Додано: П'ят 14 лют, 2020 10:54

ЛАД написав: Но понять разницу между "что Вы понимаете (называете) под "радянським режимом" и "какой он" может, по-моему, даже историк. А Вы мне в десятый раз пишете, что он "злочинний" (т.е. отвечаете на вопрос какой?) и так и не ответили на мой вопрос (что Вы понимаете (называете) под "радянським режимом).

Но понять разницу между "что Вы понимаете (называете) под "радянським режимом" и "какой он" может, по-моему, даже историк. А Вы мне в десятый раз пишете, что он "злочинний" (т.е. отвечаете на вопрос какой?) и так и не ответили на мой вопрос (что Вы понимаете (называете) под "радянським режимом).

ЛАД написав: По этому вопросу. Если Вы не осуждаете какое-то явление, то уж, тем более, не будете с ним бороться. Відчуваєте, що різниці нема? По этому вопросу. Если Вы не осуждаете какое-то явление, то уж, тем более, не будете с ним бороться. Відчуваєте, що різниці нема?

ЛАД написав: простите, Украина сегодня независимая и, может, я что-то прозевал, но, вроде, нас пока никто, ни одна страна не захватила.

Так о какой оккупации и каком "оккупационном режиме" речь? простите, Украина сегодня независимая и, может, я что-то прозевал, но, вроде, нас пока никто, ни одна страна не захватила.Так о какой оккупации и каком "оккупационном режиме" речь?

Балакаємо далі...Почну з суто технічних питань, а потім світоглядні моменти з'ясуємо.Що я розумію під радянським режимом? Я вже відповів. Абсолютно не розумію, що Вам є незрозумілим. Ви хочете, щоб я розпочав визначення терміну не з прикметника, а іменника? Що то змінить? Я Вам дав характеристику цього режима, він є злочинним, вказав хронологію існування цього режиму. Якщо не зрозуміло так, то давайте поясню на пальцях. Словосполучення "радянський режим". Тут є 2 слова - "режим"(іменник - відповідає на питання що?) і "радянський"(прикметник - відповідає на питання який?), тобто іменник і прикметник. Звісно, щоб скоротити визначення, ми ж не на науковій конференції, а просто балакаємо, я і почав з прикметника. Ну давайте я дав визначення, що таке "режим", як політологічний термін, а потім опишу його властивості, що то змінить? Наприклад, радянський режим - це режим, що був встановлений більшовиками в 1917 році і має наступні властивості...і далі перелік цих властивостей: злочинний, антидемократичний і т.п...Або радянський режим - це сукупність способів та методів здійснення державної влади, що має наступні властивості і далі по тексту... Єдиного універсального визначення термінів, не лише того, про який ми розмовляємо, а взагалі, немає. Тому я абсолютно не розумію, що Ви маєте на увазі. Деталізуйте тоді, щоб вірно зрозумів Вас."Если Вы не осуждаете какое-то явление, то уж, тем более, не будете с ним бороться. Відчуваєте, що різниці нема?" - пишете Ви. Я Вам відповів, що не згодний з Вами в такому розумінні. Різниця є. Ви хочете примусити людину зайняти активну ЗОВНІШНЮ позицію до певних подій, примусити боротися чи засуджувати. Але людина просто хоче відсторонитися від будь яких зовнішніх АКТИВНИХ дій чи засудження, але має певну ПАСИВНУ позицію. В такому випадку НЕ засудження не дорівнює НЕ боротьбі з явищем чи боротьбі. Є активна позиція до будь якого явища, а є просто пасивна. Людина взагалі не ставить так питання: боротися чи ні, засуджувати чи ні? Можете то зрозуміти? Умовно, на прикладі, Ви є свідком злочину, що одна людина б'ється з іншою. І ви знаєте мотивацію обох в цій бійці. На стороні кожного в цій бійці є СВОЯ правда. Який супротив цьому явищу вчинити? Втрутитися в бійку? Пройти не втручаючись? Почати їх рознімати? Вмовляти всіх учасників бійки словами? Чи засуджувати обох? Одного з них? Варіантів безліч. Ви ж знов будь яке явище намагаєтеся затиснути в певні рамки, поділити світ на чорне і біле. А я Вам вже казав, що є і полутона. Умовно, бійку, як таку, в глибині душі я засуджую, але засуджувати її учасників і вчиняти якісь ЗОВНІШНІ дії для її припинення, я не збираюся. Мотивація мого відсторонення від активної позиції може бути будь яка, лише мені відома. Я просто займаю пасивну позицію. Я розумію, що винен в бійці диявол, а не ті люди, що б'ються між собою. І найефективніша зброя з дияволом - молитва, а не активні дії для припинення бійки чи засудження її учасників. В той же час, НЕ засудження не виключає й певні активні дії, щодо втручання в певні події. Умовно, до Вас стукає в двері людина, яку переслідують і їй загрожує небезпека. Ви впускаєте людину в свій дім і рятуєте її, не знаючи суті її конфлікту з переслідувачами, хто з них правий чи ні. Тому не все так просто і однозначно в світі. І не треба ставити оцінку певних явищ, в жорсткі категорії АКТИВНОЇ чи ПАСИВНОЇ позиції щодо них.Є речі де юре, а є де факто. Де факто, я описав в попередніх постах, в чому полягає окупація.Далі буде...