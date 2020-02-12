Додано: Чет 13 лют, 2020 17:36

Козак-характерник написав: ЛАД

1. Я вже писав, що радянський режим - злочинний, людожерський режим, що існує з 1917 на теренах бувшої Радянської імперії до сьогодні. Основною його відмінністю з іншим злочинним режимом - нацистським є те, що він є підступнішим, бо як вовк у вівчаній шкурі ховається майже за християнстькими цінностями, має здатність до мутацій. Не дарма Христос попереджував, що від Його імені проповідуватимуть багато самозванців, той самий диявол. Насправді ж цей режим, як на мене сам диявол, винищував людей. І якщо нацисти вбивали людей за расовими ознаками, то комуністи знищували людей по зовсім різноманітним ознакам: етнічній, соціальній, ідеологічній і т.п....



2.

а) Ні, не згодний, що не засудження = підтримка. Це відсторонення від оцінки. Так, я розумію, що таке відсторонення має певну мотивацію, але не обов'язково схвалення чи мовчазну підтримку. Хоча і таке може бути, людина підсвідомо може симпатизувати, навіть відкрито не підтримуючи або не засуджуючи певні дії. Або людина просто не може визначитися з певним ставленням. В моєму випадку, так, я ставлюся з симпатією до дивізії СС "Галичина", бо розумію їх мотивацію. Але з висоти часу і бачу їх помилку і трагедію.



б) Так. Нехай буде така Україна, якщо це дійсно єдиний спосіб на той час. Але треба розуміти, що нічого статичного немає, все має динаміку.



3. Підтримую європейську інтеграцію. Але наголошую вкотре, що нічого статичного немає. Якщо побачу, що це шкідливо, то можна вийти з тієї спільноти, як Британія.



4. Окупанти - правлячий режим, що є мутацією комуністів і криміналу. Це п'ята колона - латентні окупанти і безпосередній зовнішній агресор - РФ, як найбільший осередок сил Зла (логово фашистського звіра ). Цей мутант має багато щупальців і розгалужену мережу. Хитрий хижак.



П.С. Що стосується Вашої оцінки радянського режиму, не буду шукати, але в одному з постів, Ви точно і однозчно відповіли, що не вважаєте радянський режим злочинним. Цей пост, що Ви зараз цитуєте, я теж бачив, але він буд ДО того. Після ж Ви поточнили свою позицію, до однозначнішої. Якщо ж Ви знову акцентуєте увагу саме на такому розумінні, то скажіть, я теж це запитав, а Ви не відповіли: Ви уявляєте радянський режим як гідру багатоголову, в якої одна голова не відає, що творить інша? І одна голова не відповідає за слова і дії іншої? 1. Я вже писав, що радянський режим - злочинний, людожерський режим, що існує з 1917 на теренах бувшої Радянської імперії до сьогодні. Основною його відмінністю з іншим злочинним режимом - нацистським є те, що він є підступнішим, бо як вовк у вівчаній шкурі ховається майже за християнстькими цінностями, має здатність до мутацій. Не дарма Христос попереджував, що від Його імені проповідуватимуть багато самозванців, той самий диявол. Насправді ж цей режим, як на мене сам диявол, винищував людей. І якщо нацисти вбивали людей за расовими ознаками, то комуністи знищували людей по зовсім різноманітним ознакам: етнічній, соціальній, ідеологічній і т.п....2.а) Ні, не згодний, що не засудження = підтримка. Це відсторонення від оцінки. Так, я розумію, що таке відсторонення має певну мотивацію, але не обов'язково схвалення чи мовчазну підтримку. Хоча і таке може бути, людина підсвідомо може симпатизувати, навіть відкрито не підтримуючи або не засуджуючи певні дії. Або людина просто не може визначитися з певним ставленням. В моєму випадку, так, я ставлюся з симпатією до дивізії СС "Галичина", бо розумію їх мотивацію. Але з висоти часу і бачу їх помилку і трагедію.б) Так. Нехай буде така Україна, якщо це дійсно єдиний спосіб на той час. Але треба розуміти, що нічого статичного немає, все має динаміку.3. Підтримую європейську інтеграцію. Але наголошую вкотре, що нічого статичного немає. Якщо побачу, що це шкідливо, то можна вийти з тієї спільноти, як Британія.4. Окупанти - правлячий режим, що є мутацією комуністів і криміналу. Це п'ята колона - латентні окупанти і безпосередній зовнішній агресор - РФ, як найбільший осередок сил Зла (логово фашистського звіра). Цей мутант має багато щупальців і розгалужену мережу. Хитрий хижак.П.С. Що стосується Вашої оцінки радянського режиму, не буду шукати, але в одному з постів, Ви точно і однозчно відповіли, що не вважаєте радянський режим злочинним. Цей пост, що Ви зараз цитуєте, я теж бачив, але він буд ДО того. Після ж Ви поточнили свою позицію, до однозначнішої. Якщо ж Ви знову акцентуєте увагу саме на такому розумінні, то скажіть, я теж це запитав, а Ви не відповіли: Ви уявляєте радянський режим як гідру багатоголову, в якої одна голова не відає, що творить інша? І одна голова не відповідає за слова і дії іншої?

в случае (пока опять же гипотетическом) вступления Украины в ЕС и углубления интеграции Европы (= постепенному отказу от независимости в пользу общеевропейских органов управления) Вы будете против?

А если говорить о "преступности режима" взагали без привязки к конкретному времени и конкретной обстановке, то почему не называете преступными американский, английский, французский и пр. европейские "режимы"? Или захват Техаса, колонии Англии и Франции это не преступно? Или это "цивилизационная миссия" и "бремя белых"? Кстати, освобождение колоний произошло совсем недавно - в 50-60-х годах и не добровольно. Из свежих примеров - Ирак.

2б) если бы "на той момент, це був єдиний спосіб", Вы желали бы построения независимой национал-социалистической Украины?

Так. Нехай буде така Україна, якщо це дійсно єдиний спосіб на той час. Але треба розуміти, що нічого статичного немає, все має динаміку.

простите, ответ неудовлетворительный.1. Я спрашиваю, "что Вы понимаете (называете) под "радянським режимом"?А Вы рассказываете о том, что он "злочинний". Этот Ваш взгляд давно известен, но он не отвечает на мой вопрос.2а. Опять увёртки. Несопротивление злу = его поддержке. Если вы не пытаетессь хоть как-то помешать убийству - вы соучастник убийства.3. Опять то же.Вопрос был -Выход Британии не был лёгким. Так это процесс интеграции зашёл не так далеко, пока что мало функций, то кот. государства отказались в пользу ЕС.Но я спрашивал о подчёркнутом. Не о евроинтеграции в сегодняшний ЕС, а о об углублении интеграции. Да и сегодня уже есть достаточно острые вопросы - например, единая миграционная политика.4. "Окупанти - правлячий режим, що є мутацією комуністів і криміналу."Простите, но Вы, вроде, историк и должны хорошо знать, что называется оккупацией."Правлячий режим", каким бы реакционным или какой бы "мутацией" он не был, это всё же не оккупация.Что интересно, Вы часто пишете: "нічого статичного немає, все має динаміку".Единственный случай, когда Вы забываете об этом, когда говорите "про радянський режим".И ещё о режимах. Уже писал:При этом все эти "передовые страны" в значительной степени стали передовыми именно благодаря разграблению колоний.Так как, Вы их тоже признаете преступными или нет?Вы тут проповедовали Любовь, братство, всепрощение. Я думал, что это искренне.Но всё это быстро закончилось, как ветром сдуло.Ответ на вопросВас полностью разоблачает:И это при том, что Вы сами называли идеи нацизма "людожерськими"!Но ради "независимости" Вы готовы и на такое! На нацистскую Украину!Теперь понятно, почему Вы так рьяно защищаете ОУН-УПА и дивизию СС "Галичина".Видимо, "людожерська" нацистская идеология Вам всё же ближе "почти христианской" коммунистической.Вот разница в наших подходах - Для Вас главное "национальная идея" и "национальное государство", а для меня богатая и благополучная страна, где люди могут комфортно жить и работать, не думая над тем, куда бы сбежать, и будут иметь возможность развиваться. В каком это будет государстве, для меня не особо важно - будем ли мы в ЕС, 51-м штатом в США или даже в каком-то новом Союзе (союз с путинской Россией не устраивает, потому что сегодня она избрала тупиковый путь развития).P.s. Не стоит молиться за меня.Помолитесь лучше за себя.