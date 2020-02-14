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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5515551655175518
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 23:38

shapo
Я взагалі розумний- а от ти не дуже
Так і не можеш зрозуміти що
Держава, яка існує 70 років ,всмоктала в себе 130 млрд доларів , всмоктала в себе 5 млн євреїв з інших держав...і має 6 млн євреїв +2млн явних антагоністів (арабів)- якщо не приречена- то як мінімум розвивається на порядок гірше України
Адже Держава - це ідеї
Галичина(2-3 млн населення) проповідувала ідею проєвропейскості..., пройшло всього 30 років і за цю ідею проголосувало 88% виборців...
Тобто за 30 років кількісь українських проєвропейців зросло з 2 млн до 30млн (ріст в 15 разів)
В той час коли євреїв за 70 років з 1 млн до 6 млнн - це крах..але розуму це зрозуміти і перебудуватись - тобі не вистарчає.

А лікарні-армія... при отриманих 130 млрд - так ви ще й витрачати правильно не вмієте
Якби Україна отримала по 20000 доларів на кожного українця безповоротної допомоги.....ви б у нас двірниками і медсестрами працювали.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 23:44

  budivelnik написав:shapo
Я взагалі розумний- а от ти не дуже
Так і не можеш зрозуміти що
Держава, яка існує 70 років ,всмоктала в себе 130 млрд , всмоктала в себе 5 млн з інших держав...і має 6 млн єдиновірців+2млн явних антагоністів до цих єдиновірців - якщо не приречена- то як мінімум розвивається на порядок гірше України
Адже Держава - це ідеї
Галичина(2-3 млн населення) проповідувала ідею проєвропейскості..., пройшло всього 30 років і за цю ідею проголосувало 88% виборців...
Тобто за 30 років кількісь українських проєвропейців зросло з 2 млн до 30млн (ріст в 15 разів)
В той час коли євреїв за 70 років з 1 млн до 6 млнн - це крах..але розуму це зрозуміти і перебудуватись - тобі не вистарчає.

1) Только недоумок будет сам себя называть разумным
2)Твой бред про население и достижения Израиля комментировать больше не буду т. к. тыкал тебя носом в него ранее
3) Идеи Галичины в виде заробитчанства в других странах уже воплотились во многих семьях этого региона, в т. ч. твоей
4) Модератору Ирине.
Неужели и сейчас вам неясно кто поднимает вопросы евреев и Израиля на этом форуме?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 23:52

  AlexxK написав:До этого 50 лет врал всему миру.
Режим не признал свою ответственность за преступления сталинского (и последующих) режимов, не говоря уже о наказании виновных и компенсациях пострадавшим.
Продолжение ли это советской власти по отношению к предыдущему периоду? Безусловно, да. И ответственность за все преступления – общая.
Советский режим – 1917-1991гг.

Добавим еще Венгрию, Чехословакию, Афганистан.
Закрытые границы (выездные визы).
Препятствия еврейской эмиграции.
Главлит - цензура.

Зато мы делали ракеты и перекрыли Енисей (с)
Востаннє редагувалось Starikan в П'ят 14 лют, 2020 23:55, всього редагувалось 1 раз.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 23:54

  shapo написав:Модератору Ирине.
Неужели и сейчас вам неясно кто поднимает вопросы евреев и Израиля на этом форуме?
1Я можу піднімати питання євреїв, росіян , українців...
А от коли ти пробуєш підняти питання рагулів-виявляється що
а - такої нації не існує
б - ти порушуєш цим правила і отримуєш бан

ПС
Які цифри викликали твоє обурення?
населення
1949 - 1 млн
2020 - 6 млн євреїв+2 млн арабів
вливання і тривалість
За 70 років отримали 130 млрд доларів безповоротної допомоги

Я це трактую
Як крайнє погані результати управління.які привели до настільки мізерних результатів. що в найближчому майбутньому і без підпитки людськими ресурсами з інших країн( а ці ресурси вже в основному закінчились0 -прооект ізраїль ждуть важкі часи -я навіть підозрюю що він буде повністю закритий.
  shapo написав:3) Идеи Галичины в виде заробитчанства в других странах уже воплотились во многих семьях этого региона, в т. ч. твоей
московська трактовка
Ідеї Галичини не виїхати на заробітки
1 Ми завжди виїзжали на заробітки за трьох імперій
Австро-Угорської,Російської,Радянської.польської
але при цьому кількість українців у Львові станом на 1939 і 2020 - однакова
2 Виходячи з п1 - ми збільшуємо свою популяцію так активно, що нас ще й вистарчає на заселення Ізраїлю,Канади,Європи
3 Організм найкраще розвивається(збільшує популяцію) тільки там де для нього є хороші умови для проживання
4 Те що ідеї галичан були підхоплені і іншими територіями України - говорить про те що проєвропейькі ідеє кращі для України ніж проросійські
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 00:17

Лукашенко

Лукашенко описав, що відбувалося на переговорах з Росією, зокрема під час зустрічі з президентом РФ в Сочі, про постачання російських енергоносіїв до Білорусі. Він підкреслив, що білоруська сторона завжди вимагає рівних умов, адже країни перебувають не тільки в Союзній державі, а й в Євразійському економічному союзі.

Він розповів, що в економічному плані на Білорусь в Росії починають тиснути з різних сторін. Він прямо сказав, що йому говорять: "вступайте в Росію, тоді ми вам поставимо запчастини, тоді будуть інші ціни на нафту і газ". При цьому президент Білорусі засумнівався, що так і буде. :mrgreen:

Лукашенко висловив упевненість, що самі білоруси не хочуть входити до складу Росії і запевнив, що він не допустить цього.

Пряма мова: "Пам'ятайте, що ваш президент ніколи не стане останнім. Після мене – ви вже думайте, що будете робити. Але навіть якщо я буду жити і не буду президентом, я буду боротися за те, щоб наша Білорусь на цьому клаптику землі залишалася суверенною і незалежною.

Це не тільки нам – це нашим дітям. Їм ще жити в цій країні. Питання незалежності - це не тільки добре жити. Може, й гірше жити будемо. Не будемо – не хвилюйтеся. Пішли ті часи.

Але ми будемо жити на СВОЇЙ землі, СВОЇМ розумом, ми будемо обирати СВОЇХ президентів, формувати уряд і будемо створювати СВОЇ умови для життя наших людей. Нас ніколи не будуть поганяти, ми будемо проводити СВОЮ зовнішню і внутрішню політику, але не на шкоду нашим сусідам і не на шкоду рідним росіянам ".

П.С. Лукашенко читає козака - характерника на форумі? Чи Тараса Григоровича? :) В своїй хаті своя й правда, І сила, і воля.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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