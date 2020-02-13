Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:PS: откуда ты вообще взял "директор по развитию"? Я говорил "директор направления". И я себя не уменьшал, директора направлений в крупных компаниях - часть ТОП-менеджмента
Ещё и брехло. Ты не брехать умеешь ? пригожинский
Да давно ясно что пригожинский. Вечно ходит и гадит как кот паршивый вбросами своими. С оперативным погонялом ZradaРадио и соответствующей авой :
Так что в про "специально обученного" зрадогона в вашей подписи верно сказано:
"Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди."
Все эти "Директора направлений" ... - каждый таксист считает себя ТОП-ом по своему направлению - кто про южной борщаговке, кто по куреневке - у каждого свое "направление". Каждому чуть чуть до ТОП-а - в их понимании - "главный бомбила на районе". Таксует где то этот пригожинский для прикрытия и строчит с мобильного инета. У нас же кто главные "эксперты" по всем вопросам - правильно, таксисты. Так что все сходится. Прямо вижу его за рулем замасленной и пожеванной временем нивы (выбранной им с ностальгией по какому то родному тольятти, например) с , матрешкой на рычаге КПП, балалайкой в бардачке и вязанными ковриками на сидениях, отжатой где то в ордло, с бейджиком "ТОП бомбила на районе и эксперт вааще по всей х-не.". Дальше слово "консалтинг :" и контакты : "Телефон, мыло на мейл.ру и адрес страницы в одноклассниках".
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И что тут противоречит мной написанному? Разве я написал что Зеленский в этом отличается от Порошенко? Отличается реакция депутата от БПП-ЕС которому в этом случае приличнее (правда, это не для депутатов) помалкивать, а не изображать праведный гнев
ЛАД написав:Но понять разницу между "что Вы понимаете (называете) под "радянським режимом" и "какой он" может, по-моему, даже историк. А Вы мне в десятый раз пишете, что он "злочинний" (т.е. отвечаете на вопрос какой?) и так и не ответили на мой вопрос (что Вы понимаете (называете) под "радянським режимом).
Балакаємо далі... Почну з суто технічних питань, а потім світоглядні моменти з'ясуємо.
Що я розумію під радянським режимом? Я вже відповів. Абсолютно не розумію, що Вам є незрозумілим. Ви хочете, щоб я розпочав визначення терміну не з прикметника, а іменника? Що то змінить? Я Вам дав характеристику цього режима, він є злочинним, вказав хронологію існування цього режиму. Якщо не зрозуміло так, то давайте поясню на пальцях. Словосполучення "радянський режим". Тут є 2 слова - "режим"(іменник - відповідає на питання що?) і "радянський"(прикметник - відповідає на питання який?), тобто іменник і прикметник. Звісно, щоб скоротити визначення, ми ж не на науковій конференції, а просто балакаємо, я і почав з прикметника. Ну давайте я дав визначення, що таке "режим", як політологічний термін, а потім опишу його властивості, що то змінить? Наприклад, радянський режим - це режим, що був встановлений більшовиками в 1917 році і має наступні властивості...і далі перелік цих властивостей: злочинний, антидемократичний і т.п...Або радянський режим - це сукупність способів та методів здійснення державної влади, що має наступні властивості і далі по тексту... Єдиного універсального визначення термінів, не лише того, про який ми розмовляємо, а взагалі, немає. Тому я абсолютно не розумію, що Ви маєте на увазі. Деталізуйте тоді, щоб вірно зрозумів Вас.
ЛАД написав:По этому вопросу. Если Вы не осуждаете какое-то явление, то уж, тем более, не будете с ним бороться. Відчуваєте, що різниці нема?
"Если Вы не осуждаете какое-то явление, то уж, тем более, не будете с ним бороться. Відчуваєте, що різниці нема?" - пишете Ви. Я Вам відповів, що не згодний з Вами в такому розумінні. Різниця є. Ви хочете примусити людину зайняти активну ЗОВНІШНЮ позицію до певних подій, примусити боротися чи засуджувати. Але людина просто хоче відсторонитися від будь яких зовнішніх АКТИВНИХ дій чи засудження, але має певну ПАСИВНУ позицію. В такому випадку НЕ засудження не дорівнює НЕ боротьбі з явищем чи боротьбі. Є активна позиція до будь якого явища, а є просто пасивна. Людина взагалі не ставить так питання: боротися чи ні, засуджувати чи ні? Можете то зрозуміти? Умовно, на прикладі, Ви є свідком злочину, що одна людина б'ється з іншою. І ви знаєте мотивацію обох в цій бійці. На стороні кожного в цій бійці є СВОЯ правда. Який супротив цьому явищу вчинити? Втрутитися в бійку? Пройти не втручаючись? Почати їх рознімати? Вмовляти всіх учасників бійки словами? Чи засуджувати обох? Одного з них? Варіантів безліч. Ви ж знов будь яке явище намагаєтеся затиснути в певні рамки, поділити світ на чорне і біле. А я Вам вже казав, що є і полутона. Умовно, бійку, як таку, в глибині душі я засуджую, але засуджувати її учасників і вчиняти якісь ЗОВНІШНІ дії для її припинення, я не збираюся. Мотивація мого відсторонення від активної позиції може бути будь яка, лише мені відома. Я просто займаю пасивну позицію. Я розумію, що винен в бійці диявол, а не ті люди, що б'ються між собою. І найефективніша зброя з дияволом - молитва, а не активні дії для припинення бійки чи засудження її учасників. В той же час, НЕ засудження не виключає й певні активні дії, щодо втручання в певні події. Умовно, до Вас стукає в двері людина, яку переслідують і їй загрожує небезпека. Ви впускаєте людину в свій дім і рятуєте її, не знаючи суті її конфлікту з переслідувачами, хто з них правий чи ні. Тому не все так просто і однозначно в світі. І не треба ставити оцінку певних явищ, в жорсткі категорії АКТИВНОЇ чи ПАСИВНОЇ позиції щодо них.
ЛАД написав:простите, Украина сегодня независимая и, может, я что-то прозевал, но, вроде, нас пока никто, ни одна страна не захватила. Так о какой оккупации и каком "оккупационном режиме" речь?
Є речі де юре, а є де факто. Де факто, я описав в попередніх постах, в чому полягає окупація.
Далі буде...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Похоже, Зеленский решил снять украинскую версию шоу "Дом-2", правда намного масштабнее. Для пары тысяч счастливчиков построят "потёмкинскую деревню", она же "город-сад" с развитой инфраструктурой и ViP-обслуживанием. Очевидно, еще и круглосуточную видео-трансляцию на Крым пустят, чтобы временно оккупированные "новые русские" пускали слюнки, видя как херсонские буржуи едят рябчиков и ананасы с шампанским.
Ну а затем всё будет как в бессмертной классике: "— Не беспокойтесь, — сказал Остап, — мой проект гарантирует вашему городу неслыханный расцвет производительных сил. Подумайте, что будет, когда турнир окончится и когда уедут все гости. Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически переходит в Васюки. Сюда переезжает правительство. Васюки переименовываются в Нью-Москву, а Москва — в Старые Васюки. Ленинградцы и харьковчане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира."
Dobrofey написав:Похоже, Зеленский решил снять украинскую версию шоу "Дом-2", правда намного масштабнее. Для пары тысяч счастливчиков построят "потёмкинскую деревню"
Сомневаюсь, что кто-то собирается это строить. Обычный полёт фантазии, характерный для творческих людей.
Иногда, глядя с крыльца на двор и на пруд, говорил он о том, как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или чрез пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян. - При этом глаза его делались чрезвычайно сладкими и лицо принимало самое довольное выражение, впрочем, все эти прожекты так и оканчивались только одними словами. В его кабинете всегда лежала какая-то книжка, заложенная закладкою на 14 странице, которую он постоянно читал уже два года.
Гоголь, Мёртвые души
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.