Surfer написав:
Да давно ясно что пригожинский. Вечно ходит и гадит как кот паршивый вбросами своими. С оперативным погонялом ZradaРадио и соответствующей авой :
Так что в про "специально обученного" зрадогона в вашей подписи верно сказано:"Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди."
Все эти "Директора направлений" ... - каждый таксист считает себя ТОП-ом по своему направлению - кто про южной борщаговке, кто по куреневке - у каждого свое "направление". Каждому чуть чуть до ТОП-а - в их понимании - "главный бомбила на районе". Таксует где то этот пригожинский для прикрытия и строчит с мобильного инета. У нас же кто главные "эксперты" по всем вопросам - правильно, таксисты. Так что все сходится. Прямо вижу его за рулем замасленной и пожеванной временем нивы (выбранной им с ностальгией по какому то родному тольятти, например) с , матрешкой на рычаге КПП, балалайкой в бардачке и вязанными ковриками на сидениях, отжатой где то в ордло, с бейджиком "ТОП бомбила на районе и эксперт вааще по всей х-не.". Дальше слово "консалтинг :" и контакты : "Телефон, мыло на мейл.ру и адрес страницы в одноклассниках".
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