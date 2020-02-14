Schmit написав:
Ого, а ссылки то какие. Давайте еще на поганушка сёдни или рфия24. Палитесь.
Поддерживаю! Грязь и ложь от ФСБ!
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 20:49
Поддерживаю! Грязь и ложь от ФСБ!
Додано: П'ят 14 лют, 2020 20:54
Додано: П'ят 14 лют, 2020 20:55
Да-да, у вас исключительно честные,незапятнанные ничем источники.
А по сути выложенного Шарием есть что сказать о финансировании и деятельности канала ATR не переключая вместо ответа внимание на его журналистку Белоглазову?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: П'ят 14 лют, 2020 21:40
Я даже не смотрел ваше видео. Увидел морду шария, сразу диз и выключил. Если бы Украина сейчас не вела информационную войну, можно было бы что-то разбирать, отвечать по сути. Но этот крендель уже множество раз спалился и показал, что является ячейкой вражеской пропаганды, манипулятором, который мастерски смешивает часть правды с откровенной брехней. По этому даже обращать внимания, что оно там лопочет нет смысла. И вам не рекомендую просматривать его видео, если вы на стороне Украины конечно.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 22:10
А на каком основании некая группа людей - "активисты майдана", они же "порохоботы", они же "свидомые украинцы" - монополизировала Украину??
Теперь, если кто-то критикует этих людей, выводит их на чистую воду - то к нему прилепляют ярлык украинофоба, врага Украины. На каком основании?
Как в 30-х тех, кто пошел против Сталина объявляли врагами народа - не напоминает?
Или, перефразируя короля Луи XIV - "государство это мы"?
Кто дал этим товарищам право отождествлять себя с Украиной?
Додано: П'ят 14 лют, 2020 22:28
1 При владі зараз ті кого обрали 73% - якщо у вас претензії до цих 73% - то ви недалекий, бо прете проти 3/4
2 Є така приказка
На те він і вовк-щоб зайці не дрімали - це про Порошенко і ЄС - які також набрали 13% (разом з Голосом)
3 Є ще ті за кого ви голосували - ОПЗЖ - цих також 12%... але вони нейтралізовані ЄС
Звідси висновок
Не подобається політика України - чумудан-вокзал-ростов
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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