Додано: П'ят 14 лют, 2020 22:36

Соросята из схем наехали на Зеленского, а потом сразу в кусты, мы же не утверждали, что Зеленский встречался с Патрушевым.

Характерные современные борцуны, срубили копеечку за вброс, а на большее проплаты не было.

Одни мрази, нет идейных ни политиков, ни журналистов, все на заработках.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.