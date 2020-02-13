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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:14

Re: Політичні дискусії

freeze, так ведь не за свои деньги строить будут, а очередной государственный миллиардик распилят.
— За чей счёт этот банкет? Кто оплачивать будет?
— Во всяком случае, не мы!
(с)"Иван Васильевич меняет профессию"
Dobrofey
 
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