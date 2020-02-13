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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5509551055115512 Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:39



ЛАД написав: Козак-характерник написав: ЛАД

1. Я вже писав, що радянський режим - злочинний, людожерський режим, що існує з 1917 на теренах бувшої Радянської імперії до сьогодні. Основною його відмінністю з іншим злочинним режимом - нацистським є те, що він є підступнішим, бо як вовк у вівчаній шкурі ховається майже за християнстькими цінностями, має здатність до мутацій. Не дарма Христос попереджував, що від Його імені проповідуватимуть багато самозванців, той самий диявол. Насправді ж цей режим, як на мене сам диявол, винищував людей. І якщо нацисти вбивали людей за расовими ознаками, то комуністи знищували людей по зовсім різноманітним ознакам: етнічній, соціальній, ідеологічній і т.п....



2.

а) Ні, не згодний, що не засудження = підтримка. Це відсторонення від оцінки. Так, я розумію, що таке відсторонення має певну мотивацію, але не обов'язково схвалення чи мовчазну підтримку. Хоча і таке може бути, людина підсвідомо може симпатизувати, навіть відкрито не підтримуючи або не засуджуючи певні дії. Або людина просто не може визначитися з певним ставленням. В моєму випадку, так, я ставлюся з симпатією до дивізії СС "Галичина", бо розумію їх мотивацію. Але з висоти часу і бачу їх помилку і трагедію.



б) Так. Нехай буде така Україна, якщо це дійсно єдиний спосіб на той час. Але треба розуміти, що нічого статичного немає, все має динаміку.



3. Підтримую європейську інтеграцію. Але наголошую вкотре, що нічого статичного немає. Якщо побачу, що це шкідливо, то можна вийти з тієї спільноти, як Британія.



4. Окупанти - правлячий режим, що є мутацією комуністів і криміналу. Це п'ята колона - латентні окупанти і безпосередній зовнішній агресор - РФ, як найбільший осередок сил Зла (логово фашистського звіра ). Цей мутант має багато щупальців і розгалужену мережу. Хитрий хижак.



П.С. Що стосується Вашої оцінки радянського режиму, не буду шукати, але в одному з постів, Ви точно і однозчно відповіли, що не вважаєте радянський режим злочинним. Цей пост, що Ви зараз цитуєте, я теж бачив, але він буд ДО того. Після ж Ви поточнили свою позицію, до однозначнішої. Якщо ж Ви знову акцентуєте увагу саме на такому розумінні, то скажіть, я теж це запитав, а Ви не відповіли: Ви уявляєте радянський режим як гідру багатоголову, в якої одна голова не відає, що творить інша? І одна голова не відповідає за слова і дії іншої? 1. Я вже писав, що радянський режим - злочинний, людожерський режим, що існує з 1917 на теренах бувшої Радянської імперії до сьогодні. Основною його відмінністю з іншим злочинним режимом - нацистським є те, що він є підступнішим, бо як вовк у вівчаній шкурі ховається майже за християнстькими цінностями, має здатність до мутацій. Не дарма Христос попереджував, що від Його імені проповідуватимуть багато самозванців, той самий диявол. Насправді ж цей режим, як на мене сам диявол, винищував людей. І якщо нацисти вбивали людей за расовими ознаками, то комуністи знищували людей по зовсім різноманітним ознакам: етнічній, соціальній, ідеологічній і т.п....2.а) Ні, не згодний, що не засудження = підтримка. Це відсторонення від оцінки. Так, я розумію, що таке відсторонення має певну мотивацію, але не обов'язково схвалення чи мовчазну підтримку. Хоча і таке може бути, людина підсвідомо може симпатизувати, навіть відкрито не підтримуючи або не засуджуючи певні дії. Або людина просто не може визначитися з певним ставленням. В моєму випадку, так, я ставлюся з симпатією до дивізії СС "Галичина", бо розумію їх мотивацію. Але з висоти часу і бачу їх помилку і трагедію.б) Так. Нехай буде така Україна, якщо це дійсно єдиний спосіб на той час. Але треба розуміти, що нічого статичного немає, все має динаміку.3. Підтримую європейську інтеграцію. Але наголошую вкотре, що нічого статичного немає. Якщо побачу, що це шкідливо, то можна вийти з тієї спільноти, як Британія.4. Окупанти - правлячий режим, що є мутацією комуністів і криміналу. Це п'ята колона - латентні окупанти і безпосередній зовнішній агресор - РФ, як найбільший осередок сил Зла (логово фашистського звіра). Цей мутант має багато щупальців і розгалужену мережу. Хитрий хижак.П.С. Що стосується Вашої оцінки радянського режиму, не буду шукати, але в одному з постів, Ви точно і однозчно відповіли, що не вважаєте радянський режим злочинним. Цей пост, що Ви зараз цитуєте, я теж бачив, але він буд ДО того. Після ж Ви поточнили свою позицію, до однозначнішої. Якщо ж Ви знову акцентуєте увагу саме на такому розумінні, то скажіть, я теж це запитав, а Ви не відповіли: Ви уявляєте радянський режим як гідру багатоголову, в якої одна голова не відає, що творить інша? І одна голова не відповідає за слова і дії іншої?



простите, ответ неудовлетворительный.

1. Я спрашиваю, "что Вы понимаете (называете) под "радянським режимом"?

А Вы рассказываете о том, что он "злочинний". Этот Ваш взгляд давно известен, но он не отвечает на мой вопрос.

2а. Опять увёртки. Несопротивление злу = его поддержке. Если вы не пытаетессь хоть как-то помешать убийству - вы соучастник убийства.

3. Опять то же.

Вопрос был -

в случае (пока опять же гипотетическом) вступления Украины в ЕС и углубления интеграции Европы (= постепенному отказу от независимости в пользу общеевропейских органов управления) Вы будете против?

Выход Британии не был лёгким. Так это процесс интеграции зашёл не так далеко, пока что мало функций, то кот. государства отказались в пользу ЕС.

Но я спрашивал о подчёркнутом. Не о евроинтеграции в сегодняшний ЕС, а о об углублении интеграции. Да и сегодня уже есть достаточно острые вопросы - например, единая миграционная политика.

4. "Окупанти - правлячий режим, що є мутацією комуністів і криміналу."

Простите, но Вы, вроде, историк и должны хорошо знать, что называется оккупацией.

"Правлячий режим", каким бы реакционным или какой бы "мутацией" он не был, это всё же не оккупация.



Что интересно, Вы часто пишете: "нічого статичного немає, все має динаміку".

Единственный случай, когда Вы забываете об этом, когда говорите "про радянський режим".



И ещё о режимах. Уже писал:

А если говорить о "преступности режима" взагали без привязки к конкретному времени и конкретной обстановке, то почему не называете преступными американский, английский, французский и пр. европейские "режимы"? Или захват Техаса, колонии Англии и Франции это не преступно? Или это "цивилизационная миссия" и "бремя белых"? Кстати, освобождение колоний произошло совсем недавно - в 50-60-х годах и не добровольно. Из свежих примеров - Ирак.

При этом все эти "передовые страны" в значительной степени стали передовыми именно благодаря разграблению колоний.

Так как, Вы их тоже признаете преступными или нет?



Вы тут проповедовали Любовь, братство, всепрощение. Я думал, что это искренне.

Но всё это быстро закончилось, как ветром сдуло. простите, ответ неудовлетворительный.1. Я спрашиваю, "что Вы понимаете (называете) под "радянським режимом"?А Вы рассказываете о том, что он "злочинний". Этот Ваш взгляд давно известен, но он не отвечает на мой вопрос.2а. Опять увёртки. Несопротивление злу = его поддержке. Если вы не пытаетессь хоть как-то помешать убийству - вы соучастник убийства.3. Опять то же.Вопрос был -Выход Британии не был лёгким. Так это процесс интеграции зашёл не так далеко, пока что мало функций, то кот. государства отказались в пользу ЕС.Но я спрашивал о подчёркнутом. Не о евроинтеграции в сегодняшний ЕС, а о об углублении интеграции. Да и сегодня уже есть достаточно острые вопросы - например, единая миграционная политика.4. "Окупанти - правлячий режим, що є мутацією комуністів і криміналу."Простите, но Вы, вроде, историк и должны хорошо знать, что называется оккупацией."Правлячий режим", каким бы реакционным или какой бы "мутацией" он не был, это всё же не оккупация.Что интересно, Вы часто пишете: "нічого статичного немає, все має динаміку".Единственный случай, когда Вы забываете об этом, когда говорите "про радянський режим".И ещё о режимах. Уже писал:При этом все эти "передовые страны" в значительной степени стали передовыми именно благодаря разграблению колоний.Так как, Вы их тоже признаете преступными или нет?Вы тут проповедовали Любовь, братство, всепрощение. Я думал, что это искренне.Но всё это быстро закончилось, как ветром сдуло.

И всё же молчит нелюдь...

- Как раз ему и объясняют, что "офшоры", "компании", с "удачливыми чиновниками", британская, кипрская, панамская, немецкая,.... прописки (и выведенные средства)

"Передовые страны" - а мы насильно колонизированы?

Он и объясняет, что он "украинец" - поколениями чесно работал и "накапливал капитал"













ЛАД написав: Ответ на вопрос

2б) если бы "на той момент, це був єдиний спосіб", Вы желали бы построения независимой национал-социалистической Украины?

Вас полностью разоблачает:

Так. Нехай буде така Україна, якщо це дійсно єдиний спосіб на той час. Але треба розуміти, що нічого статичного немає, все має динаміку.

И это при том, что Вы сами называли идеи нацизма "людожерськими"!

Но ради "независимости" Вы готовы и на такое! На нацистскую Украину!

Теперь понятно, почему Вы так рьяно защищаете ОУН-УПА и дивизию СС "Галичина".

Видимо, "людожерська" нацистская идеология Вам всё же ближе "почти христианской" коммунистической.



Вот разница в наших подходах - Для Вас главное "национальная идея" и "национальное государство", а для меня богатая и благополучная страна, где люди могут комфортно жить и работать, не думая над тем, куда бы сбежать, и будут иметь возможность развиваться. В каком это будет государстве, для меня не особо важно - будем ли мы в ЕС, 51-м штатом в США или даже в каком-то новом Союзе (союз с путинской Россией не устраивает, потому что сегодня она избрала тупиковый путь развития).



P.s. Не стоит молиться за меня.

Помолитесь лучше за себя. Ответ на вопросВас полностью разоблачает:И это при том, что Вы сами называли идеи нацизма "людожерськими"!Но ради "независимости" Вы готовы и на такое! На нацистскую Украину!Теперь понятно, почему Вы так рьяно защищаете ОУН-УПА и дивизию СС "Галичина".Видимо, "людожерська" нацистская идеология Вам всё же ближе "почти христианской" коммунистической.Вот разница в наших подходах - Для Вас главное "национальная идея" и "национальное государство", а для меня богатая и благополучная страна, где люди могут комфортно жить и работать, не думая над тем, куда бы сбежать, и будут иметь возможность развиваться. В каком это будет государстве, для меня не особо важно - будем ли мы в ЕС, 51-м штатом в США или даже в каком-то новом Союзе (союз с путинской Россией не устраивает, потому что сегодня она избрала тупиковый путь развития).P.s. Не стоит молиться за меня.Помолитесь лучше за себя.

"Демократия" и "экономика" - не совместимы.

И в то же время, под лозунгами о "пакращанне" - разграблена ВСЯ Украина.

Сегодняшнее:

https://www.ostro.org/donetsk/economics/news/584933/

https://vchasnoua.com/donbass/64054-na- ... -0vrPtGx7A



Для того, что бы лучше жить - нужно лучше работать, а ещё лучше "головой". Под вой кликуш, о "национальном подъёме" - ворьём уничтожаются остатки Экономических возможностей Государства - Украина.

Старт на самоуничтожение был официально запущен 2011 году.

До сегодняшнего дня любые попытки восстановления "Государства" не увенчались успехом -

Даже объединяющие всех "проекты" Мова, Вира, Армия...

- Нелюдь ворует ещё больше.

Законопослушное население официально в статусе "рабов".

Любая "демократическая модель" не проканала - Вор он и в Африке - Вор.



У населения существует 2 варианта развития событий:

1. Сокращение поголовья "кормильцев" и приведение их к "прямой ответственности"

2. Бежать.

При чём у этого всего время ограничено. Общение с "телевизором" или наёмным.И всё же молчит нелюдь...- Как раз ему и объясняют, что "офшоры", "компании", с "удачливыми чиновниками", британская, кипрская, панамская, немецкая,.... прописки (и выведенные средства)"Передовые страны" - а мы насильно колонизированы?Он и объясняет, что он "украинец" - поколениями чесно работал и "накапливал капитал""Демократия" и "экономика" - не совместимы.И в то же время, под лозунгами о "пакращанне" - разграблена ВСЯ Украина.Сегодняшнее:Для того, что бы лучше жить - нужно лучше работать, а ещё лучше "головой". Под вой кликуш, о "национальном подъёме" - ворьём уничтожаются остатки Экономических возможностей Государства - Украина.Старт на самоуничтожение был официально запущен 2011 году.До сегодняшнего дня любые попытки восстановления "Государства" не увенчались успехом -Даже объединяющие всех "проекты" Мова, Вира, Армия...- Нелюдь ворует ещё больше.Законопослушное население официально в статусе "рабов".Любая "демократическая модель" не проканала - Вор он и в Африке - Вор.При чём у этого всего время ограничено. Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 14 лют, 2020 12:51, всього редагувалось 1 раз. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7798 З нами з: 20.09.12 Подякував: 664 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:41 Dobrofey написав: freeze, так ведь не за свои деньги строить будут, а очередной государственный миллиардик распилят.

— За чей счёт этот банкет? Кто оплачивать будет?

— Во всяком случае, не мы!

(с)"Иван Васильевич меняет профессию" , так ведь не за свои деньги строить будут, а очередной государственный миллиардик распилят.

https://vchasnoua.com/donbass/64054-na- ... -0vrPtGx7A

Деньги закончатся - погонят завод "Петровского" в Днепре потрошить,....

Да мало? Посмотрите перечень насильно банкротящихся предприятий - выставленных на продажу.



Вам уже приводилась прямая связь с незавершенными строительствами в Киеве с ....

- с тем, что нет угля!(в 3 раза дороже цемент чем даже в Австрии и не в гривнях, а в валюте - воруютс, воруют)

- Электроенергия, практически все товары и услуги ... - из-за того, что "нет угля".

Да, "затопленная шахта" - не восстанавливается. [url][/url]Деньги закончатся - погонят завод "Петровского" в Днепре потрошить,....Да мало? Посмотрите перечень насильно банкротящихся предприятий - выставленных на продажу.Вам уже приводилась прямая связь с незавершенными строительствами в Киеве с ....- с тем, что нет угля!(в 3 раза дороже цемент чем даже в Австрии и не в гривнях, а в валюте - воруютс, воруют)- Электроенергия, практически все товары и услуги ... - из-за того, что "нет угля".Да, "затопленная шахта" - не восстанавливается. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7798 З нами з: 20.09.12 Подякував: 664 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:51 Козак-характерник написав: ЛАД Почну з особистого... Почну з особистого...

Вы меня в каком-то посте упрекнули, что я перевожу идейный спор в переругивание (не точно, но искать лень), поэтому и написал о личном.



П.С. Ви не є дияволом.

Спасибо, Вы меня успокоили.



І більше гумору, це на рахунок викриття мене як шпіона ЦРУ і посібника нацистів.

Я понял. Юмора у меня хватило, не хватило смайликов (не больше 5 в сообщении).



О режиме.

Мне непонятно, как историк, который сам пишет, что всё развивается и меняется, рассматривает сам (и требует от других) радянський режим как нечто неизменное, отказываясь разделять сталинский режим и последующие, объединяя всё вместе и называя всё преступным. Поэтому и хочу выяснить, какие черты и признаки Вы считаете главными и неизменными и позволяющими объединять всё вместе.



Об осуждении/поддержке нацизма я много написал, повторяться не буду. Я не требовал от Вас "идти на баррикады", но отсутствие даже осуждения = поддержке. И Вы меня не переубедите. Тем более, повторяю, что Вы сами пишете, что при определённых обстоятельствах согласились бы на нацистскую Украину.

А как же борьба со Злом, с Дьяволом? Или иногда можно пойти на союз с Дьяволом ради победы Добра?



Об оккупации. Ни де-юре, ни де-факто оккупации Украины сегодня нет. Украина - независимое государство. Точка.

То, что она находится под влиянием (достаточно сильным) других государств, несомненно. Но это не оккупация . Давайте не играть словами и терминами и, как здесь любят говорить, не натягивать сову на глобус.



Далі буде...

А может не стоит? Ничего нового мы уже не скажем.

И, по-моему, мы уже надоели всем. Да и мне самому надоело.



P.s. Смайликов опять не хватило. Пришлось убрать один Ваш. Вы меня в каком-то посте упрекнули, что я перевожу идейный спор в переругивание (не точно, но искать лень), поэтому и написал о личном.Спасибо, Вы меня успокоили.Я понял. Юмора у меня хватило, не хватило смайликов (не больше 5 в сообщении).О режиме.Мне непонятно, как историк, который сам пишет, что всё развивается и меняется, рассматривает сам (и требует от других) радянський режим как нечто неизменное, отказываясь разделять сталинский режим и последующие, объединяя всё вместе и называя всё преступным. Поэтому и хочу выяснить, какие черты и признаки Вы считаете главными и неизменными и позволяющими объединять всё вместе.Об осуждении/поддержке нацизма я много написал, повторяться не буду. Я не требовал от Вас "идти на баррикады", но отсутствие даже осуждения = поддержке. И Вы меня не переубедите. Тем более, повторяю, что Вы сами пишете, что при определённых обстоятельствах согласились бы на нацистскую Украину.А как же борьба со Злом, с Дьяволом? Или иногда можно пойти на союз с Дьяволом ради победы Добра?Об оккупации. Ни де-юре, ни де-фактоУкраины сегодня нет. Украина - независимое государство. Точка.То, что она находится(достаточно сильным) других государств, несомненно. Но это. Давайте не играть словами и терминами и, как здесь любят говорить, не натягивать сову на глобус.А может не стоит? Ничего нового мы уже не скажем.И, по-моему, мы уже надоели всем. Да и мне самому надоело.P.s. Смайликов опять не хватило. Пришлось убрать один Ваш. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15376 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4315 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:56 Kudrjavuy написав:

Вам уже приводилась прямая связь с незавершенными строительствами в Киеве с ....

- с тем, что нет угля!(в 3 раза дороже цемент чем даже в Австрии и не в гривнях, а в валюте - воруютс, воруют

Вам уже приводилась прямая связь с незавершенными строительствами в Киеве с ....- с тем, что нет угля!(в 3 раза дороже цемент чем даже в Австрии и не в гривнях, а в валюте - воруютс, воруют

Не просветите сколько стоит мешок 25кг цемента марки 500 в Австрии?

Или за тонну Не просветите сколько стоит мешок 25кг цемента марки 500 в Австрии?Или за тонну Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2831 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 574 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:58 Schmit написав: shapo написав: И что тут противоречит мной написанному?

Разве я написал что Зеленский в этом отличается от Порошенко?

Отличается реакция депутата от БПП-ЕС которому в этом случае приличнее (правда, это не для депутатов) помалкивать, а не изображать праведный гнев И что тут противоречит мной написанному?Разве я написал что Зеленский в этом отличается от Порошенко?Отличается реакция депутата от БПП-ЕС которому в этом случае приличнее (правда, это не для депутатов) помалкивать, а не изображать праведный гнев

Смотрите внимательно оба видео, отличия в деталях. Депутат предъявляет Зе то, что невозможно предъявить Пороху. Смотрите внимательно оба видео, отличия в деталях. Депутат предъявляет Зе то, что невозможно предъявить Пороху.

Да неужели.

И что это такое что делает два поступка непохожими? Да неужели.И что это такое что делает два поступка непохожими? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2831 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 574 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:00 Kudrjavuy

Ну так у нас чомусь не можуть чесно працювати на державу . Або навпаки - держава не має діючих інструментів для забезпечення фунціонування різних аспектів . Якщо державне підприємство не вміє працювати - значить його треба приватизувати . Якщо нікому не потрібне - то для чого воно взагалі ? Більше там нічого немає ? Ну немає - треба кудись переїжджати працювати . Що в цьому такого трагічного ? Повирізають заводи - ну і повирізають , населення зменшиться і два рази - ну і зменшиться . На Землі і так забагато населення ... Puente Повідомлень: 2518 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 315 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:05 ЛАД написав: Не виправдовує.

Но Вы назвали "радянський режим" злочинним, причём "отныне и во веки веков", хоть сталинский, хоть хрущёвский, хоть брежневский, хоть горбачёвский.

Вот я и поинтересовался, назовёте ли Вы преступными другие "режимы", у которых на руках достаточно крови в прошлом.

Вы ответили как-то абстрактно - "були інші злочинні режими і що? ".

Да ничего! Но почему-то Вы не сказали прямо, что эти режимы это США, Англия, Франция, да и все "передовые" страны. А я эти "режимы" в своём вопросе назвал конкретно.



Может, теперь понятно, почему ответы неудовлетворительные?

Не виправдовує.Но Вы назвали "радянський режим" злочинним, причём "отныне и во веки веков", хоть сталинский, хоть хрущёвский, хоть брежневский, хоть горбачёвский.Вот я и поинтересовался,".Да ничего! Но почему-то Вы не сказали прямо, что эти режимы это США, Англия, Франция, да и все "передовые" страны. А я эти "режимы" в своём вопросе назвал конкретно.Может, теперь понятно, почему ответы неудовлетворительные?

По виділеному. Там є чітка і однознача відповідь. Якщо Вам треба поточнення, то так, режими, що існували в країнах, що Ви називаєте, теж були злочинними в певні періоди. Але є одне Але. В цих країнах не культивують це Зло! Та сама Німеччина провела денацифікацію і очищення. Католицька церква покаялася за гріхи, що вчиняла. Колонізатори надали права громадянина раніше експлуатованим і ті іноді краще почуваються, ніж корінні мешканці. Так чи інакше відбувається процес очищення від Зла. Лише РФ, як осередок непокаявшегося Зла продовжує боротьбу з Добром, намагається поширити це Зло, вчиняє агресії проти інших країн. Тому порівняння одного Зла з іншим можливе, я того ніколи не заперечував, але навіщо? Я так і не почув відповіді від Вас. Маю лише припущення, щоб відбілити одне Зло за рахунок іншого. Але Зло є Зло. І так його і треба називати.



Тепер не про кесаря, а про Богове. Тут є головна концептуальна розбіжність між нами. Ви не впускаєте Бога в своє життя, тому і не можете зрозуміти, що я Вам намагаюся донести. І дійсно причина цього - Ваша гординя. Ви лише не сприймайте те, що я Вам зараз писатиму, як намагання Вас образити, чи поставите себе вище за Вас. Прочитайте моє повідомлення без емоцій і безпристрасно, начебто я пишу не про Вас, а іншу людину.



Щоб зрозуміти Істину потрібно вмикати не лише розум, але й серце. Саме через серце і Святий Дух в ньому, ми маємо розмову з Богом. І що я бачу своїм серцем у Ваших дописах? Це слова диявола, що він вкладає в Ваші дописи. Чому саме диявола? Бо друге ім'я диявола - розділяючий. І Він розділив нам з Вами по різні боки Добра і Зла. А тепер аналіз диявольської роботи...



1. Диявол одразу спіймав Вас на гординю. Я одразу відчув, що Ви образилися, що моя точка зору відрізняється від Вашої. Якби Ви не заперечували, це є так. Я просто те відчув. І щоб Ви мені не казали і не заперечували, це факт.



2. Ви почали маніпулювати моїми словами, приписувати мені висновки, що я не робив, домислювати за мене. Не шукатиму зараз конкретних цитат, бо в попередніх постах всі ті проїски диявола викривав не один раз. Тобто диявол почав себе захищати через Вас, вніс смуток у Ваше серце.



3. Подальший діалог вже перестав бути безпристрасним і об'єктивним, я почав боротьбу з дияволом, що полонив Вас. Потуги диявола були націлені лише на те, щоб мене скомпрометувати і опорочити, навішати ярликів. Доречі про викриття мене і барабанну дріб... Я навмисно гіперболізував Ваші слова, щоб Ви побачили, що це є слова-кліше з пропагандистського радянського словника. Так само і про реакційну роль Церкви. А Ви були так осліплені дияволом, що із за гордині не побачили жарту і гіперболи, сприйняли це серйозно. І головне, про результат - диявол не лише розділів нас, але й Ви мене засудили і вирок винесли.



Розумієте, що диявол дуже ізворотоливий і хитрий, здатний до мутацій. Його мета розділяти, що він і зробив в данному випадку. Ви стали на бік диявола і почули його, а не мене. Тут доречно нагадати.



"Стережіться лжепророків, що приходять до вас в овечій одежі, а всередині – вовки хижі. Ви пізнаєте їх за плодами їхніми; хіба збирають виноград з тернини або з будяків – смокви? Так кожне добре дерево родить гарні плоди, а лихе дерево – плоди погані. Не може добре дерево приносити плодів поганих, ані лихе дерево – плодів добрих. Всяке дерево, що не родить доброго плоду, рубають і в вогонь кидають. За їхніми плодами, отже, пізнаєте їх . Не кожний, хто промовляє до мене: Господи, Господи! - ввійде в Царство Небесне, лише той, хто чинить волю Отця мого, що на небі"



Який ми побачили плід тут - розділення, а не єднання. Непорозуміння замість порозуміння. А повинно бути навпаки. Навіть мою пропозицію, помилитися за Вас, щоб врятувати від диявола, Ви, а точніше той диявол, що шепоче в Вашому серці, відкинули саркастично. А я йшов до Вас з відкритим серцем. А диявол все перекрутив і опорочив. Тому закликаю Вас повернутися до Бога! І навчити розрізняти не лише розумом, але й серцем де є Добро, а де Зло. Кожному Бог дав свободу волі: або повернутися до Бога, або бути погубленим дияволом. Все в Ваших руках! Обирайте! Прошу...



ЛАД написав: А может не стоит? Ничего нового мы уже не скажем.

И, по-моему, мы уже надоели всем. Да и мне самому надоело.



P.s. Смайликов опять не хватило. Пришлось убрать один Ваш. А может не стоит? Ничего нового мы уже не скажем.И, по-моему, мы уже надоели всем. Да и мне самому надоело.P.s. Смайликов опять не хватило. Пришлось убрать один Ваш.



Поки писав, не встиг прочитати цей пост. Додам. Вартує. Вартує спробувати врятувати Вас від диявола. Я вже казав, що ще поборюся з дияволом за Вашу душу. Допоки у Вас є питання до мене, я відповідатиму. Якщо питаннь не буде до мене, залишиться лише один шлях мені - молитися за Спасіння невідомої мені людини з ніком Лад, якщо ця людина приховує своє ім'я. Це не Вам я набрид, а дияволу, що Вас полонив. І він біситься, бо Бог зі мною. А він боїться Бога. І Бог всесильний переможе будь яке Зло! По виділеному. Там є чітка і однознача відповідь. Якщо Вам треба поточнення, то так, режими, що існували в країнах, що Ви називаєте, теж були злочинними в певні періоди. Але є одне Але.В цих країнах не культивують це Зло! Та сама Німеччина провела денацифікацію і очищення. Католицька церква покаялася за гріхи, що вчиняла. Колонізатори надали права громадянина раніше експлуатованим і ті іноді краще почуваються, ніж корінні мешканці. Так чи інакше відбувається процес очищення від Зла. Лише РФ, як осередок непокаявшегося Зла продовжує боротьбу з Добром, намагається поширити це Зло, вчиняє агресії проти інших країн. Тому порівняння одного Зла з іншим можливе, я того ніколи не заперечував, але навіщо? Я так і не почув відповіді від Вас. Маю лише припущення, щоб відбілити одне Зло за рахунок іншого. Але Зло є Зло. І так його і треба називати.Тепер не про кесаря, а про Богове.Тут є головна концептуальна розбіжність між нами. Ви не впускаєте Бога в своє життя, тому і не можете зрозуміти, що я Вам намагаюся донести. І дійсно причина цього - Ваша гординя. Ви лише не сприймайте те, що я Вам зараз писатиму, як намагання Вас образити, чи поставите себе вище за Вас. Прочитайте моє повідомлення без емоцій і безпристрасно, начебто я пишу не про Вас, а іншу людину.Щоб зрозуміти Істину потрібно вмикати не лише розум, але й серце. Саме через серце і Святий Дух в ньому, ми маємо розмову з Богом. І що я бачу своїм серцем у Ваших дописах? Це слова диявола, що він вкладає в Ваші дописи. Чому саме диявола? Бо друге ім'я диявола - розділяючий. І Він розділив нам з Вами по різні боки Добра і Зла. А тепер аналіз диявольської роботи...1. Диявол одразу спіймав Вас на гординю. Я одразу відчув, що Ви образилися, що моя точка зору відрізняється від Вашої. Якби Ви не заперечували, це є так. Я просто те відчув. І щоб Ви мені не казали і не заперечували, це факт.2. Ви почали маніпулювати моїми словами, приписувати мені висновки, що я не робив, домислювати за мене. Не шукатиму зараз конкретних цитат, бо в попередніх постах всі ті проїски диявола викривав не один раз. Тобто диявол почав себе захищати через Вас, вніс смуток у Ваше серце.3. Подальший діалог вже перестав бути безпристрасним і об'єктивним, я почав боротьбу з дияволом, що полонив Вас. Потуги диявола були націлені лише на те, щоб мене скомпрометувати і опорочити, навішати ярликів. Доречі про викриття мене і барабанну дріб...Я навмисно гіперболізував Ваші слова, щоб Ви побачили, що це є слова-кліше з пропагандистського радянського словника. Так само і про реакційну роль Церкви. А Ви були так осліплені дияволом, що із за гордині не побачили жарту і гіперболи, сприйняли це серйозно. І головне, про результат - диявол не лише розділів нас, але й Ви мене засудили і вирок винесли.Розумієте, що диявол дуже ізворотоливий і хитрий, здатний до мутацій. Його мета розділяти, що він і зробив в данному випадку. Ви стали на бік диявола і почули його, а не мене. Тут доречно нагадати."Стережіться лжепророків, що приходять до вас в овечій одежі, а всередині – вовки хижі. Ви пізнаєте їх за плодами їхніми; хіба збирають виноград з тернини або з будяків – смокви? Так кожне добре дерево родить гарні плоди, а лихе дерево – плоди погані. Не може добре дерево приносити плодів поганих, ані лихе дерево – плодів добрих. Всяке дерево, що не родить доброго плоду, рубають і в вогонь кидають.. Не кожний, хто промовляє до мене: Господи, Господи! - ввійде в Царство Небесне, лише той, хто чинить волю Отця мого, що на небі"Який ми побачили плід тут - розділення, а не єднання. Непорозуміння замість порозуміння. А повинно бути навпаки. Навіть мою пропозицію, помилитися за Вас, щоб врятувати від диявола, Ви, а точніше той диявол, що шепоче в Вашому серці, відкинули саркастично. А я йшов до Вас з відкритим серцем. А диявол все перекрутив і опорочив. Тому закликаю Вас повернутися до Бога! І навчити розрізняти не лише розумом, але й серцем де є Добро, а де Зло. Кожному Бог дав свободу волі: або повернутися до Бога, або бути погубленим дияволом. Все в Ваших руках! Обирайте! Прошу...Поки писав, не встиг прочитати цей пост. Додам. Вартує. Вартує спробувати врятувати Вас від диявола. Я вже казав, що ще поборюся з дияволом за Вашу душу. Допоки у Вас є питання до мене, я відповідатиму. Якщо питаннь не буде до мене, залишиться лише один шлях мені - молитися за Спасіння невідомої мені людини з ніком Лад, якщо ця людина приховує своє ім'я. Це не Вам я набрид, а дияволу, що Вас полонив. І він біситься, бо Бог зі мною. А він боїться Бога. І Бог всесильний переможе будь яке Зло! Востаннє редагувалось Козак-характерник в П'ят 14 лют, 2020 13:16, всього редагувалось 2 разів. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27674 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:14 Puente написав: Kudrjavuy

Ну так у нас чомусь не можуть чесно працювати на державу . Або навпаки - держава не має діючих інструментів для забезпечення фунціонування різних аспектів . Якщо державне підприємство не вміє працювати - значить його треба приватизувати . Якщо нікому не потрібне - то для чого воно взагалі ? Більше там нічого немає ? Ну немає - треба кудись переїжджати працювати . Що в цьому такого трагічного ? Повирізають заводи - ну і повирізають , населення зменшиться і два рази - ну і зменшиться . На Землі і так забагато населення ... Ну так у нас чомусь не можуть чесно працювати на державу . Або навпаки - держава не має діючих інструментів для забезпечення фунціонування різних аспектів . Якщо державне підприємство не вміє працювати - значить його треба приватизувати . Якщо нікому не потрібне - то для чого воно взагалі ? Більше там нічого немає ? Ну немає - треба кудись переїжджати працювати . Що в цьому такого трагічного ? Повирізають заводи - ну і повирізають ,...

Гениально. Такие перлы нужно высекать золотом....НА МОГИЛАХ ИХ АВТОРОВ. Гениально. Такие перлы нужно высекать золотом....НА МОГИЛАХ ИХ АВТОРОВ. Волгарь Повідомлень: 7554 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 770 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:21 Волгарь написав: Puente написав: Kudrjavuy

Ну так у нас чомусь не можуть чесно працювати на державу . Або навпаки - держава не має діючих інструментів для забезпечення фунціонування різних аспектів . Якщо державне підприємство не вміє працювати - значить його треба приватизувати . Якщо нікому не потрібне - то для чого воно взагалі ? Більше там нічого немає ? Ну немає - треба кудись переїжджати працювати . Що в цьому такого трагічного ? Повирізають заводи - ну і повирізають , населення зменшиться і два рази - ну і зменшиться . На Землі і так забагато населення ... Ну так у нас чомусь не можуть чесно працювати на державу . Або навпаки - держава не має діючих інструментів для забезпечення фунціонування різних аспектів . Якщо державне підприємство не вміє працювати - значить його треба приватизувати . Якщо нікому не потрібне - то для чого воно взагалі ? Більше там нічого немає ? Ну немає - треба кудись переїжджати працювати . Що в цьому такого трагічного ? Повирізають заводи - ну і повирізають ,...

Гениально. Такие перлы нужно высекать золотом....НА МОГИЛАХ ИХ АВТОРОВ. Гениально. Такие перлы нужно высекать золотом....НА МОГИЛАХ ИХ АВТОРОВ.



А Ви вічноживучий ? Ми всі помремо - незалежно від бажань ...

Чи може Ви вважаєте , що населення Землі малувато поки що ?

Скільки мільярдів буде достатньо ? А Ви вічноживучий ? Ми всі помремо - незалежно від бажань ...Чи може Ви вважаєте , що населення Землі малувато поки що ?Скільки мільярдів буде достатньо ? Puente Повідомлень: 2518 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 315 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:22 Зекоманда!!

Цікаві речі творяться.

З ким зустрічався клоун в Омані?

Чи не з Патрушевим?



"Почему Зеленский так любит Россию, что не поддержал свой народ в момент настоящей трагедии? Почему Патрушев ему гораздо ближе, чем любой украинец, пострадавший или погибший — где же наш президент улыбчивых люмпенов? А всё просто, у нас недостаточно нормальная страна, чтобы он боялся последствий. В нормальной стране чиновник, кем бы он ни был, не имеет права пользоваться чьими-то подарками мимо декларации. Любой человек с допуском к государственной тайне, где бы он ни находился, не имеет права умалчивать источник финансов для своего отпуска. Особенно президент, и уж особенно в воюющей стране."



https://petrimazepa.com/zelenskiy_patrushev_statya_111 Мда.Цікаві речі творяться.З ким зустрічався клоун в Омані?Чи не з Патрушевим?"Почему Зеленский так любит Россию, что не поддержал свой народ в момент настоящей трагедии? Почему Патрушев ему гораздо ближе, чем любой украинец, пострадавший или погибший — где же наш президент улыбчивых люмпенов? А всё просто, у нас недостаточно нормальная страна, чтобы он боялся последствий. В нормальной стране чиновник, кем бы он ни был, не имеет права пользоваться чьими-то подарками мимо декларации. Любой человек с допуском к государственной тайне, где бы он ни находился, не имеет права умалчивать источник финансов для своего отпуска. Особенно президент, и уж особенно в воюющей стране." Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20980 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1169 раз. Подякували: 2160 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5509551055115512 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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