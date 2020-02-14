Козак-характерник написав:
В ісламі, просто один із пророків. У християн - Бог, що народився від непорочного зачаття від Марії. Тобто втілився в людське тіло, щоб прийти і принести людям Істину і Спасіння, принести себе в жертву заради Спасіння людей від гріха. Це базова концептуальна річ. Я вірую саме в Христа і таїнство Святої Трійці. Власне ключове слово вже є в самій назві "християнство" - Христос.
Христианство не говоря о исламе переписано с искажениями смысла с иудаизма который называется в христианстве Ветхий Завет, а не часть пятикнижия Моисеево в иудаизме, и поэтому христианство и ислам относятся к аврамическим религиям.
И как у любого неофита у христианства и в исламе вскоре начался приступ ненависти к тому откуда вышел