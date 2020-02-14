Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Tegularius написав:А на каком основании некая группа людей - "активисты майдана", они же "порохоботы", они же "свидомые украинцы" - монополизировала Украину?? Теперь, если кто-то критикует этих людей, выводит их на чистую воду - то к нему прилепляют ярлык украинофоба, врага Украины. На каком основании? Как в 30-х тех, кто пошел против Сталина объявляли врагами народа - не напоминает? Или, перефразируя короля Луи XIV - "государство это мы"? Кто дал этим товарищам право отождествлять себя с Украиной?
budivelnik написав:1 При владі зараз ті кого обрали 73% - якщо у вас претензії до цих 73% - то ви недалекий, бо прете проти 3/4 2 Є така приказка На те він і вовк-щоб зайці не дрімали - це про Порошенко і ЄС - які також набрали 13% (разом з Голосом) 3 Є ще ті за кого ви голосували - ОПЗЖ - цих також 12%... але вони нейтралізовані ЄС
Я не о 73%, а как раз о тех 13% (ваш второй пункт). На каком основании те 13% отождествляют себя с Украиной , если они меньшинство? Это всё равно, что если бы за кого-то обозвали украинофобом за критику Бойко и Рабиновича
А чим відрізняються ЄС від ОПЗЖ ?-нічим по кількісті , просто ЄС ратує за рух в Європу ОПЗЖ-за рух в росію Так як ці групи однакові по вазі і протилежноспрямовані-вони обнулюють одна одну. Але ж для вас проблема.. Ті 73% які сьогодні при владі декларували а- рух в Європу ( а ви проти ,тому й викрикаєте) б - рух в НАТО ( тут у вас істерика)
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:Ті 73% які сьогодні при владі декларували а- рух в Європу ( а ви проти ,тому й викрикаєте) б - рух в НАТО ( тут у вас істерика)
Они много чего декларировали, в частности посадки коррупционеров и смягчение языкового закона. Шарий живет в Европе и часто хвалит тамошние порядки, так что против Европы - это не про него. Гуманитарная политика Порошенко и ко как раз тормозила движение в Европу, из-за терок с Польшей по-поводу героизации бандеровцев и с Венгрией по-поводу закрытия венгерских школ в Закарпатье.
budivelnik написав:Ті 73% які сьогодні при владі декларували а- рух в Європу ( а ви проти ,тому й викрикаєте) б - рух в НАТО ( тут у вас істерика)
Они много чего декларировали, в частности посадки коррупционеров и смягчение языкового закона. Шарий живет в Европе и часто хвалит тамошние порядки, так что против Европы - это не про него. Гуманитарная политика Порошенко и ко как раз тормозила движение в Европу, из-за терок с Польшей по-поводу героизации бандеровцев и с Венгрией по-поводу закрытия венгерских школ в Закарпатье.
Ага Порошенко так тормозив -що йому безвіз на блюдечку... Польща так тормозила - що відмовилась в грязьпрому газ купувати І ще море тормозів...але всі вони чомусь в Криму і ОРДЛО з трьохкольоровими ганчірками..
А взагалі проросійськонастроєним варто признати За проросійські гасла(дружба і економічна співпраця з педерацією) проголосувало 12% За проєвропейські - 88% І хоча особисто для мене Зеленський менший проєвропеєць ніж Порошенко..але при цьому він на порядок кращий проєвропеєць від Бойко/Медведчука/Рабіновича
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:А взагалі проросійськонастроєним варто признати За проросійські гасла(дружба і економічна співпраця з педерацією) проголосувало 12% За проєвропейські - 88% І хоча особисто для мене Зеленський менший проєвропеєць ніж Порошенко..але при цьому він на порядок кращий проєвропеєць від Бойко/Медведчука/Рабіновича
Немного не такое соотношение. Была еще партия Оппоблок, набравшая около 3%, некоторые меньшие, которые тоже были не вполне "проевропейские". Но вы правы в том, что Зеленский проевропейский.