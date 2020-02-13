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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5508550955105511 Додано: Чет 13 лют, 2020 20:58 zРадио написав: PS: откуда ты вообще взял "директор по развитию"? Я говорил "директор направления". И я себя не уменьшал, директора направлений в крупных компаниях - часть ТОП-менеджмента PS: откуда ты вообще взял "директор по развитию"? Я говорил "директор направления". И я себя не уменьшал, директора направлений в крупных компаниях - часть ТОП-менеджмента

Ещё и брехло.

Ты не брехать умеешь ? пригожинский Ещё и брехло.Ты не брехать умеешь ? пригожинский "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3919 З нами з: 31.08.09 Подякував: 285 раз. Подякували: 844 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лют, 2020 21:33 pesikot написав: zРадио написав: PS: откуда ты вообще взял "директор по развитию"? Я говорил "директор направления". И я себя не уменьшал, директора направлений в крупных компаниях - часть ТОП-менеджмента PS: откуда ты вообще взял "директор по развитию"? Я говорил "директор направления". И я себя не уменьшал, директора направлений в крупных компаниях - часть ТОП-менеджмента

Ещё и брехло.

Ты не брехать умеешь ? пригожинский Ещё и брехло.Ты не брехать умеешь ? пригожинский



Провокатор, тебя прорвало сегодня? Провокатор, тебя прорвало сегодня? zРадио

Повідомлень: 4913 З нами з: 02.05.18 Подякував: 905 раз. Подякували: 2055 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лют, 2020 23:54 zРадио написав: PPS: Starikan, а вы всегда приписываете оппонентам то, чего они не делали? Удобная позиция. Кого еще я назвал тупым - а ну ка!!! PPS:, а вы всегда приписываете оппонентам то, чего они не делали? Удобная позиция. Кого еще я назвал тупым - а ну ка!!!

Не "тупым", так другим оскорбительным эпитетом.

Искать, разумеется, не буду. Не "тупым", так другим оскорбительным эпитетом.Искать, разумеется, не буду. Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16652 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1692 раз. Подякували: 2586 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2020 00:01 Дробович Маємо досі багато тем, які недостатньо проговорені у суспільстві.



Про це в інтерв'ю журналу "Країна" говорить директор Інституту національної пам'яті Антон Дробович.



"Чи несуть відповідальність громадяни СРСР за те, що добровільно жили в цій країні й не чинили спротиву тоталітарній машині? Далі анекдотів на кухні суспільне невдоволення не виходило. Чи повинні визнати свою відповідальність за прийняття злочинів? Більшість про них знали. Інститут нацпам'яті має стимулювати діалог про це", - наголошує Антон Дробович.



За його словами, непроговорені великі трагедії, що сталися на території України за радянських часів .



"Наприклад, Чорнобильська. Лише зараз через інтерес світу до тих подій відкриваємо архіви, цікавимося подробицями.

В Україні був Голокост. Під час Другої світової війни знищили 1,5 мільйона євреїв, з якими ми жили разом тисячу років. У багатьох місцях за цим мовчки спостерігали місцеві. За радянських часів не акцентували на походженні жертв Третього Рейху. Просто писали: "советские граждане". Фокус на трагедії конкретного етносу консолідував би його представників у жалі та співчутті", - вважає голова УІНП.



З Голодомором та сама історія, наголошує Антон Дробович.



"Репресивна система знищує мільйони. Одні живуть у містах і нормально почуваються, інші приповзають із сіл і вмирають на вулиці від голоду. Про це не можна було говорити, писати. Тема Голодомору актуалізувалася тільки з незалежністю. Доти десятиліттями мовчали. Дивує, коли питають, чому українці постійно піднімають цю тему. Бо люди, які жили поруч, масово помирали з голоду. Їх не можна було навіть оплакати.



Роками мовчали і про депортацію кримських татар, греків, болгар із Криму. Закривали очі на мережу секретних співробітників і стукачів КГБ. На систему репресивної медицини у психіатрії", - додає він.



Повне інтерв'ю з Антоном Дробовичем читайте в журналі "Країна" від 13 лютого. Востаннє редагувалось Козак-характерник в П'ят 14 лют, 2020 00:02, всього редагувалось 1 раз. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27672 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2020 00:02



https://www.facebook.com/ulanasuprun/po ... 1729392045 Родители этих персонажей не использовали РТИ №2, в результате они появились на свет: yanyura Повідомлень: 5294 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1227 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2020 00:06 Starikan написав: Искать, разумеется, не буду. Искать, разумеется, не буду.



Ну разумеется - джентльменам верят на слово Ну разумеется - джентльменам верят на слово zРадио

Повідомлень: 4913 З нами з: 02.05.18 Подякував: 905 раз. Подякували: 2055 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2020 01:19 Козак-характерник



Козаче, хотел бы написать друже, но после Ваших слов о том, что при определённых обстоятельствах Вы согласились бы на нацистскую Украину, не могу.

И после таких слов Вы рассказываете о борьбе "Добра со Злом"?

Кстати говоря, я ни разу не обсуждал и не осуждал Вашу личность и не затрагивал Ваши личные качества.



Ви так і не змирили свою гординю і нічого не почули. Чуєте лише голос диявола в своєму серці. А молитися треба. Тоді й зможете позбавитися диявола.



"Відповідь незадовільна" пишете Ви. Ну звісно, як диявола може задовільнити Істина?

Гординя, по-моему, у Вас. Вы гордитесь своей верой и ставите себя заведомо выше атеистов, т.к. мы "блукаємо в темряві і не бачимо світла", а Вы "з ліхтариком".

Немного смирения Вам бы не помешало.

Я, правда, из Ваших слов не понял - дьявол мне что-то там внушает или я сам воплощение дьявола?



Не буду подробно разбирать Ваш ответ. Лень и надоело.

Так, вкратце.



Я, конечно, понимаю, что Вы не какой-нибудь математик, а историк, а у историков логика ... скажем мягко, своя.

Но понять разницу между "что Вы понимаете (называете) под "радянським режимом" и "какой он" может, по-моему, даже историк. А Вы мне в десятый раз пишете, что он "злочинний" (т.е. отвечаете на вопрос какой?) и так и не ответили на мой вопрос (что Вы понимаете (называете) под "радянським режимом).





2. Не "увьортки", а Ваші маніпуляції, знову. "Несопротивление злу = его поддержке" пишете Ви. Але в першій Вашій редакції було не про несупротив, а засудження. Відчуваєте різницю?



По этому вопросу. Если Вы не осуждаете какое-то явление, то уж, тем более, не будете с ним бороться. Відчуваєте, що різниці нема?

Тем более, что Вы и сами при определённых обстоятельствах не против национал-социалистической (нацистской) Украины, как Вы честно написали.



4. Правлячий режим може бути окупаційним, немає тут ніякого протиріччя. Окупанти захопили країну і встановили свою владу - режим окупаційний.

Верно, может такое быть.

Но, простите, Украина сегодня независимая и, может, я что-то прозевал, но, вроде, нас пока никто, ни одна страна не захватила.

Так о какой оккупации и каком "оккупационном режиме" речь?



5. Про злочинність інших режимів...Теж Вам надавав відповідь. Навіщо мені порівнювати одне Зло з іншим? Ну були інші злочинні режими і що? Це якось виправдовує інше Зло? Що Ви намагаєтеся довести порівнюючи одне Зло з іншим? Відбілити одне Зло за рахунок іншого?

Не виправдовує.

Но Вы назвали "радянський режим" злочинним, причём "отныне и во веки веков", хоть сталинский, хоть хрущёвский, хоть брежневский, хоть горбачёвский.

Вот я и поинтересовался, назовёте ли Вы преступными другие "режимы", у которых на руках достаточно крови в прошлом.

Вы ответили как-то абстрактно - "були інші злочинні режими і що?".

Да ничего! Но почему-то Вы не сказали прямо, что эти режимы это США, Англия, Франция, да и все "передовые" страны. А я эти "режимы" в своём вопросе назвал конкретно.



Может, теперь понятно, почему ответы неудовлетворительные?





І на останнє, роблячи висновки, Ви знов таки показали, що мислите в парадигмі ворожої ідеології, навіть використовуєте ті ж кліше і штампи, що й радянська пропаганда. Понаробили за мене висновків, яких я не робив і... барабанна дріб!!!!! Розоблачили!!!! Як шпіона і диверсанта!!! Це ж треба!

Это по принципу: "На воре и шапка горит"?

Где это я лично Вас разоблачил "як шпіона і диверсанта" да ещё под барабанную дробь?

Ещё раз - лично Вас я нигде не затрагивал и не "разоблачал".

Ну а Ваши взгляды ... Какие есть, такие есть.



Ще про реакційну сутність Церкви згадали в одному з дописів.

А что, нельзя? Мы, вроде, пока не в мусульманских странах, где нельзя критиковать пророка и писать на него карикатуры.



Це феєрічно!! Органи Вам повинні надати грамоту і премію. І на дошку пошани фото приклеїти.

Уж не знаю, какие органы мне должны дать грамоту, хотя от премии (пусть 1% от коболевской ) я бы не отказался.

А вот Вы от Христа грамоту явно не заслужили.

Вся Ваша Любовь испарилась тут же, как только наступили на больную мозоль - ОУН-УПА, дивизия СС "Галичина" и "злочинний радянський режим".

Ну что ж, бывает.

И с показными святошами не так уж редко. (Вот теперь можете начинать возмущаться - в первый раз задел Вас лично ) Козаче, хотел бы написать друже, но после Ваших слов о том, что при определённых обстоятельствах Вы согласились бы на нацистскую Украину, не могу.И после таких слов Вы рассказываете о борьбе "Добра со Злом"?Кстати говоря, я ни разу не обсуждал и не осуждал Вашуи не затрагивал Вашикачества.Гординя, по-моему, у Вас. Вы гордитесь своей верой и ставите себя заведомо выше атеистов, т.к. мы "блукаємо в темряві і не бачимо світла", а Вы "з ліхтариком".Немного смирения Вам бы не помешало.Я, правда, из Ваших слов не понял - дьявол мне что-то там внушает или я сам воплощение дьявола?Не буду подробно разбирать Ваш ответ. Лень и надоело.Так, вкратце.Я, конечно, понимаю, что Вы не какой-нибудь математик, а историк, а у историков логика ... скажем мягко, своя.Но понять разницу между "что Вы понимаете (называете) под "радянським режимом" и "какой он" может, по-моему, даже историк. А Вы мне в десятый раз пишете, что он "злочинний" (т.е. отвечаете на вопрос какой?) и так и не ответили на мой вопрос (что Вы понимаете (называете) под "радянським режимом).По этому вопросу. Если Вы не осуждаете какое-то явление, то уж, тем более, не будете с ним бороться. Відчуваєте, що різниці нема?Тем более, что Вы и сами при определённых обстоятельствах не против национал-социалистической (нацистской) Украины, как Вы честно написали.Верно, может такое быть.Но, простите, Украина сегодня независимая и, может, я что-то прозевал, но, вроде, нас пока никто, ни одна страна не захватила.Так о какой оккупации и каком "оккупационном режиме" речь?Не виправдовує.Но Вы назвали "радянський режим" злочинним, причём "отныне и во веки веков", хоть сталинский, хоть хрущёвский, хоть брежневский, хоть горбачёвский.Вот я и поинтересовался, назовёте ли Вы преступными другие "режимы", у которых на руках достаточно крови в прошлом.Вы ответили как-то абстрактно - "були інші злочинні режими і що?".Да ничего! Но почему-то Вы не сказали прямо, что эти режимы это США, Англия, Франция, да и все "передовые" страны. А я эти "режимы" в своём вопросе назвал конкретно.Может, теперь понятно, почему ответы неудовлетворительные?Это по принципу: "На воре и шапка горит"?Где это яразоблачил "як шпіона і диверсанта" да ещё под барабанную дробь?Ещё раз -я нигде не затрагивал и не "разоблачал".Ну а Ваши взгляды ... Какие есть, такие есть.А что, нельзя? Мы, вроде, пока не в мусульманских странах, где нельзя критиковать пророка и писать на него карикатуры.Уж не знаю, какие органы мне должны дать грамоту, хотя от премии (пусть 1% от коболевской) я бы не отказался.А вот Вы от Христа грамоту явно не заслужили.Вся Ваша Любовь испарилась тут же, как только наступили на больную мозоль - ОУН-УПА, дивизия СС "Галичина" и "злочинний радянський режим".Ну что ж, бывает.И с показными святошами не так уж редко. (Вот теперь можете начинать возмущаться - в первый раз задел Вас Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15375 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4315 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2020 01:59 ЛАД Почну з особистого... Щоб Вас заспокоїти. Пробачте мені, якщо чимось Вас образив. Вашу особистість і особисті якості, я не обговорював, це перше. Тим паче, я Вас особисто не знаю і не знаю Ваші якості характеру. Мова йшла саме про оцінку Ваших поглядів і мислення. Звісно, що тут слизька межа є, але сподіваюся, що Ви зрозумієте, про що саме я кажу. Людина - це не фрагменти, а цілісна істота. Тобто так чи інакше, дискутуючи з опонентом, ми пізнаємо його як особистість, вдаємося до оцінок цієї людини. І розмежувати повністю особистість від поглядів і цінностей цієї особистості, ми не можемо. По друге... Про диявола і все інше, поговоримо пізніше... Час лягати в ліжко!



П.С. Ви не є дияволом. І більше гумору, це на рахунок викриття мене як шпіона ЦРУ і посібника нацистів. Почну з особистого...Щоб Вас заспокоїти. Пробачте мені, якщо чимось Вас образив. Вашу особистість і особисті якості, я не обговорював, це перше. Тим паче, я Вас особисто не знаю і не знаю Ваші якості характеру. Мова йшла саме про оцінку Ваших поглядів і мислення. Звісно, що тут слизька межа є, але сподіваюся, що Ви зрозумієте, про що саме я кажу. Людина - це не фрагменти, а цілісна істота. Тобто так чи інакше, дискутуючи з опонентом, ми пізнаємо його як особистість, вдаємося до оцінок цієї людини. І розмежувати повністю особистість від поглядів і цінностей цієї особистості, ми не можемо. По друге... Про диявола і все інше, поговоримо пізніше...Час лягати в ліжко!П.С. Ви не є дияволом.І більше гумору, це на рахунок викриття мене як шпіона ЦРУ і посібника нацистів. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27672 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2020 02:18 Starikan написав: zРадио написав: PPS: Starikan, а вы всегда приписываете оппонентам то, чего они не делали? Удобная позиция. Кого еще я назвал тупым - а ну ка!!! PPS:, а вы всегда приписываете оппонентам то, чего они не делали? Удобная позиция. Кого еще я назвал тупым - а ну ка!!!

Не "тупым", так другим оскорбительным эпитетом.

Искать, разумеется, не буду. Не "тупым", так другим оскорбительным эпитетом.Искать, разумеется, не буду.

Не шукайте!

Я на початку січня пару днів поспостерігав за цим "джентльменом", ось його "перли":

"ну ты и тугодум



Унылый пропагандист!



Не показывай свою дурость лицом!



Был бы я унылым порохоботом



Бесталанный ты манипулятор



не прикидывайся шлангом



захотел со стороны прочувствовать убогость … как оппонента" Не шукайте!Я на початку січня пару днів поспостерігав за цим "джентльменом", ось його "перли":"ну ты и тугодумУнылый пропагандист!Не показывай свою дурость лицом!Был бы я унылым порохоботомБесталанный ты манипуляторне прикидывайся шлангомзахотел со стороны прочувствовать убогость … как оппонента" Кармелюк 1

Повідомлень: 608 З нами з: 26.08.12 Подякував: 217 раз. Подякували: 297 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 5508550955105511 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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