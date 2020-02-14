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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5515551655175518 Додано: П'ят 14 лют, 2020 23:38 shapo

Я взагалі розумний- а от ти не дуже

Так і не можеш зрозуміти що

Держава, яка існує 70 років ,всмоктала в себе 130 млрд доларів , всмоктала в себе 5 млн євреїв з інших держав...і має 6 млн євреїв +2млн явних антагоністів (арабів)- якщо не приречена- то як мінімум розвивається на порядок гірше України

Адже Держава - це ідеї

Галичина(2-3 млн населення) проповідувала ідею проєвропейскості..., пройшло всього 30 років і за цю ідею проголосувало 88% виборців...

Тобто за 30 років кількісь українських проєвропейців зросло з 2 млн до 30млн (ріст в 15 разів)

В той час коли євреїв за 70 років з 1 млн до 6 млнн - це крах..але розуму це зрозуміти і перебудуватись - тобі не вистарчає.



А лікарні-армія... при отриманих 130 млрд - так ви ще й витрачати правильно не вмієте

Якби Україна отримала по 20000 доларів на кожного українця безповоротної допомоги.....ви б у нас двірниками і медсестрами працювали. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22085 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2020 23:44 budivelnik написав: shapo

Я взагалі розумний- а от ти не дуже

Так і не можеш зрозуміти що

Держава, яка існує 70 років ,всмоктала в себе 130 млрд , всмоктала в себе 5 млн з інших держав...і має 6 млн єдиновірців+2млн явних антагоністів до цих єдиновірців - якщо не приречена- то як мінімум розвивається на порядок гірше України

Адже Держава - це ідеї

Галичина(2-3 млн населення) проповідувала ідею проєвропейскості..., пройшло всього 30 років і за цю ідею проголосувало 88% виборців...

Тобто за 30 років кількісь українських проєвропейців зросло з 2 млн до 30млн (ріст в 15 разів)

В той час коли євреїв за 70 років з 1 млн до 6 млнн - це крах..але розуму це зрозуміти і перебудуватись - тобі не вистарчає. Я взагалі розумний- а от ти не дужеТак і не можеш зрозуміти щоДержава, яка існує 70 років ,всмоктала в себе 130 млрд , всмоктала в себе 5 млн з інших держав...і має 6 млн єдиновірців+2млн явних антагоністів до цих єдиновірців - якщо не приречена- то як мінімум розвивається на порядок гірше УкраїниАдже Держава - це ідеїГаличина(2-3 млн населення) проповідувала ідею проєвропейскості..., пройшло всього 30 років і за цю ідею проголосувало 88% виборців...Тобто за 30 років кількісь українських проєвропейців зросло з 2 млн до 30млн (ріст в 15 разів)В той час коли євреїв за 70 років з 1 млн до 6 млнн - це крах..але розуму це зрозуміти і перебудуватись - тобі не вистарчає.

1) Только недоумок будет сам себя называть разумным

2)Твой бред про население и достижения Израиля комментировать больше не буду т. к. тыкал тебя носом в него ранее

3) Идеи Галичины в виде заробитчанства в других странах уже воплотились во многих семьях этого региона, в т. ч. твоей

4) Модератору Ирине.

Неужели и сейчас вам неясно кто поднимает вопросы евреев и Израиля на этом форуме? 1) Только недоумок будет сам себя называть разумным2)Твой бред про население и достижения Израиля комментировать больше не буду т. к. тыкал тебя носом в него ранее3) Идеи Галичины в виде заробитчанства в других странах уже воплотились во многих семьях этого региона, в т. ч. твоей4) Модератору Ирине.Неужели и сейчас вам неясно кто поднимает вопросы евреев и Израиля на этом форуме? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2845 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 574 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2020 23:52 AlexxK написав: До этого 50 лет врал всему миру.

Режим не признал свою ответственность за преступления сталинского (и последующих) режимов, не говоря уже о наказании виновных и компенсациях пострадавшим.

Продолжение ли это советской власти по отношению к предыдущему периоду? Безусловно, да. И ответственность за все преступления – общая.

Советский режим – 1917-1991гг. До этого 50 лет врал всему миру.Режим не признал свою ответственность за преступления сталинского (и последующих) режимов, не говоря уже о наказании виновных и компенсациях пострадавшим.Продолжение ли это советской власти по отношению к предыдущему периоду? Безусловно, да. И ответственность за все преступления – общая.Советский режим – 1917-1991гг.

Добавим еще Венгрию, Чехословакию, Афганистан.

Закрытые границы (выездные визы).

Препятствия еврейской эмиграции.

Главлит - цензура.



Зато мы делали ракеты и перекрыли Енисей (с) Добавим еще Венгрию, Чехословакию, Афганистан.Закрытые границы (выездные визы).Препятствия еврейской эмиграции.Главлит - цензура.Зато мы делали ракеты и перекрыли Енисей (с) Востаннє редагувалось Starikan в П'ят 14 лют, 2020 23:55, всього редагувалось 1 раз. Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16652 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1692 раз. Подякували: 2586 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2020 23:54 shapo написав: Модератору Ирине.

Неужели и сейчас вам неясно кто поднимает вопросы евреев и Израиля на этом форуме? Модератору Ирине.Неужели и сейчас вам неясно кто поднимает вопросы евреев и Израиля на этом форуме? 1Я можу піднімати питання євреїв, росіян , українців...

А от коли ти пробуєш підняти питання рагулів-виявляється що

а - такої нації не існує

б - ти порушуєш цим правила і отримуєш бан



ПС

Які цифри викликали твоє обурення?

населення

1949 - 1 млн

2020 - 6 млн євреїв+2 млн арабів

вливання і тривалість

За 70 років отримали 130 млрд доларів безповоротної допомоги



Я це трактую

Як крайнє погані результати управління.які привели до настільки мізерних результатів. що в найближчому майбутньому і без підпитки людськими ресурсами з інших країн( а ці ресурси вже в основному закінчились0 -прооект ізраїль ждуть важкі часи -я навіть підозрюю що він буде повністю закритий. 1Я можу піднімати питання євреїв, росіян , українців...А от коли ти пробуєш підняти питання рагулів-виявляється щоа - такої нації не існуєб - ти порушуєш цим правила і отримуєш банПСЯкі цифри викликали твоє обурення?населення1949 - 1 млн2020 - 6 млн євреїв+2 млн арабіввливання і тривалістьЗа 70 років отримали 130 млрд доларів безповоротної допомогиЯ це трактуюЯк крайнє погані результати управління.які привели до настільки мізерних результатів. що в найближчому майбутньому і без підпитки людськими ресурсами з інших країн( а ці ресурси вже в основному закінчились0 -прооект ізраїль ждуть важкі часи -я навіть підозрюю що він буде повністю закритий. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22085 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5515551655175518 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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