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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 55165517551855195520> Додано: П'ят 14 лют, 2020 23:38 shapo

Я взагалі розумний- а от ти не дуже

Так і не можеш зрозуміти що

Держава, яка існує 70 років ,всмоктала в себе 130 млрд доларів , всмоктала в себе 5 млн євреїв з інших держав...і має 6 млн євреїв +2млн явних антагоністів (арабів)- якщо не приречена- то як мінімум розвивається на порядок гірше України

Адже Держава - це ідеї

Галичина(2-3 млн населення) проповідувала ідею проєвропейскості..., пройшло всього 30 років і за цю ідею проголосувало 88% виборців...

Тобто за 30 років кількісь українських проєвропейців зросло з 2 млн до 30млн (ріст в 15 разів)

В той час коли євреїв за 70 років з 1 млн до 6 млнн - це крах..але розуму це зрозуміти і перебудуватись - тобі не вистарчає.



А лікарні-армія... при отриманих 130 млрд - так ви ще й витрачати правильно не вмієте

Якби Україна отримала по 20000 доларів на кожного українця безповоротної допомоги.....ви б у нас двірниками і медсестрами працювали. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22085 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2020 23:44 budivelnik написав: shapo

Я взагалі розумний- а от ти не дуже

Так і не можеш зрозуміти що

Держава, яка існує 70 років ,всмоктала в себе 130 млрд , всмоктала в себе 5 млн з інших держав...і має 6 млн єдиновірців+2млн явних антагоністів до цих єдиновірців - якщо не приречена- то як мінімум розвивається на порядок гірше України

Адже Держава - це ідеї

Галичина(2-3 млн населення) проповідувала ідею проєвропейскості..., пройшло всього 30 років і за цю ідею проголосувало 88% виборців...

Тобто за 30 років кількісь українських проєвропейців зросло з 2 млн до 30млн (ріст в 15 разів)

В той час коли євреїв за 70 років з 1 млн до 6 млнн - це крах..але розуму це зрозуміти і перебудуватись - тобі не вистарчає. Я взагалі розумний- а от ти не дужеТак і не можеш зрозуміти щоДержава, яка існує 70 років ,всмоктала в себе 130 млрд , всмоктала в себе 5 млн з інших держав...і має 6 млн єдиновірців+2млн явних антагоністів до цих єдиновірців - якщо не приречена- то як мінімум розвивається на порядок гірше УкраїниАдже Держава - це ідеїГаличина(2-3 млн населення) проповідувала ідею проєвропейскості..., пройшло всього 30 років і за цю ідею проголосувало 88% виборців...Тобто за 30 років кількісь українських проєвропейців зросло з 2 млн до 30млн (ріст в 15 разів)В той час коли євреїв за 70 років з 1 млн до 6 млнн - це крах..але розуму це зрозуміти і перебудуватись - тобі не вистарчає.

1) Только недоумок будет сам себя называть разумным

2)Твой бред про население и достижения Израиля комментировать больше не буду т. к. тыкал тебя носом в него ранее

3) Идеи Галичины в виде заробитчанства в других странах уже воплотились во многих семьях этого региона, в т. ч. твоей

4) Модератору Ирине.

Неужели и сейчас вам неясно кто поднимает вопросы евреев и Израиля на этом форуме? 1) Только недоумок будет сам себя называть разумным2)Твой бред про население и достижения Израиля комментировать больше не буду т. к. тыкал тебя носом в него ранее3) Идеи Галичины в виде заробитчанства в других странах уже воплотились во многих семьях этого региона, в т. ч. твоей4) Модератору Ирине.Неужели и сейчас вам неясно кто поднимает вопросы евреев и Израиля на этом форуме? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2850 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 575 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2020 23:52 AlexxK написав: До этого 50 лет врал всему миру.

Режим не признал свою ответственность за преступления сталинского (и последующих) режимов, не говоря уже о наказании виновных и компенсациях пострадавшим.

Продолжение ли это советской власти по отношению к предыдущему периоду? Безусловно, да. И ответственность за все преступления – общая.

Советский режим – 1917-1991гг. До этого 50 лет врал всему миру.Режим не признал свою ответственность за преступления сталинского (и последующих) режимов, не говоря уже о наказании виновных и компенсациях пострадавшим.Продолжение ли это советской власти по отношению к предыдущему периоду? Безусловно, да. И ответственность за все преступления – общая.Советский режим – 1917-1991гг.

Добавим еще Венгрию, Чехословакию, Афганистан.

Закрытые границы (выездные визы).

Препятствия еврейской эмиграции.

Главлит - цензура.



Зато мы делали ракеты и перекрыли Енисей (с) Добавим еще Венгрию, Чехословакию, Афганистан.Закрытые границы (выездные визы).Препятствия еврейской эмиграции.Главлит - цензура.Зато мы делали ракеты и перекрыли Енисей (с) Востаннє редагувалось Starikan в П'ят 14 лют, 2020 23:55, всього редагувалось 1 раз. Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16652 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1692 раз. Подякували: 2587 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2020 23:54 shapo написав: Модератору Ирине.

Неужели и сейчас вам неясно кто поднимает вопросы евреев и Израиля на этом форуме? Модератору Ирине.Неужели и сейчас вам неясно кто поднимает вопросы евреев и Израиля на этом форуме? 1Я можу піднімати питання євреїв, росіян , українців...

А от коли ти пробуєш підняти питання рагулів-виявляється що

а - такої нації не існує

б - ти порушуєш цим правила і отримуєш бан



ПС

Які цифри викликали твоє обурення?

населення

1949 - 1 млн

2020 - 6 млн євреїв+2 млн арабів

вливання і тривалість

За 70 років отримали 130 млрд доларів безповоротної допомоги



Я це трактую

Як крайнє погані результати управління.які привели до настільки мізерних результатів. що в найближчому майбутньому і без підпитки людськими ресурсами з інших країн( а ці ресурси вже в основному закінчились0 -прооект ізраїль ждуть важкі часи -я навіть підозрюю що він буде повністю закритий.

shapo написав: 3) Идеи Галичины в виде заробитчанства в других странах уже воплотились во многих семьях этого региона, в т. ч. твоей 3) Идеи Галичины в виде заробитчанства в других странах уже воплотились во многих семьях этого региона, в т. ч. твоей московська трактовка

Ідеї Галичини не виїхати на заробітки

1 Ми завжди виїзжали на заробітки за трьох імперій

Австро-Угорської,Російської,Радянської.польської

але при цьому кількість українців у Львові станом на 1939 і 2020 - однакова

2 Виходячи з п1 - ми збільшуємо свою популяцію так активно, що нас ще й вистарчає на заселення Ізраїлю,Канади,Європи

3 Організм найкраще розвивається(збільшує популяцію) тільки там де для нього є хороші умови для проживання

4 Те що ідеї галичан були підхоплені і іншими територіями України - говорить про те що проєвропейькі ідеє кращі для України ніж проросійські 1Я можу піднімати питання євреїв, росіян , українців...А от коли ти пробуєш підняти питання рагулів-виявляється щоа - такої нації не існуєб - ти порушуєш цим правила і отримуєш банПСЯкі цифри викликали твоє обурення?населення1949 - 1 млн2020 - 6 млн євреїв+2 млн арабіввливання і тривалістьЗа 70 років отримали 130 млрд доларів безповоротної допомогиЯ це трактуюЯк крайнє погані результати управління.які привели до настільки мізерних результатів. що в найближчому майбутньому і без підпитки людськими ресурсами з інших країн( а ці ресурси вже в основному закінчились0 -прооект ізраїль ждуть важкі часи -я навіть підозрюю що він буде повністю закритий.московська трактовкаІдеї Галичини не виїхати на заробітки1 Ми завжди виїзжали на заробітки за трьох імперійАвстро-Угорської,Російської,Радянської.польськоїале при цьому кількість українців у Львові станом на 1939 і 2020 - однакова2 Виходячи з п1 - ми збільшуємо свою популяцію так активно, що нас ще й вистарчає на заселення Ізраїлю,Канади,Європи3 Організм найкраще розвивається(збільшує популяцію) тільки там де для нього є хороші умови для проживання4 Те що ідеї галичан були підхоплені і іншими територіями України - говорить про те що проєвропейькі ідеє кращі для України ніж проросійські в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22085 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 00:17 Лукашенко



Він розповів, що в економічному плані на Білорусь в Росії починають тиснути з різних сторін. Він прямо сказав, що йому говорять: "вступайте в Росію, тоді ми вам поставимо запчастини, тоді будуть інші ціни на нафту і газ". При цьому президент Білорусі засумнівався, що так і буде.



Лукашенко висловив упевненість, що самі білоруси не хочуть входити до складу Росії і запевнив, що він не допустить цього.



Пряма мова: "Пам'ятайте, що ваш президент ніколи не стане останнім. Після мене – ви вже думайте, що будете робити. Але навіть якщо я буду жити і не буду президентом, я буду боротися за те, щоб наша Білорусь на цьому клаптику землі залишалася суверенною і незалежною .



Це не тільки нам – це нашим дітям. Їм ще жити в цій країні. Питання незалежності - це не тільки добре жити. Може, й гірше жити будемо . Не будемо – не хвилюйтеся. Пішли ті часи.



Але ми будемо жити на СВОЇЙ землі, СВОЇМ розумом, ми будемо обирати СВОЇХ президентів, формувати уряд і будемо створювати СВОЇ умови для життя наших людей. Нас ніколи не будуть поганяти, ми будемо проводити СВОЮ зовнішню і внутрішню політику, але не на шкоду нашим сусідам і не на шкоду рідним росіянам ".



П.С. Лукашенко читає козака - характерника на форумі? Чи Тараса Григоровича? В своїй хаті своя й правда, І сила, і воля. Лукашенко описав, що відбувалося на переговорах з Росією, зокрема під час зустрічі з президентом РФ в Сочі, про постачання російських енергоносіїв до Білорусі. Він підкреслив, що білоруська сторона завжди вимагає рівних умов, адже країни перебувають не тільки в Союзній державі, а й в Євразійському економічному союзі.Він розповів, що в економічному плані на Білорусь в Росії починають тиснути з різних сторін. Він прямо сказав, що йому говорять: "вступайте в Росію, тоді ми вам поставимо запчастини, тоді будуть інші ціни на нафту і газ". При цьому президент Білорусі засумнівався, що так і буде.Лукашенко висловив упевненість, що самі білоруси не хочуть входити до складу Росії і запевнив, що він не допустить цього.Пряма мова: "Пам'ятайте, що ваш президент ніколи не стане останнім. Після мене – ви вже думайте, що будете робити. Але навіть якщо я буду жити і не буду президентом,Це не тільки нам – це нашим дітям. Їм ще жити в цій країні.. Не будемо – не хвилюйтеся. Пішли ті часи.Але ми будемо жити наземлі,розумом, ми будемо обиратипрезидентів, формувати уряд і будемо створюватиумови для життя наших людей. Нас ніколи не будуть поганяти, ми будемо проводитизовнішню і внутрішню політику, але не на шкоду нашим сусідам і не на шкоду рідним росіянам ".П.С. Лукашенко читає козака - характерника на форумі? Чи Тараса Григоровича?В своїй хаті своя й правда, І сила, і воля. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27691 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 08:37 https://www.youtube.com/watch?v=iI0hHrLLUxI



очередной зашквар "разоблачителей" очередной зашквар "разоблачителей" Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2850 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 575 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 10:13 Дробович Маємо історичний конфлікт із Польщею навколо Волинської трагедії. Але можемо знайти консенсус.



Про це в інтерв'ю журналу "Країна" говорить директор Інституту національної пам'яті Антон Дробович.



"Агресія РФ щодо всієї Європи стала об'єднувальним фактором. Варшава усвідомлює ризики від Кремля. Маємо виступати за історичну правду, справедливість і повагу до людських прав, гідності. Така позиція в будь-якій суперечці буде виграшною", - вважає Антон Дробович.



За його словами, також важливо не впадати в самовиправдання.



"Треба визнати, що українці вдавалися до жорстоких дій проти поляків. І це була реакція на політику польської влади. Вона асиметрична, злочинна, фатальна. Поляки на дії українців реагували так само. Україна визнає свої помилки і шкодує. Ми перепрошували й готові зробити це ще раз. Але не будемо грати в одні ворота. Винні й вони, і ми. Доки не визнають цього, ситуація виглядає як свинство. Київ має дотримуватися своєї позиції, і рано чи пізно ми прийдемо до порозуміння", - додає голова УІНП. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27691 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 10:44 Побєдобєсіє У повідомленні про телефонну розмову президентів України і Росії, яке було оприлюднене пресслужбою Кремля, особливий інтерес викликає абзац, який взагалі не має ніякого стосунку ані до теми врегулювання ситуації на Донбасі, ані до питання підготовки «нормандського саміту».



Однак він має стосунок до того, що дійсно цікавить Володимира Путіна – 75-річчя закінчення Другої світової війни. «З російського боку підкреслили внесок всіх народів СРСР у розгром нацистської Німеччини та вказали на неприпустимість спотворення історичної правди про події Другої світової війни» – вказується у повідомленні пресслужби президента Росії.



Ювілей Перемоги для Путіна – особлива дата. У будівництві авторитарного режиму, яким Путін займається всі останні десятиліття, міф про «Велику вітчизняну війну» – це фундамент ідеології режиму . Адже, по суті, російський президент будує новий Радянський Союз, тільки без Комуністичної партії. А як такій державі без ідеології? І ідеологія була знайдена – побєдобєсіє .



Саме тому недавній виступ президента України в Польщі викликав таке роздратування у російських політичних колах. З української точки зору, як і просто з точки зору здорового глузду, Володимир Зеленський не сказав у цьому виступі нічого особливого. Просто сказав правду про війну , нагадав про справжню роль в її розв’язанні нацистської Німеччини і сталінського Радянського Союзу. Але в Кремлі саме правду і не хочуть чути .



Співпраця Йосипа Сталіна і Адольфа Гітлера, секретні протоколи до пакту Молотова-Ріббентропа, напад СРСР на Фінляндію, участь в знищенні Польщі, окупація країн Балтії – про все в Москві вважають за краще зараз не згадувати. Як і про те, що Радянський Союз почав боротьбу проти нацизму тільки через майже два роки після початку Другої світової війни, після нападу Гітлера. А до цього Кремль не тільки допомагав Гітлеру встановити контроль над Європою, а й свідомо утримував комуністів у всіх окупованих нацистами країнах континенту від участі в русі Опору агресору. Про це теж не варто забувати.



Путін зараз буде намагатися змусити усіх забути правду . І Зеленського – у першу чергу. Слова про «неприпустимість спотворення правди» – це пряма загроза російського президента. Якщо Зеленський буде продовжувати говорити правду про війну, якщо в Києві не погодяться повернутися до наративу «Великої вітчизняної» і забути – хоча б до 9 травня – про Другу світову – не буде ніякого прогресу в переговорах по Донбасу, підготовці нового саміту в «нормандському форматі», обміну полоненими.



Зеленському вже пропонували путінські правила обміну. То обміняти українських заручників на можливого учасника знищення малайзійського «Боїнга» Володимира Цемаха. То обміняти українських заручників на бійців «Беркуту», можливих учасників бійні на Майдані.



А тепер можуть запропонувати обміняти українців на згоду з путінською брехнею про війну. Або хоча б на мовчання. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27691 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 10:53 Schmit написав: shapo написав: Schmit написав: Інформаційна війна триває, зелена влада підіграє ворогу. Інформаційна війна триває, зелена влада підіграє ворогу.



https://www.youtube.com/watch?v=kspPlWlx_-Y



Даже не знаю как сказать...



Это не просто капец, это капец капцов.



Хрен с этим шарием...

Но авторы ролика просто ...



Как можно уравнивать бегающую журналистку с гиви-моторолами?

Вы понимаете, что несут эти два ...



Как? Как?!!!

Тогда возвращать Донбас, Крым, если вот гражданин (в данном случае журналистка) покаялась, признала своё заблуждение, ошибку, изменила своё прежнее мнение.

И она всё равно равна гивям-моторолам.



Так *бегали*, поддерживали, ещё поддерживают значительная часть населения ОРДЛО и Крыма.

А им прямым текстом -- да хоть осознайте, признайте, изменитесь, но вы всё равно все гиви-моторолы.



Ну бодаются данные авторы с Шарием.

Бодались бы себе.

Показывая его конкретные зашквары, манипуляции, финансирование, но нужно-то хоть думать трошки.



Шарий вскрывает их, они его

Интересно, есть ли признание Гончаренко об ошибке, как он топил за рыгионалов и вяличие русского языка?

Иначе, по логике авторов, получится, что ПАП зашкварился в конец. Даже не знаю как сказать...Это не просто капец, это капец капцов.Хрен с этим шарием...Но авторы ролика просто ...Как можно уравнивать бегающую журналистку с гиви-моторолами?Вы понимаете, что несут эти два ...Как? Как?!!!Тогда возвращать Донбас, Крым, если вот гражданин (в данном случае журналистка) покаялась, признала своё заблуждение, ошибку, изменила своё прежнее мнение.И она всё равно равна гивям-моторолам.Так *бегали*, поддерживали, ещё поддерживают значительная часть населения ОРДЛО и Крыма.А им прямым текстом -- да хоть осознайте, признайте, изменитесь, но вы всё равно все гиви-моторолы.Ну бодаются данные авторы с Шарием.Бодались бы себе.Показывая его конкретные зашквары, манипуляции, финансирование, но нужно-то хоть думать трошки.Шарий вскрывает их, они егоИнтересно, есть ли признание Гончаренко об ошибке, как он топил за рыгионалов и вяличие русского языка?Иначе, по логике авторов, получится, что ПАП зашкварился в конец. Востаннє редагувалось detroytred в Суб 15 лют, 2020 11:00, всього редагувалось 2 разів. detroytred

Повідомлень: 23089 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 10:55 detroytred написав: Шарий вскрывает их, они его Шарий вскрывает их, они его

В підсумку - сраЧ. В підсумку - сраЧ. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27691 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 55165517551855195520> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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