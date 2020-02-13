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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5508550955105511
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 20:49

  Vadim V написав:
  Козак-характерник написав:ЛАД
1. Я вже писав, що радянський режим - злочинний, людожерський режим, що існує з 1917 на теренах бувшої Радянської імперії до сьогодні.

колишньої
Пиши - те родной , русской а то очі вивертає навиворіт. :mrgreen:

Вивертає - не дивіться. :wink: Рідна мова в мене - українська. Можливо я нею володію не так досконально, як деякі. Але в даному випадку все написано правильно. "Бувшої" теж вживається. Українська мова багата. Шкода, що серед всього написаного, Ви побачили лише надуману Вами орфографічну помилку.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 20:56

  zРадио написав:Тролль, здесь тебе не форум по обсуждению меня - обсуждай новости.

Ты туп и глуп.
Поэтому тебя и лишают заработка :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 20:58

  zРадио написав:PS: откуда ты вообще взял "директор по развитию"? Я говорил "директор направления". И я себя не уменьшал, директора направлений в крупных компаниях - часть ТОП-менеджмента

Ещё и брехло.
Ты не брехать умеешь ? пригожинский
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 21:33

  pesikot написав:
  zРадио написав:PS: откуда ты вообще взял "директор по развитию"? Я говорил "директор направления". И я себя не уменьшал, директора направлений в крупных компаниях - часть ТОП-менеджмента

Ещё и брехло.
Ты не брехать умеешь ? пригожинский


Провокатор, тебя прорвало сегодня?
zРадио
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