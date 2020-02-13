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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5513551455155516> Додано: П'ят 14 лют, 2020 19:48 AlexxK написав: Как атеист – приведу (тезисно) приземленную конкретику.

1. Сталинский режим.

Преступления: Насильственная коллективизация наряду с раскулачиванием, т.е. с высылкой огромных масс людей за Урал и последующими смертями, в т.ч. стариков, женщин, детей. Голодомор как геноцид именно украинского народа (наряду с геноцидом со стороны режима других народов). Массовые репрессии, как до, так и после ВОв. Использование рабского труда з\к на «стройках века» (в частности, Беломорканал). ГУЛаг.

2. Хрущевский режим.

Преступления: Использование рабского труда з\к на «стройках века» (в частности, целина). ГУЛаг. Расстрел рабочих в Новочеркасске.

Была робкая попытка осудить «культ личности» на 20 съезде, но потом Хрущева убрали (в.т.ч. и за это), и в дальнейшем пошла реабилитация Сталина.

Продолжение ли это советской власти по отношению к предыдущему периоду? Безусловно, да. И ответственность за все преступления – общая.

3. Брежневский режим.

Преступления: Использование рабского труда з\к на «стройках века» (в частности, целина, Крайний Север, БАМ). ГУЛаг. Карательная психиатрия.

Полная реабилитация Сталина. Режим не признал свою ответственность за преступления сталинского режима, не говоря уже о наказании виновных и компенсациях пострадавшим.

Продолжение ли это советской власти по отношению к предыдущему периоду? Безусловно, да. И ответственность за все преступления – общая.

4. Пятилетка пышных похорон.

Преступления: Использование рабского труда з\к на «стройках века» (в частности, БАМ). ГУЛаг. Карательная психиатрия.

Полная реабилитация Сталина. Режим не признал свою ответственность за преступления сталинского режима, не говоря уже о наказании виновных и компенсациях пострадавшим.

Продолжение ли это советской власти по отношению к предыдущему периоду? Безусловно, да. И ответственность за все преступления – общая.

5. Горбачевский режим.

Гласность. Перестройка. Толстые журналы. «Огонек» Коротича. Полное развенчание сталинского режима. Огромный массив открывшейся информации. В 1988 году СССР официально признал существование секретных протоколов к пакту «Молотова-Риббентропа». До этого 50 лет врал всему миру.

Режим не признал свою ответственность за преступления сталинского (и последующих) режимов, не говоря уже о наказании виновных и компенсациях пострадавшим.

Продолжение ли это советской власти по отношению к предыдущему периоду? Безусловно, да. И ответственность за все преступления – общая.

Советский режим – 1917-1991гг. Как атеист – приведу (тезисно) приземленную конкретику.1. Сталинский режим.Преступления: Насильственная коллективизация наряду с раскулачиванием, т.е. с высылкой огромных масс людей за Урал и последующими смертями, в т.ч. стариков, женщин, детей. Голодомор как геноцид именно украинского народа (наряду с геноцидом со стороны режима других народов). Массовые репрессии, как до, так и после ВОв. Использование рабского труда з\к на «стройках века» (в частности, Беломорканал). ГУЛаг.2. Хрущевский режим.Преступления: Использование рабского труда з\к на «стройках века» (в частности, целина). ГУЛаг. Расстрел рабочих в Новочеркасске.Была робкая попытка осудить «культ личности» на 20 съезде, но потом Хрущева убрали (в.т.ч. и за это), и в дальнейшем пошла реабилитация Сталина.Продолжение ли это советской власти по отношению к предыдущему периоду? Безусловно, да. И ответственность за все преступления – общая.3. Брежневский режим.Преступления: Использование рабского труда з\к на «стройках века» (в частности, целина, Крайний Север, БАМ). ГУЛаг. Карательная психиатрия.Полная реабилитация Сталина. Режим не признал свою ответственность за преступления сталинского режима, не говоря уже о наказании виновных и компенсациях пострадавшим.Продолжение ли это советской власти по отношению к предыдущему периоду? Безусловно, да. И ответственность за все преступления – общая.4. Пятилетка пышных похорон.Преступления: Использование рабского труда з\к на «стройках века» (в частности, БАМ). ГУЛаг. Карательная психиатрия.Полная реабилитация Сталина. Режим не признал свою ответственность за преступления сталинского режима, не говоря уже о наказании виновных и компенсациях пострадавшим.Продолжение ли это советской власти по отношению к предыдущему периоду? Безусловно, да. И ответственность за все преступления – общая.5. Горбачевский режим.Гласность. Перестройка. Толстые журналы. «Огонек» Коротича. Полное развенчание сталинского режима. Огромный массив открывшейся информации. В 1988 году СССР официально признал существование секретных протоколов к пакту «Молотова-Риббентропа». До этого 50 лет врал всему миру.Режим не признал свою ответственность за преступления сталинского (и последующих) режимов, не говоря уже о наказании виновных и компенсациях пострадавшим.Продолжение ли это советской власти по отношению к предыдущему периоду? Безусловно, да. И ответственность за все преступления – общая.Советский режим – 1917-1991гг.

Хорошо, тогда давайте поговорим о преступлениях национал-олигархического режима.

Национал-олигархический режим - 1991-... гг.

1. Разграбление национального богатства: заводы, шахты, предприятия, которые строились и оснащались за деньги и трудом всего народа оказались в руках у кучки олигархов, в результате организованных режимом мошеннических схем вроде "ваучерной приватизации".

2. Фактический геноцид украинского народа: избыточная смертность в результате нищеты, стрессов, невыносимых условий жизни составила 7-8 млн.чел. Это в разы больше, чем в результате голодомора 32-33 годов (тогда тоже большинство погибло не непосредственно от голода, а от сопутствующих болезней)

3. Уничтожение отечественной науки (одной из передовых в мире в 80-х годах), закрытие научных институтов, увольнение кандидатов и докторов наук, выброшенных на вещевые рынки.

4. Деградация медицины, превращение медпомощи в платную услугу (вопреки конституции), недоступность лекарств, параллельно с этим - санкционированный режимом разгул шарлатанства ("целители", пирамидки Гордона и пр.), деградация системы санитарно-гигиенического контроля, как итог - снижение продолжительности жизни, распространение туберкулеза, вич и прочих заболеваний.

5. Деградация системы образования, резкое снижение его качества, появление с санкции режима сотен псевдовузов и псевдоуниверситетов, продающих дипломы.

6. Деградация культурной сферы и общественной морали, засилие отупляющих шоу и сериалов на центральных телеканалах, расцвет проституции, наркоторговли через телеграмм-каналы, игрального бизнеса (космолоты спортлото).

7. Зомбирование общества посредством политических ток-шоу и интернет-ЛОМов, как следствие - неспособность людей осознать и отстаивать свои реальные интересы.



В свете этого вопрос - стоит ли считать национал-олигархический режим (при котором число украинцев уменьшилось с 52 до 37 млн.) более или менее преступным, чем советский режим (при котором количество украинцев возросло с 26 до 52 млн.)? Хорошо, тогда давайте поговорим о преступлениях национал-олигархического режима.1. Разграбление национального богатства: заводы, шахты, предприятия, которые строились и оснащались за деньги и трудом всего народа оказались в руках у кучки олигархов, в результате организованных режимом мошеннических схем вроде "ваучерной приватизации".2. Фактический геноцид украинского народа: избыточная смертность в результате нищеты, стрессов, невыносимых условий жизни составила 7-8 млн.чел. Это в разы больше, чем в результате голодомора 32-33 годов (тогда тоже большинство погибло не непосредственно от голода, а от сопутствующих болезней)3. Уничтожение отечественной науки (одной из передовых в мире в 80-х годах), закрытие научных институтов, увольнение кандидатов и докторов наук, выброшенных на вещевые рынки.4. Деградация медицины, превращение медпомощи в платную услугу (вопреки конституции), недоступность лекарств, параллельно с этим - санкционированный режимом разгул шарлатанства ("целители", пирамидки Гордона и пр.), деградация системы санитарно-гигиенического контроля, как итог - снижение продолжительности жизни, распространение туберкулеза, вич и прочих заболеваний.5. Деградация системы образования, резкое снижение его качества, появление с санкции режима сотен псевдовузов и псевдоуниверситетов, продающих дипломы.6. Деградация культурной сферы и общественной морали, засилие отупляющих шоу и сериалов на центральных телеканалах, расцвет проституции, наркоторговли через телеграмм-каналы, игрального бизнеса (космолоты спортлото).7. Зомбирование общества посредством политических ток-шоу и интернет-ЛОМов, как следствие - неспособность людей осознать и отстаивать свои реальные интересы.В свете этого вопрос - стоит ли считать национал-олигархический режим (при котором число украинцев уменьшилось с 52 до 37 млн.) более или менее преступным, чем советский режим (при котором количество украинцев возросло с 26 до 52 млн.)? Tegularius Повідомлень: 1126 З нами з: 11.02.14 Подякував: 158 раз. Подякували: 184 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2020 19:49 shapo написав: 1) Я и написал, что 1800 грн это для конечного потребителя в Украине, а в Европе и Австрии это оптовая цена и, значит, Тарута приврал

2) Не понял вообще о чем речь. Но в случае с цементом в Украине достаточно новые заводы, оплата труда меньше, значит, повышенная в сравнении с европейской цена это явные и скрытые налоги и, возможно, монопольный сговор. Цена в Европе на газ не отличается от Украины, а какая цена на энергоносители в Вьетнаме, Турции и т. д. откуда импортируется цемент в Европу не знаю 1) Я и написал, что 1800 грн это для конечного потребителя в Украине, а в Европе и Австрии это оптовая цена и, значит, Тарута приврал2) Не понял вообще о чем речь. Но в случае с цементом в Украине достаточно новые заводы, оплата труда меньше, значит, повышенная в сравнении с европейской цена это явные и скрытые налоги и, возможно, монопольный сговор. Цена в Европе на газ не отличается от Украины, а какая цена на энергоносители в Вьетнаме, Турции и т. д. откуда импортируется цемент в Европу не знаю

Вы и впрямь не вменяемы, или "лишнехромосомны"?



https://www.ostro.org/general/society/news/584898/

13.02.2020 17:30.



Ректор Одесского государственного университета внутренних дел и бывший первый зам Национальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что многие депутаты Верховной Рады просят помощи и поддержки у так называемых "воров в законе". Об этом он рассказал в интервью "Стране".



По словам экс-заместителя главы Нацполиции, в Украине не занимались проблемой воров в законе на государственном уровне по той причине, что влияние воров в законе на уровне государства очень велико. И поэтому, по словам Аброськина, до сих пор не был принят закон о "ворах в законе".



"Причина, почему не принимали закон – влияние воров в законе в Украине очень велико. Фактически, они присутствуют везде в нашей жизни. Огромное количество депутатов предыдущего созыва имели с ними взаимоотношения. Было такое – нардеп набирает телефон секретаря вора в законе и набивается на встречу, записывается к вору на прием на определенное время. Там была очередь! Вор в законе принимает народного депутата, бизнесмена, чиновника и помогает ему в решении его жизненных или бизнес-проблем", - заявил Вячеслав Аброськин.

............................................................................ Аброськин рассказал, как народные депутаты в очередь стоят на прием к ворам в законе13.02.2020 17:30.Ректор Одесского государственного университета внутренних дел и бывший первый зам Национальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что многие депутаты Верховной Рады просят помощи и поддержки у так называемых "воров в законе". Об этом он рассказал в интервью "Стране".По словам экс-заместителя главы Нацполиции, в Украине не занимались проблемой воров в законе на государственном уровне по той причине, что влияние воров в законе на уровне государства очень велико. И поэтому, по словам Аброськина, до сих пор не был принят закон о "ворах в законе"."Причина, почему не принимали закон – влияние воров в законе в Украине очень велико. Фактически, они присутствуют везде в нашей жизни. Огромное количество депутатов предыдущего созыва имели с ними взаимоотношения. Было такое – нардеп набирает телефон секретаря вора в законе и набивается на встречу, записывается к вору на прием на определенное время. Там была очередь! Вор в законе принимает народного депутата, бизнесмена, чиновника и помогает ему в решении его жизненных или бизнес-проблем", - заявил Вячеслав Аброськин.............................................................................

Происхождение механизма управления и его источник я уже расписывал ранее.

Реализацию и механизм получения прибыли. Вы и впрямь не вменяемы, или "лишнехромосомны"?Происхождение механизма управления и его источник я уже расписывал ранее.Реализацию и механизм получения прибыли. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7802 З нами з: 20.09.12 Подякував: 664 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2020 19:51 AlexxK написав: Козак-характерник написав: Дякую дуже! Це пану Ладу треба почитати. І тут ще не увесь перелік злочинів. Так, в додаток до сказаного: червоний терор, придушення повстань в таборах, військові злочини... Дякую дуже! Це пану Ладу треба почитати. І тут ще не увесь перелік злочинів. Так, в додаток до сказаного: червоний терор, придушення повстань в таборах, військові злочини...

Ну Вы же историк по образованию, насколько я помню.

Вам и карты в руки! Ну Вы же историк по образованию, насколько я помню.Вам и карты в руки!

В нас тут філософсько-концептуальна дискусія, переважно. Але коли людина заперечує очевидні факти, то не читати ж курс лекцій наново. А Ви фактажу накинули і зв'язали в логічний ланцюжок. Так би мовити наочно продемонстрували. В нас тут філософсько-концептуальна дискусія, переважно.Але коли людина заперечує очевидні факти, то не читати ж курс лекцій наново. А Ви фактажу накинули і зв'язали в логічний ланцюжок. Так би мовити наочно продемонстрували. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27682 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2020 19:54 Tegularius написав: Хорошо, тогда давайте поговорим о преступлениях национал-олигархического режима.

Национал-олигархический режим - 1991-... гг.

1. Разграбление национального богатства: заводы, шахты, предприятия, которые строились и оснащались за деньги и трудом всего народа оказались в руках у кучки олигархов, в результате организованных режимом мошеннических схем вроде "ваучерной приватизации".

2. Фактический геноцид украинского народа: избыточная смертность в результате нищеты, стрессов, невыносимых условий жизни составила 7-8 млн.чел. Это в разы больше, чем в результате голодомора 32-33 годов (тогда тоже большинство погибло не непосредственно от голода, а от сопутствующих болезней)

3. Уничтожение отечественной науки (одной из передовых в мире в 80-х годах), закрытие научных институтов, увольнение кандидатов и докторов наук, выброшенных на вещевые рынки.

4. Деградация медицины, превращение медпомощи в платную услугу (вопреки конституции), недоступность лекарств, параллельно с этим - санкционированный режимом разгул шарлатанства ("целители", пирамидки Гордона и пр.), деградация системы санитарно-гигиенического контроля, как итог - снижение продолжительности жизни, распространение туберкулеза, вич и прочих заболеваний.

5. Деградация системы образования, резкое снижение его качества, появление с санкции режима сотен псевдовузов и псевдоуниверситетов, продающих дипломы.

6. Деградация культурной сферы и общественной морали, засилие отупляющих шоу и сериалов на центральных телеканалах, расцвет проституции, наркоторговли через телеграмм-каналы, игрального бизнеса (космолоты спортлото).

7. Зомбирование общества посредством политических ток-шоу и интернет-ЛОМов, как следствие - неспособность людей осознать и отстаивать свои реальные интересы.



В свете этого вопрос - стоит ли считать национал-олигархический режим (при котором число украинцев уменьшилось с 52 до 37 млн.) более или менее преступным, чем советский режим (при котором количество украинцев возросло с 26 до 52 млн.)? Хорошо, тогда давайте поговорим о преступлениях национал-олигархического режима.1. Разграбление национального богатства: заводы, шахты, предприятия, которые строились и оснащались за деньги и трудом всего народа оказались в руках у кучки олигархов, в результате организованных режимом мошеннических схем вроде "ваучерной приватизации".2. Фактический геноцид украинского народа: избыточная смертность в результате нищеты, стрессов, невыносимых условий жизни составила 7-8 млн.чел. Это в разы больше, чем в результате голодомора 32-33 годов (тогда тоже большинство погибло не непосредственно от голода, а от сопутствующих болезней)3. Уничтожение отечественной науки (одной из передовых в мире в 80-х годах), закрытие научных институтов, увольнение кандидатов и докторов наук, выброшенных на вещевые рынки.4. Деградация медицины, превращение медпомощи в платную услугу (вопреки конституции), недоступность лекарств, параллельно с этим - санкционированный режимом разгул шарлатанства ("целители", пирамидки Гордона и пр.), деградация системы санитарно-гигиенического контроля, как итог - снижение продолжительности жизни, распространение туберкулеза, вич и прочих заболеваний.5. Деградация системы образования, резкое снижение его качества, появление с санкции режима сотен псевдовузов и псевдоуниверситетов, продающих дипломы.6. Деградация культурной сферы и общественной морали, засилие отупляющих шоу и сериалов на центральных телеканалах, расцвет проституции, наркоторговли через телеграмм-каналы, игрального бизнеса (космолоты спортлото).7. Зомбирование общества посредством политических ток-шоу и интернет-ЛОМов, как следствие - неспособность людей осознать и отстаивать свои реальные интересы.В свете этого вопрос - стоит ли считать национал-олигархический режим (при котором число украинцев уменьшилось с 52 до 37 млн.) более или менее преступным, чем советский режим (при котором количество украинцев возросло с 26 до 52 млн.)?

Стоп. Це той самий комуністичний режим. Але мутований. Вовк у вівчаній шкурі.



«Сам процес творення незалежності України виявився складнішим ніж ми припускали, ніж можна було припускати. Наприклад, як 1991 року ми проголосили незалежність, але в національно-демократичних силах, які були у ВР у вигляді народної ради, там нас було 125 чи 124 чоловік. Ми представляли той знаєте такий патріотичний напрямок в українському суспільстві, який боровся за незалежність, який кінець-кінцем переміг Російську імперію і завершив боротьбу. Але в нас не вистарчило сил замінити окупаційну адміністрацію. Окупаційна адміністрація комуністичного режиму мурдувала українську націю 70 років. Нам не вистарчило можливості, сили її замінити», заявив Левко Лук’яненко, перший повноважний посол України в Канаді, письменник і політв’язень багатьох таборів в ефірі «5 каналу».



Ми їздили в усі куточки України, пропагували незалежність, щоб люди зрозуміли, що їм потрібно сприйняти незалежність, увійти у європейський рівень – додав Л.Лук’яненко. Стоп. Це той самий комуністичний режим. Але мутований. Вовк у вівчаній шкурі.«Сам процес творення незалежності України виявився складнішим ніж ми припускали, ніж можна було припускати. Наприклад, як 1991 року ми проголосили незалежність, але в національно-демократичних силах, які були у ВР у вигляді народної ради, там нас було 125 чи 124 чоловік. Ми представляли той знаєте такий патріотичний напрямок в українському суспільстві, який боровся за незалежність, який кінець-кінцем переміг Російську імперію і завершив боротьбу. Але в нас не вистарчило сил замінити окупаційну адміністрацію. Окупаційна адміністрація комуністичного режиму мурдувала українську націю 70 років. Нам не вистарчило можливості, сили її замінити», заявив Левко Лук’яненко, перший повноважний посол України в Канаді, письменник і політв’язень багатьох таборів в ефірі «5 каналу».Ми їздили в усі куточки України, пропагували незалежність, щоб люди зрозуміли, що їм потрібно сприйняти незалежність, увійти у європейський рівень – додав Л.Лук’яненко. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27682 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2020 20:01 Козак-характерник написав: В нас тут філософсько-концептуальна дискусія, переважно. Але коли людина заперечує очевидні факти, то не читати ж курс лекцій наново. А Ви фактажу накинули і зв'язали в логічний ланцюжок. Так би мовити наочно продемонстрували. В нас тут філософсько-концептуальна дискусія, переважно.Але коли людина заперечує очевидні факти, то не читати ж курс лекцій наново. А Ви фактажу накинули і зв'язали в логічний ланцюжок. Так би мовити наочно продемонстрували.

В его "фактаже" и куча фактических ошибок. Какой еще ГУЛаг при Брежневе, ГУЛаг расформировали в 1960 году. БАМ в 70-80-ых строили не зэки, а вольнонаемные комсомольцы. Никакой "полной реабилитации" Сталина при Брежневе не было, достаточно почитать статью о нем в тогдашней энциклопедии. В его "фактаже" и куча фактических ошибок. Какой еще ГУЛаг при Брежневе, ГУЛаг расформировали в 1960 году. БАМ в 70-80-ых строили не зэки, а вольнонаемные комсомольцы. Никакой "полной реабилитации" Сталина при Брежневе не было, достаточно почитать статью о нем в тогдашней энциклопедии. Tegularius Повідомлень: 1126 З нами з: 11.02.14 Подякував: 158 раз. Подякували: 184 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2020 20:04 Schmit написав: shapo написав: https://www.youtube.com/watch?v=kspPlWlx_-Y





https://24smi.org/celebrity/93400-aider-muzhdabaev.html



https://www.crimea.kp.ru/daily/26678/3701522/



http://stringer-news.com/publication.mh ... ubID=43468 Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2840 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 574 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2020 20:07 shapo написав: 1) Я и написал, что 1800 грн это для конечного потребителя в Украине, а в Европе и Австрии это оптовая цена и, значит, Тарута приврал

2) Не понял вообще о чем речь. Но в случае с цементом в Украине достаточно новые заводы, оплата труда меньше, значит, повышенная в сравнении с европейской цена это явные и скрытые налоги и, возможно, монопольный сговор. Цена в Европе на газ не отличается от Украины, а какая цена на энергоносители в Вьетнаме, Турции и т. д. откуда импортируется цемент в Европу не знаю 1) Я и написал, что 1800 грн это для конечного потребителя в Украине, а в Европе и Австрии это оптовая цена и, значит, Тарута приврал2) Не понял вообще о чем речь. Но в случае с цементом в Украине достаточно новые заводы, оплата труда меньше, значит, повышенная в сравнении с европейской цена это явные и скрытые налоги и, возможно, монопольный сговор. Цена в Европе на газ не отличается от Украины, а какая цена на энергоносители в Вьетнаме, Турции и т. д. откуда импортируется цемент в Европу не знаю



Kudrjavuy написав: Вы и впрямь не вменяемы, или "лишнехромосомны"? Вы и впрямь не вменяемы, или "лишнехромосомны"?



В отличие от вас я пишу на темы в которых понимаю , а отвечаю на оскорбление только в ответ.

Пока вас на первый раз прощаю В отличие от вас я пишу на темы в которых понимаю , а отвечаю на оскорбление только в ответ.Пока вас на первый раз прощаю Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2840 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 574 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2020 20:11 Tegularius написав: В его "фактаже" и куча фактических ошибок. Какой еще ГУЛаг при Брежневе, ГУЛаг расформировали в 1960 году. БАМ в 70-80-ых строили не зэки, а вольнонаемные комсомольцы. Никакой "полной реабилитации" Сталина при Брежневе не было, достаточно почитать статью о нем в тогдашней энциклопедии. В его "фактаже" и куча фактических ошибок. Какой еще ГУЛаг при Брежневе, ГУЛаг расформировали в 1960 году. БАМ в 70-80-ых строили не зэки, а вольнонаемные комсомольцы. Никакой "полной реабилитации" Сталина при Брежневе не было, достаточно почитать статью о нем в тогдашней энциклопедии.



1) ГУЛАГ - Главное управление лагерями (30-50-е годы).

ГУИТК - Главное управление исправительно-трудовыми колониями (конец 50-х годов).

ГУИТУ - Главное управление исправительно-трудовыми учреждениями (начало 60-х -середина 80-х годов).

ГУИД - Главное управление по исправительным делам (до конца 80-х годов).



2) Мои сокурсники ездили строить БАМ в стройотряд в 70-х и утверждали что именно зека (забайкальские комсомольцы) и были основной рабочей силой.

Один из них сошел с ума когда с заработанными деньгами сидел на какой-то бамовской станции в ожидании поезда домой 1) ГУЛАГ - Главное управление лагерями (30-50-е годы).ГУИТК - Главное управление исправительно-трудовыми колониями (конец 50-х годов).ГУИТУ - Главное управление исправительно-трудовыми учреждениями (начало 60-х -середина 80-х годов).ГУИД - Главное управление по исправительным делам (до конца 80-х годов).2) Мои сокурсники ездили строить БАМ в стройотряд в 70-х и утверждали что именно зека (забайкальские комсомольцы) и были основной рабочей силой.Один из них сошел с ума когда с заработанными деньгами сидел на какой-то бамовской станции в ожидании поезда домой Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2840 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 574 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2020 20:16 shapo написав:

https://24smi.org/celebrity/93400-aider-muzhdabaev.html



https://www.crimea.kp.ru/daily/26678/3701522/



http://stringer-news.com/publication.mh ... ubID=43468

Ого, а ссылки то какие. Давайте еще на поганушка сёдни или рфия24. Палитесь. Ого, а ссылки то какие. Давайте еще на поганушка сёдни или рфия24. Палитесь. Schmit

Повідомлень: 933 З нами з: 08.09.09 Подякував: 10 раз. Подякували: 145 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2020 20:34 Tegularius написав: 2. Фактический геноцид украинского народа: избыточная смертность в результате нищеты, стрессов, невыносимых условий жизни составила 7-8 млн.чел. Это в разы больше, чем в результате голодомора 32-33 годов (тогда тоже большинство погибло не непосредственно от голода, а от сопутствующих болезней) 2. Фактический геноцид украинского народа: избыточная смертность в результате нищеты, стрессов, невыносимых условий жизни составила 7-8 млн.чел. Это в разы больше, чем в результате голодомора 32-33 годов (тогда тоже большинство погибло не непосредственно от голода, а от сопутствующих болезней)

В мире официально признаны три геноцида - Холокост, Голодомор и геноцид армян в 1915 году. Про тот геноцид, о котором Вы пишете, не знает никто, кроме Вас.



Tegularius написав: В свете этого вопрос - стоит ли считать национал-олигархический режим (при котором число украинцев уменьшилось с 52 до 37 млн.) более или менее преступным, чем советский режим (при котором количество украинцев возросло с 26 до 52 млн.)? В свете этого вопрос - стоит ли считать национал-олигархический режим (при котором число украинцев уменьшилось с 52 до 37 млн.) более или менее преступным, чем советский режим (при котором количество украинцев возросло с 26 до 52 млн.)?

Для меня преступления режима - это:

- массовые убийства карательными органами государства своих жителей;

- принудительное использование труда з\к в крайне неблагоприятных природных условиях (Сибирь, Дальний Восток, Крайний Север);

- использование медицины (в частности, психиатрии) для политических преследований.

Это так, навскидку. Вы можете привести примеры подобного в современной Украине?



Все остальные Ваши пункты - это преступления не режима, а конкретных людей, которые остались безнаказанными. Наверное, потому, что эти же люди находятся во власти. В мире официально признаны три геноцида - Холокост, Голодомор и геноцид армян в 1915 году. Про тот геноцид, о котором Вы пишете, не знает никто, кроме Вас.Для меня преступления режима - это:- массовые убийства карательными органами государства своих жителей;- принудительное использование труда з\к в крайне неблагоприятных природных условиях (Сибирь, Дальний Восток, Крайний Север);- использование медицины (в частности, психиатрии) для политических преследований.Это так, навскидку. Вы можете привести примеры подобного в современной Украине?Все остальные Ваши пункты - это преступления не режима, а конкретных людей, которые остались безнаказанными. Наверное, потому, что эти же люди находятся во власти. AlexxK Повідомлень: 169 З нами з: 23.07.19 Подякував: 3 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5513551455155516> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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