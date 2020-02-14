Козак-характерник написав:
Відділити какашки від чоколяду. Але ж запах то все одно залишиться. А цукерочка то смердюча.
Если сравнить с тем что вы тут рекламируете , то от христианства тянется не просто запах, а кровь и трупы через века
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 15 лют, 2020 11:13
Если сравнить с тем что вы тут рекламируете , то от христианства тянется не просто запах, а кровь и трупы через века
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 15 лют, 2020 11:20
“Бережіться лжепророків, які приходять до вас у овечій одежі, а всередині є вовками хижими. Ви пізнаєте їх за плодами їхніми”
Стережіться лжепророків. В контексті Євангелія від Матея лжепророки – це не ті, що говорять помилкові речі, але ті, які не роблять те, що говорять. Людські вчинки виявляють людське серце.
Що приходять до вас в овечій одежі. Говорять як Христос, але не чинять як Він. Ісус говорить про них: «Робіть те, що вам скажуть, але не робіть, як вони роблять» (пор. Мт 23,3).
Всередині – вовки хижі. Вони є побіленими гробами: всередині не є такими як назовні (пор. Мт 23,25-27). Однак це не просто через неузгодженість, але скоріше через лицемірство. Мають уста, але не серце Сина Божого. Вони готові прийняти Його послання, але не люблять Його та не йдуть за Ним, Господом. Так що не входять через Нього, який є дверима любові до Отця та братів і сестер.
Хижі вовки вбивають Агнця.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Суб 15 лют, 2020 11:25, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Суб 15 лют, 2020 11:23
Козак-характерник
Сравнение с говн-цом не корректно.
Гов-но есть гов-но, шоколад - шоколад, а манипуляции-искажения информации -- это другое, не имеющее ни вкуса, ни запаха))
Додано: Суб 15 лют, 2020 11:25
))) Порошенко - Нужно защитить права русскоговорящего народа
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 15 лют, 2020 11:29
Наш Вадік бил на всьо гаразд, он - піаніст і підагог.(с)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Суб 15 лют, 2020 11:33
1) Христос - один из многочисленных лже-пророков в иудаизме
2) В его учении, вернее,написанной Павлом и многократно переписанной историей с Христом сплошные противоречия.
С одной стороны при наказании блудницы он произнес "Не судите,да не судимы будете"
С другой зайдя в Храм с менялами не только сам судил их.но и приводил приговор в исполнение
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 15 лют, 2020 11:40
В ісламі, просто один із пророків. У християн - Бог, що народився від непорочного зачаття від Марії. Тобто втілився в людське тіло, щоб прийти і принести людям Істину і Спасіння, принести себе в жертву заради Спасіння людей від гріха. Це базова концептуальна річ. Я вірую саме в Христа і таїнство Святої Трійці. Власне ключове слово вже є в самій назві "християнство" - Христос.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Суб 15 лют, 2020 11:52
Христианство не говоря о исламе переписано с искажениями смысла с иудаизма который называется в христианстве Ветхий Завет, а не часть пятикнижия Моисеево в иудаизме, и поэтому христианство и ислам относятся к аврамическим религиям.
И как у любого неофита у христианства и в исламе вскоре начался приступ ненависти к тому откуда вышел
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 15 лют, 2020 13:40
Тебе хочется думать, что 73%, голосовавших за Зеленского, проевропейские, но это далеко не так.
Последние полгода рейтинг Зеленского падает, но растет не Порошенко, Вакарчук, или иной псевдо-патриот, а Шарий и зажОП. Следи за социологией и делай выводы, а не пропаганду...
Додано: Суб 15 лют, 2020 13:48
барабанний дріб
1 В Зеленського падає рейтинг... бо він став на розкоряку і не знає як
а - зупинити війну не здавшись
б - прийти в Європу
Тому втрачає голоси і там і там
2 В Зеленського падає - винуватий Порошенко...
Добре що коли в мене стоїть ні зеленський ні Порошенко тут ні до чого(подобається мені самому визначати що і коли)
3Назвати Порошенко чи Вакарчука -псевдопатріотами...порівнюючи їх з шарієм ....-це навіть не короста головного мозгу..це маразм
До Порошенка і Вакарчука є багато претензій..але точно відсутні претензії до їх неПатріотизму.
П от до балабола шарія чи дубінського чи ЗАЖОП у вигляді медведчука,рабіновича чи шуфрича- пртензій до зради - вагон ....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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