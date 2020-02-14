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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5517551855195520 Додано: Суб 15 лют, 2020 14:14 budivelnik написав: 1 В Зеленського падає рейтинг... бо він став на розкоряку і не знає як

а - зупинити війну не здавшись

б - прийти в Європу

Тому втрачає голоси і там і там

2 В Зеленського падає - винуватий Порошенко...

Добре що коли в мене стоїть ні зеленський ні Порошенко тут ні до чого(подобається мені самому визначати що і коли)

1 В Зеленського падає рейтинг... бо він став на розкоряку і не знає яка - зупинити війну не здавшисьб - прийти в ЄвропуТому втрачає голоси і там і там2 В Зеленського падає - винуватий Порошенко...Добре що коли в мене стоїть ні зеленський ні Порошенко тут ні до чого(подобається мені самому визначати що і коли)



Не петляй! Просто ответь, почему при падении рейтингов Зеленского растут рейтинги Шария и зажОПа, а не Порошенко и Вакарчука, если электорат Зеленского (с твоих слов) - проевропейский? Как такое может быть?



budivelnik написав: 3Назвати Порошенко чи Вакарчука -псевдопатріотами...порівнюючи їх з шарієм ....-це навіть не короста головного мозгу..це маразм

До Порошенка і Вакарчука є багато претензій..але точно відсутні претензії до їх неПатріотизму.

3Назвати Порошенко чи Вакарчука -псевдопатріотами...порівнюючи їх з шарієм ....-це навіть не короста головного мозгу..це маразмДо Порошенка і Вакарчука є багато претензій..але точно відсутні претензії до їх неПатріотизму.



Потому что для тебя патриотизм - это антироссийская риторика и ничего более... Не петляй! Просто ответь, почему при падении рейтингов Зеленского растут рейтинги Шария и зажОПа, а не Порошенко и Вакарчука, если электорат Зеленского (с твоих слов) - проевропейский? Как такое может быть?Потому что для тебя патриотизм - это антироссийская риторика и ничего более... zРадио

Повідомлень: 4914 З нами з: 02.05.18 Подякував: 905 раз. Подякували: 2055 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 14:27 Schmit

Повідомлень: 941 З нами з: 08.09.09 Подякував: 10 раз. Подякували: 145 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 14:30 zРадио написав: budivelnik написав: 1 В Зеленського падає рейтинг... бо він став на розкоряку і не знає як

а - зупинити війну не здавшись

б - прийти в Європу

Тому втрачає голоси і там і там

2 В Зеленського падає - винуватий Порошенко...

Добре що коли в мене стоїть ні зеленський ні Порошенко тут ні до чого(подобається мені самому визначати що і коли) 1 В Зеленського падає рейтинг... бо він став на розкоряку і не знає яка - зупинити війну не здавшисьб - прийти в ЄвропуТому втрачає голоси і там і там2 В Зеленського падає - винуватий Порошенко...Добре що коли в мене стоїть ні зеленський ні Порошенко тут ні до чого(подобається мені самому визначати що і коли) Не петляй! Просто ответь, почему при падении рейтингов Зеленского растут рейтинги Шария и зажОПа, а не Порошенко и Вакарчука, если электорат Зеленского (с твоих слов) - проевропейский? Как такое может быть? Не петляй! Просто ответь, почему при падении рейтингов Зеленского растут рейтинги Шария и зажОПа, а не Порошенко и Вакарчука, если электорат Зеленского (с твоих слов) - проевропейский? Как такое может быть? Є любителі простих рішень.Вони хочуть щоб в них все було добре,але це добре треба щоб для них хтось зробив

Вискочив як чорт з табакерки зеленський з автоматом яким розстрілює ВР у серіалі - вони проголосували за нього

Пройшов час,ВР не розстріляна - добре не стало - вони голосують за наступного обіцяльника.

А от тут виникає проблема

Порошенко-Вакарчук - не обіцяють ,вони закликають згуртуватись і боротись

Зеленський - далі обіцяє.але нічого не робить

От і виходить

Тих мізерних 3-5% халявщиків, як гімно в ополонці бовтаються між шарієм і опзж

zРадио написав: budivelnik написав: 3Назвати Порошенко чи Вакарчука -псевдопатріотами...порівнюючи їх з шарієм ....-це навіть не короста головного мозгу..це маразм

До Порошенка і Вакарчука є багато претензій..але точно відсутні претензії до їх неПатріотизму. 3Назвати Порошенко чи Вакарчука -псевдопатріотами...порівнюючи їх з шарієм ....-це навіть не короста головного мозгу..це маразмДо Порошенка і Вакарчука є багато претензій..але точно відсутні претензії до їх неПатріотизму. Потому что для тебя патриотизм - это антироссийская риторика и ничего более... Потому что для тебя патриотизм - это антироссийская риторика и ничего более... Брехло..

Я до виборів писав(і пропонував Зеленоботам)

Якщо виграє Порошенко я зобовязуюсь збільшити відчислення до Бюджету на 20% на протязі року

Чи приймуть такі зобовязання на себе зеленофіли?

Час показав що

а - порошенківці або залишили виплати на попередньому рівні.або зменшили.

Все було б нічого .якби зеленофіли(яких було в 5 разів більше) перекрили зменшення від порошенківців..

Але виявилось - що патріотизм зеленофілів-це якраз те що ти кажеш - риторика...аля-Жириновський

Кожній бабі по мужику-кожному мужику по пляшці..

б - при цьому , розуму в зеленофілів вистарчили все одно вимагати рух в Європу...по тій простій причині що всі діти лідерів педерації і велика частка дітей лідерів України - живуть в Європі

Тому до речі й не виходить медведчуку/рабіновичу завербувати в свої ряди нових прихильників,адже йти в напрямку держави ,діти еліти якої втікають з цієї держави - маразм. Є любителі простих рішень.Вони хочуть щоб в них все було добре,але це добре треба щоб для них хтось зробивВискочив як чорт з табакерки зеленський з автоматом яким розстрілює ВР у серіалі - вони проголосували за ньогоПройшов час,ВР не розстріляна - добре не стало - вони голосують за наступного обіцяльника.А от тут виникає проблемаПорошенко-Вакарчук - не обіцяють ,вони закликають згуртуватись і боротисьЗеленський - далі обіцяє.але нічого не робитьОт і виходитьТих мізерних 3-5% халявщиків, як гімно в ополонці бовтаються між шарієм і опзжБрехло..Я до виборів писав(і пропонував Зеленоботам)Якщо виграє Порошенко я зобовязуюсь збільшити відчислення до Бюджету на 20% на протязі рокуЧи приймуть такі зобовязання на себе зеленофіли?Час показав щоа - порошенківці або залишили виплати на попередньому рівні.або зменшили.Все було б нічого .якби зеленофіли(яких було в 5 разів більше) перекрили зменшення від порошенківців..Але виявилось - що патріотизм зеленофілів-це якраз те що ти кажеш - риторика...аля-ЖириновськийКожній бабі по мужику-кожному мужику по пляшці..б - при цьому , розуму в зеленофілів вистарчили все одно вимагати рух в Європу...по тій простій причині щодіти лідерів педерації і велика частка дітей лідерів України - живуть в ЄвропіТому до речі й не виходить медведчуку/рабіновичу завербувати в свої ряди нових прихильників,адже йти в напрямку держави ,діти еліти якої втікають з цієї держави - маразм. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22092 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 14:36 shapo написав: Козак-характерник написав: shapo написав: Христос - один из многочисленных лже-пророков в иудаизме. Христос - один из многочисленных лже-пророков в иудаизме.

В ісламі, просто один із пророків. У християн - Бог, що народився від непорочного зачаття від Марії. Тобто втілився в людське тіло, щоб прийти і принести людям Істину і Спасіння, принести себе в жертву заради Спасіння людей від гріха. Це базова концептуальна річ. Я вірую саме в Христа і таїнство Святої Трійці. Власне ключове слово вже є в самій назві "християнство" - Христос. В ісламі, просто один із пророків. У християн - Бог, що народився від непорочного зачаття від Марії. Тобто втілився в людське тіло, щоб прийти і принести людям Істину і Спасіння, принести себе в жертву заради Спасіння людей від гріха. Це базова концептуальна річ. Я вірую саме в Христа і таїнство Святої Трійці. Власне ключове слово вже є в самій назві "християнство" - Христос.



Христианство не говоря о исламе переписано с искажениями смысла с иудаизма который называется в христианстве Ветхий Завет, а не часть пятикнижия Моисеево в иудаизме, и поэтому христианство и ислам относятся к аврамическим религиям.

И как у любого неофита у христианства и в исламе вскоре начался приступ ненависти к тому откуда вышел Христианство не говоря о исламе переписано с искажениями смысла с иудаизма который называется в христианстве Ветхий Завет, а не часть пятикнижия Моисеево в иудаизме, и поэтому христианство и ислам относятся к аврамическим религиям.И как у любого неофита у христианства и в исламе вскоре начался приступ ненависти к тому откуда вышел

Якщо відсторонитися від будь якої Віри, то я розумію, про що Ви мову ведете. Але тут питання саме Віри. Якщо ж спиратися на розум і раціональні пояснення, то що, ким, коли було переписано, спотворено, додано, нам вже ніколи не впізнати. Тут багато чого сьогодні відбувається і ми не знаємо, а то декілька тисяч років тому. Так само і про вчинки деяких персонажів в минулому, достеменно знати були ті вчинки, чи ні, ми не можемо, лише через певні історичні джерела. А до будь якого історичного джерела треба ставитися критично. То залишається в сухому залишку, лише те Слово, що залишилося, припускаю також, що спотворене деякими переписувачами. Тому я обережно ставлюся до будь яких посередників, що трактують Істину і Слово. Все ж таки треба, в першу чергу, прислухатися до свого серця, бо саме там перебуває Святий Дух. Атеїст це може назвати інтуїцією. І те Слово, що приніс Христос, ту Істину, що Він нам відкрив, вони не несуть нічого погано, що з точки зору віруючого, що з погляду атеїста. Ті заповіді, що нам дані є беззаперечними і з точки зору звичайної людської логіки: любов до ближнього, не вбий, не вкради і т.п...І ключова Нова заповідь в мене в підписі. Якщо відсторонитися від будь якої Віри, то я розумію, про що Ви мову ведете. Але тут питання саме Віри. Якщо ж спиратися на розум і раціональні пояснення, то що, ким, коли було переписано, спотворено, додано, нам вже ніколи не впізнати. Тут багато чого сьогодні відбувається і ми не знаємо, а то декілька тисяч років тому. Так само і про вчинки деяких персонажів в минулому, достеменно знати були ті вчинки, чи ні, ми не можемо, лише через певні історичні джерела. А до будь якого історичного джерела треба ставитися критично. То залишається в сухому залишку, лише те Слово, що залишилося, припускаю також, що спотворене деякими переписувачами. Тому я обережно ставлюся до будь яких посередників, що трактують Істину і Слово. Все ж таки треба, в першу чергу, прислухатися до свого серця, бо саме там перебуває Святий Дух. Атеїст це може назвати інтуїцією. І те Слово, що приніс Христос, ту Істину, що Він нам відкрив, вони не несуть нічого погано, що з точки зору віруючого, що з погляду атеїста. Ті заповіді, що нам дані є беззаперечними і з точки зору звичайної людської логіки: любов до ближнього, не вбий, не вкради і т.п...І ключова Нова заповідь в мене в підписі. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27697 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1903 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 14:58 доцільність Козак-характерник написав: Але тут питання саме Віри. Але тут питання саме Віри. Питання

1 Ти хочеш ,щоб питання(ОРДЛО/Крим) розрулилось ще за твого життя-чи хочеш щоб воно було розтягнуто на сторіччя?

2 Якщо хочеш за життя - не втягуйся( і не втягуй інших) в теологічні дискусії.які ведуться вже два тисячоліття і так і не прийшли до одного знаменника

3 Для того ,щоб питання вирішити - треба відсікти все , що заважає вирішенню і не йти манівцями(особливо коли ці манівці інспіруються ззовні)

Чи прискорить вірішення питання ОРДЛО - дискусія про те хто/що правильніше-*Тора/Біблія/Коран ?

Не прискорить - а раз так - це питання не повинно обговорюватись тут(при цьому - форум місце де обмінюються думками - створи гілку з- назвою Як вирішення Релігійних питань прискорить повернення ОРДЛО/Криму в Україну - і там бодайся з ким хочеш) Питання1 Ти хочеш ,щоб питання(ОРДЛО/Крим) розрулилось ще за твого життя-чи хочеш щоб воно було розтягнуто на сторіччя?2 Якщо хочеш за життя - не втягуйся( і не втягуй інших) в теологічні дискусії.які ведуться вже два тисячоліття і так і не прийшли до одного знаменника3 Для того ,щоб питання вирішити - треба відсікти все , що заважає вирішенню і не йти манівцями(особливо коли ці манівці інспіруються ззовні)Чи прискорить вірішення питання ОРДЛО - дискусія про те хто/що правильніше-*Тора/Біблія/Коран ?Не прискорить - а раз так - це питання не повинно обговорюватись тут(при цьому - форум місце де обмінюються думками - створи гілку з- назвою Як вирішення Релігійних питань прискорить повернення ОРДЛО/Криму в Україну - і там бодайся з ким хочеш) в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22092 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 15:02 budivelnik написав: Козак-характерник написав: Але тут питання саме Віри. Але тут питання саме Віри. Питання

1 Ти хочеш ,щоб питання(ОРДЛО/Крим) розрулилось ще за твого життя-чи хочеш щоб воно було розтягнуто на сторіччя?

2 Якщо хочеш за життя - не втягуйся( і не втягуй інших) в теологічні дискусії.які ведуться вже два тисячоліття і так і не прийшли до одного знаменника

3 Для того ,щоб питання вирішити - треба відсікти все , що заважає вирішенню і не йти манівцями(особливо коли ці манівці інспіруються ззовні)

Чи прискорить вірішення питання ОРДЛО - дискусія про те хто/що правильніше-*Тора/Біблія/Коран ?

Не прискорить - а раз так - це питання не повинно обговорюватись тут(при цьому - форум місце де обмінюються думками - створи гілку з- назвою Як вирішення Релігійних питань прискорить повернення ОРДЛО/Криму в Україну - і там бодайся з ким хочеш) Питання1 Ти хочеш ,щоб питання(ОРДЛО/Крим) розрулилось ще за твого життя-чи хочеш щоб воно було розтягнуто на сторіччя?2 Якщо хочеш за життя - не втягуйся( і не втягуй інших) в теологічні дискусії.які ведуться вже два тисячоліття і так і не прийшли до одного знаменника3 Для того ,щоб питання вирішити - треба відсікти все , що заважає вирішенню і не йти манівцями(особливо коли ці манівці інспіруються ззовні)Чи прискорить вірішення питання ОРДЛО - дискусія про те хто/що правильніше-*Тора/Біблія/Коран ?Не прискорить - а раз так - це питання не повинно обговорюватись тут(при цьому - форум місце де обмінюються думками - створи гілку з- назвою Як вирішення Релігійних питань прискорить повернення ОРДЛО/Криму в Україну - і там бодайся з ким хочеш)

1. Хочу.



Добре, переконали. Підкоряюся більшості. Ви не перший робите мені зауваження, то мабуть більшості це не цікаво. 1. Хочу.Добре, переконали.Підкоряюся більшості. Ви не перший робите мені зауваження, то мабуть більшості це не цікаво. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27697 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1903 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 15:25 budivelnik написав: Є любителі простих рішень.Вони хочуть щоб в них все було добре,але це добре треба щоб для них хтось зробив

Вискочив як чорт з табакерки зеленський з автоматом яким розстрілює ВР у серіалі - вони проголосували за нього

Пройшов час,ВР не розстріляна - добре не стало - вони голосують за наступного обіцяльника.

А от тут виникає проблема

Порошенко-Вакарчук - не обіцяють ,вони закликають згуртуватись і боротись

Зеленський - далі обіцяє.але нічого не робить

От і виходить

Тих мізерних 3-5% халявщиків, як гімно в ополонці бовтаються між шарієм і опзж

Брехло..

Я до виборів писав(і пропонував Зеленоботам)

Якщо виграє Порошенко я зобовязуюсь збільшити відчислення до Бюджету на 20% на протязі року

Є любителі простих рішень.Вони хочуть щоб в них все було добре,але це добре треба щоб для них хтось зробивВискочив як чорт з табакерки зеленський з автоматом яким розстрілює ВР у серіалі - вони проголосували за ньогоПройшов час,ВР не розстріляна - добре не стало - вони голосують за наступного обіцяльника.А от тут виникає проблемаПорошенко-Вакарчук - не обіцяють ,вони закликають згуртуватись і боротисьЗеленський - далі обіцяє.але нічого не робитьОт і виходитьТих мізерних 3-5% халявщиків, як гімно в ополонці бовтаються між шарієм і опзжБрехло..Я до виборів писав(і пропонував Зеленоботам)Якщо виграє Порошенко я зобовязуюсь збільшити відчислення до Бюджету на 20% на протязі року



Опять какая-то бессвязная беллетристика. Весь электорат ты поделил на две част - 12% (зажОП) пророссийские, остальные 88% - якобы проевропейские.



У Зеленского и Слуги рейтинги с момента выборов упали, у ура-патриотических (если тебе не правится определение "псевдо-патриотические") сил рейтинги стабильны, у зажОПа и Шария растут.



В связи с этим вопрос (который я уже устал повторять) - как такое может быть, если у Зеленского и Слуги электорат проевропейский???



Причем здесь "любители простых решений" - такие есть среди электората всех партий. Ты, к слову, сам из таких, потому что считаешь, что Европу в Украине можно построить, отказавшись от русского языка, культуры и истории.



budivelnik написав: Тому до речі й не виходить медведчуку/рабіновичу завербувати в свої ряди нових прихильників,адже йти в напрямку держави ,діти еліти якої втікають з цієї держави - маразм. Тому до речі й не виходить медведчуку/рабіновичу завербувати в свої ряди нових прихильників,адже йти в напрямку держави ,діти еліти якої втікають з цієї держави - маразм.



Все наоборот - получается, несмотря на то, что дети медведчуков/рабиновичей живут не в Украине, или РФ, а на Западе. А почему так происходит, я тебе объяснил - потому что лживые ура-патриоты 5 лет грабили народ под лозунги европейской интеграции Опять какая-то бессвязная беллетристика. Весь электорат ты поделил на две част - 12% (зажОП) пророссийские, остальные 88% - якобы проевропейские.У Зеленского и Слуги рейтинги с момента выборов упали, у ура-патриотических (если тебе не правится определение "псевдо-патриотические") сил рейтинги стабильны, у зажОПа и Шария растут.В связи с этим вопрос (который я уже устал повторять) - как такое может быть, если у Зеленского и Слуги электорат проевропейский???Причем здесь "любители простых решений" - такие есть среди электората всех партий. Ты, к слову, сам из таких, потому что считаешь, что Европу в Украине можно построить, отказавшись от русского языка, культуры и истории.Все наоборот - получается, несмотря на то, что дети медведчуков/рабиновичей живут не в Украине, или РФ, а на Западе. А почему так происходит, я тебе объяснил - потому что лживые ура-патриоты 5 лет грабили народ под лозунги европейской интеграции zРадио

Повідомлень: 4914 З нами з: 02.05.18 Подякував: 905 раз. Подякували: 2055 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 16:29 Starikan написав: Закрытые границы (выездные визы).

Препятствия еврейской эмиграции.

Главлит - цензура. Закрытые границы (выездные визы).Препятствия еврейской эмиграции.Главлит - цензура.

и сколько же миллионов граждан СССР ежегодно выезжали за пределы СССР? а сколько миллионов евреев покинуло СССР?



ну а насчёт цензуры самому не смешно? в стране где постоянно воюют с неугодными СМИ и ограничивают доступ к различным ресурсам в интернете и т.д. и т.п. и сколько же миллионов граждан СССР ежегодно выезжали за пределы СССР? а сколько миллионов евреев покинуло СССР?ну а насчёт цензуры самому не смешно? в стране где постоянно воюют с неугодными СМИ и ограничивают доступ к различным ресурсам в интернете и т.д. и т.п. "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4489 З нами з: 06.08.08 Подякував: 239 раз. Подякували: 701 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 16:35 zРадио написав: budivelnik написав: Є любителі простих рішень.Вони хочуть щоб в них все було добре,але це добре треба щоб для них хтось зробив

Вискочив як чорт з табакерки зеленський з автоматом яким розстрілює ВР у серіалі - вони проголосували за нього

Пройшов час,ВР не розстріляна - добре не стало - вони голосують за наступного обіцяльника.

А от тут виникає проблема

Порошенко-Вакарчук - не обіцяють ,вони закликають згуртуватись і боротись

Зеленський - далі обіцяє.але нічого не робить

От і виходить

Тих мізерних 3-5% халявщиків, як гімно в ополонці бовтаються між шарієм і опзж

Брехло..

Я до виборів писав(і пропонував Зеленоботам)

Якщо виграє Порошенко я зобовязуюсь збільшити відчислення до Бюджету на 20% на протязі року Є любителі простих рішень.Вони хочуть щоб в них все було добре,але це добре треба щоб для них хтось зробивВискочив як чорт з табакерки зеленський з автоматом яким розстрілює ВР у серіалі - вони проголосували за ньогоПройшов час,ВР не розстріляна - добре не стало - вони голосують за наступного обіцяльника.А от тут виникає проблемаПорошенко-Вакарчук - не обіцяють ,вони закликають згуртуватись і боротисьЗеленський - далі обіцяє.але нічого не робитьОт і виходитьТих мізерних 3-5% халявщиків, як гімно в ополонці бовтаються між шарієм і опзжБрехло..Я до виборів писав(і пропонував Зеленоботам)Якщо виграє Порошенко я зобовязуюсь збільшити відчислення до Бюджету на 20% на протязі року Опять какая-то бессвязная беллетристика. Весь электорат ты поделил на две част - 12% (зажОП) пророссийские, остальные 88% - якобы проевропейские.



У Зеленского и Слуги рейтинги с момента выборов упали, у ура-патриотических (если тебе не правится определение "псевдо-патриотические") сил рейтинги стабильны, у зажОПа и Шария растут. Опять какая-то бессвязная беллетристика. Весь электорат ты поделил на две част - 12% (зажОП) пророссийские, остальные 88% - якобы проевропейские.У Зеленского и Слуги рейтинги с момента выборов упали, у ура-патриотических (если тебе не правится определение "псевдо-патриотические") сил рейтинги стабильны, у зажОПа и Шария растут. Тут питання в цифрах, адже те що відійшло від СН не обовязково прийшло до шарія чи ОПЗЖ

ось рейтинг за січень

https://www.rbc.ua/ukr/news/opublikovan-svezhiy-reyting-politicheskih-1580813273.html

Проєвропейські_________________проросійські_____________не визначились

СН -_______________ 42,2%_________ОПЗЖ -____ 13,5

ЄС -________________ 9,5__________Шарій -_____ 2

Батьківщина -_______ 8,1__________Опозиційний-1,4

Сила і честь -_______3,1

Голос -_____________ 3,4

Свобода - ___________2,5

Радикальна - ________2,4

Громадянська Позиція-2,3

Українська стратегія-1,3

Самопоміч -_________ 1,5

ВСЬОГО______________76,3%__________________16,9%______________6,8%



Якщо припустити що ті хто не визначився не прийдуть голосувавти то

76,3*(100/(76,3+16,9)= 81,87%-проєвропейські

16,9*(100/(76,3+16,9)= 18,13%-проросійські

Звинуватити мене що

88 на 12 і

82 на 18 - це різні цифри...і я з цим погоджусь

Але припустити , що невдачі Зеленського з командою кардинально змінили кількість бажаючих йти в Європу - ви також не зможете. Тут питання в цифрах, адже те що відійшло від СН не обовязково прийшло до шарія чи ОПЗЖось рейтинг за січеньПроєвропейські_________________проросійські_____________не визначилисьСН -_______________ 42,2%_________ОПЗЖ -____ 13,5ЄС -________________ 9,5__________Шарій -_____ 2Батьківщина -_______ 8,1__________Опозиційний-1,4Сила і честь -_______3,1Голос -_____________ 3,4Свобода - ___________2,5Радикальна - ________2,4Громадянська Позиція-2,3Українська стратегія-1,3Самопоміч -_________ 1,5ВСЬОГО______________76,3%__________________16,9%______________6,8%Якщо припустити що ті хто не визначився не прийдуть голосувавти то76,3*(100/(76,3+16,9)=16,9*(100/(76,3+16,9)=Звинуватити мене що88 на 12 і82 на 18 - це різні цифри...і я з цим погоджусьАле припустити , що невдачі Зеленського з командоюкількість бажаючих йти в Європу - ви також не зможете. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

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