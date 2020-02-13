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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5511551255135514> Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:38 ЛАД написав: О режиме.

Мне непонятно, как историк, который сам пишет, что всё развивается и меняется, рассматривает сам (и требует от других) радянський режим как нечто неизменное, отказываясь разделять сталинский режим и последующие, объединяя всё вместе и называя всё преступным. Поэтому и хочу выяснить, какие черты и признаки Вы считаете главными и неизменными и позволяющими объединять всё вместе.



А как же борьба со Злом, с Дьяволом? О режиме.Мне непонятно, как историк, который сам пишет, что всё развивается и меняется, рассматривает сам (и требует от других) радянський режим как нечто неизменное, отказываясь разделять сталинский режим и последующие, объединяя всё вместе и называя всё преступным. Поэтому и хочу выяснить, какие черты и признаки Вы считаете главными и неизменными и позволяющими объединять всё вместе.А как же борьба со Злом, с Дьяволом?

Тепер зрозумів Вас. Поточню свою позицію, хоча фактично вже відповів в попередньому дописі. Так, нічого статичного немає, всі процеси в динаміці. Які риси, що є незмінними дозволяють назвати мені той режим злочинним? Це те, що було відсутнє покаяння. Зло не було названо Злом. Злочинці не розкаялися. Над нацистським режимом був Нюрнберзький трибунал, денацифікація, покарання одіозних постатей режиму. Будь яке Зло Бог так чи інакше може перетворити на Добро. Але потрібне покаяння, очищення. І це власне вибір злочинця: каятися чи бути погубленим дияволом. Це вибір кожного окремо злочинця. І тим самим, надаючи свободу волі кожному Бог проявляє до нас свою безмежну Любов. Він не хоче, щоб ми прийшли до нього із за страху покарання чи під примусом, а добровільно, по велінню серця. Бог обирає обранних для Спасіння, але бути обраним чи ні - наш вибір! Обирайте! Прошу... Тепер зрозумів Вас.Поточню свою позицію, хоча фактично вже відповів в попередньому дописі. Так, нічого статичного немає, всі процеси в динаміці. Які риси, що є незмінними дозволяють назвати мені той режим злочинним? Це те, що було відсутнє покаяння. Зло не було названо Злом. Злочинці не розкаялися. Над нацистським режимом був Нюрнберзький трибунал, денацифікація, покарання одіозних постатей режиму. Будь яке Зло Бог так чи інакше може перетворити на Добро. Але потрібне покаяння, очищення. І це власне вибір злочинця: каятися чи бути погубленим дияволом. Це вибір кожного окремо злочинця. І тим самим, надаючи свободу волі кожному Бог проявляє до нас свою безмежну Любов. Він не хоче, щоб ми прийшли до нього із за страху покарання чи під примусом, а добровільно, по велінню серця. Бог обирає обранних для Спасіння, але бути обраним чи ні - наш вибір! Обирайте! Прошу... Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27679 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:38 change_pm написав: Колеги, помітили, як всі почали спростовувати, що Зеленський зустрічався в Омані з Патрушевим? Навіть Пєсков спростовує.

Питання, якщо нічого не було, то навіщо і кацапам виправдовуватись?



І ще пройшла інфа, що Зеленський отримав ультиматум, союз чи війна( Кріпимося, бо нудьгувати не доведеться. Колеги, помітили, як всі почали спростовувати, що Зеленський зустрічався в Омані з Патрушевим? Навіть Пєсков спростовує.Питання, якщо нічого не було, то навіщо і кацапам виправдовуватись?І ще пройшла інфа, що Зеленський отримав ультиматум, союз чи війна( Кріпимося, бо нудьгувати не доведеться.



жодного прямого або навіть непрямого доказу зустрічі з патрушевим я так і не побачив, як і логіки користуватись одним літаком. може неуважно читав, але схоже на фейк в стилі шаріків-дубінських жодного прямого або навіть непрямого доказу зустрічі з патрушевим я так і не побачив, як і логіки користуватись одним літаком. може неуважно читав, але схоже на фейк в стилі шаріків-дубінських Востаннє редагувалось trololo в П'ят 14 лют, 2020 14:07, всього редагувалось 1 раз. главное оружие рашистов - ложь trololo

Повідомлень: 4529 З нами з: 16.10.14 Подякував: 2026 раз. Подякували: 1201 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:39 change_pm написав: Колеги, помітили, як всі почали спростовувати, що Зеленський зустрічався в Омані з Патрушевим? Навіть Пєсков спростовує.

Питання, якщо нічого не було, то навіщо і кацапам виправдовуватись?



І ще пройшла інфа, що Зеленський отримав ультиматум, союз чи війна( Кріпимося, бо нудьгувати не доведеться. Колеги, помітили, як всі почали спростовувати, що Зеленський зустрічався в Омані з Патрушевим? Навіть Пєсков спростовує.Питання, якщо нічого не було, то навіщо і кацапам виправдовуватись?І ще пройшла інфа, що Зеленський отримав ультиматум, союз чи війна( Кріпимося, бо нудьгувати не доведеться.



Зепіли - вони тупі, як пробка.

Навіть не здатні приховати свої просирони.



"Почему Зеленский так любит Россию, что не поддержал свой народ в момент настоящей трагедии? Почему Патрушев ему гораздо ближе, чем любой украинец, пострадавший или погибший — где же наш президент улыбчивых люмпенов? А всё просто, у нас недостаточно нормальная страна, чтобы он боялся последствий. В нормальной стране чиновник, кем бы он ни был, не имеет права пользоваться чьими-то подарками мимо декларации. Любой человек с допуском к государственной тайне, где бы он ни находился, не имеет права умалчивать источник финансов для своего отпуска. Особенно президент, и уж особенно в воюющей стране"

https://petrimazepa.com/zelenskiy_patrushev_statya_111 Зепіли - вони тупі, як пробка.Навіть не здатні приховати свої просирони."Почему Зеленский так любит Россию, что не поддержал свой народ в момент настоящей трагедии? Почему Патрушев ему гораздо ближе, чем любой украинец, пострадавший или погибший — где же наш президент улыбчивых люмпенов? А всё просто, у нас недостаточно нормальная страна, чтобы он боялся последствий. В нормальной стране чиновник, кем бы он ни был, не имеет права пользоваться чьими-то подарками мимо декларации. Любой человек с допуском к государственной тайне, где бы он ни находился, не имеет права умалчивать источник финансов для своего отпуска. Особенно президент, и уж особенно в воюющей стране" Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20981 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1169 раз. Подякували: 2160 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:41 Re: Політичні дискусії

viewtopic.php?p=4870025#p4870025

Cris написав: komp написав: Выросло не грамотное поколение, не знающее основ экономической науки.

Выросло не грамотное поколение, не знающее основ экономической науки.



+100

Это поколение ВООБЩЕ не знает основ((( Результат- посмешище, избранное на пост Президента...

Неужели не понятно, что производительность труда зависит от фондо- и технологической вооруженности производства: от того, насколько автоматизирпован и роботизирован производственный процесс, насколько в нем задействованы новые технологии (энергосберегающие, безотходные...)

Откуда они возьмутся в стране, в бюджете которой образование и наука финансируются по остаточному принципу (только на зарплаты), а тот мизер, что остается, наполовину разворовывается???

Еще она зависит от непроизводственных затрат: целая армия бухгалтеров строчит никому не нужные отчеты, а другая армия контролеров их проверяет и ставит "палки в колеса" на каждом шагу...

Моя дочь перевелась из Киева в Варшаву, на ту же зарплату, только из-за условий жизни...

Мне переводится, начинать все с "0" уже возраст не позволяет... А жаль, когда-то у меня была хорошая специальность и квалификация в радиопромышленности((( +100Это поколение ВООБЩЕ не знает основ((( Результат- посмешище, избранное на пост Президента...Неужели не понятно, что производительность труда зависит от фондо- и технологической вооруженности производства: от того, насколько автоматизирпован и роботизирован производственный процесс, насколько в нем задействованы новые технологии (энергосберегающие, безотходные...)Откуда они возьмутся в стране, в бюджете которой образование и наука финансируются по остаточному принципу (только на зарплаты), а тот мизер, что остается, наполовину разворовывается???Еще она зависит от непроизводственных затрат: целая армия бухгалтеров строчит никому не нужные отчеты, а другая армия контролеров их проверяет и ставит "палки в колеса" на каждом шагу...Моя дочь перевелась из Киева в Варшаву, на ту же зарплату, только из-за условий жизни...Мне переводится, начинать все с "0" уже возраст не позволяет... А жаль, когда-то у меня была хорошая специальность и квалификация в радиопромышленности(((



С моей стороны звучит грубое "далёких", что никогда не работали, и не понимают о существовании "непрерывных процессов". Модер удаляет мои посты, тож запущу чужой репост, но в тему внутренней политики. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7802 З нами з: 20.09.12 Подякував: 664 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:47 Puente написав: Волгарь написав: Puente написав: Kudrjavuy

Ну так у нас чомусь не можуть чесно працювати на державу . Або навпаки - держава не має діючих інструментів для забезпечення фунціонування різних аспектів . Якщо державне підприємство не вміє працювати - значить його треба приватизувати . Якщо нікому не потрібне - то для чого воно взагалі ? Більше там нічого немає ? Ну немає - треба кудись переїжджати працювати . Що в цьому такого трагічного ? Повирізають заводи - ну і повирізають , населення зменшиться і два рази - ну і зменшиться . На Землі і так забагато населення ... Ну так у нас чомусь не можуть чесно працювати на державу . Або навпаки - держава не має діючих інструментів для забезпечення фунціонування різних аспектів . Якщо державне підприємство не вміє працювати - значить його треба приватизувати . Якщо нікому не потрібне - то для чого воно взагалі ? Більше там нічого немає ? Ну немає - треба кудись переїжджати працювати . Що в цьому такого трагічного ? Повирізають заводи - ну і повирізають ,...

Гениально. Такие перлы нужно высекать золотом....НА МОГИЛАХ ИХ АВТОРОВ. Гениально. Такие перлы нужно высекать золотом....НА МОГИЛАХ ИХ АВТОРОВ.



А Ви вічноживучий ? Ми всі помремо - незалежно від бажань ...

Чи може Ви вважаєте , що населення Землі малувато поки що ?

Скільки мільярдів буде достатньо ? А Ви вічноживучий ? Ми всі помремо - незалежно від бажань ...Чи може Ви вважаєте , що населення Землі малувато поки що ?Скільки мільярдів буде достатньо ?

++++ Люто і скажено плюсую. Вічність собі намірили чи що? Хочеш насмішити Бога - розкажи Йому про свої плани!

++++ Люто і скажено плюсую.Вічність собі намірили чи що?Хочеш насмішити Бога - розкажи Йому про свої плани! Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27679 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:15 Kudrjavuy написав: shapo написав: Не просветите сколько стоит мешок 25кг цемента марки 500 в Австрии?

Или за тонну Не просветите сколько стоит мешок 25кг цемента марки 500 в Австрии?Или за тонну

Читайте "старые письма."

viewtopic.php?p=4868786#p4868786 Читайте "старые письма."



Прочел.

Тарута слегка приврал, т.к. тонна цемента в Украине стоит не 3000 грн, а 1800грн

https://granitco.com.ua/sement-in-bags/

Насчет Австрии не знаю, а в европе цемент разный - https://www.alibaba.com/showroom/cement ... urope.html , минимум 42 $ за тонну.. Например, вьетнамский https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 420fBZ1H2K - от 42 до 51 бакса за 25 тонн ( тонна не говоря о мешке,естественно,дороже) Прочел.Тарута слегка приврал, т.к. тонна цемента в Украине стоит не 3000 грн, а 1800грнНасчет Австрии не знаю, а в европе цемент разный -, минимум 42 $ за тонну.. Например, вьетнамский- от 42 до 51 бакса за 25 тонн ( тонна не говоря о мешке,естественно,дороже) Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2832 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 574 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:54 Впізнаю брата Колю президент Володимир Путін посилює свій захист Йосипа Сталіна й відкидає всі заклики відкрити таємні архіви, в яких зберігаються дані про вбивство радянською державою мільйонів власних громадян . Про це пише Bloomberg, додаючи, що йдеться про такі місця, як Бутово, де понад 20 тисяч жертв лежать в братських могилах на території колишнього маєтку царистської ери всього за 32 кілометри від Москви. Декого з похованих тут людей отруїли до смерті газом у кузові вантажівок, які везли їх в самій білизні до місць масових вбивств в часи сталінського «Великого терору» в 1937-1938 роках. «Ми повинні знати правду. Нам не варто намагатися все приховати», - каже православний священик Кирило Каледа, чий дід теж став жертвою тих подій. Сам священик тепер бере участь у кампанії за повне розкриття даних про долі жертв сталінських репресій. В той час, як Кремль запрошує світових лідерів на урочисті події в травні, присвячені перемозі в тому, що росіяни називають «Великою вітчизняною війною», Путін загострює свою риторику проти західного осуду пакту «Ріббентропа-Молотова» від 1939 року, який уклали Йосип Сталін й Адольф Гітлер. У вересні Росія засудила резолюцію Європарламенту, яка прирівняла нацистську Німеччину й СРСР. В документі йшлося про те, що таємні домовленості між ними про поділ Польщі й країн Балтії «відкрив дорогу» початку війни . Чутливість Путіна до історичної спадщини Сталіна відображає його погляди на радянську роль у Другій світовій війні, в якій СРСР втратив близько 27 мільйонів громадян. Російський президент поставив перемогу у війні в центр ідеологічних зусиль, націлених об’єднати росіян навколо його бачення могутньої держави, непримиренної щодо свого минулого й здатної виступити проти Заходу після принизливого занепаду радянської супердержави. Але це бачення гостро суперечить масовим репресіям в часи Сталіна й історії окупації Східної Європи після війни . Підготовка до річниці завершення Другої світової війни також відбувається паралельно з процесом конституційних змін, які Путін просуває, щоб й далі правити Росією після закінчення його президентського терміну в 2024 році. Путін використовує патріотизм для зміцнення народної підтримки у його конфронтації зі США й їхніми союзниками, яка почалася після анексії українського Криму в 2014 році й військового вторгнення в Україну . Після того росіяни більше п’яти років страждають від обвалу доходів через міжнародні санкції. Путін критикував «культ особистості» Сталіна й називав його методи «неприйнятними» в інтерв’ю, яке він дав у 2017 році режисеру Оліверу Стоуну. Однак, він звинувачував Захід у використанні цих проблем для приниження СРСР і Росії. За словами російського президента, лідера комуністів «надмірно демонізували» . Те, як Путін захищає Сталіна й радянські злочини, може підірвати російські спроби ослабити напругу у відносинах із Заходом. Адже президент США Дональд Трамп і прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявили, що розглядають запрошення в Росію на урочистий парад на Червоній площі в Москві 9 травня. Президент Франції Еммануель Макрон сказав, що збирається приїхати. У грудні Путін сказав лідерам колишніх радянських республік, що Кремль нібито був змушений підписати пакт «Ріббентропа-Молотова», щоб зміцнити оборону СРСР після «зради» Британії й Франції, які в 1938 році уклали Мюнхенську угоду з Гітлером. «Вони хочуть перекласти провину за початок Другої світової війни з нацистів на комуністів», - сказав Путін під час виступу на державному телебаченні. Він також неодноразово критикував Польщу, звинувачуючи її у «змові» з Гітлером й називаючи польського посла в нацистській Німеччині «антисемітською свинею». Свої заяви він намагався підкріпити документами з радянських архівів. Але водночас колишній офіцер КДБ не хоче відкривати доступ до даних про репресії, які проводив НКВС. В грудні під час зустрічі з радою з прав людини Путін скептично поставився до закликів створити відкриту базу даних про вбивства в часи Сталіна. За його словами, відкривати записи НКВС – це «великий ризик». «Ми знаємо, як НКВС працювали в 30-ті. Відкриття всіх цих справ може бути не приємним для нащадків», - сказав російський президент . Видання нагадує, що саме Путін закрив доступ до архівів КДБ в 2006 році після 15 років відносної відкритості, яка з’явилася після падіння комунізму в 1991 році.

https://www.bloomberg.com/news/articles ... ium-europe

Російський президент звертається до радянських архівів, щоб виправдати радянського диктатора, але при цьому відмовляється розсекретити дані про мільйони вбитих в часи сталінського терору. На тлі підготовки до 75-ї річниці закінчення Другої світової війни,. Про це пише Bloomberg, додаючи, що йдеться про такі місця, як Бутово, де понад 20 тисяч жертв лежать в братських могилах на території колишнього маєтку царистської ери всього за 32 кілометри від Москви. Декого з похованих тут людей отруїли до смерті газом у кузові вантажівок, які везли їх в самій білизні до місць масових вбивств в часи сталінського «Великого терору» в 1937-1938 роках.Сам священик тепер бере участь у кампанії за повне розкриття даних про долі жертв сталінських репресій. В той час, як Кремль запрошує світових лідерів на урочисті події в травні, присвячені перемозі в тому, що росіяни називають «Великою вітчизняною війною», Путін загострює свою риторику проти західного осуду пакту «Ріббентропа-Молотова» від 1939 року, який уклали Йосип Сталін й Адольф Гітлер. У вересні Росія засудила резолюцію Європарламенту, яка прирівняла нацистську Німеччину й СРСР. В документі йшлося про те, що таємні домовленості між ними про поділ Польщі й країн Балтії «відкрив дорогу» початку війни. Підготовка до річниці завершення Другої світової війни також відбувається паралельно з процесом конституційних змін, які Путін просуває, щоб й далі правити Росією після закінчення його президентського терміну в 2024 році.. Після того росіяни більше п’яти років страждають від обвалу доходів через міжнародні санкції. Путін критикував «культ особистості» Сталіна й називав його методи «неприйнятними» в інтерв’ю, яке він дав у 2017 році режисеру Оліверу Стоуну. Однак, він звинувачував Захід у використанні цих проблем для приниження СРСР і Росії.. Те, як Путін захищає Сталіна й радянські злочини, може підірвати російські спроби ослабити напругу у відносинах із Заходом. Адже президент США Дональд Трамп і прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявили, що розглядають запрошення в Росію на урочистий парад на Червоній площі в Москві 9 травня. Президент Франції Еммануель Макрон сказав, що збирається приїхати. У грудні Путін сказав лідерам колишніх радянських республік, що Кремль нібито був змушений підписати пакт «Ріббентропа-Молотова», щоб зміцнити оборону СРСР після «зради» Британії й Франції, які в 1938 році уклали Мюнхенську угоду з Гітлером.під час виступу на державному телебаченні. Він також неодноразово критикував Польщу, звинувачуючи її у «змові» з Гітлером й називаючи польського посла в нацистській Німеччині «антисемітською свинею». Свої заяви він намагався підкріпити документами з радянських архівів. Але водночас колишній офіцер КДБ не хоче відкривати доступ до даних про репресії, які проводив НКВС. В грудні під час зустрічі з радою з прав людини. Видання нагадує, що саме Путін закрив доступ до архівів КДБ в 2006 році після 15 років відносної відкритості, яка з’явилася після падіння комунізму в 1991 році. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27679 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2020 16:11 shapo написав: Kudrjavuy написав: shapo написав: Не просветите сколько стоит мешок 25кг цемента марки 500 в Австрии?

Или за тонну Не просветите сколько стоит мешок 25кг цемента марки 500 в Австрии?Или за тонну

Читайте "старые письма."

viewtopic.php?p=4868786#p4868786 Читайте "старые письма."



Прочел.

Тарута слегка приврал, т.к. тонна цемента в Украине стоит не 3000 грн, а 1800грн

https://granitco.com.ua/sement-in-bags/

Насчет Австрии не знаю, а в европе цемент разный - https://www.alibaba.com/showroom/cement ... urope.html , минимум 42 $ за тонну.. Например, вьетнамский https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 420fBZ1H2K - от 42 до 51 бакса за 25 тонн ( тонна не говоря о мешке,естественно,дороже) Прочел.Тарута слегка приврал, т.к. тонна цемента в Украине стоит не 3000 грн, а 1800грнНасчет Австрии не знаю, а в европе цемент разный -, минимум 42 $ за тонну.. Например, вьетнамский- от 42 до 51 бакса за 25 тонн ( тонна не говоря о мешке,естественно,дороже)

Батенька, речь о Т/на месте/ у конечного потребителя.

Но саме главное - суть и взаимосвязь - "экономику Государства"-?

- "Тарута", при всём уважении - такая же гопота "решающая свои коммерческие вопросы".

Ищущая свою "тему" в системе экономики Государства.

- За чей то счёт.



Задача Государства поставить систему, что бы "все" работали на "развитие экономики", а не на её разрушение путём вывода под коммерческий интерес "прибыльных тем".(того, что у нас называется прихватизацией)

(высказался думаю понятно, хотя и витиевато.) Батенька, речь о Т/на месте/ у конечного потребителя.Но саме главное - суть и взаимосвязь - "экономику Государства"-?- "Тарута", при всём уважении - такая же гопота "решающая свои коммерческие вопросы".Ищущая свою "тему" в системе экономики Государства.- За чей то счёт.Задача Государства поставить систему, что бы "все" работали на "развитие экономики", а не на её разрушение путём вывода под коммерческий интерес "прибыльных тем".(того, что у нас называется прихватизацией)(высказался думаю понятно, хотя и витиевато.) Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7802 З нами з: 20.09.12 Подякував: 664 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2020 16:20 Козак-характерник

Я в восторге от Ваших способностей и терпения "разжевывать воду". !!!

Столько постов...

Для откровенно неспособных понимать классику:

Богу -божье!

Кесарю - кесарево!

Это по молодости, после 60 ти Вы поймёте причины и тщетность спілкування з багатьма.



Равносильно, что я со своей стороны приводил много раз слова классиков:



"Государство" - это прежде всего аппарат насилия, но с регламентацией Законодательно.



Государство без экономики, финансов, производств, замкнутого цикла самосохранения,... - обречено.



Экономика и финансы - не имеют ничего общего с демократией. Я в восторге от Ваших способностей и терпения "разжевывать воду". !!!Столько постов...Для откровенно неспособных понимать классику:Это по молодости, после 60 ти Вы поймёте причины и тщетность спілкування з багатьма.Равносильно, что я со своей стороны приводил много раз слова классиков: Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7802 З нами з: 20.09.12 Подякував: 664 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2020 16:58 Козак-характерник написав: ЛАД написав: О режиме.

Мне непонятно, как историк, который сам пишет, что всё развивается и меняется, рассматривает сам (и требует от других) радянський режим как нечто неизменное, отказываясь разделять сталинский режим и последующие, объединяя всё вместе и называя всё преступным. Поэтому и хочу выяснить, какие черты и признаки Вы считаете главными и неизменными и позволяющими объединять всё вместе.



А как же борьба со Злом, с Дьяволом? О режиме.Мне непонятно, как историк, который сам пишет, что всё развивается и меняется, рассматривает сам (и требует от других) радянський режим как нечто неизменное, отказываясь разделять сталинский режим и последующие, объединяя всё вместе и называя всё преступным. Поэтому и хочу выяснить, какие черты и признаки Вы считаете главными и неизменными и позволяющими объединять всё вместе.А как же борьба со Злом, с Дьяволом?

Тепер зрозумів Вас. Поточню свою позицію, хоча фактично вже відповів в попередньому дописі. Так, нічого статичного немає, всі процеси в динаміці. Які риси, що є незмінними дозволяють назвати мені той режим злочинним? Це те, що було відсутнє покаяння. Зло не було названо Злом. Злочинці не розкаялися. Над нацистським режимом був Нюрнберзький трибунал, денацифікація, покарання одіозних постатей режиму. Будь яке Зло Бог так чи інакше може перетворити на Добро. Але потрібне покаяння, очищення. І це власне вибір злочинця: каятися чи бути погубленим дияволом. Це вибір кожного окремо злочинця. І тим самим, надаючи свободу волі кожному Бог проявляє до нас свою безмежну Любов. Він не хоче, щоб ми прийшли до нього із за страху покарання чи під примусом, а добровільно, по велінню серця. Бог обирає обранних для Спасіння, але бути обраним чи ні - наш вибір! Обирайте! Прошу... Тепер зрозумів Вас.Поточню свою позицію, хоча фактично вже відповів в попередньому дописі. Так, нічого статичного немає, всі процеси в динаміці. Які риси, що є незмінними дозволяють назвати мені той режим злочинним? Це те, що було відсутнє покаяння. Зло не було названо Злом. Злочинці не розкаялися. Над нацистським режимом був Нюрнберзький трибунал, денацифікація, покарання одіозних постатей режиму. Будь яке Зло Бог так чи інакше може перетворити на Добро. Але потрібне покаяння, очищення. І це власне вибір злочинця: каятися чи бути погубленим дияволом. Це вибір кожного окремо злочинця. І тим самим, надаючи свободу волі кожному Бог проявляє до нас свою безмежну Любов. Він не хоче, щоб ми прийшли до нього із за страху покарання чи під примусом, а добровільно, по велінню серця. Бог обирає обранних для Спасіння, але бути обраним чи ні - наш вибір! Обирайте! Прошу...

Как атеист – приведу (тезисно) приземленную конкретику.

1. Сталинский режим.

Преступления: Насильственная коллективизация наряду с раскулачиванием, т.е. с высылкой огромных масс людей за Урал и последующими смертями, в т.ч. стариков, женщин, детей. Голодомор как геноцид именно украинского народа (наряду с геноцидом со стороны режима других народов). Массовые репрессии, как до, так и после ВОв. Использование рабского труда з\к на «стройках века» (в частности, Беломорканал). ГУЛаг.

2. Хрущевский режим.

Преступления: Использование рабского труда з\к на «стройках века» (в частности, целина). ГУЛаг. Расстрел рабочих в Новочеркасске.

Была робкая попытка осудить «культ личности» на 20 съезде, но потом Хрущева убрали (в.т.ч. и за это), и в дальнейшем пошла реабилитация Сталина.

Продолжение ли это советской власти по отношению к предыдущему периоду? Безусловно, да. И ответственность за все преступления – общая.

3. Брежневский режим.

Преступления: Использование рабского труда з\к на «стройках века» (в частности, целина, Крайний Север, БАМ). ГУЛаг. Карательная психиатрия.

Полная реабилитация Сталина. Режим не признал свою ответственность за преступления сталинского режима, не говоря уже о наказании виновных и компенсациях пострадавшим.

Продолжение ли это советской власти по отношению к предыдущему периоду? Безусловно, да. И ответственность за все преступления – общая.

4. Пятилетка пышных похорон.

Преступления: Использование рабского труда з\к на «стройках века» (в частности, БАМ). ГУЛаг. Карательная психиатрия.

Полная реабилитация Сталина. Режим не признал свою ответственность за преступления сталинского режима, не говоря уже о наказании виновных и компенсациях пострадавшим.

Продолжение ли это советской власти по отношению к предыдущему периоду? Безусловно, да. И ответственность за все преступления – общая.

5. Горбачевский режим.

Гласность. Перестройка. Толстые журналы. «Огонек» Коротича. Полное развенчание сталинского режима. Огромный массив открывшейся информации. В 1988 году СССР официально признал существование секретных протоколов к пакту «Молотова-Риббентропа». До этого 50 лет врал всему миру.

Режим не признал свою ответственность за преступления сталинского (и последующих) режимов, не говоря уже о наказании виновных и компенсациях пострадавшим.

Продолжение ли это советской власти по отношению к предыдущему периоду? Безусловно, да. И ответственность за все преступления – общая.

Советский режим – 1917-1991гг. Как атеист – приведу (тезисно) приземленную конкретику.1. Сталинский режим.Преступления: Насильственная коллективизация наряду с раскулачиванием, т.е. с высылкой огромных масс людей за Урал и последующими смертями, в т.ч. стариков, женщин, детей. Голодомор как геноцид именно украинского народа (наряду с геноцидом со стороны режима других народов). Массовые репрессии, как до, так и после ВОв. Использование рабского труда з\к на «стройках века» (в частности, Беломорканал). ГУЛаг.2. Хрущевский режим.Преступления: Использование рабского труда з\к на «стройках века» (в частности, целина). ГУЛаг. Расстрел рабочих в Новочеркасске.Была робкая попытка осудить «культ личности» на 20 съезде, но потом Хрущева убрали (в.т.ч. и за это), и в дальнейшем пошла реабилитация Сталина.Продолжение ли это советской власти по отношению к предыдущему периоду? Безусловно, да. И ответственность за все преступления – общая.3. Брежневский режим.Преступления: Использование рабского труда з\к на «стройках века» (в частности, целина, Крайний Север, БАМ). ГУЛаг. Карательная психиатрия.Полная реабилитация Сталина. Режим не признал свою ответственность за преступления сталинского режима, не говоря уже о наказании виновных и компенсациях пострадавшим.Продолжение ли это советской власти по отношению к предыдущему периоду? Безусловно, да. И ответственность за все преступления – общая.4. Пятилетка пышных похорон.Преступления: Использование рабского труда з\к на «стройках века» (в частности, БАМ). ГУЛаг. Карательная психиатрия.Полная реабилитация Сталина. Режим не признал свою ответственность за преступления сталинского режима, не говоря уже о наказании виновных и компенсациях пострадавшим.Продолжение ли это советской власти по отношению к предыдущему периоду? Безусловно, да. И ответственность за все преступления – общая.5. Горбачевский режим.Гласность. Перестройка. Толстые журналы. «Огонек» Коротича. Полное развенчание сталинского режима. Огромный массив открывшейся информации. В 1988 году СССР официально признал существование секретных протоколов к пакту «Молотова-Риббентропа». До этого 50 лет врал всему миру.Режим не признал свою ответственность за преступления сталинского (и последующих) режимов, не говоря уже о наказании виновных и компенсациях пострадавшим.Продолжение ли это советской власти по отношению к предыдущему периоду? Безусловно, да. И ответственность за все преступления – общая.Советский режим – 1917-1991гг. AlexxK Повідомлень: 166 З нами з: 23.07.19 Подякував: 3 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5511551255135514> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. 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