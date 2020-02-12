Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Козак-характерник написав:ЛАД 1. Я вже писав, що радянський режим - злочинний, людожерський режим, що існує з 1917 на теренах бувшої Радянської імперії до сьогодні. Основною його відмінністю з іншим злочинним режимом - нацистським є те, що він є підступнішим, бо як вовк у вівчаній шкурі ховається майже за християнстькими цінностями, має здатність до мутацій. Не дарма Христос попереджував, що від Його імені проповідуватимуть багато самозванців, той самий диявол. Насправді ж цей режим, як на мене сам диявол, винищував людей. І якщо нацисти вбивали людей за расовими ознаками, то комуністи знищували людей по зовсім різноманітним ознакам: етнічній, соціальній, ідеологічній і т.п....
2. а) Ні, не згодний, що не засудження = підтримка. Це відсторонення від оцінки. Так, я розумію, що таке відсторонення має певну мотивацію, але не обов'язково схвалення чи мовчазну підтримку. Хоча і таке може бути, людина підсвідомо може симпатизувати, навіть відкрито не підтримуючи або не засуджуючи певні дії. Або людина просто не може визначитися з певним ставленням. В моєму випадку, так, я ставлюся з симпатією до дивізії СС "Галичина", бо розумію їх мотивацію. Але з висоти часу і бачу їх помилку і трагедію.
б) Так. Нехай буде така Україна, якщо це дійсно єдиний спосіб на той час. Але треба розуміти, що нічого статичного немає, все має динаміку.
3. Підтримую європейську інтеграцію. Але наголошую вкотре, що нічого статичного немає. Якщо побачу, що це шкідливо, то можна вийти з тієї спільноти, як Британія.
4. Окупанти - правлячий режим, що є мутацією комуністів і криміналу. Це п'ята колона - латентні окупанти і безпосередній зовнішній агресор - РФ, як найбільший осередок сил Зла (логово фашистського звіра ). Цей мутант має багато щупальців і розгалужену мережу. Хитрий хижак.
П.С. Що стосується Вашої оцінки радянського режиму, не буду шукати, але в одному з постів, Ви точно і однозчно відповіли, що не вважаєте радянський режим злочинним. Цей пост, що Ви зараз цитуєте, я теж бачив, але він буд ДО того. Після ж Ви поточнили свою позицію, до однозначнішої. Якщо ж Ви знову акцентуєте увагу саме на такому розумінні, то скажіть, я теж це запитав, а Ви не відповіли: Ви уявляєте радянський режим як гідру багатоголову, в якої одна голова не відає, що творить інша? І одна голова не відповідає за слова і дії іншої?
простите, ответ неудовлетворительный. 1. Я спрашиваю, "что Вы понимаете (называете) под "радянським режимом"? А Вы рассказываете о том, что он "злочинний". Этот Ваш взгляд давно известен, но он не отвечает на мой вопрос. 2а. Опять увёртки. Несопротивление злу = его поддержке. Если вы не пытаетессь хоть как-то помешать убийству - вы соучастник убийства. 3. Опять то же. Вопрос был -
в случае (пока опять же гипотетическом) вступления Украины в ЕС и углубления интеграции Европы (= постепенному отказу от независимости в пользу общеевропейских органов управления) Вы будете против?
Выход Британии не был лёгким. Так это процесс интеграции зашёл не так далеко, пока что мало функций, то кот. государства отказались в пользу ЕС. Но я спрашивал о подчёркнутом. Не о евроинтеграции в сегодняшний ЕС, а о об углублении интеграции. Да и сегодня уже есть достаточно острые вопросы - например, единая миграционная политика. 4. "Окупанти - правлячий режим, що є мутацією комуністів і криміналу." Простите, но Вы, вроде, историк и должны хорошо знать, что называется оккупацией. "Правлячий режим", каким бы реакционным или какой бы "мутацией" он не был, это всё же не оккупация.
Что интересно, Вы часто пишете: "нічого статичного немає, все має динаміку". Единственный случай, когда Вы забываете об этом, когда говорите "про радянський режим".
И ещё о режимах. Уже писал:
А если говорить о "преступности режима" взагали без привязки к конкретному времени и конкретной обстановке, то почему не называете преступными американский, английский, французский и пр. европейские "режимы"? Или захват Техаса, колонии Англии и Франции это не преступно? Или это "цивилизационная миссия" и "бремя белых"? Кстати, освобождение колоний произошло совсем недавно - в 50-60-х годах и не добровольно. Из свежих примеров - Ирак.
При этом все эти "передовые страны" в значительной степени стали передовыми именно благодаря разграблению колоний. Так как, Вы их тоже признаете преступными или нет?
Вы тут проповедовали Любовь, братство, всепрощение. Я думал, что это искренне. Но всё это быстро закончилось, как ветром сдуло.
Ответ на вопрос
2б) если бы "на той момент, це був єдиний спосіб", Вы желали бы построения независимой национал-социалистической Украины?
Вас полностью разоблачает:
Так. Нехай буде така Україна, якщо це дійсно єдиний спосіб на той час. Але треба розуміти, що нічого статичного немає, все має динаміку.
И это при том, что Вы сами называли идеи нацизма "людожерськими"! Но ради "независимости" Вы готовы и на такое! На нацистскую Украину! Теперь понятно, почему Вы так рьяно защищаете ОУН-УПА и дивизию СС "Галичина". Видимо, "людожерська" нацистская идеология Вам всё же ближе "почти христианской" коммунистической.
Вот разница в наших подходах - Для Вас главное "национальная идея" и "национальное государство", а для меня богатая и благополучная страна, где люди могут комфортно жить и работать, не думая над тем, куда бы сбежать, и будут иметь возможность развиваться. В каком это будет государстве, для меня не особо важно - будем ли мы в ЕС, 51-м штатом в США или даже в каком-то новом Союзе (союз с путинской Россией не устраивает, потому что сегодня она избрала тупиковый путь развития).
P.s. Не стоит молиться за меня. Помолитесь лучше за себя.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Общий фонд Государственного бюджета в январе недополучил 13,8 млрд грн, или 24,5%, прежде всего из-за низкого уровня поступления таможенных платежей. В то же время из-за недостатков прогнозирования курса гривны недопоступления в Госбюджет в январе составили 2,3 млрд грн.
"В чем же видится моё "препятствование"? Оказывается в том, что я, как председатель Верховной Рады Украины, обращался в правоохранительные органы с требованием установить, находились ли в Украине одиозный соратник Януковича Клюев, а также Кузьмин и Шарий, в течение последних пяти лет. И, соответственно, – имеют ли они право участвовать в выборах", - написал бывший спикер ВР.
Следовать закону, оказывается, это "препятствовать избирательному праву"
На фоне подготовки к 75-й годовщине окончания Второй мировой войны, президент Владимир Путин усиливает свою защиту Иосифа Сталина и отвергает все призывы открыть тайные архивы, в которых хранятся данные об убийстве советским государством миллионов собственных граждан.
Всё делается для того, чтобы скрывать правду и продолжать многократно повторять придуманные мифы.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
ЛАД написав:простите, ответ неудовлетворительный. 1. Я спрашиваю, "что Вы понимаете (называете) под "радянським режимом"? А Вы рассказываете о том, что он "злочинний". Этот Ваш взгляд давно известен, но он не отвечает на мой вопрос. 2а. Опять увёртки. Несопротивление злу = его поддержке. Если вы не пытаетессь хоть как-то помешать убийству - вы соучастник убийства. 3. Опять то же. Вопрос был -
в случае (пока опять же гипотетическом) вступления Украины в ЕС и углубления интеграции Европы (= постепенному отказу от независимости в пользу общеевропейских органов управления) Вы будете против?
Выход Британии не был лёгким. Так это процесс интеграции зашёл не так далеко, пока что мало функций, то кот. государства отказались в пользу ЕС. Но я спрашивал о подчёркнутом. Не о евроинтеграции в сегодняшний ЕС, а о об углублении интеграции. Да и сегодня уже есть достаточно острые вопросы - например, единая миграционная политика. 4. "Окупанти - правлячий режим, що є мутацією комуністів і криміналу." Простите, но Вы, вроде, историк и должны хорошо знать, что называется оккупацией. "Правлячий режим", каким бы реакционным или какой бы "мутацией" он не был, это всё же не оккупация.
Что интересно, Вы часто пишете: "нічого статичного немає, все має динаміку". Единственный случай, когда Вы забываете об этом, когда говорите "про радянський режим".
И ещё о режимах. Уже писал:
А если говорить о "преступности режима" взагали без привязки к конкретному времени и конкретной обстановке, то почему не называете преступными американский, английский, французский и пр. европейские "режимы"? Или захват Техаса, колонии Англии и Франции это не преступно? Или это "цивилизационная миссия" и "бремя белых"? Кстати, освобождение колоний произошло совсем недавно - в 50-60-х годах и не добровольно. Из свежих примеров - Ирак.
При этом все эти "передовые страны" в значительной степени стали передовыми именно благодаря разграблению колоний. Так как, Вы их тоже признаете преступными или нет?
Вы тут проповедовали Любовь, братство, всепрощение. Я думал, что это искренне. Но всё это быстро закончилось, как ветром сдуло.
Ответ на вопрос
2б) если бы "на той момент, це був єдиний спосіб", Вы желали бы построения независимой национал-социалистической Украины?
Вас полностью разоблачает:
Так. Нехай буде така Україна, якщо це дійсно єдиний спосіб на той час. Але треба розуміти, що нічого статичного немає, все має динаміку.
И это при том, что Вы сами называли идеи нацизма "людожерськими"! Но ради "независимости" Вы готовы и на такое! На нацистскую Украину! Теперь понятно, почему Вы так рьяно защищаете ОУН-УПА и дивизию СС "Галичина". Видимо, "людожерська" нацистская идеология Вам всё же ближе "почти христианской" коммунистической.
Вот разница в наших подходах - Для Вас главное "национальная идея" и "национальное государство", а для меня богатая и благополучная страна, где люди могут комфортно жить и работать, не думая над тем, куда бы сбежать, и будут иметь возможность развиваться. В каком это будет государстве, для меня не особо важно - будем ли мы в ЕС, 51-м штатом в США или даже в каком-то новом Союзе (союз с путинской Россией не устраивает, потому что сегодня она избрала тупиковый путь развития).
P.s. Не стоит молиться за меня. Помолитесь лучше за себя.
Ви так і не змирили свою гординю і нічого не почули. Чуєте лише голос диявола в своєму серці. А молитися треба. Тоді й зможете позбавитися диявола.
"Відповідь незадовільна" пишете Ви. Ну звісно, як диявола може задовільнити Істина? Він є чисте Зло. Відповіді я надав такі, які надав.
1. Я надав вичерпну відповідь, що саме я розумію під радянським режимом. Не розумію взагалі, що там може бути не зрозумілим. Ви не розумієте, що таке злочинний режим? Є злочинець окремий, що здійснив злочин якийсь. Коли є декілька злочинців і вони діять спільно і взаємоузгодженно, то це вже організована злочинна група. Коли ця ОЗГ захоплює державу, то виникає певний злочинний режим. Коли з цим режимом починають рахуватися назовні, інші країни, то це вже злочинний політичний режим. Обертаючись в минуле, наприкладі того ж СРСР, його спочатку не визнавали інші держави, бо відбулося вбивство царської родини Романових, чисто карний злочин. У Романових були династичні зв'язки в багатьох країнах світу. І зі злочинцями розмовляти було "западло" джентльменам, на блатному слензі. Але згодом пішла полоса визнання. СРСР став суб'єктом геополітики. І імперія Зла почала поширюватися. Ця імперія - конвейр смерті, поставлений на потік, перетворений в систему, а не окремі хаотичні злочини.
2. Не "увьортки", а Ваші маніпуляції, знову. "Несопротивление злу = его поддержке" пишете Ви. Але в першій Вашій редакції було не про несупротив, а засудження. Відчуваєте різницю?
3. Якщо я не зрозуміло висловився для Вас, то поточню відповідь. Ні, не буду проти повільної відмови від частини суверенітету і делегування певних повноважень наднаціональним європейським органам.
4. Правлячий режим може бути окупаційним, немає тут ніякого протиріччя. Окупанти захопили країну і встановили свою владу - режим окупаційний. По динаміці, якій начебто я не помічаю відносно радянського режиму, знов маніпуляція. Де я писав, що режим не видозмінювався? Покажіть! Навпаки, я писав, що це Зло має здатність до мутацій, хитре і підступне.
5. Про злочинність інших режимів...Теж Вам надавав відповідь. Навіщо мені порівнювати одне Зло з іншим? Ну були інші злочинні режими і що? Це якось виправдовує інше Зло? Що Ви намагаєтеся довести порівнюючи одне Зло з іншим? Відбілити одне Зло за рахунок іншого?
І на останнє, роблячи висновки, Ви знов таки показали, що мислите в парадигмі ворожої ідеології, навіть використовуєте ті ж кліше і штампи, що й радянська пропаганда. Понаробили за мене висновків, яких я не робив і... барабанна дріб!!!!! Розоблачили!!!! Як шпіона і диверсанта!!! Це ж треба! Ще про реакційну сутність Церкви згадали в одному з дописів. Це феєрічно!! Органи Вам повинні надати грамоту і премію. І на дошку пошани фото приклеїти.
Не правильні висновки Ви за мене зробили. Зовсім не правильні. А точніше не Ви, а диявол, що промовляє тезами, що вкладає в Ваше серце. Ви блукаєте в темряві і не бачите світла. Для мене не є головне держава і національна ідея, як Ви мені приписуєте, хоча я не заперечую їх важливість. Для мене головне - перемога Добра над Злом. Добро і Зло перемішано в серці людини і в житті. І розрізнити їх одне від одного дуже важко іноді. Тому і треба підключати не лише розум, але й серце. Ви ж намагаєтеся помацяти лише розумом, а цього не достатньо. Гординя в Вас. Найстрашніший гріх. Я не кажу, що мої судження - Істина в останній інстанції, я теж можу помилятися. Але я шукаю щиро і звертаюся до Бога. А Ви не пускаєте Бога в своє серце. Тому блукаєте в темряві. А я з ліхтариком.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.