Додано: Чет 13 лют, 2020 20:28

ЛАД написав: простите, ответ неудовлетворительный.

1. Я спрашиваю, "что Вы понимаете (называете) под "радянським режимом"?

А Вы рассказываете о том, что он "злочинний". Этот Ваш взгляд давно известен, но он не отвечает на мой вопрос.

2а. Опять увёртки. Несопротивление злу = его поддержке. Если вы не пытаетессь хоть как-то помешать убийству - вы соучастник убийства.

3. Опять то же.

Вопрос был -

в случае (пока опять же гипотетическом) вступления Украины в ЕС и углубления интеграции Европы (= постепенному отказу от независимости в пользу общеевропейских органов управления) Вы будете против?

Выход Британии не был лёгким. Так это процесс интеграции зашёл не так далеко, пока что мало функций, то кот. государства отказались в пользу ЕС.

Но я спрашивал о подчёркнутом. Не о евроинтеграции в сегодняшний ЕС, а о об углублении интеграции. Да и сегодня уже есть достаточно острые вопросы - например, единая миграционная политика.

4. "Окупанти - правлячий режим, що є мутацією комуністів і криміналу."

Простите, но Вы, вроде, историк и должны хорошо знать, что называется оккупацией.

"Правлячий режим", каким бы реакционным или какой бы "мутацией" он не был, это всё же не оккупация.



Что интересно, Вы часто пишете: "нічого статичного немає, все має динаміку".

Единственный случай, когда Вы забываете об этом, когда говорите "про радянський режим".



И ещё о режимах. Уже писал:

А если говорить о "преступности режима" взагали без привязки к конкретному времени и конкретной обстановке, то почему не называете преступными американский, английский, французский и пр. европейские "режимы"? Или захват Техаса, колонии Англии и Франции это не преступно? Или это "цивилизационная миссия" и "бремя белых"? Кстати, освобождение колоний произошло совсем недавно - в 50-60-х годах и не добровольно. Из свежих примеров - Ирак.

При этом все эти "передовые страны" в значительной степени стали передовыми именно благодаря разграблению колоний.

Так как, Вы их тоже признаете преступными или нет?



Вы тут проповедовали Любовь, братство, всепрощение. Я думал, что это искренне.

Но всё это быстро закончилось, как ветром сдуло.



Ответ на вопрос

2б) если бы "на той момент, це був єдиний спосіб", Вы желали бы построения независимой национал-социалистической Украины?

Вас полностью разоблачает:

Так. Нехай буде така Україна, якщо це дійсно єдиний спосіб на той час. Але треба розуміти, що нічого статичного немає, все має динаміку.

И это при том, что Вы сами называли идеи нацизма "людожерськими"!

Но ради "независимости" Вы готовы и на такое! На нацистскую Украину!

Теперь понятно, почему Вы так рьяно защищаете ОУН-УПА и дивизию СС "Галичина".

Видимо, "людожерська" нацистская идеология Вам всё же ближе "почти христианской" коммунистической.



Вот разница в наших подходах - Для Вас главное "национальная идея" и "национальное государство", а для меня богатая и благополучная страна, где люди могут комфортно жить и работать, не думая над тем, куда бы сбежать, и будут иметь возможность развиваться. В каком это будет государстве, для меня не особо важно - будем ли мы в ЕС, 51-м штатом в США или даже в каком-то новом Союзе (союз с путинской Россией не устраивает, потому что сегодня она избрала тупиковый путь развития).



P.s. Не стоит молиться за меня.

Помолитесь лучше за себя. простите, ответ неудовлетворительный.1. Я спрашиваю, "что Вы понимаете (называете) под "радянським режимом"?А Вы рассказываете о том, что он "злочинний". Этот Ваш взгляд давно известен, но он не отвечает на мой вопрос.2а. Опять увёртки. Несопротивление злу = его поддержке. Если вы не пытаетессь хоть как-то помешать убийству - вы соучастник убийства.3. Опять то же.Вопрос был -Выход Британии не был лёгким. Так это процесс интеграции зашёл не так далеко, пока что мало функций, то кот. государства отказались в пользу ЕС.Но я спрашивал о подчёркнутом. Не о евроинтеграции в сегодняшний ЕС, а о об углублении интеграции. Да и сегодня уже есть достаточно острые вопросы - например, единая миграционная политика.4. "Окупанти - правлячий режим, що є мутацією комуністів і криміналу."Простите, но Вы, вроде, историк и должны хорошо знать, что называется оккупацией."Правлячий режим", каким бы реакционным или какой бы "мутацией" он не был, это всё же не оккупация.Что интересно, Вы часто пишете: "нічого статичного немає, все має динаміку".Единственный случай, когда Вы забываете об этом, когда говорите "про радянський режим".И ещё о режимах. Уже писал:При этом все эти "передовые страны" в значительной степени стали передовыми именно благодаря разграблению колоний.Так как, Вы их тоже признаете преступными или нет?Вы тут проповедовали Любовь, братство, всепрощение. Я думал, что это искренне.Но всё это быстро закончилось, как ветром сдуло.Ответ на вопросВас полностью разоблачает:И это при том, что Вы сами называли идеи нацизма "людожерськими"!Но ради "независимости" Вы готовы и на такое! На нацистскую Украину!Теперь понятно, почему Вы так рьяно защищаете ОУН-УПА и дивизию СС "Галичина".Видимо, "людожерська" нацистская идеология Вам всё же ближе "почти христианской" коммунистической.Вот разница в наших подходах - Для Вас главное "национальная идея" и "национальное государство", а для меня богатая и благополучная страна, где люди могут комфортно жить и работать, не думая над тем, куда бы сбежать, и будут иметь возможность развиваться. В каком это будет государстве, для меня не особо важно - будем ли мы в ЕС, 51-м штатом в США или даже в каком-то новом Союзе (союз с путинской Россией не устраивает, потому что сегодня она избрала тупиковый путь развития).P.s. Не стоит молиться за меня.Помолитесь лучше за себя.

Ви так і не змирили свою гординю і нічого не почули. Чуєте лише голос диявола в своєму серці. А молитися треба. Тоді й зможете позбавитися диявола."Відповідь незадовільна" пишете Ви. Ну звісно, як диявола може задовільнити Істина? Він є чисте Зло. Відповіді я надав такі, які надав.1. Я надав вичерпну відповідь, що саме я розумію під радянським режимом. Не розумію взагалі, що там може бути не зрозумілим. Ви не розумієте, що таке злочинний режим? Є злочинець окремий, що здійснив злочин якийсь. Коли є декілька злочинців і вони діять спільно і взаємоузгодженно, то це вже організована злочинна група. Коли ця ОЗГ захоплює державу, то виникає певний злочинний режим. Коли з цим режимом починають рахуватися назовні, інші країни, то це вже злочинний політичний режим. Обертаючись в минуле, наприкладі того ж СРСР, його спочатку не визнавали інші держави, бо відбулося вбивство царської родини Романових, чисто карний злочин. У Романових були династичні зв'язки в багатьох країнах світу. І зі злочинцями розмовляти було "западло" джентльменам, на блатному слензі. Але згодом пішла полоса визнання. СРСР став суб'єктом геополітики. І імперія Зла почала поширюватися. Ця імперія - конвейр смерті, поставлений на потік, перетворений в систему, а не окремі хаотичні злочини.2. Не "увьортки", а Ваші маніпуляції, знову. "Несопротивление злу = его поддержке" пишете Ви. Але в першій Вашій редакції було не про несупротив, а засудження. Відчуваєте різницю?3. Якщо я не зрозуміло висловився для Вас, то поточню відповідь. Ні, не буду проти повільної відмови від частини суверенітету і делегування певних повноважень наднаціональним європейським органам.4. Правлячий режим може бути окупаційним, немає тут ніякого протиріччя. Окупанти захопили країну і встановили свою владу - режим окупаційний. По динаміці, якій начебто я не помічаю відносно радянського режиму, знов маніпуляція. Де я писав, що режим не видозмінювався? Покажіть! Навпаки, я писав, що це Зло має здатність до мутацій, хитре і підступне.5. Про злочинність інших режимів...Теж Вам надавав відповідь. Навіщо мені порівнювати одне Зло з іншим? Ну були інші злочинні режими і що? Це якось виправдовує інше Зло? Що Ви намагаєтеся довести порівнюючи одне Зло з іншим? Відбілити одне Зло за рахунок іншого?І на останнє, роблячи висновки, Ви знов таки показали, що мислите в парадигмі ворожої ідеології, навіть використовуєте ті ж кліше і штампи, що й радянська пропаганда. Понаробили за мене висновків, яких я не робив і... барабанна дріб!!!!! Розоблачили!!!! Як шпіона і диверсанта!!! Це ж треба!Ще про реакційну сутність Церкви згадали в одному з дописів.Це феєрічно!! Органи Вам повинні надати грамоту і премію. І на дошку пошани фото приклеїти.Не правильні висновки Ви за мене зробили. Зовсім не правильні. А точніше не Ви, а диявол, що промовляє тезами, що вкладає в Ваше серце. Ви блукаєте в темряві і не бачите світла. Для мене не є головне держава і національна ідея, як Ви мені приписуєте, хоча я не заперечую їх важливість. Для мене головне - перемога Добра над Злом. Добро і Зло перемішано в серці людини і в житті. І розрізнити їх одне від одного дуже важко іноді. Тому і треба підключати не лише розум, але й серце. Ви ж намагаєтеся помацяти лише розумом, а цього не достатньо. Гординя в Вас. Найстрашніший гріх. Я не кажу, що мої судження - Істина в останній інстанції, я теж можу помилятися. Але я шукаю щиро і звертаюся до Бога. А Ви не пускаєте Бога в своє серце. Тому блукаєте в темряві. А я з ліхтариком.