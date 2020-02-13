Schmit написав:
Ого, а ссылки то какие. Давайте еще на поганушка сёдни или рфия24. Палитесь.
Поддерживаю! Грязь и ложь от ФСБ!
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 20:49
Поддерживаю! Грязь и ложь от ФСБ!
Додано: П'ят 14 лют, 2020 20:54
Додано: П'ят 14 лют, 2020 20:55
Да-да, у вас исключительно честные,незапятнанные ничем источники.
А по сути выложенного Шарием есть что сказать о финансировании и деятельности канала ATR не переключая вместо ответа внимание на его журналистку Белоглазову?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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