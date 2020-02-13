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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 13 лют, 2020 20:49
Vadim V написав:
колишньої
Козак-характерник написав:ЛАД
1. Я вже писав, що радянський режим - злочинний, людожерський режим, що існує з 1917 на теренах бувшої
Радянської імперії до сьогодні.
Пиши - те родной , русской а то очі вивертає навиворіт.
Вивертає - не дивіться.
Рідна мова в мене - українська. Можливо я нею володію не так досконально, як деякі. Але в даному випадку все написано правильно. "Бувшої" теж вживається. Українська мова багата. Шкода, що серед всього написаного, Ви побачили лише надуману Вами орфографічну помилку.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Козак-характерник
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Додано: Чет 13 лют, 2020 20:56
zРадио написав:
Тролль, здесь тебе не форум по обсуждению меня - обсуждай новости.
Ты туп и глуп.
Поэтому тебя и лишают заработка
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Чет 13 лют, 2020 20:58
zРадио написав:
PS: откуда ты вообще взял "директор по развитию"? Я говорил "директор направления". И я себя не уменьшал, директора направлений в крупных компаниях - часть ТОП-менеджмента
Ещё и брехло.
Ты не брехать умеешь ? пригожинский
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Чет 13 лют, 2020 21:33
pesikot написав: zРадио написав:
PS: откуда ты вообще взял "директор по развитию"? Я говорил "директор направления". И я себя не уменьшал, директора направлений в крупных компаниях - часть ТОП-менеджмента
Ещё и брехло.
Ты не брехать умеешь ? пригожинский
Провокатор, тебя прорвало сегодня?
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