AlexxK написав:

Козак-характерник написав: ЛАД написав: О режиме.

Мне непонятно, как историк, который сам пишет, что всё развивается и меняется, рассматривает сам (и требует от других) радянський режим как нечто неизменное, отказываясь разделять сталинский режим и последующие, объединяя всё вместе и называя всё преступным. Поэтому и хочу выяснить, какие черты и признаки Вы считаете главными и неизменными и позволяющими объединять всё вместе.



А как же борьба со Злом, с Дьяволом? О режиме.Мне непонятно, как историк, который сам пишет, что всё развивается и меняется, рассматривает сам (и требует от других) радянський режим как нечто неизменное, отказываясь разделять сталинский режим и последующие, объединяя всё вместе и называя всё преступным. Поэтому и хочу выяснить, какие черты и признаки Вы считаете главными и неизменными и позволяющими объединять всё вместе.А как же борьба со Злом, с Дьяволом?

Тепер зрозумів Вас. Поточню свою позицію, хоча фактично вже відповів в попередньому дописі. Так, нічого статичного немає, всі процеси в динаміці. Які риси, що є незмінними дозволяють назвати мені той режим злочинним? Це те, що було відсутнє покаяння. Зло не було названо Злом. Злочинці не розкаялися. Над нацистським режимом був Нюрнберзький трибунал, денацифікація, покарання одіозних постатей режиму. Будь яке Зло Бог так чи інакше може перетворити на Добро. Але потрібне покаяння, очищення. І це власне вибір злочинця: каятися чи бути погубленим дияволом. Це вибір кожного окремо злочинця. І тим самим, надаючи свободу волі кожному Бог проявляє до нас свою безмежну Любов. Він не хоче, щоб ми прийшли до нього із за страху покарання чи під примусом, а добровільно, по велінню серця. Бог обирає обранних для Спасіння, але бути обраним чи ні - наш вибір! Обирайте! Прошу... Тепер зрозумів Вас.Поточню свою позицію, хоча фактично вже відповів в попередньому дописі. Так, нічого статичного немає, всі процеси в динаміці. Які риси, що є незмінними дозволяють назвати мені той режим злочинним? Це те, що було відсутнє покаяння. Зло не було названо Злом. Злочинці не розкаялися. Над нацистським режимом був Нюрнберзький трибунал, денацифікація, покарання одіозних постатей режиму. Будь яке Зло Бог так чи інакше може перетворити на Добро. Але потрібне покаяння, очищення. І це власне вибір злочинця: каятися чи бути погубленим дияволом. Це вибір кожного окремо злочинця. І тим самим, надаючи свободу волі кожному Бог проявляє до нас свою безмежну Любов. Він не хоче, щоб ми прийшли до нього із за страху покарання чи під примусом, а добровільно, по велінню серця. Бог обирає обранних для Спасіння, але бути обраним чи ні - наш вибір! Обирайте! Прошу...

Как атеист – приведу (тезисно) приземленную конкретику.1. Сталинский режим.Преступления: Насильственная коллективизация наряду с раскулачиванием, т.е. с высылкой огромных масс людей за Урал и последующими смертями, в т.ч. стариков, женщин, детей. Голодомор как геноцид именно украинского народа (наряду с геноцидом со стороны режима других народов). Массовые репрессии, как до, так и после ВОв. Использование рабского труда з\к на «стройках века» (в частности, Беломорканал). ГУЛаг.2. Хрущевский режим.Преступления: Использование рабского труда з\к на «стройках века» (в частности, целина). ГУЛаг. Расстрел рабочих в Новочеркасске.Была робкая попытка осудить «культ личности» на 20 съезде, но потом Хрущева убрали (в.т.ч. и за это), и в дальнейшем пошла реабилитация Сталина.Продолжение ли это советской власти по отношению к предыдущему периоду? Безусловно, да. И ответственность за все преступления – общая.3. Брежневский режим.Преступления: Использование рабского труда з\к на «стройках века» (в частности, целина, Крайний Север, БАМ). ГУЛаг. Карательная психиатрия.Полная реабилитация Сталина. Режим не признал свою ответственность за преступления сталинского режима, не говоря уже о наказании виновных и компенсациях пострадавшим.Продолжение ли это советской власти по отношению к предыдущему периоду? Безусловно, да. И ответственность за все преступления – общая.4. Пятилетка пышных похорон.Преступления: Использование рабского труда з\к на «стройках века» (в частности, БАМ). ГУЛаг. Карательная психиатрия.Полная реабилитация Сталина. Режим не признал свою ответственность за преступления сталинского режима, не говоря уже о наказании виновных и компенсациях пострадавшим.Продолжение ли это советской власти по отношению к предыдущему периоду? Безусловно, да. И ответственность за все преступления – общая.5. Горбачевский режим.Гласность. Перестройка. Толстые журналы. «Огонек» Коротича. Полное развенчание сталинского режима. Огромный массив открывшейся информации. В 1988 году СССР официально признал существование секретных протоколов к пакту «Молотова-Риббентропа». До этого 50 лет врал всему миру.Режим не признал свою ответственность за преступления сталинского (и последующих) режимов, не говоря уже о наказании виновных и компенсациях пострадавшим.Продолжение ли это советской власти по отношению к предыдущему периоду? Безусловно, да. И ответственность за все преступления – общая.Советский режим – 1917-1991гг.