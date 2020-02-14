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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 23:38
shapo
Я взагалі розумний- а от ти не дуже
Так і не можеш зрозуміти що
Держава, яка існує 70 років ,всмоктала в себе 130 млрд доларів , всмоктала в себе 5 млн євреїв з інших держав...і має 6 млн євреїв +2млн явних антагоністів (арабів)- якщо не приречена- то як мінімум розвивається на порядок гірше України
Адже Держава - це ідеї
Галичина(2-3 млн населення) проповідувала ідею проєвропейскості..., пройшло всього 30 років і за цю ідею проголосувало 88% виборців...
Тобто за 30 років кількісь українських проєвропейців зросло з 2 млн до 30млн (ріст в 15 разів)
В той час коли євреїв за 70 років з 1 млн до 6 млнн - це крах..але розуму це зрозуміти і перебудуватись - тобі не вистарчає.
А лікарні-армія... при отриманих 130 млрд - так ви ще й витрачати правильно не вмієте
Якби Україна отримала по 20000 доларів на кожного українця безповоротної допомоги.....ви б у нас двірниками і медсестрами працювали.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 23:44
budivelnik написав:shapo
Я взагалі розумний- а от ти не дуже
Так і не можеш зрозуміти що
Держава, яка існує 70 років ,всмоктала в себе 130 млрд , всмоктала в себе 5 млн з інших держав...і має 6 млн єдиновірців+2млн явних антагоністів до цих єдиновірців - якщо не приречена- то як мінімум розвивається на порядок гірше України
Адже Держава - це ідеї
Галичина(2-3 млн населення) проповідувала ідею проєвропейскості..., пройшло всього 30 років і за цю ідею проголосувало 88% виборців...
Тобто за 30 років кількісь українських проєвропейців зросло з 2 млн до 30млн (ріст в 15 разів)
В той час коли євреїв за 70 років з 1 млн до 6 млнн - це крах..але розуму це зрозуміти і перебудуватись - тобі не вистарчає.
1) Только недоумок будет сам себя называть разумным
2)Твой бред про население и достижения Израиля комментировать больше не буду т. к. тыкал тебя носом в него ранее
3) Идеи Галичины в виде заробитчанства в других странах уже воплотились во многих семьях этого региона, в т. ч. твоей
4) Модератору Ирине.
Неужели и сейчас вам неясно кто поднимает вопросы евреев и Израиля на этом форуме?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 23:52
AlexxK написав:
До этого 50 лет врал всему миру.
Режим не признал свою ответственность за преступления сталинского (и последующих) режимов, не говоря уже о наказании виновных и компенсациях пострадавшим.
Продолжение ли это советской власти по отношению к предыдущему периоду? Безусловно, да. И ответственность за все преступления – общая.
Советский режим – 1917-1991гг.
Добавим еще Венгрию, Чехословакию, Афганистан.
Закрытые границы (выездные визы).
Препятствия еврейской эмиграции.
Главлит - цензура.
Зато мы делали ракеты и перекрыли Енисей (с)
Востаннє редагувалось Starikan
в П'ят 14 лют, 2020 23:55, всього редагувалось 1 раз.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 23:54
shapo написав:
Модератору Ирине.
Неужели и сейчас вам неясно кто поднимает вопросы евреев и Израиля на этом форуме?
1Я можу піднімати питання євреїв, росіян , українців...
А от коли ти пробуєш підняти питання рагулів-виявляється що
а - такої нації не існує
б - ти порушуєш цим правила і отримуєш бан
ПС
Які цифри викликали твоє обурення?
населення
1949 - 1 млн
2020 - 6 млн євреїв+2 млн арабів
вливання і тривалість
За 70 років отримали 130 млрд доларів безповоротної допомоги
Я це трактую
Як крайнє погані результати управління.які привели до настільки мізерних результатів. що в найближчому майбутньому і без підпитки людськими ресурсами з інших країн( а ці ресурси вже в основному закінчились0 -прооект ізраїль ждуть важкі часи -я навіть підозрюю що він буде повністю закритий.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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