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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5515551655175518>
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 22:43

Re: Політичні дискусії

  Tegularius написав:А на каком основании некая группа людей - "активисты майдана", они же "порохоботы", они же "свидомые украинцы" - монополизировала Украину??
Теперь, если кто-то критикует этих людей, выводит их на чистую воду - то к нему прилепляют ярлык украинофоба, врага Украины. На каком основании?
Как в 30-х тех, кто пошел против Сталина объявляли врагами народа - не напоминает?
Или, перефразируя короля Луи XIV - "государство это мы"?
Кто дал этим товарищам право отождествлять себя с Украиной?


Зачем вы навешиваете ярлыки?
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 22:44

  Tegularius написав:
  budivelnik написав:1 При владі зараз ті кого обрали 73% - якщо у вас претензії до цих 73% - то ви недалекий, бо прете проти 3/4
2 Є така приказка
На те він і вовк-щоб зайці не дрімали - це про Порошенко і ЄС - які також набрали 13% (разом з Голосом)
3 Є ще ті за кого ви голосували - ОПЗЖ - цих також 12%... але вони нейтралізовані ЄС
Я не о 73%, а как раз о тех 13% (ваш второй пункт).
На каком основании те 13% отождествляют себя с Украиной , если они меньшинство?
Это всё равно, что если бы за кого-то обозвали украинофобом за критику Бойко и Рабиновича
А чим відрізняються ЄС від ОПЗЖ ?-нічим по кількісті , просто ЄС ратує за рух в Європу
ОПЗЖ-за рух в росію
Так як ці групи однакові по вазі і протилежноспрямовані-вони обнулюють одна одну.
Але ж для вас проблема..
Ті 73% які сьогодні при владі декларували
а- рух в Європу ( а ви проти ,тому й викрикаєте)
б - рух в НАТО ( тут у вас істерика)
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 22:47

Плывут у нас по Волге ли, по Каме ли
Таланты все при шпаге, при плаще.
Руслан Халилов - мой сосед по камере -
Там Мао делать нечего, вообще.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 22:49

  Schmit написав:Зачем вы навешиваете ярлыки?

Речь шла о Шарие, которому такие как вы клеят ярлык украинофоба, за то, что тот жестко критикует прошлую власть.
Есть еще какие-то основания утверждать, что он против Украины?
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 22:50

  shapo написав:Плывут у нас по Волге ли, по Каме ли
Таланты все при шпаге, при плаще.
Руслан Халилов - мой сосед по камере -
Там Мао делать нечего, вообще.
О , не титульна національність - тільки з бану-так відразу пофлудити вирішила.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 22:57

  budivelnik написав:Ті 73% які сьогодні при владі декларували
а- рух в Європу ( а ви проти ,тому й викрикаєте)
б - рух в НАТО ( тут у вас істерика)

Они много чего декларировали, в частности посадки коррупционеров и смягчение языкового закона.
Шарий живет в Европе и часто хвалит тамошние порядки, так что против Европы - это не про него.
Гуманитарная политика Порошенко и ко как раз тормозила движение в Европу, из-за терок с Польшей по-поводу героизации бандеровцев и с Венгрией по-поводу закрытия венгерских школ в Закарпатье.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 23:03

  Tegularius написав:
  budivelnik написав:Ті 73% які сьогодні при владі декларували
а- рух в Європу ( а ви проти ,тому й викрикаєте)
б - рух в НАТО ( тут у вас істерика)
Они много чего декларировали, в частности посадки коррупционеров и смягчение языкового закона.
Шарий живет в Европе и часто хвалит тамошние порядки, так что против Европы - это не про него.
Гуманитарная политика Порошенко и ко как раз тормозила движение в Европу, из-за терок с Польшей по-поводу героизации бандеровцев и с Венгрией по-поводу закрытия венгерских школ в Закарпатье.
Ага
Порошенко так тормозив -що йому безвіз на блюдечку...
Польща так тормозила - що відмовилась в грязьпрому газ купувати
І ще море тормозів...але всі вони чомусь в Криму і ОРДЛО з трьохкольоровими ганчірками..

А взагалі проросійськонастроєним варто признати
За проросійські гасла(дружба і економічна співпраця з педерацією) проголосувало 12%
За проєвропейські - 88%
І хоча особисто для мене Зеленський менший проєвропеєць ніж Порошенко..але при цьому він на порядок кращий проєвропеєць від Бойко/Медведчука/Рабіновича
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 23:09

  Tegularius написав:
  Schmit написав:Зачем вы навешиваете ярлыки?

Речь шла о Шарие, которому такие как вы клеят ярлык украинофоба, за то, что тот жестко критикует прошлую власть.
Есть еще какие-то основания утверждать, что он против Украины?

Конечно есть, вы что с луны свалились?
Вот лишь крупица его лжи и манипуляций.
ФЕЙКИ ШАРИЯ

Это что по вашему, проукраинская деятельность?
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 23:24

  budivelnik написав:А взагалі проросійськонастроєним варто признати
За проросійські гасла(дружба і економічна співпраця з педерацією) проголосувало 12%
За проєвропейські - 88%
І хоча особисто для мене Зеленський менший проєвропеєць ніж Порошенко..але при цьому він на порядок кращий проєвропеєць від Бойко/Медведчука/Рабіновича

Немного не такое соотношение. Была еще партия Оппоблок, набравшая около 3%, некоторые меньшие, которые тоже были не вполне "проевропейские".
Но вы правы в том, что Зеленский проевропейский.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 23:28

  budivelnik написав:
  shapo написав:Плывут у нас по Волге ли, по Каме ли
Таланты все при шпаге, при плаще.
Руслан Халилов - мой сосед по камере -
Там Мао делать нечего, вообще.
О , не титульна національність - тільки з бану-так відразу пофлудити вирішила.

Молодца.
Догадался о ком речь
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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