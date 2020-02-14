Schmit написав:
Ого, а ссылки то какие. Давайте еще на поганушка сёдни или рфия24. Палитесь.
Поддерживаю! Грязь и ложь от ФСБ!
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 20:49
Поддерживаю! Грязь и ложь от ФСБ!
Додано: П'ят 14 лют, 2020 20:54
Додано: П'ят 14 лют, 2020 20:55
Да-да, у вас исключительно честные,незапятнанные ничем источники.
А по сути выложенного Шарием есть что сказать о финансировании и деятельности канала ATR не переключая вместо ответа внимание на его журналистку Белоглазову?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: П'ят 14 лют, 2020 21:40
Я даже не смотрел ваше видео. Увидел морду шария, сразу диз и выключил. Если бы Украина сейчас не вела информационную войну, можно было бы что-то разбирать, отвечать по сути. Но этот крендель уже множество раз спалился и показал, что является ячейкой вражеской пропаганды, манипулятором, который мастерски смешивает часть правды с откровенной брехней. По этому даже обращать внимания, что оно там лопочет нет смысла. И вам не рекомендую просматривать его видео, если вы на стороне Украины конечно.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 22:10
А на каком основании некая группа людей - "активисты майдана", они же "порохоботы", они же "свидомые украинцы" - монополизировала Украину??
Теперь, если кто-то критикует этих людей, выводит их на чистую воду - то к нему прилепляют ярлык украинофоба, врага Украины. На каком основании?
Как в 30-х тех, кто пошел против Сталина объявляли врагами народа - не напоминает?
Или, перефразируя короля Луи XIV - "государство это мы"?
Кто дал этим товарищам право отождествлять себя с Украиной?
Додано: П'ят 14 лют, 2020 22:28
1 При владі зараз ті кого обрали 73% - якщо у вас претензії до цих 73% - то ви недалекий, бо прете проти 3/4
2 Є така приказка
На те він і вовк-щоб зайці не дрімали - це про Порошенко і ЄС - які також набрали 13% (разом з Голосом)
3 Є ще ті за кого ви голосували - ОПЗЖ - цих також 12%... але вони нейтралізовані ЄС
Звідси висновок
Не подобається політика України - чумудан-вокзал-ростов
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 14 лют, 2020 22:33
В отличие от вас я смотрю все видео, в т.ч. и ваши.
Также в отличие от вас не являюсь ничьим поклонником - ни Шария, ни Муджабаева,ни кого-либо другого.
Если Шарий - источник вражеской пропаганды только потому, что критикует власть в Украине - вначале Януковича из-за которого и сбежал из страны задолго до 2014г и так называемой информационной войны , потом Порошенко, сейчас Зеленского, то это ничего кроме доверия к его инфе это не вызывает.
"Спалились" в Украине множество и журналистов, и политиков, в т.ч. на высшем уровне.
Они что,все агенты Кремля?
И почему я должен смотреть то, что вы или кто-то иной считает "правильным" и "про-украинским"?
Вы кто,носитель истины?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: П'ят 14 лют, 2020 22:36
Re: Політичні дискусії
Соросята из схем наехали на Зеленского, а потом сразу в кусты, мы же не утверждали, что Зеленский встречался с Патрушевым.
Характерные современные борцуны, срубили копеечку за вброс, а на большее проплаты не было.
Одни мрази, нет идейных ни политиков, ни журналистов, все на заработках.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 22:39
Прийшов час перехоплювати ініціативу
1 Я б погодився з росією про місцеві вибори...але вже сьогодні створив би структуру виконавчої влади у кількості приблизно 100 000 осіб - яка призначається президентом(голови Держадміністрацій...і так далі і тому подібне) на всі населені пункти які сьогодні знаходяться в ОРДЛО
Де б командир батальйону -голова Держадміністрації ...а всі посади які він призначає - з військових батальйону
Юридично все чисто, при цьому список опублікував би до того ,як йти на перемовини
2 Ясно що педерація на такі умови не погодиться-а тому щоб вони вибирали між гіршим(наша виконавча влада в ОРДЛО) і найгіршим - вони утримують ОРДЛО роками
Оголосив би план б
а - створюється зона без населення шириною в 2-3 км
б - населення яке проживає зараз в цій зоні примусово переселяється з компенсацією їм(населенню цих втрат)
г - зона без населення оголошується полігоном на якому проводяться стрільби....
Як тільки ми б створили хоча б 100-200 км2 такої зони і відселили населення. а по вже створеній зоні жорстко і без попереджень пересікали арт/ракети/авіація будь-які рухи ворожих груп...
Росіянам прийшлось би усвідомити що ордло для них всерьоз і надовго і вони б прийняли наш план а
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 14 лют, 2020 22:40, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 14 лют, 2020 22:39
Я не о 73%, а как раз о тех 13% (ваш второй пункт).
На каком основании те 13% отождествляют себя с Украиной , если они меньшинство?
Это всё равно, что если бы за кого-то обозвали украинофобом за критику Бойко и Рабиновича
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