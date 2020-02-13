Surfer написав:

pesikot написав: zРадио написав: PS: откуда ты вообще взял "директор по развитию"? Я говорил "директор направления". И я себя не уменьшал, директора направлений в крупных компаниях - часть ТОП-менеджмента PS: откуда ты вообще взял "директор по развитию"? Я говорил "директор направления". И я себя не уменьшал, директора направлений в крупных компаниях - часть ТОП-менеджмента

Ещё и брехло.

Ты не брехать умеешь ? пригожинский Ещё и брехло.Ты не брехать умеешь ? пригожинский

"Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди."

Да давно ясно что пригожинский. Вечно ходит и гадит как кот паршивый вбросами своими. С оперативным погоняломradaи соответствующей авой :Так что в про "специально обученного" зрадогона в вашей подписи верно сказано:Все эти "Директора направлений" ... - каждый таксист считает себя ТОП-ом по своему направлению - кто про южной борщаговке, кто по куреневке - у каждого свое "направление". Каждому чуть чуть до ТОП-а - в их понимании - "главный бомбила на районе". Таксует где то этот пригожинский для прикрытия и строчит с мобильного инета. У нас же кто главные "эксперты" по всем вопросам - правильно, таксисты. Так что все сходится. Прямо вижу его за рулем замасленной и пожеванной временем нивы (выбранной им с ностальгией по какому то родному тольятти, например) с , матрешкой на рычаге КПП, балалайкой в бардачке и вязанными ковриками на сидениях, отжатой где то в ордло, с бейджиком "ТОП бомбила на районе и эксперт вааще по всей х-не.". Дальше слово "консалтинг :" и контакты : "Телефон, мыло на мейл.ру и адрес страницы в одноклассниках".