shapo
Я взагалі розумний- а от ти не дуже
Так і не можеш зрозуміти що
Держава, яка існує 70 років ,всмоктала в себе 130 млрд доларів , всмоктала в себе 5 млн євреїв з інших держав...і має 6 млн євреїв +2млн явних антагоністів (арабів)- якщо не приречена- то як мінімум розвивається на порядок гірше України
Адже Держава - це ідеї
Галичина(2-3 млн населення) проповідувала ідею проєвропейскості..., пройшло всього 30 років і за цю ідею проголосувало 88% виборців...
Тобто за 30 років кількісь українських проєвропейців зросло з 2 млн до 30млн (ріст в 15 разів)
В той час коли євреїв за 70 років з 1 млн до 6 млнн - це крах..але розуму це зрозуміти і перебудуватись - тобі не вистарчає.
А лікарні-армія... при отриманих 130 млрд - так ви ще й витрачати правильно не вмієте
Якби Україна отримала по 20000 доларів на кожного українця безповоротної допомоги.....ви б у нас двірниками і медсестрами працювали.