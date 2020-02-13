Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
AlexxK написав:Как атеист – приведу (тезисно) приземленную конкретику. 1. Сталинский режим. Преступления: Насильственная коллективизация наряду с раскулачиванием, т.е. с высылкой огромных масс людей за Урал и последующими смертями, в т.ч. стариков, женщин, детей. Голодомор как геноцид именно украинского народа (наряду с геноцидом со стороны режима других народов). Массовые репрессии, как до, так и после ВОв. Использование рабского труда з\к на «стройках века» (в частности, Беломорканал). ГУЛаг. 2. Хрущевский режим. Преступления: Использование рабского труда з\к на «стройках века» (в частности, целина). ГУЛаг. Расстрел рабочих в Новочеркасске. Была робкая попытка осудить «культ личности» на 20 съезде, но потом Хрущева убрали (в.т.ч. и за это), и в дальнейшем пошла реабилитация Сталина. Продолжение ли это советской власти по отношению к предыдущему периоду? Безусловно, да. И ответственность за все преступления – общая. 3. Брежневский режим. Преступления: Использование рабского труда з\к на «стройках века» (в частности, целина, Крайний Север, БАМ). ГУЛаг. Карательная психиатрия. Полная реабилитация Сталина. Режим не признал свою ответственность за преступления сталинского режима, не говоря уже о наказании виновных и компенсациях пострадавшим. Продолжение ли это советской власти по отношению к предыдущему периоду? Безусловно, да. И ответственность за все преступления – общая. 4. Пятилетка пышных похорон. Преступления: Использование рабского труда з\к на «стройках века» (в частности, БАМ). ГУЛаг. Карательная психиатрия. Полная реабилитация Сталина. Режим не признал свою ответственность за преступления сталинского режима, не говоря уже о наказании виновных и компенсациях пострадавшим. Продолжение ли это советской власти по отношению к предыдущему периоду? Безусловно, да. И ответственность за все преступления – общая. 5. Горбачевский режим. Гласность. Перестройка. Толстые журналы. «Огонек» Коротича. Полное развенчание сталинского режима. Огромный массив открывшейся информации. В 1988 году СССР официально признал существование секретных протоколов к пакту «Молотова-Риббентропа». До этого 50 лет врал всему миру. Режим не признал свою ответственность за преступления сталинского (и последующих) режимов, не говоря уже о наказании виновных и компенсациях пострадавшим. Продолжение ли это советской власти по отношению к предыдущему периоду? Безусловно, да. И ответственность за все преступления – общая. Советский режим – 1917-1991гг.
Хорошо, тогда давайте поговорим о преступлениях национал-олигархического режима. Национал-олигархический режим - 1991-... гг. 1. Разграбление национального богатства: заводы, шахты, предприятия, которые строились и оснащались за деньги и трудом всего народа оказались в руках у кучки олигархов, в результате организованных режимом мошеннических схем вроде "ваучерной приватизации". 2. Фактический геноцид украинского народа: избыточная смертность в результате нищеты, стрессов, невыносимых условий жизни составила 7-8 млн.чел. Это в разы больше, чем в результате голодомора 32-33 годов (тогда тоже большинство погибло не непосредственно от голода, а от сопутствующих болезней) 3. Уничтожение отечественной науки (одной из передовых в мире в 80-х годах), закрытие научных институтов, увольнение кандидатов и докторов наук, выброшенных на вещевые рынки. 4. Деградация медицины, превращение медпомощи в платную услугу (вопреки конституции), недоступность лекарств, параллельно с этим - санкционированный режимом разгул шарлатанства ("целители", пирамидки Гордона и пр.), деградация системы санитарно-гигиенического контроля, как итог - снижение продолжительности жизни, распространение туберкулеза, вич и прочих заболеваний. 5. Деградация системы образования, резкое снижение его качества, появление с санкции режима сотен псевдовузов и псевдоуниверситетов, продающих дипломы. 6. Деградация культурной сферы и общественной морали, засилие отупляющих шоу и сериалов на центральных телеканалах, расцвет проституции, наркоторговли через телеграмм-каналы, игрального бизнеса (космолоты спортлото). 7. Зомбирование общества посредством политических ток-шоу и интернет-ЛОМов, как следствие - неспособность людей осознать и отстаивать свои реальные интересы.
В свете этого вопрос - стоит ли считать национал-олигархический режим (при котором число украинцев уменьшилось с 52 до 37 млн.) более или менее преступным, чем советский режим (при котором количество украинцев возросло с 26 до 52 млн.)?
shapo написав:1) Я и написал, что 1800 грн это для конечного потребителя в Украине, а в Европе и Австрии это оптовая цена и, значит, Тарута приврал 2) Не понял вообще о чем речь. Но в случае с цементом в Украине достаточно новые заводы, оплата труда меньше, значит, повышенная в сравнении с европейской цена это явные и скрытые налоги и, возможно, монопольный сговор. Цена в Европе на газ не отличается от Украины, а какая цена на энергоносители в Вьетнаме, Турции и т. д. откуда импортируется цемент в Европу не знаю
Ректор Одесского государственного университета внутренних дел и бывший первый зам Национальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что многие депутаты Верховной Рады просят помощи и поддержки у так называемых "воров в законе". Об этом он рассказал в интервью "Стране".
По словам экс-заместителя главы Нацполиции, в Украине не занимались проблемой воров в законе на государственном уровне по той причине, что влияние воров в законе на уровне государства очень велико. И поэтому, по словам Аброськина, до сих пор не был принят закон о "ворах в законе".
"Причина, почему не принимали закон – влияние воров в законе в Украине очень велико. Фактически, они присутствуют везде в нашей жизни. Огромное количество депутатов предыдущего созыва имели с ними взаимоотношения. Было такое – нардеп набирает телефон секретаря вора в законе и набивается на встречу, записывается к вору на прием на определенное время. Там была очередь! Вор в законе принимает народного депутата, бизнесмена, чиновника и помогает ему в решении его жизненных или бизнес-проблем", - заявил Вячеслав Аброськин. ............................................................................
Происхождение механизма управления и его источник я уже расписывал ранее. Реализацию и механизм получения прибыли.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Козак-характерник написав:Дякую дуже! Це пану Ладу треба почитати. І тут ще не увесь перелік злочинів. Так, в додаток до сказаного: червоний терор, придушення повстань в таборах, військові злочини...
Ну Вы же историк по образованию, насколько я помню. Вам и карты в руки!
В нас тут філософсько-концептуальна дискусія, переважно. Але коли людина заперечує очевидні факти, то не читати ж курс лекцій наново. А Ви фактажу накинули і зв'язали в логічний ланцюжок. Так би мовити наочно продемонстрували.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Tegularius написав:Хорошо, тогда давайте поговорим о преступлениях национал-олигархического режима. Национал-олигархический режим - 1991-... гг. 1. Разграбление национального богатства: заводы, шахты, предприятия, которые строились и оснащались за деньги и трудом всего народа оказались в руках у кучки олигархов, в результате организованных режимом мошеннических схем вроде "ваучерной приватизации". 2. Фактический геноцид украинского народа: избыточная смертность в результате нищеты, стрессов, невыносимых условий жизни составила 7-8 млн.чел. Это в разы больше, чем в результате голодомора 32-33 годов (тогда тоже большинство погибло не непосредственно от голода, а от сопутствующих болезней) 3. Уничтожение отечественной науки (одной из передовых в мире в 80-х годах), закрытие научных институтов, увольнение кандидатов и докторов наук, выброшенных на вещевые рынки. 4. Деградация медицины, превращение медпомощи в платную услугу (вопреки конституции), недоступность лекарств, параллельно с этим - санкционированный режимом разгул шарлатанства ("целители", пирамидки Гордона и пр.), деградация системы санитарно-гигиенического контроля, как итог - снижение продолжительности жизни, распространение туберкулеза, вич и прочих заболеваний. 5. Деградация системы образования, резкое снижение его качества, появление с санкции режима сотен псевдовузов и псевдоуниверситетов, продающих дипломы. 6. Деградация культурной сферы и общественной морали, засилие отупляющих шоу и сериалов на центральных телеканалах, расцвет проституции, наркоторговли через телеграмм-каналы, игрального бизнеса (космолоты спортлото). 7. Зомбирование общества посредством политических ток-шоу и интернет-ЛОМов, как следствие - неспособность людей осознать и отстаивать свои реальные интересы.
В свете этого вопрос - стоит ли считать национал-олигархический режим (при котором число украинцев уменьшилось с 52 до 37 млн.) более или менее преступным, чем советский режим (при котором количество украинцев возросло с 26 до 52 млн.)?
Стоп. Це той самий комуністичний режим. Але мутований. Вовк у вівчаній шкурі.
«Сам процес творення незалежності України виявився складнішим ніж ми припускали, ніж можна було припускати. Наприклад, як 1991 року ми проголосили незалежність, але в національно-демократичних силах, які були у ВР у вигляді народної ради, там нас було 125 чи 124 чоловік. Ми представляли той знаєте такий патріотичний напрямок в українському суспільстві, який боровся за незалежність, який кінець-кінцем переміг Російську імперію і завершив боротьбу. Але в нас не вистарчило сил замінити окупаційну адміністрацію. Окупаційна адміністрація комуністичного режиму мурдувала українську націю 70 років. Нам не вистарчило можливості, сили її замінити», заявив Левко Лук’яненко, перший повноважний посол України в Канаді, письменник і політв’язень багатьох таборів в ефірі «5 каналу».
Ми їздили в усі куточки України, пропагували незалежність, щоб люди зрозуміли, що їм потрібно сприйняти незалежність, увійти у європейський рівень – додав Л.Лук’яненко.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник написав:В нас тут філософсько-концептуальна дискусія, переважно. Але коли людина заперечує очевидні факти, то не читати ж курс лекцій наново. А Ви фактажу накинули і зв'язали в логічний ланцюжок. Так би мовити наочно продемонстрували.
В его "фактаже" и куча фактических ошибок. Какой еще ГУЛаг при Брежневе, ГУЛаг расформировали в 1960 году. БАМ в 70-80-ых строили не зэки, а вольнонаемные комсомольцы. Никакой "полной реабилитации" Сталина при Брежневе не было, достаточно почитать статью о нем в тогдашней энциклопедии.
shapo написав:1) Я и написал, что 1800 грн это для конечного потребителя в Украине, а в Европе и Австрии это оптовая цена и, значит, Тарута приврал 2) Не понял вообще о чем речь. Но в случае с цементом в Украине достаточно новые заводы, оплата труда меньше, значит, повышенная в сравнении с европейской цена это явные и скрытые налоги и, возможно, монопольный сговор. Цена в Европе на газ не отличается от Украины, а какая цена на энергоносители в Вьетнаме, Турции и т. д. откуда импортируется цемент в Европу не знаю
Kudrjavuy написав:Вы и впрямь не вменяемы, или "лишнехромосомны"?
В отличие от вас я пишу на темы в которых понимаю , а отвечаю на оскорбление только в ответ. Пока вас на первый раз прощаю
Tegularius написав:В его "фактаже" и куча фактических ошибок. Какой еще ГУЛаг при Брежневе, ГУЛаг расформировали в 1960 году. БАМ в 70-80-ых строили не зэки, а вольнонаемные комсомольцы. Никакой "полной реабилитации" Сталина при Брежневе не было, достаточно почитать статью о нем в тогдашней энциклопедии.
1) ГУЛАГ - Главное управление лагерями (30-50-е годы). ГУИТК - Главное управление исправительно-трудовыми колониями (конец 50-х годов). ГУИТУ - Главное управление исправительно-трудовыми учреждениями (начало 60-х -середина 80-х годов). ГУИД - Главное управление по исправительным делам (до конца 80-х годов).
2) Мои сокурсники ездили строить БАМ в стройотряд в 70-х и утверждали что именно зека (забайкальские комсомольцы) и были основной рабочей силой. Один из них сошел с ума когда с заработанными деньгами сидел на какой-то бамовской станции в ожидании поезда домой
Tegularius написав:2. Фактический геноцид украинского народа: избыточная смертность в результате нищеты, стрессов, невыносимых условий жизни составила 7-8 млн.чел. Это в разы больше, чем в результате голодомора 32-33 годов (тогда тоже большинство погибло не непосредственно от голода, а от сопутствующих болезней)
В мире официально признаны три геноцида - Холокост, Голодомор и геноцид армян в 1915 году. Про тот геноцид, о котором Вы пишете, не знает никто, кроме Вас.
Tegularius написав:В свете этого вопрос - стоит ли считать национал-олигархический режим (при котором число украинцев уменьшилось с 52 до 37 млн.) более или менее преступным, чем советский режим (при котором количество украинцев возросло с 26 до 52 млн.)?
Для меня преступления режима - это: - массовые убийства карательными органами государства своих жителей; - принудительное использование труда з\к в крайне неблагоприятных природных условиях (Сибирь, Дальний Восток, Крайний Север); - использование медицины (в частности, психиатрии) для политических преследований. Это так, навскидку. Вы можете привести примеры подобного в современной Украине?
Все остальные Ваши пункты - это преступления не режима, а конкретных людей, которые остались безнаказанными. Наверное, потому, что эти же люди находятся во власти.