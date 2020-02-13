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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5511551255135514 Додано: П'ят 14 лют, 2020 17:18 AlexxK написав: Козак-характерник написав: ЛАД написав: О режиме.

Мне непонятно, как историк, который сам пишет, что всё развивается и меняется, рассматривает сам (и требует от других) радянський режим как нечто неизменное, отказываясь разделять сталинский режим и последующие, объединяя всё вместе и называя всё преступным. Поэтому и хочу выяснить, какие черты и признаки Вы считаете главными и неизменными и позволяющими объединять всё вместе.



А как же борьба со Злом, с Дьяволом? О режиме.Мне непонятно, как историк, который сам пишет, что всё развивается и меняется, рассматривает сам (и требует от других) радянський режим как нечто неизменное, отказываясь разделять сталинский режим и последующие, объединяя всё вместе и называя всё преступным. Поэтому и хочу выяснить, какие черты и признаки Вы считаете главными и неизменными и позволяющими объединять всё вместе.А как же борьба со Злом, с Дьяволом?

Тепер зрозумів Вас. Поточню свою позицію, хоча фактично вже відповів в попередньому дописі. Так, нічого статичного немає, всі процеси в динаміці. Які риси, що є незмінними дозволяють назвати мені той режим злочинним? Це те, що було відсутнє покаяння. Зло не було названо Злом. Злочинці не розкаялися. Над нацистським режимом був Нюрнберзький трибунал, денацифікація, покарання одіозних постатей режиму. Будь яке Зло Бог так чи інакше може перетворити на Добро. Але потрібне покаяння, очищення. І це власне вибір злочинця: каятися чи бути погубленим дияволом. Це вибір кожного окремо злочинця. І тим самим, надаючи свободу волі кожному Бог проявляє до нас свою безмежну Любов. Він не хоче, щоб ми прийшли до нього із за страху покарання чи під примусом, а добровільно, по велінню серця. Бог обирає обранних для Спасіння, але бути обраним чи ні - наш вибір! Обирайте! Прошу... Тепер зрозумів Вас.Поточню свою позицію, хоча фактично вже відповів в попередньому дописі. Так, нічого статичного немає, всі процеси в динаміці. Які риси, що є незмінними дозволяють назвати мені той режим злочинним? Це те, що було відсутнє покаяння. Зло не було названо Злом. Злочинці не розкаялися. Над нацистським режимом був Нюрнберзький трибунал, денацифікація, покарання одіозних постатей режиму. Будь яке Зло Бог так чи інакше може перетворити на Добро. Але потрібне покаяння, очищення. І це власне вибір злочинця: каятися чи бути погубленим дияволом. Це вибір кожного окремо злочинця. І тим самим, надаючи свободу волі кожному Бог проявляє до нас свою безмежну Любов. Він не хоче, щоб ми прийшли до нього із за страху покарання чи під примусом, а добровільно, по велінню серця. Бог обирає обранних для Спасіння, але бути обраним чи ні - наш вибір! Обирайте! Прошу...

Как атеист – приведу (тезисно) приземленную конкретику.

1. Сталинский режим.

Преступления: Насильственная коллективизация наряду с раскулачиванием, т.е. с высылкой огромных масс людей за Урал и последующими смертями, в т.ч. стариков, женщин, детей. Голодомор как геноцид именно украинского народа (наряду с геноцидом со стороны режима других народов). Массовые репрессии, как до, так и после ВОв. Использование рабского труда з\к на «стройках века» (в частности, Беломорканал). ГУЛаг.

2. Хрущевский режим.

Преступления: Использование рабского труда з\к на «стройках века» (в частности, целина). ГУЛаг. Расстрел рабочих в Новочеркасске.

Была робкая попытка осудить «культ личности» на 20 съезде, но потом Хрущева убрали (в.т.ч. и за это), и в дальнейшем пошла реабилитация Сталина.

Продолжение ли это советской власти по отношению к предыдущему периоду? Безусловно, да. И ответственность за все преступления – общая.

3. Брежневский режим.

Преступления: Использование рабского труда з\к на «стройках века» (в частности, целина, Крайний Север, БАМ). ГУЛаг. Карательная психиатрия.

Полная реабилитация Сталина. Режим не признал свою ответственность за преступления сталинского режима, не говоря уже о наказании виновных и компенсациях пострадавшим.

Продолжение ли это советской власти по отношению к предыдущему периоду? Безусловно, да. И ответственность за все преступления – общая.

4. Пятилетка пышных похорон.

Преступления: Использование рабского труда з\к на «стройках века» (в частности, БАМ). ГУЛаг. Карательная психиатрия.

Полная реабилитация Сталина. Режим не признал свою ответственность за преступления сталинского режима, не говоря уже о наказании виновных и компенсациях пострадавшим.

Продолжение ли это советской власти по отношению к предыдущему периоду? Безусловно, да. И ответственность за все преступления – общая.

5. Горбачевский режим.

Гласность. Перестройка. Толстые журналы. «Огонек» Коротича. Полное развенчание сталинского режима. Огромный массив открывшейся информации. В 1988 году СССР официально признал существование секретных протоколов к пакту «Молотова-Риббентропа». До этого 50 лет врал всему миру.

Режим не признал свою ответственность за преступления сталинского (и последующих) режимов, не говоря уже о наказании виновных и компенсациях пострадавшим.

Продолжение ли это советской власти по отношению к предыдущему периоду? Безусловно, да. И ответственность за все преступления – общая.

Советский режим – 1917-1991гг. Как атеист – приведу (тезисно) приземленную конкретику.1. Сталинский режим.Преступления: Насильственная коллективизация наряду с раскулачиванием, т.е. с высылкой огромных масс людей за Урал и последующими смертями, в т.ч. стариков, женщин, детей. Голодомор как геноцид именно украинского народа (наряду с геноцидом со стороны режима других народов). Массовые репрессии, как до, так и после ВОв. Использование рабского труда з\к на «стройках века» (в частности, Беломорканал). ГУЛаг.2. Хрущевский режим.Преступления: Использование рабского труда з\к на «стройках века» (в частности, целина). ГУЛаг. Расстрел рабочих в Новочеркасске.Была робкая попытка осудить «культ личности» на 20 съезде, но потом Хрущева убрали (в.т.ч. и за это), и в дальнейшем пошла реабилитация Сталина.Продолжение ли это советской власти по отношению к предыдущему периоду? Безусловно, да. И ответственность за все преступления – общая.3. Брежневский режим.Преступления: Использование рабского труда з\к на «стройках века» (в частности, целина, Крайний Север, БАМ). ГУЛаг. Карательная психиатрия.Полная реабилитация Сталина. Режим не признал свою ответственность за преступления сталинского режима, не говоря уже о наказании виновных и компенсациях пострадавшим.Продолжение ли это советской власти по отношению к предыдущему периоду? Безусловно, да. И ответственность за все преступления – общая.4. Пятилетка пышных похорон.Преступления: Использование рабского труда з\к на «стройках века» (в частности, БАМ). ГУЛаг. Карательная психиатрия.Полная реабилитация Сталина. Режим не признал свою ответственность за преступления сталинского режима, не говоря уже о наказании виновных и компенсациях пострадавшим.Продолжение ли это советской власти по отношению к предыдущему периоду? Безусловно, да. И ответственность за все преступления – общая.5. Горбачевский режим.Гласность. Перестройка. Толстые журналы. «Огонек» Коротича. Полное развенчание сталинского режима. Огромный массив открывшейся информации. В 1988 году СССР официально признал существование секретных протоколов к пакту «Молотова-Риббентропа». До этого 50 лет врал всему миру.Режим не признал свою ответственность за преступления сталинского (и последующих) режимов, не говоря уже о наказании виновных и компенсациях пострадавшим.Продолжение ли это советской власти по отношению к предыдущему периоду? Безусловно, да. И ответственность за все преступления – общая.Советский режим – 1917-1991гг.

Дякую дуже! Це пану Ладу треба почитати. І тут ще не увесь перелік злочинів. Так, в додаток до сказаного: червоний терор, придушення повстань в таборах, військові злочини... Дякую дуже! Це пану Ладу треба почитати. І тут ще не увесь перелік злочинів. Так, в додаток до сказаного: червоний терор, придушення повстань в таборах, військові злочини... Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27679 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2020 18:19 Kudrjavuy написав: shapo написав:

Прочел.

Тарута слегка приврал, т.к. тонна цемента в Украине стоит не 3000 грн, а 1800грн

https://granitco.com.ua/sement-in-bags/

Насчет Австрии не знаю, а в европе цемент разный - https://www.alibaba.com/showroom/cement ... urope.html , минимум 42 $ за тонну.. Например, вьетнамский https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 420fBZ1H2K - от 42 до 51 бакса за 25 тонн ( тонна не говоря о мешке,естественно,дороже) Прочел.Тарута слегка приврал, т.к. тонна цемента в Украине стоит не 3000 грн, а 1800грнНасчет Австрии не знаю, а в европе цемент разный -, минимум 42 $ за тонну.. Например, вьетнамский- от 42 до 51 бакса за 25 тонн ( тонна не говоря о мешке,естественно,дороже)

Батенька, речь о Т/на месте/ у конечного потребителя.

Но саме главное - суть и взаимосвязь - "экономику Государства"-?

- "Тарута", при всём уважении - такая же гопота "решающая свои коммерческие вопросы".

Ищущая свою "тему" в системе экономики Государства.

- За чей то счёт.



Задача Государства поставить систему, что бы "все" работали на "развитие экономики", а не на её разрушение путём вывода под коммерческий интерес "прибыльных тем".(того, что у нас называется прихватизацией)

(высказался думаю понятно, хотя и витиевато.) Батенька, речь о Т/на месте/ у конечного потребителя.Но саме главное - суть и взаимосвязь - "экономику Государства"-?- "Тарута", при всём уважении - такая же гопота "решающая свои коммерческие вопросы".Ищущая свою "тему" в системе экономики Государства.- За чей то счёт.Задача Государства поставить систему, что бы "все" работали на "развитие экономики", а не на её разрушение путём вывода под коммерческий интерес "прибыльных тем".(того, что у нас называется прихватизацией)(высказался думаю понятно, хотя и витиевато.)

1) Я и написал, что 1800 грн это для конечного потребителя в Украине, а в Европе и Австрии это оптовая цена и, значит, Тарута приврал

2) Не понял вообще о чем речь. Но в случае с цементом в Украине достаточно новые заводы, оплата труда меньше, значит, повышенная в сравнении с европейской цена это явные и скрытые налоги и, возможно, монопольный сговор. Цена в Европе на газ не отличается от Украины, а какая цена на энергоносители в Вьетнаме, Турции и т. д. откуда импортируется цемент в Европу не знаю 1) Я и написал, что 1800 грн это для конечного потребителя в Украине, а в Европе и Австрии это оптовая цена и, значит, Тарута приврал2) Не понял вообще о чем речь. Но в случае с цементом в Украине достаточно новые заводы, оплата труда меньше, значит, повышенная в сравнении с европейской цена это явные и скрытые налоги и, возможно, монопольный сговор. Цена в Европе на газ не отличается от Украины, а какая цена на энергоносители в Вьетнаме, Турции и т. д. откуда импортируется цемент в Европу не знаю Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2835 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 574 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2020 18:27 shapo Зі звільненням! Гуляй, душа!



П.С. Нікого не треба ображати. Мир, дружба, жуйка! Зі звільненням!Гуляй, душа!П.С. Нікого не треба ображати. Мир, дружба, жуйка! Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27679 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2020 18:44 Schmit

Повідомлень: 931 З нами з: 08.09.09 Подякував: 10 раз. Подякували: 145 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2020 18:54

Інформаційна війна триває, зелена влада підіграє ворогу. Schmit

Повідомлень: 931 З нами з: 08.09.09 Подякував: 10 раз. Подякували: 145 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2020 19:17 Козак-характерник написав: shapo Зі звільненням! Гуляй, душа!



П.С. Нікого не треба ображати. Мир, дружба, жуйка! Зі звільненням!Гуляй, душа!П.С. Нікого не треба ображати. Мир, дружба, жуйка!



1)Я тут не на зоне и попал не в карцер

2) Никого не оскорбляю первым, исключительно в качестве адекватного ответа.

Просто выразил недоумение транслируемой вами на политической ветке религиозной темы переходящей в проповеди и даже в экзорсизм

3) Дружба на анонимном форуме возможна только в контексте знаменитого вопроса Ф.Раневской к коллегам по театру : "Против кого дружите,девочки?" 1)Я тут не на зоне и попал не в карцер2) Никого не оскорбляю первым, исключительно в качестве адекватного ответа.Просто выразил недоумение транслируемой вами на политической ветке религиозной темы переходящей в проповеди и даже в экзорсизм3) Дружба на анонимном форуме возможна только в контексте знаменитого вопроса Ф.Раневской к коллегам по театру : "Против кого дружите,девочки?" Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2835 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 574 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2020 19:23 Schmit написав:

Інформаційна війна триває, зелена влада підіграє ворогу. Інформаційна війна триває, зелена влада підіграє ворогу.



https://www.youtube.com/watch?v=umLzt6H ... e=emb_logo Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2835 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 574 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5511551255135514 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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