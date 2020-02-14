Додано: Суб 15 лют, 2020 11:20

shapo написав: Если сравнить с тем что вы тут рекламируете , то от христианства тянется не просто запах, а кровь и трупы через века Если сравнить с тем что вы тут рекламируете , то от христианства тянется не просто запах, а кровь и трупы через века

“Бережіться лжепророків, які приходять до вас у овечій одежі, а всередині є вовками хижими. Ви пізнаєте їх за плодами їхніми”Стережіться лжепророків. В контексті Євангелія від Матея лжепророки – це не ті, що говорять помилкові речі, але ті, які не роблять те, що говорять. Людські вчинки виявляють людське серце.Що приходять до вас в овечій одежі. Говорять як Христос, але не чинять як Він. Ісус говорить про них: «Робіть те, що вам скажуть, але не робіть, як вони роблять» (пор. Мт 23,3).Всередині – вовки хижі. Вони є побіленими гробами: всередині не є такими як назовні (пор. Мт 23,25-27). Однак це не просто через неузгодженість, але скоріше через лицемірство. Мають уста, але не серце Сина Божого. Вони готові прийняти Його послання, але не люблять Його та не йдуть за Ним, Господом. Так що не входять через Нього, який є дверима любові до Отця та братів і сестер.Хижі вовки вбивають Агнця.