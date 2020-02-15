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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5518551955205521>
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 14:14

  budivelnik написав:1 В Зеленського падає рейтинг... бо він став на розкоряку і не знає як
а - зупинити війну не здавшись
б - прийти в Європу
Тому втрачає голоси і там і там
2 В Зеленського падає - винуватий Порошенко...
Добре що коли в мене стоїть ні зеленський ні Порошенко тут ні до чого(подобається мені самому визначати що і коли)


Не петляй! Просто ответь, почему при падении рейтингов Зеленского растут рейтинги Шария и зажОПа, а не Порошенко и Вакарчука, если электорат Зеленского (с твоих слов) - проевропейский? Как такое может быть?

  budivelnik написав:3Назвати Порошенко чи Вакарчука -псевдопатріотами...порівнюючи їх з шарієм ....-це навіть не короста головного мозгу..це маразм
До Порошенка і Вакарчука є багато претензій..але точно відсутні претензії до їх неПатріотизму.


Потому что для тебя патриотизм - это антироссийская риторика и ничего более...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 14:27

Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 14:30

  zРадио написав:
  budivelnik написав:1 В Зеленського падає рейтинг... бо він став на розкоряку і не знає як
а - зупинити війну не здавшись
б - прийти в Європу
Тому втрачає голоси і там і там
2 В Зеленського падає - винуватий Порошенко...
Добре що коли в мене стоїть ні зеленський ні Порошенко тут ні до чого(подобається мені самому визначати що і коли)
Не петляй! Просто ответь, почему при падении рейтингов Зеленского растут рейтинги Шария и зажОПа, а не Порошенко и Вакарчука, если электорат Зеленского (с твоих слов) - проевропейский? Как такое может быть?
Є любителі простих рішень.Вони хочуть щоб в них все було добре,але це добре треба щоб для них хтось зробив
Вискочив як чорт з табакерки зеленський з автоматом яким розстрілює ВР у серіалі - вони проголосували за нього
Пройшов час,ВР не розстріляна - добре не стало - вони голосують за наступного обіцяльника.
А от тут виникає проблема
Порошенко-Вакарчук - не обіцяють ,вони закликають згуртуватись і боротись
Зеленський - далі обіцяє.але нічого не робить
От і виходить
Тих мізерних 3-5% халявщиків, як гімно в ополонці бовтаються між шарієм і опзж
  zРадио написав:
  budivelnik написав:3Назвати Порошенко чи Вакарчука -псевдопатріотами...порівнюючи їх з шарієм ....-це навіть не короста головного мозгу..це маразм
До Порошенка і Вакарчука є багато претензій..але точно відсутні претензії до їх неПатріотизму.
Потому что для тебя патриотизм - это антироссийская риторика и ничего более...
Брехло..
Я до виборів писав(і пропонував Зеленоботам)
Якщо виграє Порошенко я зобовязуюсь збільшити відчислення до Бюджету на 20% на протязі року
Чи приймуть такі зобовязання на себе зеленофіли?
Час показав що
а - порошенківці або залишили виплати на попередньому рівні.або зменшили.
Все було б нічого .якби зеленофіли(яких було в 5 разів більше) перекрили зменшення від порошенківців..
Але виявилось - що патріотизм зеленофілів-це якраз те що ти кажеш - риторика...аля-Жириновський
Кожній бабі по мужику-кожному мужику по пляшці..
б - при цьому , розуму в зеленофілів вистарчили все одно вимагати рух в Європу...по тій простій причині що всі діти лідерів педерації і велика частка дітей лідерів України - живуть в Європі
Тому до речі й не виходить медведчуку/рабіновичу завербувати в свої ряди нових прихильників,адже йти в напрямку держави ,діти еліти якої втікають з цієї держави - маразм.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 14:36

  shapo написав:
  Козак-характерник написав:
  shapo написав:Христос - один из многочисленных лже-пророков в иудаизме.

В ісламі, просто один із пророків. У християн - Бог, що народився від непорочного зачаття від Марії. Тобто втілився в людське тіло, щоб прийти і принести людям Істину і Спасіння, принести себе в жертву заради Спасіння людей від гріха. Це базова концептуальна річ. Я вірую саме в Христа і таїнство Святої Трійці. Власне ключове слово вже є в самій назві "християнство" - Христос.


Христианство не говоря о исламе переписано с искажениями смысла с иудаизма который называется в христианстве Ветхий Завет, а не часть пятикнижия Моисеево в иудаизме, и поэтому христианство и ислам относятся к аврамическим религиям.
И как у любого неофита у христианства и в исламе вскоре начался приступ ненависти к тому откуда вышел

Якщо відсторонитися від будь якої Віри, то я розумію, про що Ви мову ведете. Але тут питання саме Віри. Якщо ж спиратися на розум і раціональні пояснення, то що, ким, коли було переписано, спотворено, додано, нам вже ніколи не впізнати. Тут багато чого сьогодні відбувається і ми не знаємо, а то декілька тисяч років тому. Так само і про вчинки деяких персонажів в минулому, достеменно знати були ті вчинки, чи ні, ми не можемо, лише через певні історичні джерела. А до будь якого історичного джерела треба ставитися критично. То залишається в сухому залишку, лише те Слово, що залишилося, припускаю також, що спотворене деякими переписувачами. Тому я обережно ставлюся до будь яких посередників, що трактують Істину і Слово. Все ж таки треба, в першу чергу, прислухатися до свого серця, бо саме там перебуває Святий Дух. Атеїст це може назвати інтуїцією. І те Слово, що приніс Христос, ту Істину, що Він нам відкрив, вони не несуть нічого погано, що з точки зору віруючого, що з погляду атеїста. Ті заповіді, що нам дані є беззаперечними і з точки зору звичайної людської логіки: любов до ближнього, не вбий, не вкради і т.п...І ключова Нова заповідь в мене в підписі. :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 14:58

доцільність

  Козак-характерник написав:Але тут питання саме Віри.
Питання
1 Ти хочеш ,щоб питання(ОРДЛО/Крим) розрулилось ще за твого життя-чи хочеш щоб воно було розтягнуто на сторіччя?
2 Якщо хочеш за життя - не втягуйся( і не втягуй інших) в теологічні дискусії.які ведуться вже два тисячоліття і так і не прийшли до одного знаменника
3 Для того ,щоб питання вирішити - треба відсікти все , що заважає вирішенню і не йти манівцями(особливо коли ці манівці інспіруються ззовні)
Чи прискорить вірішення питання ОРДЛО - дискусія про те хто/що правильніше-*Тора/Біблія/Коран ?
Не прискорить - а раз так - це питання не повинно обговорюватись тут(при цьому - форум місце де обмінюються думками - створи гілку з- назвою Як вирішення Релігійних питань прискорить повернення ОРДЛО/Криму в Україну - і там бодайся з ким хочеш)
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 15:02

  budivelnik написав:
  Козак-характерник написав:Але тут питання саме Віри.
Питання
1 Ти хочеш ,щоб питання(ОРДЛО/Крим) розрулилось ще за твого життя-чи хочеш щоб воно було розтягнуто на сторіччя?
2 Якщо хочеш за життя - не втягуйся( і не втягуй інших) в теологічні дискусії.які ведуться вже два тисячоліття і так і не прийшли до одного знаменника
3 Для того ,щоб питання вирішити - треба відсікти все , що заважає вирішенню і не йти манівцями(особливо коли ці манівці інспіруються ззовні)
Чи прискорить вірішення питання ОРДЛО - дискусія про те хто/що правильніше-*Тора/Біблія/Коран ?
Не прискорить - а раз так - це питання не повинно обговорюватись тут(при цьому - форум місце де обмінюються думками - створи гілку з- назвою Як вирішення Релігійних питань прискорить повернення ОРДЛО/Криму в Україну - і там бодайся з ким хочеш)

1. Хочу.

Добре, переконали. :) Підкоряюся більшості. Ви не перший робите мені зауваження, то мабуть більшості це не цікаво.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 15:25

  budivelnik написав:Є любителі простих рішень.Вони хочуть щоб в них все було добре,але це добре треба щоб для них хтось зробив
Вискочив як чорт з табакерки зеленський з автоматом яким розстрілює ВР у серіалі - вони проголосували за нього
Пройшов час,ВР не розстріляна - добре не стало - вони голосують за наступного обіцяльника.
А от тут виникає проблема
Порошенко-Вакарчук - не обіцяють ,вони закликають згуртуватись і боротись
Зеленський - далі обіцяє.але нічого не робить
От і виходить
Тих мізерних 3-5% халявщиків, як гімно в ополонці бовтаються між шарієм і опзж
Брехло..
Я до виборів писав(і пропонував Зеленоботам)
Якщо виграє Порошенко я зобовязуюсь збільшити відчислення до Бюджету на 20% на протязі року


Опять какая-то бессвязная беллетристика. Весь электорат ты поделил на две част - 12% (зажОП) пророссийские, остальные 88% - якобы проевропейские.

У Зеленского и Слуги рейтинги с момента выборов упали, у ура-патриотических (если тебе не правится определение "псевдо-патриотические") сил рейтинги стабильны, у зажОПа и Шария растут.

В связи с этим вопрос (который я уже устал повторять) - как такое может быть, если у Зеленского и Слуги электорат проевропейский???

Причем здесь "любители простых решений" - такие есть среди электората всех партий. Ты, к слову, сам из таких, потому что считаешь, что Европу в Украине можно построить, отказавшись от русского языка, культуры и истории.

  budivelnik написав:Тому до речі й не виходить медведчуку/рабіновичу завербувати в свої ряди нових прихильників,адже йти в напрямку держави ,діти еліти якої втікають з цієї держави - маразм.


Все наоборот - получается, несмотря на то, что дети медведчуков/рабиновичей живут не в Украине, или РФ, а на Западе. А почему так происходит, я тебе объяснил - потому что лживые ура-патриоты 5 лет грабили народ под лозунги европейской интеграции
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 16:35

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Є любителі простих рішень.Вони хочуть щоб в них все було добре,але це добре треба щоб для них хтось зробив
Вискочив як чорт з табакерки зеленський з автоматом яким розстрілює ВР у серіалі - вони проголосували за нього
Пройшов час,ВР не розстріляна - добре не стало - вони голосують за наступного обіцяльника.
А от тут виникає проблема
Порошенко-Вакарчук - не обіцяють ,вони закликають згуртуватись і боротись
Зеленський - далі обіцяє.але нічого не робить
От і виходить
Тих мізерних 3-5% халявщиків, як гімно в ополонці бовтаються між шарієм і опзж
Брехло..
Я до виборів писав(і пропонував Зеленоботам)
Якщо виграє Порошенко я зобовязуюсь збільшити відчислення до Бюджету на 20% на протязі року
Опять какая-то бессвязная беллетристика. Весь электорат ты поделил на две част - 12% (зажОП) пророссийские, остальные 88% - якобы проевропейские.

У Зеленского и Слуги рейтинги с момента выборов упали, у ура-патриотических (если тебе не правится определение "псевдо-патриотические") сил рейтинги стабильны, у зажОПа и Шария растут.
Тут питання в цифрах, адже те що відійшло від СН не обовязково прийшло до шарія чи ОПЗЖ
ось рейтинг за січень
https://www.rbc.ua/ukr/news/opublikovan-svezhiy-reyting-politicheskih-1580813273.html
Проєвропейські_________________проросійські_____________не визначились
СН -_______________ 42,2%_________ОПЗЖ -____ 13,5
ЄС -________________ 9,5__________Шарій -_____ 2
Батьківщина -_______ 8,1__________Опозиційний-1,4
Сила і честь -_______3,1
Голос -_____________ 3,4
Свобода - ___________2,5
Радикальна - ________2,4
Громадянська Позиція-2,3
Українська стратегія-1,3
Самопоміч -_________ 1,5
ВСЬОГО______________76,3%__________________16,9%______________6,8%

Якщо припустити що ті хто не визначився не прийдуть голосувавти то
76,3*(100/(76,3+16,9)=81,87%-проєвропейські
16,9*(100/(76,3+16,9)=18,13%-проросійські
Звинуватити мене що
88 на 12 і
82 на 18 - це різні цифри...і я з цим погоджусь
Але припустити , що невдачі Зеленського з командою кардинально змінили кількість бажаючих йти в Європу - ви також не зможете.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 17:12

Кто дал приказ дотянуть количество погибших в Небесной сотне до красивой цифры ?
Что-то непонятно. Часть действительно абсолютно левых людей, просто никаким боком не причастных к майдану.
Погиб после драки с неустановленным лицом при неустановленных обстоятельствах. Драка произошла в каком-то селе во Львовской области. По данным прокуратуры еще времён Луценко. Получены все звания и все выплаты родственникам. Как товарищ попал в список ?
Другой якобы пропал в декабре 2013 года, при том, что с августа 2013 года товарища никто не видел вообще. Опять же по данным прокуратуры еще времен генпрокурора Луценко. Получены все звания и все выплаты родственникам, герою открыта мемориальная доска. Как товарищ попал в список?
И список достаточно немаленький.

Надо ответственных лиц обязательно привлечь за очковтирательство и растрату бюджетных средств. Кто принимал решение ? Думаю, скорее всего Парубий, сильно похож на очковтирателя, имхо. Турчинов всё-таки Божий человек, вряд ли бы дал команду врать.
Порошенко тогда не при власти был, к нему никаких претензий.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 17:17

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Кто дал приказ дотянуть количество погибших в Небесной сотне до красивой цифры ?
Что-то непонятно. Часть действительно абсолютно левых людей, просто никаким боком не причастных к майдану.
Пошуки бліх -справа потрібна.але в сьогоднішніх умовах
а - нереальна
б - затратна
в - малоефективна
Ну найдуть що когось не варто було вписувати у список...
Під час пошуків витратять
1000 годин слідчих ,500 годин прокурорів,300 годин судді-заплатять заце все 10 млн - віртуально (бо реально не вийжде) повернуть 1...+посадять(або й не посадять) когось.
Робити то можна - тільки нащо?
Анекдот на цю тему
Приходить мужик до священника
Панотче.я не пив , не курив.з дівчатами не водився
Я правильно жив?
Правильно сину-мій, от тільки навіщо?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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