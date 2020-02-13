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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5508550955105511
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 20:58

  zРадио написав:PS: откуда ты вообще взял "директор по развитию"? Я говорил "директор направления". И я себя не уменьшал, директора направлений в крупных компаниях - часть ТОП-менеджмента

Ещё и брехло.
Ты не брехать умеешь ? пригожинский
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 21:33

  pesikot написав:
  zРадио написав:PS: откуда ты вообще взял "директор по развитию"? Я говорил "директор направления". И я себя не уменьшал, директора направлений в крупных компаниях - часть ТОП-менеджмента

Ещё и брехло.
Ты не брехать умеешь ? пригожинский


Провокатор, тебя прорвало сегодня?
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 23:54

  zРадио написав: PPS: Starikan, а вы всегда приписываете оппонентам то, чего они не делали? Удобная позиция. Кого еще я назвал тупым - а ну ка!!!

Не "тупым", так другим оскорбительным эпитетом.
Искать, разумеется, не буду.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 00:01

Дробович

Маємо досі багато тем, які недостатньо проговорені у суспільстві.

Про це в інтерв'ю журналу "Країна" говорить директор Інституту національної пам'яті Антон Дробович.

"Чи несуть відповідальність громадяни СРСР за те, що добровільно жили в цій країні й не чинили спротиву тоталітарній машині? Далі анекдотів на кухні суспільне невдоволення не виходило. Чи повинні визнати свою відповідальність за прийняття злочинів? Більшість про них знали. Інститут нацпам'яті має стимулювати діалог про це", - наголошує Антон Дробович.

За його словами, непроговорені великі трагедії, що сталися на території України за радянських часів.

"Наприклад, Чорнобильська. Лише зараз через інтерес світу до тих подій відкриваємо архіви, цікавимося подробицями.
В Україні був Голокост. Під час Другої світової війни знищили 1,5 мільйона євреїв, з якими ми жили разом тисячу років. У багатьох місцях за цим мовчки спостерігали місцеві. За радянських часів не акцентували на походженні жертв Третього Рейху. Просто писали: "советские граждане". Фокус на трагедії конкретного етносу консолідував би його представників у жалі та співчутті", - вважає голова УІНП.

З Голодомором та сама історія, наголошує Антон Дробович.

"Репресивна система знищує мільйони. Одні живуть у містах і нормально почуваються, інші приповзають із сіл і вмирають на вулиці від голоду. Про це не можна було говорити, писати. Тема Голодомору актуалізувалася тільки з незалежністю. Доти десятиліттями мовчали. Дивує, коли питають, чому українці постійно піднімають цю тему. Бо люди, які жили поруч, масово помирали з голоду. Їх не можна було навіть оплакати.

Роками мовчали і про депортацію кримських татар, греків, болгар із Криму. Закривали очі на мережу секретних співробітників і стукачів КГБ. На систему репресивної медицини у психіатрії", - додає він.

Повне інтерв'ю з Антоном Дробовичем читайте в журналі "Країна" від 13 лютого.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в П'ят 14 лют, 2020 00:02, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 00:02

Родители этих персонажей не использовали РТИ №2, в результате они появились на свет:
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 00:06

  Starikan написав:Искать, разумеется, не буду.


Ну разумеется - джентльменам верят на слово :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
zРадио
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  #<1 ... 5508550955105511
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