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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5511551255135514 Додано: П'ят 14 лют, 2020 17:18 AlexxK написав: Козак-характерник написав: ЛАД написав: О режиме.

Мне непонятно, как историк, который сам пишет, что всё развивается и меняется, рассматривает сам (и требует от других) радянський режим как нечто неизменное, отказываясь разделять сталинский режим и последующие, объединяя всё вместе и называя всё преступным. Поэтому и хочу выяснить, какие черты и признаки Вы считаете главными и неизменными и позволяющими объединять всё вместе.



А как же борьба со Злом, с Дьяволом? О режиме.Мне непонятно, как историк, который сам пишет, что всё развивается и меняется, рассматривает сам (и требует от других) радянський режим как нечто неизменное, отказываясь разделять сталинский режим и последующие, объединяя всё вместе и называя всё преступным. Поэтому и хочу выяснить, какие черты и признаки Вы считаете главными и неизменными и позволяющими объединять всё вместе.А как же борьба со Злом, с Дьяволом?

Тепер зрозумів Вас. Поточню свою позицію, хоча фактично вже відповів в попередньому дописі. Так, нічого статичного немає, всі процеси в динаміці. Які риси, що є незмінними дозволяють назвати мені той режим злочинним? Це те, що було відсутнє покаяння. Зло не було названо Злом. Злочинці не розкаялися. Над нацистським режимом був Нюрнберзький трибунал, денацифікація, покарання одіозних постатей режиму. Будь яке Зло Бог так чи інакше може перетворити на Добро. Але потрібне покаяння, очищення. І це власне вибір злочинця: каятися чи бути погубленим дияволом. Це вибір кожного окремо злочинця. І тим самим, надаючи свободу волі кожному Бог проявляє до нас свою безмежну Любов. Він не хоче, щоб ми прийшли до нього із за страху покарання чи під примусом, а добровільно, по велінню серця. Бог обирає обранних для Спасіння, але бути обраним чи ні - наш вибір! Обирайте! Прошу... Тепер зрозумів Вас.Поточню свою позицію, хоча фактично вже відповів в попередньому дописі. Так, нічого статичного немає, всі процеси в динаміці. Які риси, що є незмінними дозволяють назвати мені той режим злочинним? Це те, що було відсутнє покаяння. Зло не було названо Злом. Злочинці не розкаялися. Над нацистським режимом був Нюрнберзький трибунал, денацифікація, покарання одіозних постатей режиму. Будь яке Зло Бог так чи інакше може перетворити на Добро. Але потрібне покаяння, очищення. І це власне вибір злочинця: каятися чи бути погубленим дияволом. Це вибір кожного окремо злочинця. І тим самим, надаючи свободу волі кожному Бог проявляє до нас свою безмежну Любов. Він не хоче, щоб ми прийшли до нього із за страху покарання чи під примусом, а добровільно, по велінню серця. Бог обирає обранних для Спасіння, але бути обраним чи ні - наш вибір! Обирайте! Прошу...

Как атеист – приведу (тезисно) приземленную конкретику.

1. Сталинский режим.

Преступления: Насильственная коллективизация наряду с раскулачиванием, т.е. с высылкой огромных масс людей за Урал и последующими смертями, в т.ч. стариков, женщин, детей. Голодомор как геноцид именно украинского народа (наряду с геноцидом со стороны режима других народов). Массовые репрессии, как до, так и после ВОв. Использование рабского труда з\к на «стройках века» (в частности, Беломорканал). ГУЛаг.

2. Хрущевский режим.

Преступления: Использование рабского труда з\к на «стройках века» (в частности, целина). ГУЛаг. Расстрел рабочих в Новочеркасске.

Была робкая попытка осудить «культ личности» на 20 съезде, но потом Хрущева убрали (в.т.ч. и за это), и в дальнейшем пошла реабилитация Сталина.

Продолжение ли это советской власти по отношению к предыдущему периоду? Безусловно, да. И ответственность за все преступления – общая.

3. Брежневский режим.

Преступления: Использование рабского труда з\к на «стройках века» (в частности, целина, Крайний Север, БАМ). ГУЛаг. Карательная психиатрия.

Полная реабилитация Сталина. Режим не признал свою ответственность за преступления сталинского режима, не говоря уже о наказании виновных и компенсациях пострадавшим.

Продолжение ли это советской власти по отношению к предыдущему периоду? Безусловно, да. И ответственность за все преступления – общая.

4. Пятилетка пышных похорон.

Преступления: Использование рабского труда з\к на «стройках века» (в частности, БАМ). ГУЛаг. Карательная психиатрия.

Полная реабилитация Сталина. Режим не признал свою ответственность за преступления сталинского режима, не говоря уже о наказании виновных и компенсациях пострадавшим.

Продолжение ли это советской власти по отношению к предыдущему периоду? Безусловно, да. И ответственность за все преступления – общая.

5. Горбачевский режим.

Гласность. Перестройка. Толстые журналы. «Огонек» Коротича. Полное развенчание сталинского режима. Огромный массив открывшейся информации. В 1988 году СССР официально признал существование секретных протоколов к пакту «Молотова-Риббентропа». До этого 50 лет врал всему миру.

Режим не признал свою ответственность за преступления сталинского (и последующих) режимов, не говоря уже о наказании виновных и компенсациях пострадавшим.

Продолжение ли это советской власти по отношению к предыдущему периоду? Безусловно, да. И ответственность за все преступления – общая.

Советский режим – 1917-1991гг. Как атеист – приведу (тезисно) приземленную конкретику.1. Сталинский режим.Преступления: Насильственная коллективизация наряду с раскулачиванием, т.е. с высылкой огромных масс людей за Урал и последующими смертями, в т.ч. стариков, женщин, детей. Голодомор как геноцид именно украинского народа (наряду с геноцидом со стороны режима других народов). Массовые репрессии, как до, так и после ВОв. Использование рабского труда з\к на «стройках века» (в частности, Беломорканал). ГУЛаг.2. Хрущевский режим.Преступления: Использование рабского труда з\к на «стройках века» (в частности, целина). ГУЛаг. Расстрел рабочих в Новочеркасске.Была робкая попытка осудить «культ личности» на 20 съезде, но потом Хрущева убрали (в.т.ч. и за это), и в дальнейшем пошла реабилитация Сталина.Продолжение ли это советской власти по отношению к предыдущему периоду? Безусловно, да. И ответственность за все преступления – общая.3. Брежневский режим.Преступления: Использование рабского труда з\к на «стройках века» (в частности, целина, Крайний Север, БАМ). ГУЛаг. Карательная психиатрия.Полная реабилитация Сталина. Режим не признал свою ответственность за преступления сталинского режима, не говоря уже о наказании виновных и компенсациях пострадавшим.Продолжение ли это советской власти по отношению к предыдущему периоду? Безусловно, да. И ответственность за все преступления – общая.4. Пятилетка пышных похорон.Преступления: Использование рабского труда з\к на «стройках века» (в частности, БАМ). ГУЛаг. Карательная психиатрия.Полная реабилитация Сталина. Режим не признал свою ответственность за преступления сталинского режима, не говоря уже о наказании виновных и компенсациях пострадавшим.Продолжение ли это советской власти по отношению к предыдущему периоду? Безусловно, да. И ответственность за все преступления – общая.5. Горбачевский режим.Гласность. Перестройка. Толстые журналы. «Огонек» Коротича. Полное развенчание сталинского режима. Огромный массив открывшейся информации. В 1988 году СССР официально признал существование секретных протоколов к пакту «Молотова-Риббентропа». До этого 50 лет врал всему миру.Режим не признал свою ответственность за преступления сталинского (и последующих) режимов, не говоря уже о наказании виновных и компенсациях пострадавшим.Продолжение ли это советской власти по отношению к предыдущему периоду? Безусловно, да. И ответственность за все преступления – общая.Советский режим – 1917-1991гг.

Дякую дуже! Це пану Ладу треба почитати. І тут ще не увесь перелік злочинів. Так, в додаток до сказаного: червоний терор, придушення повстань в таборах, військові злочини...



Про покаяння писав ще Тальков.



Творчество Талькова призывает нас к Великому Национальному Покаянию за все грехи, которые совершил народ России во время революции 1917 года, и в течение ХХ века. Это:



1) уничтожение и искоренение в народе 1000-летней православной веры;



2) ужасное разделение народа на «красных» безбожных людей и «белых», тяготеющих к Богу, организация гражданской войны между ними;



3) уничтожение наиболее деятельной трудолюбивой части народа - творческой интеллигенции, зажиточных крестьян-тружеников, оскорбительно называемых кулаками, казаков и других нужных стране слоев народа.



Как мыслитель и патриот Игорь Тальков почувствовал, увидел и сказал то, чего большинство не понимает. Сказал, что в России ХХ века есть две страны и два качественно отличающихся народа. Это Россия до 1917 года и Россия после 1917 года. Эту правду и истину он выразил в своем поэтическом и песенном творчестве. При этом выбрал в основном язык песни, ибо глубоко понимал, что «песни - это кратчайший путь к сердцу и уму человека». Эти горькие пророчества сбылись.



В песне «Товарищ Ленин, а как у Вас дела в аду?» Тальков говорит его последователям:



Не дано Вам, иудам, понять



В чём секрет нашей силы;





Просыпается русский народ,



Поднимаются веки,



А прозревший, он вас проклянет.



Проклянет Вас - навеки.





То есть народ забудет «гениального» Ленина.



Ленин, конечно, был гением в организации массового зла в России. Высшим его достижением было создание коммунистической партии, что ярко изображено в стихотворении «КПСС». В нем повторяются слова КПСС-СС, жестокого террористического аппарата фашисткой Германии.



Другое «великое достижение» Ленина с сотоварищами - изобретение 58 статьи в уголовном кодексе. По ней почти все в России имели или могли иметь большие сроки осуждения или высшую меру - расстрел.



По этой статье были осуждены и пострадали также родители Игоря, и сам он с детства прошел через эти страдания.



В песне «Враг народа» Тальков ярко показал последователей Ленина - высших руководителей советской России, их лукавую политику безропотного подчинения себе всего народа во вред ему. Они придумали и сумели внушить ложный лозунг «народ и партия едины». Но они лукавили, создавая для партийных функционеров особые магазины и распределители. Слушая эту песню, возникает мысль, как бы нам опять не стать таким народом.



Деталі і тексти тут http://ruskline.ru/analitika/2010/05/31 ... ya_talkova Дякую дуже! Це пану Ладу треба почитати. І тут ще не увесь перелік злочинів. Так, в додаток до сказаного: червоний терор, придушення повстань в таборах, військові злочини...Про покаяння писав ще Тальков.Творчество Талькова призывает нас к Великому Национальному Покаянию за все грехи, которые совершил народ России во время революции 1917 года, и в течение ХХ века. Это:1) уничтожение и искоренение в народе 1000-летней православной веры;2) ужасное разделение народа на «красных» безбожных людей и «белых», тяготеющих к Богу, организация гражданской войны между ними;3) уничтожение наиболее деятельной трудолюбивой части народа - творческой интеллигенции, зажиточных крестьян-тружеников, оскорбительно называемых кулаками, казаков и других нужных стране слоев народа.Как мыслитель и патриот Игорь Тальков почувствовал, увидел и сказал то, чего большинство не понимает. Сказал, что в России ХХ века есть две страны и два качественно отличающихся народа. Это Россия до 1917 года и Россия после 1917 года. Эту правду и истину он выразил в своем поэтическом и песенном творчестве. При этом выбрал в основном язык песни, ибо глубоко понимал, что «песни - это кратчайший путь к сердцу и уму человека». Эти горькие пророчества сбылись.В песне «Товарищ Ленин, а как у Вас дела в аду?» Тальков говорит его последователям:Не дано Вам, иудам, понятьВ чём секрет нашей силы;Просыпается русский народ,Поднимаются веки,А прозревший, он вас проклянет.Проклянет Вас - навеки.То есть народ забудет «гениального» Ленина.Ленин, конечно, был гением в организации массового зла в России. Высшим его достижением было создание коммунистической партии, что ярко изображено в стихотворении «КПСС». В нем повторяются слова КПСС-СС, жестокого террористического аппарата фашисткой Германии.Другое «великое достижение» Ленина с сотоварищами - изобретение 58 статьи в уголовном кодексе. По ней почти все в России имели или могли иметь большие сроки осуждения или высшую меру - расстрел.По этой статье были осуждены и пострадали также родители Игоря, и сам он с детства прошел через эти страдания.В песне «Враг народа» Тальков ярко показал последователей Ленина - высших руководителей советской России, их лукавую политику безропотного подчинения себе всего народа во вред ему. Они придумали и сумели внушить ложный лозунг «народ и партия едины». Но они лукавили, создавая для партийных функционеров особые магазины и распределители. Слушая эту песню, возникает мысль, как бы нам опять не стать таким народом.Деталі і тексти тут Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27679 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2020 17:33

"Маски официально сорваны":





14.02.2020 14:37.

https://www.ostro.org/general/society/news/584947/

Участники Мюнхенской конференции по безопасности приняли первое заявление по Украине, в котором согласовали 12 шагов для усиления безопасности на ее территориях, а также в евроатлантическом регионе. Об этом сообщается на сайте конференции, - пишет "Левый берег".



Шаг 1. Восстановить Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК). Эта инициатива необходима для более активной реализации плана по прекращению огня. Как известно, представители РФ покинули комиссию несколько лет назад.



Шаг 2. Переговоры о боевых действиях на уровне "нормандской четверки" (предлагается расширить темы переговоров и включить туда тему боевых действий, а также их прекращения).



Шаг 3. Расширение свободы передвижения (предлагается увеличить количество пунктов пропуска).



Шаг 4. Розыск пропавших без вести.



Шаг 5. Планирование и реализация инициативы по разминированию.



Шаг 6. Восстановление инфраструктуры Донбасса (изучение экономического потенциала, создание донорского фонда с участием ЕС, западных компаний). К фонду также предложено присоединиться России.



Шаг 7. Создание зоны свободной торговли (как возможность восстановления Донбасса предлагается создать там ЗСТ - соответственно с иным налогообложением).



Шаг 8. Поддержка дорожной карты по санкциям (если стороны соглашаются на "мюнхенскую инициативу", то выполнение закрепленных в ней пунктов может стать основанием для пересмотра санкций против России).



Шаг 9. Устранение радиационной опасности (вывоз радиоактивных, отравляющих экологию Донбасса, веществ. Ведь сейчас на Донбассе находится более 1200 таких источников токсичности).



Шаг 10. Новый диалог между евроатлантическими структурами о построении взаимной безопасности.



Шаг 11. Поддержка и определение областей взаимодействия между ЕС и Россией. Отмечается, что в 2020 году ЕС и России следует вывести избирательное сотрудничество в число приоритетов,в том числе поддерживая выполнение минских соглашений.



Шаг 12. Запустить новый национальный диалог по проблемам идентичности.



Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский 14 и 15 февраля будет находиться с рабочим визитом в Германии, где поучаствует в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности и проведет ряд двухсторонних встреч.



Встречи в "нормандском формате" на уровне глав МИД на Мюнхенской конференции не будет.



Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как форум стран-членов НАТО, это международная дискуссионная площадка, ежегодно собирающая политических лидеров со всего мира. На Мюнхенской конференции по безопасности обнародовали 12 шагов для прекращения войны на Донбассе14.02.2020 14:37.Участники Мюнхенской конференции по безопасности приняли первое заявление по Украине, в котором согласовали 12 шагов для усиления безопасности на ее территориях, а также в евроатлантическом регионе. Об этом сообщается на сайте конференции, - пишет "Левый берег".Шаг 1. Восстановить Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК). Эта инициатива необходима для более активной реализации плана по прекращению огня. Как известно, представители РФ покинули комиссию несколько лет назад.Шаг 2. Переговоры о боевых действиях на уровне "нормандской четверки" (предлагается расширить темы переговоров и включить туда тему боевых действий, а также их прекращения).Шаг 3. Расширение свободы передвижения (предлагается увеличить количество пунктов пропуска).Шаг 4. Розыск пропавших без вести.Шаг 5. Планирование и реализация инициативы по разминированию.Шаг 6. Восстановление инфраструктуры Донбасса (изучение экономического потенциала, создание донорского фонда с участием ЕС, западных компаний). К фонду также предложено присоединиться России.Шаг 7. Создание зоны свободной торговли (как возможность восстановления Донбасса предлагается создать там ЗСТ - соответственно с иным налогообложением).Шаг 8. Поддержка дорожной карты по санкциям (если стороны соглашаются на "мюнхенскую инициативу", то выполнение закрепленных в ней пунктов может стать основанием для пересмотра санкций против России).Шаг 9. Устранение радиационной опасности (вывоз радиоактивных, отравляющих экологию Донбасса, веществ. Ведь сейчас на Донбассе находится более 1200 таких источников токсичности).Шаг 10. Новый диалог между евроатлантическими структурами о построении взаимной безопасности.Шаг 11. Поддержка и определение областей взаимодействия между ЕС и Россией. Отмечается, что в 2020 году ЕС и России следует вывести избирательное сотрудничество в число приоритетов,в том числе поддерживая выполнение минских соглашений.Шаг 12. Запустить новый национальный диалог по проблемам идентичности.Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский 14 и 15 февраля будет находиться с рабочим визитом в Германии, где поучаствует в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности и проведет ряд двухсторонних встреч.Встречи в "нормандском формате" на уровне глав МИД на Мюнхенской конференции не будет.Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как форум стран-членов НАТО, это международная дискуссионная площадка, ежегодно собирающая политических лидеров со всего мира.

История делает новый виток. новый "Мюнхенский сговор" делящий Украину. Могу всех поздравить!"Маски официально сорваны":История делает новый виток. новый "Мюнхенский сговор" делящий Украину. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7802 З нами з: 20.09.12 Подякував: 664 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2020 17:37 Kudrjavuy написав: Козак-характерник

Я в восторге от Ваших способностей и терпения "разжевывать воду". !!!

Столько постов...

Для откровенно неспособных понимать классику:

Богу -божье!

Кесарю - кесарево!

Это по молодости, после 60 ти Вы поймёте причины и тщетность спілкування з багатьма.

Я в восторге от Ваших способностей и терпения "разжевывать воду". !!!Столько постов...Для откровенно неспособных понимать классику:Это по молодости, после 60 ти Вы поймёте причины и тщетность спілкування з багатьма.

Тут мій пост видалили, тому репост в обрізаному варіанті, без проповіді...



Я ж пообіцяв пану Ладу, що не залишу його наодинці з дияволом. І поборюся за його Спасіння з лап диявола. Диявол, він же

ж підступний, хитрий, здатний мімікрувати під Добро. Мутант. Тому тут потрібно терпіння. І смирення. Змирити свою гординю, не бути роздратованим чи ображеним, із людинолюбства вчиняти все, терпеливо пояснювати і врятувати ближнього. Адже всі ми є брати і сестри, Бог - наш Отец Небесний, а Богородиця - мати. Всі ми є частиною однієї Церкви - тіла Христова. Свята Євхаристія. Доречі це можливо врятує не лише пана Лада, але й інших читачів гілки. Принаймні хтось замислиться...



Kudrjavuy написав: История делает новый виток. новый "Мюнхенский сговор" делящий Украину. История делает новый виток. новый "Мюнхенский сговор" делящий Украину.

Операція "Клоун". Тут мій пост видалили, тому репост в обрізаному варіанті, без проповіді...Я ж пообіцяв пану Ладу, що не залишу його наодинці з дияволом.І поборюся за його Спасіння з лап диявола. Диявол, він жеж підступний, хитрий, здатний мімікрувати під Добро. Мутант. Тому тут потрібно терпіння. І смирення. Змирити свою гординю, не бути роздратованим чи ображеним, із людинолюбства вчиняти все, терпеливо пояснювати і врятувати ближнього. Адже всі ми є брати і сестри, Бог - наш Отец Небесний, а Богородиця - мати. Всі ми є частиною однієї Церкви - тіла Христова. Свята Євхаристія. Доречі це можливо врятує не лише пана Лада, але й інших читачів гілки. Принаймні хтось замислиться...Операція "Клоун". Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27679 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5511551255135514 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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