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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5509551055115512
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 08:16

  Surfer написав:
  pesikot написав:
  zРадио написав:PS: откуда ты вообще взял "директор по развитию"? Я говорил "директор направления". И я себя не уменьшал, директора направлений в крупных компаниях - часть ТОП-менеджмента

Ещё и брехло.
Ты не брехать умеешь ? пригожинский


Да давно ясно что пригожинский. Вечно ходит и гадит как кот паршивый вбросами своими. С оперативным погонялом ZradaРадио и соответствующей авой :
Зображення

Так что в про "специально обученного" зрадогона в вашей подписи верно сказано:
"Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди."


Все эти "Директора направлений" ... - каждый таксист считает себя ТОП-ом по своему направлению - кто про южной борщаговке, кто по куреневке - у каждого свое "направление". Каждому чуть чуть до ТОП-а - в их понимании - "главный бомбила на районе". Таксует где то этот пригожинский для прикрытия и строчит с мобильного инета. У нас же кто главные "эксперты" по всем вопросам - правильно, таксисты. Так что все сходится. Прямо вижу его за рулем замасленной и пожеванной временем нивы (выбранной им с ностальгией по какому то родному тольятти, например) с , матрешкой на рычаге КПП, балалайкой в бардачке и вязанными ковриками на сидениях, отжатой где то в ордло, с бейджиком "ТОП бомбила на районе и эксперт вааще по всей х-не.". Дальше слово "консалтинг :" и контакты : "Телефон, мыло на мейл.ру и адрес страницы в одноклассниках".


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3.1. На форумі заборонені будь які прояви міжнаціональної ворожнечі, висловлювання, які ображають чужу гідність, а також використання ненормативної лексики (мат), у тому числі - з заміною літер різноманітними значками або цілих співзвучних слів. Якщо ваші думки неможливо висловити без лексики - швидше за все, ці думки взагалі не варто висловлювати.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 08:50


В нормальных странах за такое импичмент.
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 09:04

  Schmit написав:
В нормальных странах за такое импичмент.


Серьезно?
Что-то я не припоминаю возмущения этой политической проститутки когда его шеф под чужим именем также прокатился на Новый год совсем не в Буковель.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 09:22

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Серьезно?

Серьезно.
Schmit
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  #<1 ... 5509551055115512
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