода культурной революции.

Исходя из этого, я не считаю правильным говорить о "радянськом режиме" взагалі. В разные годы он был разным и Вы как историк должны это понимать. 3. О СССР. Тоже уже высказывался. История Союза включает в себя 70 лет. Весьма бурных. Как внутри страны, так и во всём мире. 20 век был богат на события.И Союз сильно менялся. Союз 30-х очень сильно отличается от Союза, к примеру, 60-хили 70-х.И если сталинский режим был преступным, то из этого не следует, что был преступным и брежневский (хотя я, мягко говоря, не большой поклонник второго Ильича).Кстати, пример того же Китая. Вроде бы та же страна, у власти та же КПК, но, думаю, Вы не будете сравнивать Китай сегодняшний с Китаем, например, периода культурной революции.Исходя из этого, я не считаю правильным говорить о "радянськом режиме" взагалі. В разные годы он был разным и Вы как историк должны это понимать.

По-моему, достаточно ясно.



P.s. Вы пишете об "оккупационном режиме" и сегодня.

Тогда ещё один вопрос -

4. кто сегодня "оккупанты"? Можно 2 вопроса к Вам?Уточните всё же, пожалуйста, что Вы понимаете (называете) под "радянським режимом".Пожалуйста, более чётко -что означает "не засуджуав"? Вы не понимаете, что "не осуждение" это тоже поддержка?если бы "на той момент, це був єдиний спосіб", Вы желали бы построения независимой национал-социалистической Украины?Все эти вопросы уже задавал, но ответа не увидел.По поводу ответов на вопросы. Вы достаточно часто в последнее время перекручиваете мои слова и "не замечаете" вопросы. Или делаете вид, что не так поняли вопрос.Я на Ваши вопросы отвечаю практически всегда (пишу "практически", т.к. боюсь (), что какой-то всё же прозевал и Вы меня на этом "поймаете").В частности, на вопрос об отношении к "радянському режиму" ответил ещё Сб 08 фев, 2020 02:37 viewtopic.php?p=4865307#p4865307 По-моему, достаточно ясно.P.s. Вы пишете об "оккупационном режиме" и сегодня.Тогда ещё один вопрос -кто сегодня "оккупанты"? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15373 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4315 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лют, 2020 14:24 ЛАД

1. Я вже писав, що радянський режим - злочинний, людожерський режим, що існує з 1917 на теренах бувшої Радянської імперії до сьогодні. Основною його відмінністю з іншим злочинним режимом - нацистським є те, що він є підступнішим, бо як вовк у вівчаній шкурі ховається майже за християнстькими цінностями, має здатність до мутацій. Не дарма Христос попереджував, що від Його імені проповідуватимуть багато самозванців, той самий диявол. Насправді ж цей режим, я як на мене сам диявол, винищував людей. І якщо нацисти вбивали людей за расовими ознаками, то комуністи знищували людей по зовсім різноманітним ознакам: етнічній, соціальній, ідеологічній і т.п....



2.

а) Ні, не згодний, що не засудження = підтримка. Це відсторонення від оцінки. Так, я розумію, що таке відсторонення має певну мотивацію, але не обов'язково схвалення чи мовчазну підтримку. Хоча і таке може бути, людина підсвідомо може симпатизувати, навіть відкрито не підтримуючи або не засуджуючи певні дії. Або людина просто не може визначитися з певним ставленням. В моєму випадку, так, я ставлюся з симпатією до дивізії СС "Галичина", бо розумію їх мотивацію. Але з висоти часу і бачу їх помилку і трагедію.



б) Так. Нехай буде така Україна, якщо це дійсно єдиний спосіб на той час. Але треба розуміти, що нічого статичного немає, все має динаміку.



3. Підтримую європейську інтеграцію. Але наголошую вкотре, що нічого статичного немає. Якщо побачу, що це шкідливо, то можна вийти з тієї спільноти, як Британія.



4. Окупанти - правлячий режим, що є мутацією комуністів і криміналу. Це п'ята колона - латентні окупанти і безпосередній зовнішній агресор - РФ. Цей мутант має багато щупальців і розгалужену мережу. Хитрий хижак.



П.С. Що стосується Вашої оцінки радянського режиму, не буду шукати, але в одному з постів, Ви точно і однозчно відповіли, що не вважаєте радянський режим злочинним. Цей пост, що Ви зараз цитуєте, я теж бачив, але він буд ДО того. Після ж Ви поточнили свою позицію, до однозначнішої. Якщо ж Ви знову акцентуєте увагу саме на такому розумінні, то скажіть, я теж це запитав, а Ви не відповіли: Ви уявляєте радянський режим як гідру багатоголову, в якої одна голова не відає, що творить інша? І одна голова не відповідає за слова і дії іншої? 1. Я вже писав, що радянський режим - злочинний, людожерський режим, що існує з 1917 на теренах бувшої Радянської імперії до сьогодні. Основною його відмінністю з іншим злочинним режимом - нацистським є те, що він є підступнішим, бо як вовк у вівчаній шкурі ховається майже за християнстькими цінностями, має здатність до мутацій. Не дарма Христос попереджував, що від Його імені проповідуватимуть багато самозванців, той самий диявол. Насправді ж цей режим, я як на мене сам диявол, винищував людей. І якщо нацисти вбивали людей за расовими ознаками, то комуністи знищували людей по зовсім різноманітним ознакам: етнічній, соціальній, ідеологічній і т.п....2.а) Ні, не згодний, що не засудження = підтримка. Це відсторонення від оцінки. Так, я розумію, що таке відсторонення має певну мотивацію, але не обов'язково схвалення чи мовчазну підтримку. Хоча і таке може бути, людина підсвідомо може симпатизувати, навіть відкрито не підтримуючи або не засуджуючи певні дії. Або людина просто не може визначитися з певним ставленням. В моєму випадку, так, я ставлюся з симпатією до дивізії СС "Галичина", бо розумію їх мотивацію. Але з висоти часу і бачу їх помилку і трагедію.б) Так. Нехай буде така Україна, якщо це дійсно єдиний спосіб на той час. Але треба розуміти, що нічого статичного немає, все має динаміку.3. Підтримую європейську інтеграцію. Але наголошую вкотре, що нічого статичного немає. Якщо побачу, що це шкідливо, то можна вийти з тієї спільноти, як Британія.4. Окупанти - правлячий режим, що є мутацією комуністів і криміналу. Це п'ята колона - латентні окупанти і безпосередній зовнішній агресор - РФ. Цей мутант має багато щупальців і розгалужену мережу. Хитрий хижак.П.С. Що стосується Вашої оцінки радянського режиму, не буду шукати, але в одному з постів, Ви точно і однозчно відповіли, що не вважаєте радянський режим злочинним. Цей пост, що Ви зараз цитуєте, я теж бачив, але він буд ДО того. Після ж Ви поточнили свою позицію, до однозначнішої. Якщо ж Ви знову акцентуєте увагу саме на такому розумінні, то скажіть, я теж це запитав, а Ви не відповіли: Ви уявляєте радянський режим як гідру багатоголову, в якої одна голова не відає, що творить інша? І одна голова не відповідає за слова і дії іншої? Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 13 лют, 2020 14:31, всього редагувалось 2 разів. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27667 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лют, 2020 14:27 ЛАД написав: Козак-характерник

Можно 2 вопроса к Вам?

1. Уточните всё же, пожалуйста, что Вы понимаете (называете) под "радянським режимом".

2. ЛАД писал(а):

Можно встречный вопрос? Предположим (чисто гипотетически, без привязки к любым личностям и событиям) такую ситуацию - существует (существовала) партия НСУРП (надеюсь, расшифруете по аналогии с НСДАП - с той же идеологией), которая последовательно и настойчиво борется за независимость Украины. Лично Вы поддерживали бы такую партию? Желали бы её победы? Желали бы построения независимой национал-социалистической Украины? Я - нет.

Ні, не підтримав би. Але і не засуджуав би тих, хто пішов до них, з метою боротьби за незалежність України, якщо б на той момент, це був єдиний спосіб протистояти іншому Злу. Ні, не підтримав би. Але і не засуджуав би тих, хто пішов до них, з метою боротьби за незалежність України, якщо б на той момент, це був єдиний спосіб протистояти іншому Злу.

Пожалуйста, более чётко -

а) что означает "не засуджуав"? Вы не понимаете, что "не осуждение" это тоже поддержка?

б) если бы "на той момент, це був єдиний спосіб", Вы желали бы построения независимой национал-социалистической Украины?

3. Если Вы такой сторонник независимости, то в случае (пока опять же гипотетическом) вступления Украины в ЕС и углубления интеграции Европы (= постепенному отказу от независимости в пользу общеевропейских органов управления) Вы будете против?

Все эти вопросы уже задавал, но ответа не увидел.



По поводу ответов на вопросы. Вы достаточно часто в последнее время перекручиваете мои слова и "не замечаете" вопросы. Или делаете вид, что не так поняли вопрос.

Я на Ваши вопросы отвечаю практически всегда (пишу "практически", т.к. боюсь ( ), что какой-то всё же прозевал и Вы меня на этом "поймаете").

В частности, на вопрос об отношении к "радянському режиму" ответил ещё Сб 08 фев, 2020 02:37



И Союз сильно менялся. Союз 30-х очень сильно отличается от Союза, к примеру, 60-х

или 70-х.

И если сталинский режим был преступным, то из этого не следует, что был преступным и брежневский (хотя я, мягко говоря, не большой поклонник второго Ильича ).

Кстати, пример того же Китая. Вроде бы та же страна, у власти та же КПК, но, думаю, Вы не будете сравнивать Китай сегодняшний с Китаем, например, периода культурной революции.

Исходя из этого, я не считаю правильным говорить о "радянськом режиме" взагалі. В разные годы он был разным и Вы как историк должны это понимать. 3. О СССР. Тоже уже высказывался. История Союза включает в себя 70 лет. Весьма бурных. Как внутри страны, так и во всём мире. 20 век был богат на события.И Союз сильно менялся. Союз 30-х очень сильно отличается от Союза, к примеру, 60-хили 70-х.И если сталинский режим был преступным, то из этого не следует, что был преступным и брежневский (хотя я, мягко говоря, не большой поклонник второго Ильича).Кстати, пример того же Китая. Вроде бы та же страна, у власти та же КПК, но, думаю, Вы не будете сравнивать Китай сегодняшний с Китаем, например, периода культурной революции.Исходя из этого, я не считаю правильным говорить о "радянськом режиме" взагалі. В разные годы он был разным и Вы как историк должны это понимать.

По-моему, достаточно ясно.



P.s. Вы пишете об "оккупационном режиме" и сегодня.

Тогда ещё один вопрос -

4. кто сегодня "оккупанты"? Можно 2 вопроса к Вам?Уточните всё же, пожалуйста, что Вы понимаете (называете) под "радянським режимом".Пожалуйста, более чётко -что означает "не засуджуав"? Вы не понимаете, что "не осуждение" это тоже поддержка?если бы "на той момент, це був єдиний спосіб", Вы желали бы построения независимой национал-социалистической Украины?Все эти вопросы уже задавал, но ответа не увидел.По поводу ответов на вопросы. Вы достаточно часто в последнее время перекручиваете мои слова и "не замечаете" вопросы. Или делаете вид, что не так поняли вопрос.Я на Ваши вопросы отвечаю практически всегда (пишу "практически", т.к. боюсь (), что какой-то всё же прозевал и Вы меня на этом "поймаете").В частности, на вопрос об отношении к "радянському режиму" ответил ещё Сб 08 фев, 2020 02:37 viewtopic.php?p=4865307#p4865307 По-моему, достаточно ясно.P.s. Вы пишете об "оккупационном режиме" и сегодня.Тогда ещё один вопрос -кто сегодня "оккупанты"?

По моему Он за два дня трижды ответил на все вопросы вот два примера:

viewtopic.php?p=4869287#p4869287



viewtopic.php?p=4869603#p4869603



С другой сторона Вы уточняйте, что он вкладывает в понимание:

1. Государства

2. Экономики

3. Финансов

4. Нашей политической реальности

5. Территории

6. Населения

7. Перспектив

8. Внешних контактов

9. Его видение Украины - и её роли в Мире.

............... По моему Он за два дня трижды ответил на все вопросы вот два примера:С другой сторона Вы уточняйте, что он вкладывает в понимание:1. Государства2. Экономики3. Финансов4. Нашей политической реальности5. Территории6. Населения7. Перспектив8. Внешних контактов9. Его видение Украины - и её роли в Мире................ Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7790 З нами з: 20.09.12 Подякував: 663 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5506550755085509 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: ТупУм