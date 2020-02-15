Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:1 В Зеленського падає рейтинг... бо він став на розкоряку і не знає як а - зупинити війну не здавшись б - прийти в Європу Тому втрачає голоси і там і там 2 В Зеленського падає - винуватий Порошенко... Добре що коли в мене стоїть ні зеленський ні Порошенко тут ні до чого(подобається мені самому визначати що і коли)
Не петляй! Просто ответь, почему при падении рейтингов Зеленского растут рейтинги Шария и зажОПа, а не Порошенко и Вакарчука, если электорат Зеленского (с твоих слов) - проевропейский? Как такое может быть?
budivelnik написав:3Назвати Порошенко чи Вакарчука -псевдопатріотами...порівнюючи їх з шарієм ....-це навіть не короста головного мозгу..це маразм До Порошенка і Вакарчука є багато претензій..але точно відсутні претензії до їх неПатріотизму.
Потому что для тебя патриотизм - это антироссийская риторика и ничего более...
budivelnik написав:1 В Зеленського падає рейтинг... бо він став на розкоряку і не знає як а - зупинити війну не здавшись б - прийти в Європу Тому втрачає голоси і там і там 2 В Зеленського падає - винуватий Порошенко... Добре що коли в мене стоїть ні зеленський ні Порошенко тут ні до чого(подобається мені самому визначати що і коли)
Не петляй! Просто ответь, почему при падении рейтингов Зеленского растут рейтинги Шария и зажОПа, а не Порошенко и Вакарчука, если электорат Зеленского (с твоих слов) - проевропейский? Как такое может быть?
Є любителі простих рішень.Вони хочуть щоб в них все було добре,але це добре треба щоб для них хтось зробив Вискочив як чорт з табакерки зеленський з автоматом яким розстрілює ВР у серіалі - вони проголосували за нього Пройшов час,ВР не розстріляна - добре не стало - вони голосують за наступного обіцяльника. А от тут виникає проблема Порошенко-Вакарчук - не обіцяють ,вони закликають згуртуватись і боротись Зеленський - далі обіцяє.але нічого не робить От і виходить Тих мізерних 3-5% халявщиків, як гімно в ополонці бовтаються між шарієм і опзж
zРадио написав:
budivelnik написав:3Назвати Порошенко чи Вакарчука -псевдопатріотами...порівнюючи їх з шарієм ....-це навіть не короста головного мозгу..це маразм До Порошенка і Вакарчука є багато претензій..але точно відсутні претензії до їх неПатріотизму.
Потому что для тебя патриотизм - это антироссийская риторика и ничего более...
Брехло.. Я до виборів писав(і пропонував Зеленоботам) Якщо виграє Порошенко я зобовязуюсь збільшити відчислення до Бюджету на 20% на протязі року Чи приймуть такі зобовязання на себе зеленофіли? Час показав що а - порошенківці або залишили виплати на попередньому рівні.або зменшили. Все було б нічого .якби зеленофіли(яких було в 5 разів більше) перекрили зменшення від порошенківців.. Але виявилось - що патріотизм зеленофілів-це якраз те що ти кажеш - риторика...аля-Жириновський Кожній бабі по мужику-кожному мужику по пляшці.. б - при цьому , розуму в зеленофілів вистарчили все одно вимагати рух в Європу...по тій простій причині що всі діти лідерів педерації і велика частка дітей лідерів України - живуть в Європі Тому до речі й не виходить медведчуку/рабіновичу завербувати в свої ряди нових прихильників,адже йти в напрямку держави ,діти еліти якої втікають з цієї держави - маразм.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
shapo написав:Христос - один из многочисленных лже-пророков в иудаизме.
В ісламі, просто один із пророків. У християн - Бог, що народився від непорочного зачаття від Марії. Тобто втілився в людське тіло, щоб прийти і принести людям Істину і Спасіння, принести себе в жертву заради Спасіння людей від гріха. Це базова концептуальна річ. Я вірую саме в Христа і таїнство Святої Трійці. Власне ключове слово вже є в самій назві "християнство" - Христос.
Христианство не говоря о исламе переписано с искажениями смысла с иудаизма который называется в христианстве Ветхий Завет, а не часть пятикнижия Моисеево в иудаизме, и поэтому христианство и ислам относятся к аврамическим религиям. И как у любого неофита у христианства и в исламе вскоре начался приступ ненависти к тому откуда вышел
Якщо відсторонитися від будь якої Віри, то я розумію, про що Ви мову ведете. Але тут питання саме Віри. Якщо ж спиратися на розум і раціональні пояснення, то що, ким, коли було переписано, спотворено, додано, нам вже ніколи не впізнати. Тут багато чого сьогодні відбувається і ми не знаємо, а то декілька тисяч років тому. Так само і про вчинки деяких персонажів в минулому, достеменно знати були ті вчинки, чи ні, ми не можемо, лише через певні історичні джерела. А до будь якого історичного джерела треба ставитися критично. То залишається в сухому залишку, лише те Слово, що залишилося, припускаю також, що спотворене деякими переписувачами. Тому я обережно ставлюся до будь яких посередників, що трактують Істину і Слово. Все ж таки треба, в першу чергу, прислухатися до свого серця, бо саме там перебуває Святий Дух. Атеїст це може назвати інтуїцією. І те Слово, що приніс Христос, ту Істину, що Він нам відкрив, вони не несуть нічого погано, що з точки зору віруючого, що з погляду атеїста. Ті заповіді, що нам дані є беззаперечними і з точки зору звичайної людської логіки: любов до ближнього, не вбий, не вкради і т.п...І ключова Нова заповідь в мене в підписі.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник написав:Але тут питання саме Віри.
Питання 1 Ти хочеш ,щоб питання(ОРДЛО/Крим) розрулилось ще за твого життя-чи хочеш щоб воно було розтягнуто на сторіччя? 2 Якщо хочеш за життя - не втягуйся( і не втягуй інших) в теологічні дискусії.які ведуться вже два тисячоліття і так і не прийшли до одного знаменника 3 Для того ,щоб питання вирішити - треба відсікти все , що заважає вирішенню і не йти манівцями(особливо коли ці манівці інспіруються ззовні) Чи прискорить вірішення питання ОРДЛО - дискусія про те хто/що правильніше-*Тора/Біблія/Коран ? Не прискорить - а раз так - це питання не повинно обговорюватись тут(при цьому - форум місце де обмінюються думками - створи гілку з- назвою Як вирішення Релігійних питань прискорить повернення ОРДЛО/Криму в Україну - і там бодайся з ким хочеш)
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Козак-характерник написав:Але тут питання саме Віри.
Питання 1 Ти хочеш ,щоб питання(ОРДЛО/Крим) розрулилось ще за твого життя-чи хочеш щоб воно було розтягнуто на сторіччя? 2 Якщо хочеш за життя - не втягуйся( і не втягуй інших) в теологічні дискусії.які ведуться вже два тисячоліття і так і не прийшли до одного знаменника 3 Для того ,щоб питання вирішити - треба відсікти все , що заважає вирішенню і не йти манівцями(особливо коли ці манівці інспіруються ззовні) Чи прискорить вірішення питання ОРДЛО - дискусія про те хто/що правильніше-*Тора/Біблія/Коран ? Не прискорить - а раз так - це питання не повинно обговорюватись тут(при цьому - форум місце де обмінюються думками - створи гілку з- назвою Як вирішення Релігійних питань прискорить повернення ОРДЛО/Криму в Україну - і там бодайся з ким хочеш)
1. Хочу.
Добре, переконали. Підкоряюся більшості. Ви не перший робите мені зауваження, то мабуть більшості це не цікаво.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
budivelnik написав:Є любителі простих рішень.Вони хочуть щоб в них все було добре,але це добре треба щоб для них хтось зробив Вискочив як чорт з табакерки зеленський з автоматом яким розстрілює ВР у серіалі - вони проголосували за нього Пройшов час,ВР не розстріляна - добре не стало - вони голосують за наступного обіцяльника. А от тут виникає проблема Порошенко-Вакарчук - не обіцяють ,вони закликають згуртуватись і боротись Зеленський - далі обіцяє.але нічого не робить От і виходить Тих мізерних 3-5% халявщиків, як гімно в ополонці бовтаються між шарієм і опзж Брехло.. Я до виборів писав(і пропонував Зеленоботам) Якщо виграє Порошенко я зобовязуюсь збільшити відчислення до Бюджету на 20% на протязі року
Опять какая-то бессвязная беллетристика. Весь электорат ты поделил на две част - 12% (зажОП) пророссийские, остальные 88% - якобы проевропейские.
У Зеленского и Слуги рейтинги с момента выборов упали, у ура-патриотических (если тебе не правится определение "псевдо-патриотические") сил рейтинги стабильны, у зажОПа и Шария растут.
В связи с этим вопрос (который я уже устал повторять) - как такое может быть, если у Зеленского и Слуги электорат проевропейский???
Причем здесь "любители простых решений" - такие есть среди электората всех партий. Ты, к слову, сам из таких, потому что считаешь, что Европу в Украине можно построить, отказавшись от русского языка, культуры и истории.
budivelnik написав:Тому до речі й не виходить медведчуку/рабіновичу завербувати в свої ряди нових прихильників,адже йти в напрямку держави ,діти еліти якої втікають з цієї держави - маразм.
Все наоборот - получается, несмотря на то, что дети медведчуков/рабиновичей живут не в Украине, или РФ, а на Западе. А почему так происходит, я тебе объяснил - потому что лживые ура-патриоты 5 лет грабили народ под лозунги европейской интеграции
budivelnik написав:Є любителі простих рішень.Вони хочуть щоб в них все було добре,але це добре треба щоб для них хтось зробив Вискочив як чорт з табакерки зеленський з автоматом яким розстрілює ВР у серіалі - вони проголосували за нього Пройшов час,ВР не розстріляна - добре не стало - вони голосують за наступного обіцяльника. А от тут виникає проблема Порошенко-Вакарчук - не обіцяють ,вони закликають згуртуватись і боротись Зеленський - далі обіцяє.але нічого не робить От і виходить Тих мізерних 3-5% халявщиків, як гімно в ополонці бовтаються між шарієм і опзж Брехло.. Я до виборів писав(і пропонував Зеленоботам) Якщо виграє Порошенко я зобовязуюсь збільшити відчислення до Бюджету на 20% на протязі року
Опять какая-то бессвязная беллетристика. Весь электорат ты поделил на две част - 12% (зажОП) пророссийские, остальные 88% - якобы проевропейские.
У Зеленского и Слуги рейтинги с момента выборов упали, у ура-патриотических (если тебе не правится определение "псевдо-патриотические") сил рейтинги стабильны, у зажОПа и Шария растут.
Тут питання в цифрах, адже те що відійшло від СН не обовязково прийшло до шарія чи ОПЗЖ ось рейтинг за січень https://www.rbc.ua/ukr/news/opublikovan-svezhiy-reyting-politicheskih-1580813273.html Проєвропейські_________________проросійські_____________не визначились СН -_______________ 42,2%_________ОПЗЖ -____ 13,5 ЄС -________________ 9,5__________Шарій -_____ 2 Батьківщина -_______ 8,1__________Опозиційний-1,4 Сила і честь -_______3,1 Голос -_____________ 3,4 Свобода - ___________2,5 Радикальна - ________2,4 Громадянська Позиція-2,3 Українська стратегія-1,3 Самопоміч -_________ 1,5 ВСЬОГО______________76,3%__________________16,9%______________6,8%
Якщо припустити що ті хто не визначився не прийдуть голосувавти то 76,3*(100/(76,3+16,9)=81,87%-проєвропейські 16,9*(100/(76,3+16,9)=18,13%-проросійські Звинуватити мене що 88 на 12 і 82 на 18 - це різні цифри...і я з цим погоджусь Але припустити , що невдачі Зеленського з командою кардинально змінили кількість бажаючих йти в Європу - ви також не зможете.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Кто дал приказ дотянуть количество погибших в Небесной сотне до красивой цифры ? Что-то непонятно. Часть действительно абсолютно левых людей, просто никаким боком не причастных к майдану. Погиб после драки с неустановленным лицом при неустановленных обстоятельствах. Драка произошла в каком-то селе во Львовской области. По данным прокуратуры еще времён Луценко. Получены все звания и все выплаты родственникам. Как товарищ попал в список ? Другой якобы пропал в декабре 2013 года, при том, что с августа 2013 года товарища никто не видел вообще. Опять же по данным прокуратуры еще времен генпрокурора Луценко. Получены все звания и все выплаты родственникам, герою открыта мемориальная доска. Как товарищ попал в список? И список достаточно немаленький.
Надо ответственных лиц обязательно привлечь за очковтирательство и растрату бюджетных средств. Кто принимал решение ? Думаю, скорее всего Парубий, сильно похож на очковтирателя, имхо. Турчинов всё-таки Божий человек, вряд ли бы дал команду врать. Порошенко тогда не при власти был, к нему никаких претензий.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Кто дал приказ дотянуть количество погибших в Небесной сотне до красивой цифры ? Что-то непонятно. Часть действительно абсолютно левых людей, просто никаким боком не причастных к майдану.
Пошуки бліх -справа потрібна.але в сьогоднішніх умовах а - нереальна б - затратна в - малоефективна Ну найдуть що когось не варто було вписувати у список... Під час пошуків витратять 1000 годин слідчих ,500 годин прокурорів,300 годин судді-заплатять заце все 10 млн - віртуально (бо реально не вийжде) повернуть 1...+посадять(або й не посадять) когось. Робити то можна - тільки нащо? Анекдот на цю тему Приходить мужик до священника Панотче.я не пив , не курив.з дівчатами не водився Я правильно жив? Правильно сину-мій, от тільки навіщо?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69