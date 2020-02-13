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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5513551455155516
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 20:49

  Schmit написав:

Ого, а ссылки то какие. Давайте еще на поганушка сёдни или рфия24. Палитесь.


Поддерживаю! Грязь и ложь от ФСБ!
Renee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 20:54

  shapo написав:Мои сокурсники ездили строить БАМ в стройотряд в 70-х и утверждали что именно зека (забайкальские комсомольцы) и были основной рабочей силой.

З\к расшифровывали как "забайкальские комсомольцы"? Не знал. :roll:
Хотя в свое время интересовался этой темой.
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 20:55

  Renee написав:
  Schmit написав:

Ого, а ссылки то какие. Давайте еще на поганушка сёдни или рфия24. Палитесь.


Поддерживаю! Грязь и ложь от ФСБ!


Да-да, у вас исключительно честные,незапятнанные ничем источники.
А по сути выложенного Шарием есть что сказать о финансировании и деятельности канала ATR не переключая вместо ответа внимание на его журналистку Белоглазову?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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