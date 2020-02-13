Ещё и брехло.
Ты не брехать умеешь ? пригожинский
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 13 лют, 2020 20:58
Ещё и брехло.
Ты не брехать умеешь ? пригожинский
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 13 лют, 2020 21:33
Додано: Чет 13 лют, 2020 23:54
Не "тупым", так другим оскорбительным эпитетом.
Искать, разумеется, не буду.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Додано: П'ят 14 лют, 2020 00:01
Дробович
Маємо досі багато тем, які недостатньо проговорені у суспільстві.
Про це в інтерв'ю журналу "Країна" говорить директор Інституту національної пам'яті Антон Дробович.
"Чи несуть відповідальність громадяни СРСР за те, що добровільно жили в цій країні й не чинили спротиву тоталітарній машині? Далі анекдотів на кухні суспільне невдоволення не виходило. Чи повинні визнати свою відповідальність за прийняття злочинів? Більшість про них знали. Інститут нацпам'яті має стимулювати діалог про це", - наголошує Антон Дробович.
За його словами, непроговорені великі трагедії, що сталися на території України за радянських часів.
"Наприклад, Чорнобильська. Лише зараз через інтерес світу до тих подій відкриваємо архіви, цікавимося подробицями.
В Україні був Голокост. Під час Другої світової війни знищили 1,5 мільйона євреїв, з якими ми жили разом тисячу років. У багатьох місцях за цим мовчки спостерігали місцеві. За радянських часів не акцентували на походженні жертв Третього Рейху. Просто писали: "советские граждане". Фокус на трагедії конкретного етносу консолідував би його представників у жалі та співчутті", - вважає голова УІНП.
З Голодомором та сама історія, наголошує Антон Дробович.
"Репресивна система знищує мільйони. Одні живуть у містах і нормально почуваються, інші приповзають із сіл і вмирають на вулиці від голоду. Про це не можна було говорити, писати. Тема Голодомору актуалізувалася тільки з незалежністю. Доти десятиліттями мовчали. Дивує, коли питають, чому українці постійно піднімають цю тему. Бо люди, які жили поруч, масово помирали з голоду. Їх не можна було навіть оплакати.
Роками мовчали і про депортацію кримських татар, греків, болгар із Криму. Закривали очі на мережу секретних співробітників і стукачів КГБ. На систему репресивної медицини у психіатрії", - додає він.
Повне інтерв'ю з Антоном Дробовичем читайте в журналі "Країна" від 13 лютого.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в П'ят 14 лют, 2020 00:02, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 00:02
Родители этих персонажей не использовали РТИ №2, в результате они появились на свет:
Додано: П'ят 14 лют, 2020 00:06
Додано: П'ят 14 лют, 2020 01:19
Козак-характерник
Козаче, хотел бы написать друже, но после Ваших слов о том, что при определённых обстоятельствах Вы согласились бы на нацистскую Украину, не могу.
И после таких слов Вы рассказываете о борьбе "Добра со Злом"?
Кстати говоря, я ни разу не обсуждал и не осуждал Вашу личность и не затрагивал Ваши личные качества.
Гординя, по-моему, у Вас. Вы гордитесь своей верой и ставите себя заведомо выше атеистов, т.к. мы "блукаємо в темряві і не бачимо світла", а Вы "з ліхтариком".
Немного смирения Вам бы не помешало.
Я, правда, из Ваших слов не понял - дьявол мне что-то там внушает или я сам воплощение дьявола?
Не буду подробно разбирать Ваш ответ. Лень и надоело.
Так, вкратце.
Я, конечно, понимаю, что Вы не какой-нибудь математик, а историк, а у историков логика ... скажем мягко, своя.
Но понять разницу между "что Вы понимаете (называете) под "радянським режимом" и "какой он" может, по-моему, даже историк. А Вы мне в десятый раз пишете, что он "злочинний" (т.е. отвечаете на вопрос какой?) и так и не ответили на мой вопрос (что Вы понимаете (называете) под "радянським режимом).
По этому вопросу. Если Вы не осуждаете какое-то явление, то уж, тем более, не будете с ним бороться. Відчуваєте, що різниці нема?
Тем более, что Вы и сами при определённых обстоятельствах не против национал-социалистической (нацистской) Украины, как Вы честно написали.
Верно, может такое быть.
Но, простите, Украина сегодня независимая и, может, я что-то прозевал, но, вроде, нас пока никто, ни одна страна не захватила.
Так о какой оккупации и каком "оккупационном режиме" речь?
Не виправдовує.
Но Вы назвали "радянський режим" злочинним, причём "отныне и во веки веков", хоть сталинский, хоть хрущёвский, хоть брежневский, хоть горбачёвский.
Вот я и поинтересовался, назовёте ли Вы преступными другие "режимы", у которых на руках достаточно крови в прошлом.
Вы ответили как-то абстрактно - "були інші злочинні режими і що?".
Да ничего! Но почему-то Вы не сказали прямо, что эти режимы это США, Англия, Франция, да и все "передовые" страны. А я эти "режимы" в своём вопросе назвал конкретно.
Может, теперь понятно, почему ответы неудовлетворительные?
Это по принципу: "На воре и шапка горит"?
Где это я лично Вас разоблачил "як шпіона і диверсанта" да ещё под барабанную дробь?
Ещё раз - лично Вас я нигде не затрагивал и не "разоблачал".
Ну а Ваши взгляды ... Какие есть, такие есть.
А что, нельзя? Мы, вроде, пока не в мусульманских странах, где нельзя критиковать пророка и писать на него карикатуры.
Уж не знаю, какие органы мне должны дать грамоту, хотя от премии (пусть 1% от коболевской ) я бы не отказался.
А вот Вы от Христа грамоту явно не заслужили.
Вся Ваша Любовь испарилась тут же, как только наступили на больную мозоль - ОУН-УПА, дивизия СС "Галичина" и "злочинний радянський режим".
Ну что ж, бывает.
И с показными святошами не так уж редко. (Вот теперь можете начинать возмущаться - в первый раз задел Вас лично )
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 01:59
ЛАД Почну з особистого... Щоб Вас заспокоїти. Пробачте мені, якщо чимось Вас образив. Вашу особистість і особисті якості, я не обговорював, це перше. Тим паче, я Вас особисто не знаю і не знаю Ваші якості характеру. Мова йшла саме про оцінку Ваших поглядів і мислення. Звісно, що тут слизька межа є, але сподіваюся, що Ви зрозумієте, про що саме я кажу. Людина - це не фрагменти, а цілісна істота. Тобто так чи інакше, дискутуючи з опонентом, ми пізнаємо його як особистість, вдаємося до оцінок цієї людини. І розмежувати повністю особистість від поглядів і цінностей цієї особистості, ми не можемо. По друге... Про диявола і все інше, поговоримо пізніше... Час лягати в ліжко!
П.С. Ви не є дияволом. І більше гумору, це на рахунок викриття мене як шпіона ЦРУ і посібника нацистів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 02:18
Не шукайте!
Я на початку січня пару днів поспостерігав за цим "джентльменом", ось його "перли":
"ну ты и тугодум
Унылый пропагандист!
Не показывай свою дурость лицом!
Был бы я унылым порохоботом
Бесталанный ты манипулятор
не прикидывайся шлангом
захотел со стороны прочувствовать убогость … как оппонента"
Додано: П'ят 14 лют, 2020 06:14
Да давно ясно что пригожинский. Вечно ходит и гадит как кот паршивый вбросами своими. С оперативным погонялом ZradaРадио и соответствующей авой :
Так что в про "специально обученного" зрадогона в вашей подписи верно сказано:
Все эти "Директора направлений" ... - каждый таксист считает себя ТОП-ом по своему направлению - кто про южной борщаговке, кто по куреневке - у каждого свое "направление". Каждому чуть чуть до ТОП-а - в их понимании - "главный бомбила на районе". Таксует где то этот пригожинский для прикрытия и строчит с мобильного инета. У нас же кто главные "эксперты" по всем вопросам - правильно, таксисты. Так что все сходится. Прямо вижу его за рулем замасленной и пожеванной временем нивы (выбранной им с ностальгией по какому то родному тольятти, например) с , матрешкой на рычаге КПП, балалайкой в бардачке и вязанными ковриками на сидениях, отжатой где то в ордло, с бейджиком "ТОП бомбила на районе и эксперт вааще по всей х-не.". Дальше слово "консалтинг :" и контакты : "Телефон, мыло на мейл.ру и адрес страницы в одноклассниках".
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