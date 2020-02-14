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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5517551855195520> Додано: Суб 15 лют, 2020 11:13 Козак-характерник написав: detroytred написав: Это у них (между ними) боротьба

Пересичный же, только имея данные от всех борцунов, переварив их критически, имеет шанс сложить хоть немного объективную картинку. Это у них (между ними) боротьбаПересичный же, только имея данные от всех борцунов, переварив их критически, имеет шанс сложить хоть немного объективную картинку.

Відділити какашки від чоколяду. Але ж запах то все одно залишиться. А цукерочка то смердюча. Відділити какашки від чоколяду. Але ж запах то все одно залишиться.А цукерочка то смердюча.



Если сравнить с тем что вы тут рекламируете , то от христианства тянется не просто запах, а кровь и трупы через века Если сравнить с тем что вы тут рекламируете , то от христианства тянется не просто запах, а кровь и трупы через века Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2847 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 575 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 11:20 shapo написав: Если сравнить с тем что вы тут рекламируете , то от христианства тянется не просто запах, а кровь и трупы через века Если сравнить с тем что вы тут рекламируете , то от христианства тянется не просто запах, а кровь и трупы через века

“Бережіться лжепророків, які приходять до вас у овечій одежі, а всередині є вовками хижими. Ви пізнаєте їх за плодами їхніми”



Стережіться лжепророків. В контексті Євангелія від Матея лжепророки – це не ті, що говорять помилкові речі, але ті, які не роблять те, що говорять. Людські вчинки виявляють людське серце.



Що приходять до вас в овечій одежі. Говорять як Христос, але не чинять як Він. Ісус говорить про них: «Робіть те, що вам скажуть, але не робіть, як вони роблять» (пор. Мт 23,3).



Всередині – вовки хижі. Вони є побіленими гробами: всередині не є такими як назовні (пор. Мт 23,25-27). Однак це не просто через неузгодженість, але скоріше через лицемірство. Мають уста, але не серце Сина Божого. Вони готові прийняти Його послання, але не люблять Його та не йдуть за Ним, Господом. Так що не входять через Нього, який є дверима любові до Отця та братів і сестер.



Хижі вовки вбивають Агнця. “Бережіться лжепророків, які приходять до вас у овечій одежі, а всередині є вовками хижими. Ви пізнаєте їх за плодами їхніми”Стережіться лжепророків. В контексті Євангелія від Матея лжепророки – це не ті, що говорять помилкові речі, але ті, які не роблять те, що говорять. Людські вчинки виявляють людське серце.Що приходять до вас в овечій одежі. Говорять як Христос, але не чинять як Він. Ісус говорить про них: «Робіть те, що вам скажуть, але не робіть, як вони роблять» (пор. Мт 23,3).Всередині – вовки хижі. Вони є побіленими гробами: всередині не є такими як назовні (пор. Мт 23,25-27). Однак це не просто через неузгодженість, але скоріше через лицемірство. Мають уста, але не серце Сина Божого. Вони готові прийняти Його послання, але не люблять Його та не йдуть за Ним, Господом. Так що не входять через Нього, який є дверима любові до Отця та братів і сестер.Хижі вовки вбивають Агнця. Востаннє редагувалось Козак-характерник в Суб 15 лют, 2020 11:25, всього редагувалось 1 раз. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27695 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1903 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 11:23 Козак-характерник

Сравнение с говн-цом не корректно.

Гов-но есть гов-но, шоколад - шоколад, а манипуляции-искажения информации -- это другое, не имеющее ни вкуса, ни запаха)) detroytred

Повідомлень: 23089 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 11:25 detroytred написав: Интересно, есть ли признание Гончаренко об ошибке, как он топил за рыгионалов и вяличие русского языка?

Иначе, по логике авторов, получится, что ПАП зашкварился в конец. Интересно, есть ли признание Гончаренко об ошибке, как он топил за рыгионалов и вяличие русского языка?Иначе, по логике авторов, получится, что ПАП зашкварился в конец.



))) Порошенко - Нужно защитить права русскоговорящего народа



https://www.youtube.com/watch?v=awSp0bvTMqw ))) Порошенко - Нужно защитить права русскоговорящего народа Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15179 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3943 раз. Подякували: 6039 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 11:29 freeze написав: detroytred написав: Интересно, есть ли признание Гончаренко об ошибке, как он топил за рыгионалов и вяличие русского языка?

Иначе, по логике авторов, получится, что ПАП зашкварился в конец. Интересно, есть ли признание Гончаренко об ошибке, как он топил за рыгионалов и вяличие русского языка?Иначе, по логике авторов, получится, что ПАП зашкварился в конец.



))) Порошенко - Нужно защитить права русскоговорящего народа



https://www.youtube.com/watch?v=awSp0bvTMqw ))) Порошенко - Нужно защитить права русскоговорящего народа

Наш Вадік бил на всьо гаразд, он - піаніст і підагог.(с) Наш Вадік бил на всьо гаразд, он - піаніст і підагог.(с) Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27695 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1903 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 11:33 Козак-характерник написав: shapo написав: Если сравнить с тем что вы тут рекламируете , то от христианства тянется не просто запах, а кровь и трупы через века Если сравнить с тем что вы тут рекламируете , то от христианства тянется не просто запах, а кровь и трупы через века

“Бережіться лжепророків, які приходять до вас у овечій одежі, а всередині є вовками хижими. Ви пізнаєте їх за плодами їхніми”



Стережіться лжепророків. В контексті Євангелія від Матея лжепророки – це не ті, що говорять помилкові речі, але ті, які не роблять те, що говорять. Людські вчинки виявляють людське серце.



Що приходять до вас в овечій одежі. Говорять як Христос, але не чинять як Він. Ісус говорить про них: «Робіть те, що вам скажуть, але не робіть, як вони роблять» (пор. Мт 23,3).



Всередині – вовки хижі. Вони є побіленими гробами: всередині не є такими як назовні (пор. Мт 23,25-27). Однак це не просто через неузгодженість, але скоріше через лицемірство. Мають уста, але не серце Сина Божого. Вони готові прийняти Його послання, але не люблять Його та не йдуть за Ним, Господом. Так що не входять через Нього, який є дверима любові до Отця та братів і сестер.



Хижі вовки вбивають Агнця. “Бережіться лжепророків, які приходять до вас у овечій одежі, а всередині є вовками хижими. Ви пізнаєте їх за плодами їхніми”Стережіться лжепророків. В контексті Євангелія від Матея лжепророки – це не ті, що говорять помилкові речі, але ті, які не роблять те, що говорять. Людські вчинки виявляють людське серце.Що приходять до вас в овечій одежі. Говорять як Христос, але не чинять як Він. Ісус говорить про них: «Робіть те, що вам скажуть, але не робіть, як вони роблять» (пор. Мт 23,3).Всередині – вовки хижі. Вони є побіленими гробами: всередині не є такими як назовні (пор. Мт 23,25-27). Однак це не просто через неузгодженість, але скоріше через лицемірство. Мають уста, але не серце Сина Божого. Вони готові прийняти Його послання, але не люблять Його та не йдуть за Ним, Господом. Так що не входять через Нього, який є дверима любові до Отця та братів і сестер.Хижі вовки вбивають Агнця.



1) Христос - один из многочисленных лже-пророков в иудаизме

2) В его учении, вернее,написанной Павлом и многократно переписанной историей с Христом сплошные противоречия.

С одной стороны при наказании блудницы он произнес "Не судите,да не судимы будете"

С другой зайдя в Храм с менялами не только сам судил их.но и приводил приговор в исполнение 1) Христос - один из многочисленных лже-пророков в иудаизме2) В его учении, вернее,написанной Павлом и многократно переписанной историей с Христом сплошные противоречия.С одной стороны при наказании блудницы он произнес "Не судите,да не судимы будете"С другой зайдя в Храм с менялами не только сам судил их.но и приводил приговор в исполнение Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2847 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 575 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 11:40 shapo написав: Христос - один из многочисленных лже-пророков в иудаизме. Христос - один из многочисленных лже-пророков в иудаизме.

В ісламі, просто один із пророків. У християн - Бог, що народився від непорочного зачаття від Марії. Тобто втілився в людське тіло, щоб прийти і принести людям Істину і Спасіння, принести себе в жертву заради Спасіння людей від гріха. Це базова концептуальна річ. Я вірую саме в Христа і таїнство Святої Трійці. Власне ключове слово вже є в самій назві "християнство" - Христос. В ісламі, просто один із пророків. У християн - Бог, що народився від непорочного зачаття від Марії. Тобто втілився в людське тіло, щоб прийти і принести людям Істину і Спасіння, принести себе в жертву заради Спасіння людей від гріха. Це базова концептуальна річ. Я вірую саме в Христа і таїнство Святої Трійці. Власне ключове слово вже є в самій назві "християнство" - Христос. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27695 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1903 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 11:52 Козак-характерник написав: shapo написав: Христос - один из многочисленных лже-пророков в иудаизме. Христос - один из многочисленных лже-пророков в иудаизме.

В ісламі, просто один із пророків. У християн - Бог, що народився від непорочного зачаття від Марії. Тобто втілився в людське тіло, щоб прийти і принести людям Істину і Спасіння, принести себе в жертву заради Спасіння людей від гріха. Це базова концептуальна річ. Я вірую саме в Христа і таїнство Святої Трійці. Власне ключове слово вже є в самій назві "християнство" - Христос. В ісламі, просто один із пророків. У християн - Бог, що народився від непорочного зачаття від Марії. Тобто втілився в людське тіло, щоб прийти і принести людям Істину і Спасіння, принести себе в жертву заради Спасіння людей від гріха. Це базова концептуальна річ. Я вірую саме в Христа і таїнство Святої Трійці. Власне ключове слово вже є в самій назві "християнство" - Христос.



Христианство не говоря о исламе переписано с искажениями смысла с иудаизма который называется в христианстве Ветхий Завет, а не часть пятикнижия Моисеево в иудаизме, и поэтому христианство и ислам относятся к аврамическим религиям.

И как у любого неофита у христианства и в исламе вскоре начался приступ ненависти к тому откуда вышел Христианство не говоря о исламе переписано с искажениями смысла с иудаизма который называется в христианстве Ветхий Завет, а не часть пятикнижия Моисеево в иудаизме, и поэтому христианство и ислам относятся к аврамическим религиям.И как у любого неофита у христианства и в исламе вскоре начался приступ ненависти к тому откуда вышел Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2847 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 575 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 13:40 budivelnik написав: За проросійські гасла(дружба і економічна співпраця з педерацією) проголосувало 12%

За проєвропейські - 88%

І хоча особисто для мене Зеленський менший проєвропеєць ніж Порошенко..але при цьому він на порядок кращий проєвропеєць від Бойко/Медведчука/Рабіновича За проросійські гасла(дружба і економічна співпраця з педерацією) проголосувало 12%За проєвропейські - 88%І хоча особисто для мене Зеленський менший проєвропеєць ніж Порошенко..але при цьому він на порядок кращий проєвропеєць від Бойко/Медведчука/Рабіновича



Тебе хочется думать, что 73%, голосовавших за Зеленского, проевропейские, но это далеко не так.



Последние полгода рейтинг Зеленского падает, но растет не Порошенко, Вакарчук, или иной псевдо-патриот, а Шарий и зажОП. Следи за социологией и делай выводы, а не пропаганду... Тебе хочется думать, что 73%, голосовавших за Зеленского, проевропейские, но это далеко не так.Последние полгода рейтинг Зеленского падает, но растет не Порошенко, Вакарчук, или иной псевдо-патриот, а Шарий и зажОП. Следи за социологией и делай выводы, а не пропаганду... zРадио

Повідомлень: 4913 З нами з: 02.05.18 Подякував: 905 раз. Подякували: 2055 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 13:48 zРадио написав: budivelnik написав: За проросійські гасла(дружба і економічна співпраця з педерацією) проголосувало 12%

За проєвропейські - 88%

І хоча особисто для мене Зеленський менший проєвропеєць ніж Порошенко..але при цьому він на порядок кращий проєвропеєць від Бойко/Медведчука/Рабіновича За проросійські гасла(дружба і економічна співпраця з педерацією) проголосувало 12%За проєвропейські - 88%І хоча особисто для мене Зеленський менший проєвропеєць ніж Порошенко..але при цьому він на порядок кращий проєвропеєць від Бойко/Медведчука/Рабіновича Тебе хочется думать, что 73%, голосовавших за Зеленского, проевропейские, но это далеко не так.

Последние полгода рейтинг Зеленского падает, но растет не Порошенко, Вакарчук, или иной псевдо-патриот, а Шарий и зажОП. Следи за социологией и делай выводы, а не пропаганду...

Проевропейские настроения вернулись на уровень 2011-2012 гг, и виноват в этом... барабанная дробь... Порошенко, обесценивавший европейский вектор коррупцией и бедностью Тебе хочется думать, что 73%, голосовавших за Зеленского, проевропейские, но это далеко не так.Последние полгода рейтинг Зеленского падает, но растет не Порошенко, Вакарчук, или иной псевдо-патриот, а Шарий и зажОП. Следи за социологией и делай выводы, а не пропаганду...Проевропейские настроения вернулись на уровень 2011-2012 гг, и виноват в этом... барабанная дробь... Порошенко, обесценивавший европейский вектор коррупцией и бедностью барабанний дріб

1 В Зеленського падає рейтинг... бо він став на розкоряку і не знає як

а - зупинити війну не здавшись

б - прийти в Європу

Тому втрачає голоси і там і там

2 В Зеленського падає - винуватий Порошенко...

Добре що коли в мене стоїть ні зеленський ні Порошенко тут ні до чого(подобається мені самому визначати що і коли)

3Назвати Порошенко чи Вакарчука -псевдопатріотами...порівнюючи їх з шарієм ....-це навіть не короста головного мозгу..це маразм

До Порошенка і Вакарчука є багато претензій..але точно відсутні претензії до їх неПатріотизму.



П от до балабола шарія чи дубінського чи ЗАЖОП у вигляді медведчука,рабіновича чи шуфрича- пртензій до зради - вагон .... барабанний дріб1 В Зеленського падає рейтинг... бо він став на розкоряку і не знає яка - зупинити війну не здавшисьб - прийти в ЄвропуТому втрачає голоси і там і там2 В Зеленського падає - винуватий Порошенко...Добре що коли в мене стоїть ні зеленський ні Порошенко тут ні до чого(подобається мені самому визначати що і коли)3Назвати Порошенко чи Вакарчука -псевдопатріотами...порівнюючи їх з шарієм ....-це навіть не короста головного мозгу..це маразмДо Порошенка і Вакарчука є багато претензій..але точно відсутні претензії до їх неПатріотизму.П от до балабола шарія чи дубінського чи ЗАЖОП у вигляді медведчука,рабіновича чи шуфрича- пртензій до зради - вагон .... в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22089 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5517551855195520> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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