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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5510551155125513> Додано: П'ят 14 лют, 2020 08:16 Surfer написав: pesikot написав: zРадио написав: PS: откуда ты вообще взял "директор по развитию"? Я говорил "директор направления". И я себя не уменьшал, директора направлений в крупных компаниях - часть ТОП-менеджмента PS: откуда ты вообще взял "директор по развитию"? Я говорил "директор направления". И я себя не уменьшал, директора направлений в крупных компаниях - часть ТОП-менеджмента

Ещё и брехло.

Ты не брехать умеешь ? пригожинский Ещё и брехло.Ты не брехать умеешь ? пригожинский



Да давно ясно что пригожинский. Вечно ходит и гадит как кот паршивый вбросами своими. С оперативным погонялом ZradaРадио и соответствующей авой :





Так что в про "специально обученного" зрадогона в вашей подписи верно сказано:

"Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди."



Все эти "Директора направлений" ... - каждый таксист считает себя ТОП-ом по своему направлению - кто про южной борщаговке, кто по куреневке - у каждого свое "направление". Каждому чуть чуть до ТОП-а - в их понимании - "главный бомбила на районе". Таксует где то этот пригожинский для прикрытия и строчит с мобильного инета. У нас же кто главные "эксперты" по всем вопросам - правильно, таксисты. Так что все сходится. Прямо вижу его за рулем замасленной и пожеванной временем нивы (выбранной им с ностальгией по какому то родному тольятти, например) с , матрешкой на рычаге КПП, балалайкой в бардачке и вязанными ковриками на сидениях, отжатой где то в ордло, с бейджиком "ТОП бомбила на районе и эксперт вааще по всей х-не.". Дальше слово "консалтинг :" и контакты : "Телефон, мыло на мейл.ру и адрес страницы в одноклассниках". Да давно ясно что пригожинский. Вечно ходит и гадит как кот паршивый вбросами своими. С оперативным погоняломradaи соответствующей авой :Так что в про "специально обученного" зрадогона в вашей подписи верно сказано:Все эти "Директора направлений" ... - каждый таксист считает себя ТОП-ом по своему направлению - кто про южной борщаговке, кто по куреневке - у каждого свое "направление". Каждому чуть чуть до ТОП-а - в их понимании - "главный бомбила на районе". Таксует где то этот пригожинский для прикрытия и строчит с мобильного инета. У нас же кто главные "эксперты" по всем вопросам - правильно, таксисты. Так что все сходится. Прямо вижу его за рулем замасленной и пожеванной временем нивы (выбранной им с ностальгией по какому то родному тольятти, например) с , матрешкой на рычаге КПП, балалайкой в бардачке и вязанными ковриками на сидениях, отжатой где то в ордло, с бейджиком "ТОП бомбила на районе и эксперт вааще по всей х-не.". Дальше слово "консалтинг :" и контакты : "Телефон, мыло на мейл.ру и адрес страницы в одноклассниках".



3. У форумі заборонені:



3.1. На форумі заборонені будь які прояви міжнаціональної ворожнечі, висловлювання, які ображають чужу гідність, а також використання ненормативної лексики (мат), у тому числі - з заміною літер різноманітними значками або цілих співзвучних слів. Якщо ваші думки неможливо висловити без лексики - швидше за все, ці думки взагалі не варто висловлювати.

3.1.1. Заборонено ображати в коментарях інших відвідувачів (як людей, так і організації). Образи - не привід для обговорення і не елемент дискусії. Висловлюйтесь по суті обговорюваної теми. Наш форум призначений для дружнього спілкування, а не для з’ясовування стосунків. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2832 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 574 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2020 08:50

В нормальных странах за такое импичмент. Schmit

Повідомлень: 928 З нами з: 08.09.09 Подякував: 10 раз. Подякували: 145 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2020 09:04 Schmit написав:

В нормальных странах за такое импичмент. В нормальных странах за такое импичмент.



Серьезно?

Что-то я не припоминаю возмущения этой политической проститутки когда его шеф под чужим именем также прокатился на Новый год совсем не в Буковель. Серьезно?Что-то я не припоминаю возмущения этой политической проститутки когда его шеф под чужим именем также прокатился на Новый год совсем не в Буковель. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2832 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 574 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2020 09:22 Re: Політичні дискусії shapo написав: Серьезно? Серьезно?

Серьезно.

Серьезно. Schmit

Повідомлень: 928 З нами з: 08.09.09 Подякував: 10 раз. Подякували: 145 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2020 10:33 Schmit написав: shapo написав: Серьезно? Серьезно?

Серьезно.

Серьезно.

И что тут противоречит мной написанному?

Разве я написал что Зеленский в этом отличается от Порошенко?

Отличается реакция депутата от БПП-ЕС которому в этом случае приличнее (правда, это не для депутатов) помалкивать, а не изображать праведный гнев И что тут противоречит мной написанному?Разве я написал что Зеленский в этом отличается от Порошенко?Отличается реакция депутата от БПП-ЕС которому в этом случае приличнее (правда, это не для депутатов) помалкивать, а не изображать праведный гнев Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2832 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 574 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2020 10:54 ЛАД написав: Но понять разницу между "что Вы понимаете (называете) под "радянським режимом" и "какой он" может, по-моему, даже историк. А Вы мне в десятый раз пишете, что он "злочинний" (т.е. отвечаете на вопрос какой?) и так и не ответили на мой вопрос (что Вы понимаете (называете) под "радянським режимом).

Но понять разницу между "что Вы понимаете (называете) под "радянським режимом" и "какой он" может, по-моему, даже историк. А Вы мне в десятый раз пишете, что он "злочинний" (т.е. отвечаете на вопрос какой?) и так и не ответили на мой вопрос (что Вы понимаете (называете) под "радянським режимом).

Балакаємо далі... Почну з суто технічних питань, а потім світоглядні моменти з'ясуємо.



Що я розумію під радянським режимом? Я вже відповів. Абсолютно не розумію, що Вам є незрозумілим. Ви хочете, щоб я розпочав визначення терміну не з прикметника, а іменника? Що то змінить? Я Вам дав характеристику цього режима, він є злочинним, вказав хронологію існування цього режиму. Якщо не зрозуміло так, то давайте поясню на пальцях. Словосполучення "радянський режим". Тут є 2 слова - "режим"(іменник - відповідає на питання що?) і "радянський"(прикметник - відповідає на питання який?), тобто іменник і прикметник. Звісно, щоб скоротити визначення, ми ж не на науковій конференції, а просто балакаємо, я і почав з прикметника. Ну давайте я дав визначення, що таке "режим", як політологічний термін, а потім опишу його властивості, що то змінить? Наприклад, радянський режим - це режим, що був встановлений більшовиками в 1917 році і має наступні властивості...і далі перелік цих властивостей: злочинний, антидемократичний і т.п...Або радянський режим - це сукупність способів та методів здійснення державної влади, що має наступні властивості і далі по тексту... Єдиного універсального визначення термінів, не лише того, про який ми розмовляємо, а взагалі, немає. Тому я абсолютно не розумію, що Ви маєте на увазі. Деталізуйте тоді, щоб вірно зрозумів Вас.



ЛАД написав: По этому вопросу. Если Вы не осуждаете какое-то явление, то уж, тем более, не будете с ним бороться. Відчуваєте, що різниці нема? По этому вопросу. Если Вы не осуждаете какое-то явление, то уж, тем более, не будете с ним бороться. Відчуваєте, що різниці нема?



"Если Вы не осуждаете какое-то явление, то уж, тем более, не будете с ним бороться. Відчуваєте, що різниці нема?" - пишете Ви. Я Вам відповів, що не згодний з Вами в такому розумінні. Різниця є. Ви хочете примусити людину зайняти активну ЗОВНІШНЮ позицію до певних подій, примусити боротися чи засуджувати. Але людина просто хоче відсторонитися від будь яких зовнішніх АКТИВНИХ дій чи засудження, але має певну ПАСИВНУ позицію. В такому випадку НЕ засудження не дорівнює НЕ боротьбі з явищем чи боротьбі. Є активна позиція до будь якого явища, а є просто пасивна. Людина взагалі не ставить так питання: боротися чи ні, засуджувати чи ні? Можете то зрозуміти? Умовно, на прикладі, Ви є свідком злочину, що одна людина б'ється з іншою. І ви знаєте мотивацію обох в цій бійці. На стороні кожного в цій бійці є СВОЯ правда. Який супротив цьому явищу вчинити? Втрутитися в бійку? Пройти не втручаючись? Почати їх рознімати? Вмовляти всіх учасників бійки словами? Чи засуджувати обох? Одного з них? Варіантів безліч. Ви ж знов будь яке явище намагаєтеся затиснути в певні рамки, поділити світ на чорне і біле. А я Вам вже казав, що є і полутона. Умовно, бійку, як таку, в глибині душі я засуджую, але засуджувати її учасників і вчиняти якісь ЗОВНІШНІ дії для її припинення, я не збираюся. Мотивація мого відсторонення від активної позиції може бути будь яка, лише мені відома. Я просто займаю пасивну позицію. Я розумію, що винен в бійці диявол, а не ті люди, що б'ються між собою. І найефективніша зброя з дияволом - молитва, а не активні дії для припинення бійки чи засудження її учасників. В той же час, НЕ засудження не виключає й певні активні дії, щодо втручання в певні події. Умовно, до Вас стукає в двері людина, яку переслідують і їй загрожує небезпека. Ви впускаєте людину в свій дім і рятуєте її, не знаючи суті її конфлікту з переслідувачами, хто з них правий чи ні. Тому не все так просто і однозначно в світі. І не треба ставити оцінку певних явищ, в жорсткі категорії АКТИВНОЇ чи ПАСИВНОЇ позиції щодо них.



ЛАД написав: простите, Украина сегодня независимая и, может, я что-то прозевал, но, вроде, нас пока никто, ни одна страна не захватила.

Так о какой оккупации и каком "оккупационном режиме" речь? простите, Украина сегодня независимая и, может, я что-то прозевал, но, вроде, нас пока никто, ни одна страна не захватила.Так о какой оккупации и каком "оккупационном режиме" речь?

Є речі де юре, а є де факто. Де факто, я описав в попередніх постах, в чому полягає окупація.



Далі буде... Балакаємо далі...Почну з суто технічних питань, а потім світоглядні моменти з'ясуємо.Що я розумію під радянським режимом? Я вже відповів. Абсолютно не розумію, що Вам є незрозумілим. Ви хочете, щоб я розпочав визначення терміну не з прикметника, а іменника? Що то змінить? Я Вам дав характеристику цього режима, він є злочинним, вказав хронологію існування цього режиму. Якщо не зрозуміло так, то давайте поясню на пальцях. Словосполучення "радянський режим". Тут є 2 слова - "режим"(іменник - відповідає на питання що?) і "радянський"(прикметник - відповідає на питання який?), тобто іменник і прикметник. Звісно, щоб скоротити визначення, ми ж не на науковій конференції, а просто балакаємо, я і почав з прикметника. Ну давайте я дав визначення, що таке "режим", як політологічний термін, а потім опишу його властивості, що то змінить? Наприклад, радянський режим - це режим, що був встановлений більшовиками в 1917 році і має наступні властивості...і далі перелік цих властивостей: злочинний, антидемократичний і т.п...Або радянський режим - це сукупність способів та методів здійснення державної влади, що має наступні властивості і далі по тексту... Єдиного універсального визначення термінів, не лише того, про який ми розмовляємо, а взагалі, немає. Тому я абсолютно не розумію, що Ви маєте на увазі. Деталізуйте тоді, щоб вірно зрозумів Вас."Если Вы не осуждаете какое-то явление, то уж, тем более, не будете с ним бороться. Відчуваєте, що різниці нема?" - пишете Ви. Я Вам відповів, що не згодний з Вами в такому розумінні. Різниця є. Ви хочете примусити людину зайняти активну ЗОВНІШНЮ позицію до певних подій, примусити боротися чи засуджувати. Але людина просто хоче відсторонитися від будь яких зовнішніх АКТИВНИХ дій чи засудження, але має певну ПАСИВНУ позицію. В такому випадку НЕ засудження не дорівнює НЕ боротьбі з явищем чи боротьбі. Є активна позиція до будь якого явища, а є просто пасивна. Людина взагалі не ставить так питання: боротися чи ні, засуджувати чи ні? Можете то зрозуміти? Умовно, на прикладі, Ви є свідком злочину, що одна людина б'ється з іншою. І ви знаєте мотивацію обох в цій бійці. На стороні кожного в цій бійці є СВОЯ правда. Який супротив цьому явищу вчинити? Втрутитися в бійку? Пройти не втручаючись? Почати їх рознімати? Вмовляти всіх учасників бійки словами? Чи засуджувати обох? Одного з них? Варіантів безліч. Ви ж знов будь яке явище намагаєтеся затиснути в певні рамки, поділити світ на чорне і біле. А я Вам вже казав, що є і полутона. Умовно, бійку, як таку, в глибині душі я засуджую, але засуджувати її учасників і вчиняти якісь ЗОВНІШНІ дії для її припинення, я не збираюся. Мотивація мого відсторонення від активної позиції може бути будь яка, лише мені відома. Я просто займаю пасивну позицію. Я розумію, що винен в бійці диявол, а не ті люди, що б'ються між собою. І найефективніша зброя з дияволом - молитва, а не активні дії для припинення бійки чи засудження її учасників. В той же час, НЕ засудження не виключає й певні активні дії, щодо втручання в певні події. Умовно, до Вас стукає в двері людина, яку переслідують і їй загрожує небезпека. Ви впускаєте людину в свій дім і рятуєте її, не знаючи суті її конфлікту з переслідувачами, хто з них правий чи ні. Тому не все так просто і однозначно в світі. І не треба ставити оцінку певних явищ, в жорсткі категорії АКТИВНОЇ чи ПАСИВНОЇ позиції щодо них.Є речі де юре, а є де факто. Де факто, я описав в попередніх постах, в чому полягає окупація.Далі буде... Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27673 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2020 10:55 Re: Політичні дискусії Зеленский предлагает создать для крымчан "город-сад" при въезде на материковую Украину

https://lb.ua/news/2020/02/13/449849_ze ... ozdat.html Похоже, Зеленский решил снять украинскую версию шоу "Дом-2", правда намного масштабнее. Для пары тысяч счастливчиков построят "потёмкинскую деревню", она же "город-сад" с развитой инфраструктурой и ViP-обслуживанием. Очевидно, еще и круглосуточную видео-трансляцию на Крым пустят, чтобы временно оккупированные "новые русские" пускали слюнки, видя как херсонские буржуи едят рябчиков и ананасы с шампанским.



Ну а затем всё будет как в бессмертной классике:

"— Не беспокойтесь, — сказал Остап, — мой проект гарантирует вашему городу неслыханный расцвет производительных сил. Подумайте, что будет, когда турнир окончится и когда уедут все гости. Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически переходит в Васюки. Сюда переезжает правительство. Васюки переименовываются в Нью-Москву, а Москва — в Старые Васюки. Ленинградцы и харьковчане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира." Похоже, Зеленский решил снять украинскую версию шоу "Дом-2", правда намного масштабнее. Для пары тысяч счастливчиков построят "потёмкинскую деревню", она же "город-сад" с развитой инфраструктурой и ViP-обслуживанием. Очевидно, еще и круглосуточную видео-трансляцию на Крым пустят, чтобы временно оккупированные "новые русские" пускали слюнки, видя как херсонские буржуи едят рябчиков и ананасы с шампанским.Ну а затем всё будет как в бессмертной классике:"— Не беспокойтесь, — сказал Остап, — мой проект гарантирует вашему городу неслыханный расцвет производительных сил. Подумайте, что будет, когда турнир окончится и когда уедут все гости. Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически переходит в Васюки. Сюда переезжает правительство. Васюки переименовываются в Нью-Москву, а Москва — в Старые Васюки. Ленинградцы и харьковчане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира." Dobrofey Повідомлень: 968 З нами з: 24.04.09 Подякував: 118 раз. Подякували: 225 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2020 10:58 shapo



Я уже решил не обращать внимания. Порохоботы и прочие лже-патриотические пропагандисты либо больны, либо подневольны, чтобы корректировать свое неадекватное поведение zРадио

Повідомлень: 4914 З нами з: 02.05.18 Подякував: 905 раз. Подякували: 2055 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:00 Dobrofey написав: Похоже, Зеленский решил снять украинскую версию шоу "Дом-2", правда намного масштабнее. Для пары тысяч счастливчиков построят "потёмкинскую деревню" Похоже, Зеленский решил снять украинскую версию шоу "Дом-2", правда намного масштабнее. Для пары тысяч счастливчиков построят "потёмкинскую деревню"



Сомневаюсь, что кто-то собирается это строить. Обычный полёт фантазии, характерный для творческих людей.



Иногда, глядя с крыльца на двор и на пруд, говорил он о том, как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или чрез пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян. - При этом глаза его делались чрезвычайно сладкими и лицо принимало самое довольное выражение, впрочем, все эти прожекты так и оканчивались только одними словами. В его кабинете всегда лежала какая-то книжка, заложенная закладкою на 14 странице, которую он постоянно читал уже два года.



Гоголь, Мёртвые души Сомневаюсь, что кто-то собирается это строить. Обычный полёт фантазии, характерный для творческих людей.Иногда, глядя с крыльца на двор и на пруд, говорил он о том, как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или чрез пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян. - При этом глаза его делались чрезвычайно сладкими и лицо принимало самое довольное выражение, впрочем, все эти прожекты так и оканчивались только одними словами. В его кабинете всегда лежала какая-то книжка, заложенная закладкою на 14 странице, которую он постоянно читал уже два года.Гоголь, Мёртвые души Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15160 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3942 раз. Подякували: 6031 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:13 zРадио написав: shapo



Я уже решил не обращать внимания. Порохоботы и прочие лже-патриотические пропагандисты либо больны, либо подневольны, чтобы корректировать свое неадекватное поведение Я уже решил не обращать внимания. Порохоботы и прочие лже-патриотические пропагандисты либо больны, либо подневольны, чтобы корректировать свое неадекватное поведение

Тогда половину здешних участников нужно ставить в игнор Тогда половину здешних участников нужно ставить в игнор Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2832 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 574 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5510551155125513> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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