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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 15 лют, 2020 14:14
budivelnik написав:
1 В Зеленського падає рейтинг... бо він став на розкоряку і не знає як
а - зупинити війну не здавшись
б - прийти в Європу
Тому втрачає голоси і там і там
2 В Зеленського падає - винуватий Порошенко...
Добре що коли в мене стоїть ні зеленський ні Порошенко тут ні до чого(подобається мені самому визначати що і коли)
Не петляй! Просто ответь, почему при падении рейтингов Зеленского растут рейтинги Шария и зажОПа, а не Порошенко и Вакарчука, если электорат Зеленского (с твоих слов) - проевропейский? Как такое может быть?
budivelnik написав:
3Назвати Порошенко чи Вакарчука -псевдопатріотами...порівнюючи їх з шарієм ....-це навіть не короста головного мозгу..це маразм
До Порошенка і Вакарчука є багато претензій..але точно відсутні претензії до їх неПатріотизму.
Потому что для тебя патриотизм - это антироссийская риторика и ничего более...
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Додано: Суб 15 лют, 2020 14:27
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Додано: Суб 15 лют, 2020 14:30
zРадио написав: budivelnik написав:
1 В Зеленського падає рейтинг... бо він став на розкоряку і не знає як
а - зупинити війну не здавшись
б - прийти в Європу
Тому втрачає голоси і там і там
2 В Зеленського падає - винуватий Порошенко...
Добре що коли в мене стоїть ні зеленський ні Порошенко тут ні до чого(подобається мені самому визначати що і коли)
Не петляй! Просто ответь, почему при падении рейтингов Зеленского растут рейтинги Шария и зажОПа, а не Порошенко и Вакарчука, если электорат Зеленского (с твоих слов) - проевропейский? Как такое может быть?
Є любителі простих рішень.Вони хочуть щоб в них все було добре,але це добре треба щоб для них хтось зробив
Вискочив як чорт з табакерки зеленський з автоматом яким розстрілює ВР у серіалі - вони проголосували за нього
Пройшов час,ВР не розстріляна - добре не стало - вони голосують за наступного обіцяльника.
А от тут виникає проблема
Порошенко-Вакарчук - не обіцяють ,вони закликають згуртуватись і боротись
Зеленський - далі обіцяє.але нічого не робить
От і виходить
Тих мізерних 3-5% халявщиків, як гімно в ополонці бовтаються між шарієм і опзж
zРадио написав: budivelnik написав:
3Назвати Порошенко чи Вакарчука -псевдопатріотами...порівнюючи їх з шарієм ....-це навіть не короста головного мозгу..це маразм
До Порошенка і Вакарчука є багато претензій..але точно відсутні претензії до їх неПатріотизму.
Потому что для тебя патриотизм - это антироссийская риторика и ничего более...
Брехло..
Я до виборів писав(і пропонував Зеленоботам)
Якщо виграє Порошенко я зобовязуюсь збільшити відчислення до Бюджету на 20% на протязі року
Чи приймуть такі зобовязання на себе зеленофіли?
Час показав що
а - порошенківці або залишили виплати на попередньому рівні.або зменшили.
Все було б нічого .якби зеленофіли(яких було в 5 разів більше) перекрили зменшення від порошенківців..
Але виявилось - що патріотизм зеленофілів-це якраз те що ти кажеш - риторика...аля-ЖириновськийКожній бабі по мужику-кожному мужику по пляшці..
б - при цьому , розуму в зеленофілів вистарчили все одно вимагати рух в Європу...по тій простій причині що всі
діти лідерів педерації і велика частка дітей лідерів України - живуть в Європі
Тому до речі й не виходить медведчуку/рабіновичу завербувати в свої ряди нових прихильників,адже йти в напрямку держави ,діти еліти якої втікають з цієї держави - маразм.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Суб 15 лют, 2020 14:36
shapo написав: Козак-характерник написав: shapo написав:
Христос - один из многочисленных лже-пророков в иудаизме.
В ісламі, просто один із пророків. У християн - Бог, що народився від непорочного зачаття від Марії. Тобто втілився в людське тіло, щоб прийти і принести людям Істину і Спасіння, принести себе в жертву заради Спасіння людей від гріха. Це базова концептуальна річ. Я вірую саме в Христа і таїнство Святої Трійці. Власне ключове слово вже є в самій назві "християнство" - Христос.
Христианство не говоря о исламе переписано с искажениями смысла с иудаизма который называется в христианстве Ветхий Завет, а не часть пятикнижия Моисеево в иудаизме, и поэтому христианство и ислам относятся к аврамическим религиям.
И как у любого неофита у христианства и в исламе вскоре начался приступ ненависти к тому откуда вышел
Якщо відсторонитися від будь якої Віри, то я розумію, про що Ви мову ведете. Але тут питання саме Віри. Якщо ж спиратися на розум і раціональні пояснення, то що, ким, коли було переписано, спотворено, додано, нам вже ніколи не впізнати. Тут багато чого сьогодні відбувається і ми не знаємо, а то декілька тисяч років тому. Так само і про вчинки деяких персонажів в минулому, достеменно знати були ті вчинки, чи ні, ми не можемо, лише через певні історичні джерела. А до будь якого історичного джерела треба ставитися критично. То залишається в сухому залишку, лише те Слово, що залишилося, припускаю також, що спотворене деякими переписувачами. Тому я обережно ставлюся до будь яких посередників, що трактують Істину і Слово. Все ж таки треба, в першу чергу, прислухатися до свого серця, бо саме там перебуває Святий Дух. Атеїст це може назвати інтуїцією. І те Слово, що приніс Христос, ту Істину, що Він нам відкрив, вони не несуть нічого погано, що з точки зору віруючого, що з погляду атеїста. Ті заповіді, що нам дані є беззаперечними і з точки зору звичайної людської логіки: любов до ближнього, не вбий, не вкради і т.п...І ключова Нова заповідь в мене в підписі.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Козак-характерник
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Додано: Суб 15 лют, 2020 14:58
Козак-характерник написав:
Але тут питання саме Віри.
Питання
1 Ти хочеш ,щоб питання(ОРДЛО/Крим) розрулилось ще за твого життя-чи хочеш щоб воно було розтягнуто на сторіччя?
2 Якщо хочеш за життя - не втягуйся( і не втягуй інших) в теологічні дискусії.які ведуться вже два тисячоліття і так і не прийшли до одного знаменника
3 Для того ,щоб питання вирішити - треба відсікти все , що заважає вирішенню і не йти манівцями(особливо коли ці манівці інспіруються ззовні)
Чи прискорить вірішення питання ОРДЛО - дискусія про те хто/що правильніше-*Тора/Біблія/Коран ?
Не прискорить - а раз так - це питання не повинно обговорюватись тут(при цьому - форум місце де обмінюються думками - створи гілку з- назвою Як вирішення Релігійних питань прискорить повернення ОРДЛО/Криму в Україну - і там бодайся з ким хочеш)
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Суб 15 лют, 2020 15:02
budivelnik написав: Козак-характерник написав:
Але тут питання саме Віри.
Питання
1 Ти хочеш ,щоб питання(ОРДЛО/Крим) розрулилось ще за твого життя-чи хочеш щоб воно було розтягнуто на сторіччя?
2 Якщо хочеш за життя - не втягуйся( і не втягуй інших) в теологічні дискусії.які ведуться вже два тисячоліття і так і не прийшли до одного знаменника
3 Для того ,щоб питання вирішити - треба відсікти все , що заважає вирішенню і не йти манівцями(особливо коли ці манівці інспіруються ззовні)
Чи прискорить вірішення питання ОРДЛО - дискусія про те хто/що правильніше-*Тора/Біблія/Коран ?
Не прискорить - а раз так - це питання не повинно обговорюватись тут(при цьому - форум місце де обмінюються думками - створи гілку з- назвою Як вирішення Релігійних питань прискорить повернення ОРДЛО/Криму в Україну - і там бодайся з ким хочеш)
1. Хочу.
Добре, переконали.
Підкоряюся більшості. Ви не перший робите мені зауваження, то мабуть більшості це не цікаво.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Козак-характерник
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